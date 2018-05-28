/Поглед.инфо/ Около 140 хиляди души взеха участие в протестната акция във Франция. Вероятно подобна дейност на държавни служители в тази страна е свързана с факта, че работниците на Запад постепенно губят онези завоевания, които успяха да постигнат през годините на Студената война.

Тогава те успяха да получат преференции и отстъпки от собствената си буржоазия, просто защото капиталистите се страхуваха от създаване огнище за напрежение в собствения си дом. Докато съществуваше СССР, те бяха принудени да разговарят уважително със собствените си работници. След като Съветският съюз престана да съществува, денонсирането на всичките тези социални пактове беше само въпрос на време.

Виждаме как в една или друга държава, тези договорености се девалвират, а постигнатото от синдикатите се отменя. Това става сега в САЩ – за първи път в най-новата им история. Във Франция, основната протестна вълна е предизвикана от последните стъпки на правителството на Макрон, което, в пълно съответствие с известната логика на развитието на капитализма и империализма, увеличава военните разходи за сметка на социалните. Когато на всеки работник става ясно, че неговият социален статус драматично се променя към лошо, това предизвиква у него гняв. Трудещите се на Запад не са готови за това. Те бяха свикнали да живеят сравнително добре.

(рус.ез.)

О протестах госслужащих во Франции

Около 140 тыс. человек недавно приняли участие в акциях протеста по всей Франции. Вероятно, такая активность госслужащих в этой стране связана с тем, что рабочие на Западе постепенно лишаются тех завоеваний, которые были сделаны ими в годы "Холодной войны".

Тогда им удавалось добиваться от своей буржуазии преференций, уступок — просто потому, что капиталисты опасались создания очага напряженности у себя дома. Пока существовал СССР, они были вынуждены разговаривать с собственными трудящимися уважительно. После того, как Советского Союза не стало, денонсация всех этих социальных пактов оказалась лишь вопросом времени.

Мы видим, как то в одном, то в другом месте такие договоренности девальвируются, а достижения профсоюзов упраздняются. Это происходит в Соединенных Штатах, где ответом на урезание социальных расходов сегодня становятся массовые акции протеста учителей. Ничего подобного в новейшей истории США еще не было. Во Франции основная протестная волна вызвана последними шагами правительства Макрона, который — в абсолютном соответствии со всем известной логикой развития капитализма и империализма — наращивает военные расходы за счет социальных. Когда каждому рабочему становится ясно, что его социальный статус резко меняется, это вызывает удивление и злость. Не были готовы трудящиеся на Западе к тому, что такое будет возможно. Привыкли жить относительно хорошо.

Пока эти протесты, на мой взгляд, наивные, но наивность пройдет, когда митингующие столкнутся с жесткой репрессивной машиной. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим, как будут приниматься суровые меры по отношению к бастующим.

Кстати говоря, очень любопытно, что на фоне повышения политической активности профсоюзов, все правые силы во Франции тоже объединились — в своем категорическом осуждении протестующих. Даже такой большой "друг" России, как Марин Ле Пен, высказалась в том духе, что это "раскачивание лодки", безобразие, что от действий леваков страдает бизнес и надо бы их утихомирить. Вновь подтвердилось, что позиционные различия между консерваторами и либералами в капиталистическом обществе тут же отходят на второй план, как только речь заходит о благосостоянии буржуазии.

Да, в Европе происходит "откат" от социальных достижений прошлого, но этот "откат" — ничто по сравнению с тем, что происходит с рабочими в странах, где степень эксплуатации и противоречий гораздо выше. В сравнении с рабочими Третьего мира протестующие в США или в Европе — это "белая кость", язык не поворачивается называть их страдающими. Поэтому да, это для них стало неприятным открытием, да, они будут вести борьбу, однако я не думаю, что, помимо забастовочного движения и разрозненных акций протеста, мы еще что-то в скором времени увидим. Происходит лишь некоторое усиление левых партий в западных странах – это Корбин в Великобритании, Сандерс в США, Меланшон во Франции — но, конечно, пока по-настоящему осознанной борьбы за переустройство общества эти партии не ведут, ограничиваясь предложениями что-нибудь с буржуазией согласовать. Иначе говоря, они пытаются лишь не допустить молниеносного упразднения всех социальных гарантий, выторговать какое-то время. На мой взгляд, эта политика все равно результата не принесет, а противоречия рано или поздно обострятся.

Тут нужно помнить о готовности любой буржуазии — неважно, о какой стране идет речь — все подобные противоречия, нарастающие внутри, экспортировать наружу. Народ должен быть отвлечен внешней угрозой, воевать против враждебного государства, неважно какого, и сплачиваться вокруг господствующего класса внутри страны.

В нашей же стране массовых выступлений против урезания социальных гарантий пока не наблюдается, что связано, я думаю, с общей деградацией производительных сил в России. Деиндустриализация неминуемо сказывается на всех секторах общественной жизни, включая образование, провоцирует социальную апатию. Когда бюджетный сектор становится едва ли не главным источником занятости в стране, когда отмирают отрасли промышленности, когда само понятие "рабочий класс" подорвано, когда этот класс люмпенизируется, когда бюджетные вливания ("подачки", если хотите) становятся последним страховочным тросом не только для одной семьи, но миллионов людей, конечно, в такой обстановке человеку очень трудно взять и перерезать пуповину, дающую ему хоть какую-то социальную защищенность. Поэтому учителя у нас — один из самых дисциплинированных классов, а бюджетная экономика — опора нашего олигархического капитализма. Но я думаю, что вечно продолжаться это не будет.

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