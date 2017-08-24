/Поглед.инфо/ Ако зад последните атаки действително стои ИДИЛ, то тя е заинттересована от мащабност на престъплението

Терористичният акт, това е нещото, което предизвиква заплаха. Сега, вместо да извършат терористичен акт в “класически” вариант, действат много странно. Няколко мъже се качват в автомобил, пътуват, опитват се да блъснат някого, а след това изскачат и още с нож се стараят някого да ранят или убият. При това те нападат даже полицаи.

Възниква въпрос: откъде има такъв недостатък от стрелково оръжие, ако след това отговорност поема организация, която ни повече, ни по-малко, се опитва да изгражда световен халифат. То ест в Сирия и Ирак тези хора пътуват с танкове, въоръжени са със системи за залпов огън. а в Испания, Великобритания, Франция не могат да намерят пет автомобила. При това в Евросъюза границите са отворени, и през тях минават милиони хора без документи. Налице е някаква имитация, профанация.

Време е да си зададем въпроса: на кого е необходимо това? Защо терористите не са въоръжени със стрелково оръжия? Кой не им дава оръжие? Някой се страхува, че ще убият твърде много хора ли? Тогава кой регулира степента на кървавост на трагедията?

(рус. ез.)

О странностях последних терактов в Западной Европе

Террористический акт – это то, что вызывает устрашение. Сейчас, вместо того чтобы совершить террористический акт в «классическом» варианте, действуют очень странно. Несколько мужиков садится в автомобиль, едут, пытаются кого-то задавить, а потом выскакивают и ещё ножами стараются кого-нибудь ранить или убить. При этом они нападают даже на полицейских.

Возникает вопрос: откуда такой недостаток стрелкового оружия, если ответственность на себя потом берёт организация, которая, ни много ни мало, собирается строить мировой халифат. То есть в Сирии и Ираке эти люди ездят на танках, вооружены системами залпового огня. А в Испании, Великобритании, Франции им не найти пять автоматов. При этом в Евросоюзе открытые границы, через которые проходят миллионы людей без документов. Налицо какая-то имитация, профанация.

Впору задать вопрос: кому это нужно? Почему террористы не вооружены стрелковым оружием? Кто им не выдаёт оружия? Кто-то боится, что они убьют слишком много людей? Тогда кто регулирует степень кровавости трагедии?

Ведь если за этими атаками действительно стоит Исламское государство (организация, запрещённая в России), то оно, несомненно, заинтересовано в масштабности преступления, дабы Запад ужаснулся и испугался.

И ещё на несколько странностей я бы обратил внимание. В автомобиле преступник обязательно оставляет паспорт; далее подозреваемый куда-то убегает, и живым мы его не видим: он всегда уничтожен при задержании. Это происходит в Берлине, в Париже, а теперь в Барселоне. И на раскрытие теракта у спецслужб уходит пара часов.

У меня такое ощущение, что за всеми этими одинаковыми терактами в Европе стоят американские, а, может быть, даже и европейские спецслужбы, которые совершают нечто не сильно кровавое, но в то же время пугающее, чтобы держать граждан европейских государств в постоянном напряжении и создавать образ врага, который нужен для мобилизации общества.

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