/Поглед.инфо/ Отиващият си изключително непопулярен президент Франсоа Оланд обеща да подкрепи бившия си министър на икономиката. Във външната политика, включително и в отношенията с Русия, от младия Макрон се очаква да продължи старата линия. В самата Франция, "избраният без желание" президент, ще се сблъска с разкол на обществото и с нова опозиция.

Анализаторите и във Франция, и на Запад, са единодушни: нито един от представителите на традиционните политически сили – голистите вдясно и социалистите вляво – не стигна до крайната президентска надпревара. "Двете партии – и от дясно, и от ляво, които управляваха Франция в продължение на повече от 50 години, претърпяха тежка загуба”, писа в навечерието на изборите The New York Times. „Те бяха изтласкани от вълната на народния гняв поради стагниращата икономика и разнебитената сигурност на страната".

Точно на това в момента обръща внимание Льо Пен. Според нея, традиционните политически партии, които поеха отговорността за избора на Макрон, дискредитираха себе си. "Днес, основната борба е между патриотите и глобалистите”, провъзгласи лидерът на Националния фронт.

(рус.ез.)

Во Франции победил «Эммануэль Олланд»

Через неделю новый президент Франции Эммануэль Макрон примет регалии от Франсуа Олланда. Уходящий крайне непопулярный президент уже пообещал поддержку своему бывшему министру экономики. Во внешней политике, в том числе в отношениях с Россией, от молодого Макрона ожидают продолжения старой линии. В самой же Франции президент, «выбранный без желания», будет иметь дело с расколом общества и новой оппозицией. По итогам подсчета 100% бюллетеней, во втором туре президентских выборов во Франции победил лидер либерального движения En Marche! («Вперед!»), экс-министр экономики Эммануэль Макрон. Он набрал 66,1% голосов избирателей, у лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 33,9%.

Ле Пен признала победу соперника, но пообещала продолжить борьбу в июне – на парламентских выборах. Мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин поздравили Макрона с избранием.

Передача Эммануэлю Макрону президентских полномочий состоится в следующее воскресенье, 14 мая – об этом сообщил действующий президент республики Франсуа Олланд. Крайне непопулярный президент-социалист с рекордным антирейтингом, Олланд, пообещал оказывать помощь и поддержку преемнику на президентском посту. Уходящий хозяин Елисейского дворца решительно отверг заявления о том, экс-министр экономики в свое время его предал, «сбежав» из правительства социалистов. Это «абсолютно не так, он следовал за мной», - цитирует ТАСС Олланда.

«Я горжусь тем, что своей деятельностью указал ему тот путь, которым он сможет в дальнейшем продвигаться вперед», - подчеркнул уходящий президент республики. Что дало повод наблюдателям саркастически заметить – президентские выборы выиграл «Эммануэль Олланд».

Ле Пен: выборы завершены, борьба начинается

Марин Ле Пен, признав победу Макрона, провозгласила при этом рождение «новой оппозиционной силы» - «альянса патриотов». «Национальный фронт начал вести стратегию построения альянсов», - напомнила Ле Пен. Главный советник лидера «Национального фронта» Флориан Филиппо в интервью телеканалу TF1 пообещал, что партия «будет преобразовано в новую политическую силу».

Второй тур президентских выборов продемонстрировал переустройство политического пространства Франции, подчеркнула лидер «Национального фронта».

Аналитики во Франции и в целом на Западе неоднократно подчеркивали: вне зависимости от результатов выборов, главный результат налицо - ни один из представителей традиционных политических сил (ни голлисты справа, ни социалисты слева) не прошли в финал президентской гонки. «На правом и на левом фланге две партии, которые управляли Францией более 50 лет, потерпели жесткое поражение, - констатировала накануне выборов The New York Times. - Они были вытолкнуты на волне народного гнева из-за стагнирующей экономики и расшатанной безопасности страны».

На это же сейчас обращает внимание и Ле Пен. Традиционные политические партии, которые взяли на себя ответственность избрать Макрона, дискредитировали себя, заявила она.

«Сегодня основная борьба - между патриотами и глобалистами, - провозгласила лидер «Национального фронта». Ле Пен вновь мотивировала своих сторонников быть готовыми к предстоящим парламентским выборам. «Я возглавлю эту борьбу, так как мы обеспокоены перспективами грядущих пяти лет», - пояснила она.

Президент разделенной страны

«Эммануэль Макрон – преиздент, выбранный без желания и энтузиазма», - цитирует РИА «Новости» заявление, с которым выступил Лоран Вокьез, один из лидеров партии правой голлистской партии «Республиканцы» (от которой баллотировался Франсуа Фийон). «Для политического проекта Макрона нет большинства», - заявил представитель другого фланга, пресс-секретарь кандидата в президенты от левых сил Жан-Люка Меланшона Алексис Корьбер.

При том, что Макрон получил голоса 66% французов, решивших не голосовать за Ле Пен, собственно база поддержки нового президента – значительно скромнее. По опросу, который провело социологическое агентство Cevipof, экономическую программу Макрона поддерживает лишь треть его избирателей.

Парижское издание Le Nouvel Observateur, комментируя мировую реакцию на победу Макрона, подчеркивает: в «концерте поздравлений», была одна «фальшивая нота» – со стороны России. В подтверждение этого издание приводило мнение главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова. Однако российский сенатор не сказал ничего такого, на что ранее не обращали внимания в самой Франции.

«Разочарование наступит исключительно быстро», поскольку Макрону достанется «расколотая, раздраженная страна, - цитирует Nouvel Observateur Пушкова. - Впервые французские выборы стали референдумом об отношении к ЕС», - отмечает сенатор Пушков. Сторонники Евросоюза победили, но более трети французов оказалось против; «такого во Франции еще не было», - указывает российский парламентарий. Выборы во Франции выявляют, кому придется противостоять большой части нации, не согласной с его избранием, а это «трудная доля», отмечает Пушков.

«Друзья Макрона»

При этом в восторге от победы Эммануэля Макрона оказались Хиллари Клинтон, Барак Обама, Ангела Меркель, Петр Порошенко и глава британского МИД Борис Джонсон, замечает Алексей Пушков. «Список можно не продолжать, - констатирует сенатор. – Скажи мне, кто твой друг...».

Накануне выборов Ле Пен иронично предупреждала: «Франция в любом случае будет управляться женщиной. Если это буду не я, то это будет Меркель». «На выборах во Франции в любом случае победила женщина, - констатирует Алексей Пушков. - Эта женщина – Ангела Меркель. Теперь ей остается одержать верх на выборах в своей стране», – считает политик.

И действительно, сразу после объявления результатов выборов Макрон успел провести телефонный разговор с Меркель. Беседа с фрау бундесканцлерин прошла «в очень теплой атмосфере». Источники в окружении избранного президента Франции обещают, что первый свой визит Макрон совершит именно в Берлин.

В отношениях с Россией - продолжение линии Олланда

Что касается отношения Макрона к России, то это можно будет определить в скором времени – отмечает сенатор Пушков. По его мнению, показателем станет участие или неучастие представителей нового французского правительства в Петербургском международном экономическом форуме (который должен пройти в северной столице с 1 по 3 июня).

«Все будет примерно так же, как при предыдущем президенте», Олланде – так оценил перспективы российско-французских отношений при Макроне глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Если новый французский президент действительно намерен защищать национальные интересы Франции (как обещал Макрон в ходе предвыборной кампании), то в его интересах выстраивание равноправных отношений с Москвой. «Однако пока заявления Макрона на этот счет скорее настораживают, нежели ободряют», - отмечает Косачев.

В целом же внешняя политика самого молодого президента Пятой республики вряд ли будет отличаться новизной. Как предполагает Косачев, приоритетом будут евроатлантизм, укрепление связей с НАТО и ориентация на руководство Евросоюза.

Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков в комментарии ТАСС отметил, «российско-французские отношения на самых разных исторических этапах демонстрировали свою устойчивость». «Безопасность всей Европы и в том числе Франции закладывается действиями России по борьбе с международным терроризмом, урегулированию сирийского конфликта, достижению стабильности на Ближнем Востоке. Хочется выразить надежду, что в Париже это понимают».

Внутренняя политика Франции в любом случае будет претерпевать изменения, полагает Фрадков: «Новому президенту Франции придется отвечать на запросы общества, чтобы избежать его раскола». Глава РИСИ предполагает, что грядущие июньские выборы в парламент Франции, на которые делает ставку Ле Пен, «станут площадкой для состязаний не партий, а гражданских позиций; популизм будет доминировать, меняя привычный партийный ландшафт современной Франции».

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