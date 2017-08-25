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"... феноменът, забелязан от Херодот, остава

все още в сила: ходът на събитията постоянно

се подчинява на природните условия. "

С.М. Соловьев «История России с

древнейших времен» с.56. кн.1,т.1-2.

Една от съществените характеристики на империалистическия етап на глобализма се състои във факта, че днес ключовият момент на глобалната геополитика е изместен от страни от Западна Европа в Тихоокеанския регион на планетата, където са съсредоточени интересите на САЩ, Китай, Русия, Япония, Индия, Мексико и други страни в света, чиито потенциал формира над половината от обема на световната икономика. Именно в новата точка на глобалната геополитика ще се реши основния въпрос "кой - кого": възелът на противоречията е между страните, реализиращи глобализма ("златния милиард", водени от САЩ) и страните от БРИКС. Западна Европа е престанала да бъде законодател на икономическото, а следователно и на политическото развитие на света, независимо дали ни харесва или не, което е показател за подхлъзването на глобализма от своята Голгота: две трети от държавите на "златния милиард" се оказаха извън центъра на решенията на проблемите на човешкото развитие. И примерите не е трудно да се намерят - връзката между САЩ и Китай, САЩ и КНДР, САЩ и Русия, Венецуела, Иран са на първите страници на световните медии. И това е тази обективна реалност, на фона на която възниква въпроса за създаване на европейско държавно образование.

/рус.ез./

А что представляет собой Евросоюз? Вот либеральная точка зрения д.э.н. И. Осадчей: «По сути дела, претворен в жизнь давний лозунг социал-демократов о создании "Соединенных Штатов Европы", выдвинутый еще накануне Первой мировой войны. В 1915 году В. И. Ленин писал: "Соединенные Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны". Но времена изменились. Народы и правительства сумели извлечь уроки из прошлого, и ЕС - лучшее тому подтверждение» («Наука и жизнь», №6, 2003г.). Но состоялись ли Соединенные Штаты Европы? Ответим так: не только не состоялись, но и начался процесс распада достигнутого. В чем ошибка И. Осадчей? Ошибка доктора экономических наук в том, что вывод «народы сумели извлечь уроки из прошлого» в вопросе строительства государства не вписывается в рамки формации частного интереса. Творчество масс - прерогатива другой, более высокой, социально-экономической формации.

Зарождение Евросоюза прошло с блеском: золотой поток долларовых инвестиций из США в послевоенную Западную Европу стимулировал экономику. Поиск путей к повышению прибыли на вложенный капитал среди европейских стран первого мира вывел на создание Европейского объединения угля и стали, а затем, ощутимые выгоды от интеграции, сказались и на создании Европейского экономического сообщества. Тепличные условия развития западноевропейского капитализма позволили освоить достижения НТП с его ручьем НТР и овладеть новейшими технологиями. Новый уровень развития производительных сил, его экономический базис, потребовал изменения надстройки: финансовый капитал начал вести хозяйство на принципе планирования и управления экономики государством и таким образом империализм вполз на свой последний период развития - этап глобализма.

Особо отметим, что финансовый капитал ведет хозяйство в интересах финансовой олигархии каждого в отдельности европейского государства, что характерно исторической тенденции развития национальных движений и создания национальных государств частного интереса, которая преобладает в Западной Европе: будущее за появлением десятка новых европейских государств. Историческая тенденция объединения государств Европы на базе глобализации (интеграция на базе частнособственнических производственных отношений) остается невостребованной.

В статье «Глобализм повернул к упадку» (июль 2016г.), касательно Евросоюза,было сформулированоегоопределение: ЕС — есть временный альянс государственно-монополистического капитала периода этапа глобализма с институтами политической власти европейских государств первого мира для координации, содействия и защиты деятельности капитала, каналов и инструментов перемещения, созданной «третьим миром», прибавочной стоимости в метрополии для ее дележа и потребления. При всей относительности и условности определения сущности Евросоюза, он подчеркивает главное: его временность. ЕС является детищем глобализма, создан в интересах глобализма и является его высшим достижением. Выход Великобритании из ЕС не случайность а начало пути распада.

А теперь рассмотрим что собой представляет ЕС в ключе исполнения глобализмом своей исторической миссии .

1. ЕС состоит из двух групп государств: страны "золотого миллиарда"(они же страны: ядра, Запада, постиндустриального общества, первого мира, демократические, цивилизованные и т.д.) и страны полупериферии (они же индустриального общества). Обе группы стран капиталистические находятся на стадии империализма: страны ядра находятся на этапе глобализма, другая группа (присоединенная путем нескольких расширений ЕС) на разношерстном переходе от этапа свободного рынка к этапу планирования рынка. Отметим, что вторая группа стран находится в полной экономической и политической зависимости от стран Запада и эта зависимость имеет материальное отображение.

Так, средняя заработная плата в странах «золотого миллиарда» составляет от двух и выше тысяч евро в месяц а, к примеру, стран бывшего социалистического лагеря в два раза меньше. В этой связи необходимо ответить на вопрос: неужели интенсивность труда немца, француза, бельгийца вдвое выше чем поляка, латвийца, чеха, болгарина., румына? Вовсе нет: интенсивность одинаковая, а вот социальная защищенность разная в силу того, что первые родились в стране ядра, получающего доходы от реализации глобализма как диктатуры по принуждению стран «третьего мира» к: неэквивалентному обмену, дотированию метрополий дешевым сырьем и источниками энергии, использованию дешевой иностранной силы, торговли и спекуляции валютой.

Инструментами перемещения вновь созданной прибавочной стоимости из стран третьего мира в страны «золотого миллиарда» являются мировые и региональные банки, ТНК, ВТО и другие международные структуры. Возьмем, к примеру, ТНК. Сегодня в мире насчитывается около 60 тыс. ТНК управляющих до 500 тыс. дочерных кампаний, в которых занят каждый десятый рабочий планеты. 500 самых мощных ТНК реализуют 80% всей произведенной продукции электроники и химии, 95% фармацевтики, 76% — продукции машиностроения; 85% из них контролируют 70% всех заграничных инвестиций. Объем продаж зарубежных филиалов ТНК и других компаний превысил к концу века 11 трлн. долл., а их экспорт приблизился к 2,5 трлн. долл., что составило около 1/3 мировой торговли. 29 % ТНК «приписаны» к странам ядра ЕС.

ТНК стремятся в страны, которые обладают: - дешевой рабочей силой; - низким налогообложением; - близостью к источникам сырья; - слабым государственным регулированием; - возможностью ввоза в них экологически вредные производства; - стабильной политической обстановкой. «Согласно Докладу о мировых инвестициях Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - пишет д.э.н. А . Кузнецов, в 2012 году продажи иностранных филиалов ТНК увеличились на 7,4% до 26 трлн. долл.). Доля прибыли крупных европейских ТНК выражается в 1,7 трлн. евро. Сравните: доходная часть бюджета ЕС на 2013г. составляет 172 млрд.евро а это 1,01% ВНП всего ЕС. Таким образом доход от деятельности европейских ТНК приравнивается к величине ВНП всех стран ЕС.

Часть этой огромной прибыли (по источникам до 75 процентов) поступает государству, за которым стоит экономическая сила ЕС, от имени которого национальные ТНК грабят планету. От государств часть прибыли поступает в бюджет ЕС. Ниже представлены страны с максимальным (+ больше получают чем отдают в бюджет) и минимальным (- больше отдают чем получают от бюджета) бюджетным балансом в абсолютном выражении за 2012 год. в млрд. евро: Польша +11,997, Германия -11,953; Португалия +5,027, Франция - 8,297; Греция +4,544, Великобритания - 7,366; Испания + 3,998, Италия -5,058; Венгрия + 3,280 , Нидерланды -2,364; Чехия + 3,045, Швеция - 1,925. Страны со слабой экономикой получают дотации от богатых стран ядра, создают внутренний потребительский рынок для товаров стран «золотого миллиарда» и снижают остроту экономических кризисов объективно присущих империализму.

Примечание: во — первых, для материала статьи взяты итоги 2013 года, как последнего года расширения Евросоюза; во — вторых, показан только один из четырех основных источников богатства стран ядра. Источник использования иностранной рабочей силы (сперва вербовали и приглашали, затем разорили страны, подбрюшья Европы, а беженцев превратили в низкооплачиваемую рабочую силу), торговля и спекуляция валютой («торговля валютой в 20 раз превышает реальный мировой оборот товаров и услуг, а средний доход спекулянтов превышает 35% в год») и дотирование бедными государствами мира стран Запала природными ресурсами заслуживает отдельного рассмотрения; в третьих, не показана экономия европейских стран Запада на военных расходах взятых США «на себя».

2. Закон неравномерности экономического и политического развития стран Западной Европы действует на всех этапах развития империализма, а с ростом роли государства в процессе планирования и регулирования экономики действие неравномерности развития ускоряется. Компактная группа стран растягивается в цепочку, каждая страна находит свое место на лестнице социально-экономического развития. В этой связи, между странами может быть только временный альянс (империализм окончательно разводит капитал по национальным квартирам и эта закономерность становится законом проявляющегося сегодня) по установлению своего диктата на планете в борьбе с социализмом и завоевания мировых рынков вложения капиталов, сырья и сбыта товаров. Это во — первых.

Во-вторых, особенностью глобализма является вывоз товарного производства в регионы планеты с дешевой рабочей силой, благодатным климатом и низкими накладными расходами. Соединение высоких технологий с низкой стоимостью рабочей силы позволило получить товар, завоевавший мировые рынки вложения капиталов, источников сырья и энергоресурсов. Стимулом вывоза товарного производства из стран «золотого миллиарда» в страны «третьего мира» было получение сверхприбыли, но само явление объективно породило:

- деиндустриализацию стран «золотого миллиарда», которая вынудила переход освобожденных рабочих в сферу обслуживания, что значительно сократило электоральную базу коммунистического и рабочего движения. Удельный вес услуг в объеме ВВП достиг уровня 70 – 80 процентов. Постиндустриальные общества стали жить в кредит;

- значительным падением уровня национально-освободительного движения в странах «третьего мира», в которых утвердились капиталистические производственные отношения, а отсутствие опыта борьбы за свои права сказалось на беспрецедентном ограблении их народов. Во взаимоотношения стран Запада и «третьего мира» заложена мина неизбежного социального взрыва, время, которого зависит от долготерпения производителей материальных благ;

- завоевание монополистическим капиталом стран Запада, господства над капиталистическим миром через установления диктата на мировых рынках посредством производства в странах «третьего мира» дешевых товаров. Господство на мировых рынках, подчинение «трех бастионов капитализма» одному центру и продажность советской партийной и хозяйственной элит убрали социализм с политической карты мира в СССР и странах народной демократии Европы.

3. Своеобразием европейского континента является падение зимних положительных температур не с юга на север, а от Атлантики вглубь континента. Средняя температура января столиц государств Европы в градусах Цельсия составляет: Париж + 3,6; Брюссель + 3,3; Берлин -1,0; Варшава -2,0; Киев -5,9; Москва -12,0. Вам, уважаемый читатель. ничего не говорит существовавшая реальность — линия соприкосновения военных блоков НАТО и Варшавского договора совпадала с изотермой нуля европейского континента? По эмпирическим данным «стоимость обустройства рабочего места, для отрицательных температур с каждым градусом растет на десятки процентов.» (А. Паршев). Вот поэтому Евросоюз блестяще развивался в составе стран, находящихся в зоне положительных температур. С принятием (01.05.2004г) в состав ЕС государств, находящихся в отрицательной зоне экономика, была поражена стагнацией, которая в 2008г. слилась с мировым экономическим кризисом и "можно констатировать - полагает EADaily, что Европейский союз до сих пор не преодолел последствий этого кризиса и до сих пор находится в вялой стадии восстановления".

ЕС создал общий рынок для перемещения капиталов, рабочей силы и товаров. Это так. Но само расширение ЕС, поглощением стран, находящихся в отрицательной зоне зимних температур, окончательно поставило крест на интеграции в единное государство, потому, что политика интеграции входит в противоречие с законами экономической географии, требующей обособления и защиты стран с неблагоприятными климатическими условиями. Капитал таких стран всегда стремится сбежать в положительную зону из-за величины прибыли, рабочая сила переехать в страны ядра из за уровня оплаты труда, а материальное производство по критерию эффективности издержки/выгоды непривлекательно для инвесторов. Сегодня производство восточных стран ЕС держится на "заробитчанах" из Украины, Молдавии и других стран бывшего СССР.

4. Страны Европейского Союза, нанизаны на шампур военного блока НАТО, крутит-вертит который по своему усмотрению США. По официальным оценкам, совокупные военные расходы стран НАТО в 2016 г. составили около $921 млрд. Львиная доля, около 72%, приходится на США. Лишь три других европейских члена блока НАТО имеют расходы на оборону свыше $40 млрд – Великобритания ($56,8 млрд), Франция ($44,2 млрд) и Германия ($41,7 млрд). На них в общем приходится 15,5% от общих расходов. Ещё две страны имеют расходы свыше $10 млрд – Италия ($22,1 млрд) и Испания ($11,2 млрд). . На остальных членов НАТО приходится менее 6% от общих расходов. А ведь США, при ее роли в НАТО, ядром которого является американская армия ( по сути оккупационная), является экономическим соперником ЕС в поле закона стоимости и поэтому не заинтересована в усиление конкурента на путях созидания суверенного государства.

Наоборот, президент США Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО увеличения своих военных расходов до установленного уровня в 2% от ВВП. Учитывая, что европейские страны-члены НАТО тратят на оборону 1,47% от своего совокупного ВВП ($241,8 млрд), то выполнение требования блока приведёт к росту расходов на 36% или $87 млрд (при текущем уровне ВВП). Наиболее значительным должен стать вклад Германии, которой для выполнения требования потребуется увеличить военный бюджет на 67% (около $28 млрд), и которая будет определять для Европы свои правила игры.

Глобализм повязал финансовый капитал и население стран «золотого миллиарда» в криминальное сообщество, в котором стремление к свободе трансформировалось в стремление к господству, к эксплуатации других народов, выпятил тенденцию создания класса рантье, породил тенденцию бездумного потребления. ЕС сегодня - это 7% мирового населения, четверть мирового продукта и 50% социальных расходов. А для сохранения социальных стандартов и поддержки институтов глобализма финансовый капитал сделал ставку на развязывание постоянных кровавых конфликтов, инициирования сценариев «цветных революций» и « управляемого хаоса», для проверки своей силы военными средствами в политике. Лицом глобализма и его сущностью сегодня стал терроризм, как закономерность империализма, повернувшего к упадку.

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