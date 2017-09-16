/Поглед.инфо/ Масови протести се провеждат във Франция и през следващите няколко дни се планира обща стачка. Причината за това са радикалните либерални реформи на президента Емануел Макрон в областта на труда и заетостта. В същото време бяха засегнати не само "правата на работниците", но и националната гордост на французите .

Единствените забележими разходи на новия президент на Франция бяха 26 хил. евро за услуги при гримьор. Във всичко останало бившият инвестиционен банкер Емануел Макрон е в пълно съответствие с догмите на неолибералната икономика, безмилостно "реже костите" - намалява разходите. Всяка от неговите стъпки по този път се придружава от бурни народни вълнения.



Като цяло програмата за бюджетни икономии за 2017 г. предвижда намаление на разходите с 4,5 млрд. евро. През лятото разходите за здраве бяха съкратени. Резултатът е огромни съкращения на служители, особено медицински сестри и десетки самоубийства сред тези, които изведнъж се озоваха на улицата. Сега медицинските сестри отиват на демонстрации с плакати "Пациентите са в опасност!".

През юли с 850 млн. евро бяха съкратени разходите за отбрана. След ожесточено спор по този случай, началникът на Генералния щаб, генерал Пиер де Вилиер, който е популярен в армията, подаде оставка. За обидата на "великия генерал" Макрон беше критикуван и от десните, и от левите, да не говорим за военните, които сериозно се обидиха на президента.



През август, във връзка със същата програма за икономии, президентът започна да налага промени в трудовото законодателство. Всъщност това е любимото му забавление. Макрон започна офанзива срещу Кодекса на труда на Франция още като млад министър-реформатор в правителството на Франсоа Оланд. Неговият "Закон за икономически растеж" предвиждаше за малките магазини възможност да работят през нощта и през почивните дни, а също така да стимулира вътрешноотрасловата конкуренция. В същото време законът "Макрон" не успя да бъде приет в парламента - президентът Олланд трябваше да го приеме без одобрението на депутатите.

Макрон е вдъхновител и за реформата на Кодекса на труда, която по-късно бе приписана на министъра на труда Мириам ал-Комри. Реформата предвижда възможност за увеличаване на работния ден до 12 часа и значително опростяване процеса на освобождаване на служителите. Още тогава, през 2016 г., обсъждането на това нововъведение в парламента беше придружено от безкрайни протести. Профсъюзите почти всеки ден изкарваха на улицата стотици хиляди хора, а демонстрантите палеха коли и хвърляха коктейли "Молотов" по полицията.

И отново президентът Оланд не можа да прокара закона през парламента. Но премиерът Мануел Валс се възползва от правото си и приложи "закона Ал Кория" без одобрението на депутатите.

/рус.ез./

Но сегодня подавляющее число мест в нижней палате французского парламента занято молодыми людьми без политического опыта – членами полностью подконтрольного Макрону объединения «Вперед, Республика!». Их нашел и выдвинул сам Макрон, они всем ему обязаны и, соответственно, голосуют так, как нужно ему. Так что на сей раз поправки к трудовому законодательству прошли в парламенте «на ура». И это несмотря на то, что они лишают французов многих социальных гарантий, к которым они давно привыкли.

Главная цель реформы Макрона и его премьер-министра Эдуара Филиппа – убрать профсоюзы из отношений работника и работодателя. Все возникающие споры и коллизии предлагается решать «в процессе социального диалога», однако в этом диалоге позиция наемного работника будет заведомо проигрышной. Работодатель в процессе переговоров может сам устанавливать и размер зарплаты, и продолжительность рабочего дня, и количество дней отпуска, и саму возможность отпуска по беременности, и оплату больничных, и, наконец, условия увольнения.

То есть все основные вопросы труда и занятости будут решаться не на уровне отраслей, как это было раньше, а на уровне отдельных предприятий. Если хозяин завода захочет, он выплатит компенсацию уволенному рабочему. Не захочет – не выплатит.

Все, что прежде было прописано на трех тысячах страниц французского трудового кодекса, теперь становится вопросом торга и личных договоренностей, а сам кодекс съежится от трех тысяч страниц до трехсот. Наемный работник попадает в зависимость от своего босса, и некогда пугающе влиятельные профсоюзы уже не смогут его защитить.

Парадокс ситуации в том, что почти половина французов согласна с тем, что трудовой кодекс пора менять. Во многом благодаря оному безработица во Франции держится на уровне около 10 процентов. Социальные права рабочих и служащих объективно тормозят развитие бизнеса. Например, предпринимателям трудно уволить нерадивого работника – если тот с помощью профсоюзов докажет, что его увольнение было незаконным, ему придется выплачивать компенсации в размере нескольких месячных зарплат. А для малого бизнеса содержание наемных работников со всеми их отпусками и больничными зачастую становится вовсе непосильным бременем.

С другой стороны, французская нация справедливо гордится своими соцгарантиями, с трудом отвоеванными у государства. Оплачиваемые отпуска, компенсации за увольнение, 35-часовая рабочая неделя – это не просто параграфы законодательства. За этим стояла многолетняя борьба профсоюзов, миллионные демонстрации, жестокие драки с полицией, словом, вся славная история рабочего движения.

Отдельно французскую гордость унижает то, что реформы Макрона навязывают им типично англосаксонский стиль трудового законодательства: государство не вмешивается, роль профсоюзов сведена к минимуму, рабочий остается один на один с владельцем бизнеса. Все выглядит так, будто во главе Франции встала Маргарет Тэтчер.

Неудивительно, что очередной этап реформирования трудового законодательства проходит под шумный аккомпанемент массовых демонстраций. Во вторник многотысячные акции протеста прокатились по Парижу, Марселю, Кану, Лиону, Бордо. Профсоюзы организовали сотни демонстраций по всей Франции.

«Нашей стране либеральный мир не нужен. Франция не Англия!» – возвестил лидер оппозиционной партии «Непокоренная Франция» и бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, возглавивший демонстрацию в Старом порту Марселя.

Дошло до того, что в столице протестующие перегородили грузовиками Елисейские поля и заблокировали центр города. Среди демонстрантов появились и молодые люди в черном, которые начали метать в полицию камни и коктейли Молотова. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.

Сам президент Макрон в это время находился на Карибских островах (территория Франции), пострадавших от урагана «Ирма». А накануне демонстраций произносил речь в Афинах, жестко указывая на необходимость трудовой реформы: «Я абсолютно уверен в себе и не уступлю ни пяди лентяям, циникам и экстремистам».

Оскорбленные рабочие превратили речь Макрона в мем. По всей Франции демонстранты несли плакаты «Макрону конец! На улицу вышли лентяи!».

Почувствовав смертельную угрозу своему всевластию, профсоюзы планируют устроить общенациональную забастовку. Стачкой угрожают работники транспорта – самой чувствительной в этом смысле отрасли. В массовом движении принимают участие и студенческие союзы, и все политические партии. Состав демонстрантов просто поразителен – здесь и рабочие, и служащие, и сотрудники здравоохранения, и транспортники, и даже фрилансеры, свободные артисты и клоуны. По ним по всем обещает ударить реформа Макрона.

Впрочем, в прошлом году выступления трудящихся были еще более масштабными, но результата не дали. Скорее всего, Макрону уже в конце сентября удастся продавить свою реформу, а грандиозные забастовки и демонстрации останутся всего лишь непременной частью французского «общества спектакля».

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