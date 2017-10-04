/Поглед.инфо/ Провеждането на референдум за независимост в испанския регион Каталуния стана лакмус тест не само за испанците, но и за политолозите в много страни. Едната част са за поддържане на териториалната цялост и суверенитет на Кралство Испания, а другата за правото на жителите на Каталуния да се самоопределят. Най-активно подкрепиха стремежите на Барселона Шотландия и Фландрия, както и Израел. Брюксел изчака с отношението си. Съдейки по липсата на оперативна информация на уебсайтовете на Държавния департамент на САЩ и Белия дом, може да се приеме, че Вашингтон не се тревожи особено по този въпрос.

Каталонската идентичност възникна през XIX век по време на разрастването на национализма в цяла Европа. По онова време тя носеше сянката на расово превъзходство по отношение на останалите жители на Испания. След приемането през 1978 г. на новата конституция на Испания, каталунците по-често започнаха да говорят за тяхното културно превъзходство. Някои дори вярват, че високите постижения се отразява на факта, че в Барселона са легализирани леките наркотици (минава трафик на наркотици от Мароко), а през 2017 г. каталунският парламент прие закон, регулиращ дейността на асоциациите на употребяващите канабис и разпространението на тази култура (част от тези асоциации се финансиран от Джордж Сорос ).

/рус.ез./

Попытки Каталонии отделиться неоднократно предпринимались и ранее. Однако, поскольку каталонский капитал тесно связан с Мадридом (как и в Стране Басков), эти вопросы решались в узком кругу. Показательно, что за последние сто с лишним лет правительство Мадрида в программах развития всегда отдавало приоритет Каталонии, а не Кастилии. Это было частью бизнес-сделки между либерально-буржуазными элитами страны – нужно было поддерживать каталонскую текстильную промышленность так же, как и металлургический сектор в Стране Басков. При правительстве Франко ничего не изменилось. Когда заводились разговоры об отделении, регион получал больше финансовых вливаний, и этим всё заканчивалось. Кстати, правительство Каталонии поддержало отделение Косова от Сербии, в отличие от официального Мадрида, который не признал и осудил действия албанских сепаратистов.

Новая волна каталонского сепаратизма в Испании поднялась с 2010 года. В мае 2011 г. была создана политическая партия лево-либерального направления Podemos («Мы можем») и её двойник Ciudadanos («Граждане»). За обеими партиями стояли американские политтехнологи и средства Джорджа Сороса, влияние которого в каталонском процессе прослеживается довольно отчётливо. Например, лидер либерально-националистичной партии Демократическая конвергенция Каталонии и президент женералитета (правительства) Каталонии в 2010-2016 гг. Артур Мас для продвижения идеи отделения нанял компанию «Независимая дипломатическая группа» – лоббистскую структуру, созданную в Британии и финансируемую фондом «Открытое общество» Сороса. Преемник Артура Маса Карлес Пучдемон в 2016 году нанял за 50 тыс. евро социолога и писателя Джереми Рифкина, чтобы тот провёл конференцию по теме отделения Каталонии. Рифкин – постоянный ведущий участник форумов «Открытое общество». Центр современной культуры Барселоны (CCBC) поддерживает тесные отношения с Хорди Бакером, региональным директором по Европе фонда "Открытое общество" и содиректором «Инициативы "Открытого общества" для Европы». Бакер ранее (2008-2012) был президентом Центра международных исследований и документации Барселоны (CIDOB), аналитического центра, также получавшего деньги от Сороса.

Можно назвать и других видных деятелей каталонского сепаратизма.

Предприниматель Карлес Вильярруби Каррио, являющийся вице-президентом футбольного клуба Барселона и Банка Ротшильда в Испании, возглавляет Каталонскую академию гастрономии и питания. Эта организация получила статус корпорации публичного права при Артуре Масе. Кроме того, Карлес Вильярруби является также членом сепаратистского фонда CATmón, который рассматривает основными союзниками независимой Каталонии Израиль, США и Германию. Он женат на Соль Даурейе Комадран, президенте европейских партнеров Coca-Cola и акционере Banco Santander. Соль Даурейя до января 2017 г. входила в Консультативный совет, созданный каталонской группой «Диплокат», занимаясь внедрением «идеи Каталонии» в мировое сообщество.

Важной фигурой, стоявшей за движением в пользу отделения Каталонии в течение многих лет, является Давид Мади, внук каталонского бизнесмена Хоана Баптиста Сэндроса, основателя культурно-сепаратистской ассоциации Omnium Cultural. Эта организация была создана крупными каталонскими бизнесменами, среди её основателей был Луис Каруйя, представитель интересов Рокфеллера. Давид Мади является членом Демократической конвергенции Хорди Пуйоля и был автором лозунга «Право решать», давшего новый толчок сепаратистскому движению. Мади считается близким к Татсо Бенету, который является правой рукой Хайме Руреса – бизнес-партнера британской группы WPP и Джорджа Сороса (Gala Capital) в компании Медиапро.

Стоит отметить, что помимо поддержки косовского сепаратизма каталонские политики были последовательными проводниками в Испании интересов Израиля. Так, Mossos d'Esquadra (автономная полиция Каталонии) получала поддержку и консультации Моссада. Есть соглашения с израильскими партнёрами и у Агентства по конкурентоспособности женералитета Каталонии ACCIÓ. В качестве международного наблюдателя на референдум 1 октября прибыла деятель израильского кнессета Ксения Светлова, член левоцентристского Сионистского союза.

Если рассматривать каталонских политиков (элиту) отдельно от простых граждан Каталонии, то интересы политиков вполне прагматичны. Один из этих интересов – более автономное регулирование миграционных процессов, что позволит использовать вновь прибывших (в основном из Марокко) в качестве дешёвой рабочей силы. Сами мигранты активно интегрируются в местную политику и поддерживают сепаратистское движение. В частности, показательны в этом отношении действия организации «Новая молодёжь Каталонии», организованной выходцами из стран Африки и Азии.

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