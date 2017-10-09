/Поглед.инфо/ Каталуния, която като че ли гласува, но в същото време и не гласува за независимост, изчезна от първите страници и от главните сюжети на световните средства за масова информация с рекордна скорост: само за едно денонощие.

“Заля” я загадъчния американски пенсионер-картечар, който разстреля кънтри фестивала.

И въпреки всичко Каталуния не се предава – и планира в най-близко време да обяви всеобща стачка за едно денонощие. Както се съобщава, стачката ще обхване обществения транспорт, болниците и училищата. А може би и футболния клуб “Барселона”, т.е. топчицата ще почива в знак на протест.

На потиснатия от централните испански власти референдум Европа и целия цивилизован свят отговориха горе-долу така, както ние скептично прогнозирахме.

“Амнести интгернейшинъл” излезе с решително заявление за това, че е необходимо да се спазват както закона, така и правата на човека, във връзка с което при потушаването на незаконното волеизявление полицията е трябвало (и трябва и занапред) да се въздържа от насилие – въпреки, че това, разбира се засяга и двете страни.

Ангела Меркел според германските средства за масова информация, се обадила по телефона на испанския премиер Рахой и му задала в неофициален порядък Твърди Въпроси на тема спазване правата на човека. Съществува мнение, че са били получени не по-малко твърди отговори, но на официално ниво федералната република не се намесва във вътрешните работи на кралството.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, както и предсказвахме, не се “шокирал от насилието”, а изразил надежда, че “демократичните институции вътре в Испания ще намерят решения на противоречията".

… Изобщо, както и се очакваше, референдумът сам по себе си нищо не завърши. Той само повдигна въпроса за това, какво все пак е демокрацията. От гледна точка на обидените и бити каталунци – не има дадоха възможност да се изкажат за собствената им съдба. От гледна точка на мадридското правителство – каталунците са били “въвлечени във фалшива демокрация”, а “никакъв реферндум не е имало, защото референдумът бил незаконен”.

По-нататък, ще напомним, че ние прогнозирахме дълги-дълги преговори, резултатите от които ще бъдат ясни, когато за каталунската независимост вече всички забравят.

Както изглежда, единственият що-годе ясен резултат от даденото мероприятие на днешен ден се състои в следното. На целия свят е показано, че народовластието – тоест прякото вземане на решение от гражданите за тяхната по-нататъшна съдба – не се вмества в съвременната концепция за развита демокрация.

Защото демокрацията трябва да се осъществява не от всички по ред, а от “демократични институции”, тоест от специални хора и структури, назначени и избрани да вземат решения.

И ако до някое време на някакви си каталунци се позволяваше да приемат демокрацията за народовластие, то това още не значи, че между тези понятия има нещо общо.

(рус. ез.)

В забытой всеми Каталонии: не надо было путать демократию с народовластием

Каталония, которая вроде бы проголосовала, но в то же время и не проголосовала за независимость - исчезла с первых страниц и из главных сюжетов мировых СМИ с рекордной скоростью: всего за сутки.

Её "залил" собой загадочный американский пенсионер-пулемётчик, расстрелявший кантри-фестиваль.

Тем не менее Каталония не сдаётся - и планирует в ближайшее время провести суточную всеобщую забастовку. Как сообщается, забастовка охватит общественный транспорт, больницы и школы. А может быть - и ФК "Барселона", то есть мячик тоже будет отдыхать в знак протеста.

Европа и весь цивилизованный мир на подавленный центральными испанскими властями референдум ответили примерно так, как мы скептически и прогнозировали.

"Амнести интернешнл" выдвинулось с решительным заявлением о том, что необходимо соблюдать как закон, так и права человека, в связи с чем полиции при подавлении незаконного волеизъявления следовало (и следует впредь) воздержаться от насилия - хотя это, конечно, касается обеих сторон.

Ангела Меркель, согласно германским СМИ, позвонила испанскому премьеру Рахою и задала ему в неофициальном порядке ряд Жёстких Вопросов на тему соблюдения прав человека. Есть мнение, что были получены не менее жёсткие ответы, на официальном же уровне во внутренние дела королевства федеративная республика не вмешивается.

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш, как мы и предсказывали, тоже не стал "шокироваться насилием", а выразил надежду на то, что "демократические институты внутри Испании найдут решение противоречий

...В общем, как и ожидалось, референдум сам по себе ничего не окончил. Он только открыл вопрос о том, что же всё-таки является демократией. С точки зрения обиженных и побитых каталонцев - им не дали высказаться по собственной судьбе. С точки зрения мадридского правительства - каталонцы были "вовлечены в подделку под демократию", а "никакого референдума не было, потому что референдум был незаконный".

Далее, напомним, мы прогнозируем долгие-долгие переговоры, результаты которых поступят, когда про каталонскую почти независимость уже все забудут.

Как представляется, единственный внятный результат данного мероприятия на сегодня в следующем. Всему миру показано, что народовластие - то есть прямое принятие гражданами решений о своей дальнейшей судьбе - не пилится в современную концепцию продвинутой демократии.

Потому что демократию должны осуществлять не все подряд, а "демократические институты", то есть специальные люди и структуры, назначенные и избранные принимать решения.

И если до поры до времени каким-то каталонцам позволялось принимать демократию за народовластие - то это ещё не значит, что между этими понятиями есть что-то общее.

Мы, напомним, давно отмечали, что "демократия" в тотальном, общенародном её смысле была изобретением (а, вернее, побочным эффектом) XX столетия - с его массовыми производствами и массовыми призывными армиями. Коллективы - воинские и трудовые - приобрели гигантское значение именно потому, что охватывали большую или значительную часть населения развитых стран.

Сейчас мир шагнул дальше, производства и армии переживают депопуляцию, общественные супер-организмы измельчали, то есть дубина непосредственной власти из рук масс выбита. "Сетевое" же народовластие, основанное на согласии миллионов носителей сходных мнений по какому-нибудь вопросу, - это, конечно, очень хорошо и похвально, но реальной силой не обладает.

Что и было наглядно продемонстрировано испанскими "космонавтами" при обезвреживании каталонского волеизъявления.

...Тут некоторые подсказывают нам, что теперь вероятен подъём радикальных каталонских сепаратистов. Что они начнут вооружаться, и к ним повалят десятками тысяч добровольцы.

Мы в это не верим. В радиусе по меньшей мере пары тысяч километров от Каталонии нет ни одной значимой силы, которой была бы позарез нужна каталонская независимость. А перепад между стартовой мощью испанского государства и гипотетических "борцов за свободу" слишком велик.

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