/Поглед.инфо/ Монтираните срещу Русия обвинения в „покушение” срещу бившия агент от ГРУ Сергей Скрипал, в действителност целят да прикрият многобройните вътрешни проблеми на Великобритания, вкл. липсата на 52 млрд. евро от британския бюджет, необходими за осъществяването на Брексит-а. Но най-скандалният – това са разкритията за престъпления на педофили от средите на британския елит, един от които се оказва бившият министър-преедседател и лидер на Консервативната партия Едуард Хийт.

В град Телфорд, графство Шропшайър, банда мигранти от Пакистан в продължение на две десетилетия изнасилва и убива местни деца и непълнолетни, броят на оцелелите на които надхвърля хиляда. Историята се превръща в най-големият британски скандал. През 1997 г., някой си Ажар Али Мехмуд от Пакистан, похитява 13-годишната Люси Лоу, държи я в помещение заключено с катинар и редовно я изнасилва. Когато родителите й се обръщат към полицията за помощ, британските "бобита" ги връщат от вратата: казали им да се оправят сами, че тяхната Люси вероятно е проститутка и сама си е виновна.

Бандата изнасилва непълнолетни ученички не само за собствено удоволствие. Британските бели момичета се оказват добра стока за мрежата от тайни публични домове за мигранти от Азия и Африка.

Най-ужасното нещо в цялата тази история е, че властите в страната не само не се опитват да спрат престъпната дейност на мигрантските банди, но и активно предотвратяват полицейското разследване. Забележителна роля в защитата и на бандитите, и на перверзниците, принадлежи на сегашния премиер Тереза Мей, която от 2010 г. е министър на вътрешните работи на Обединеното кралство.

В салона за масаж „Елм” полицията задържа няколко момчета на възраст между 11 и 13 години, ученици от сиропиталището Grafton Close в района на Ричмънд. Момчетата били специално доведени за „сексуална утеха” на представители на висшата класа от Лондон. Арестувани са и няколко аристократи, но по-нататък разследването е прекратено. Намесва се британското разузнаване МИ-5, което обявява, че става въпрос за секретни държавни интереси. Както се изяснява по-късно, този „дом за гости” често се посещава от депутати и министри, дори от офицери от МИ-5.

Сред „посетителите” на друг „дом за гости”, намиращ се в квартал Белгрейвиа в центъра на Лондон, се оказва „любителят на момчета” сър Питър Хеймън, дипломат и заместник-директор на тайната разузнавателна служба MИ-6.

(рус.ез.)

За туманом «отравления Скрипалей» скрывают преступления педофилов

Западная пословица гласит: если не знаешь, на кого спихнуть ответственность, — обвиняй русских. Именно этой стратегией и руководствовалась премьер-министр Тереза Мэй, раздувая шумиху вокруг "российского следа" в "отравлении Скрипалей". Что ж, теперь выясняется, что за счёт России, помилованного предателя и его дочери госпожа Мэй спасала собственную шкуру. Накануне отравления Скрипалей положение Терезы Мэй на вершине британского политического олимпа напоминало катастрофу.

Во-первых, Мэй так и не смогла по-хорошему договориться о Брексите с европейской бюрократией, которая предъявила Британии требование заплатить Евросоюзу 52 миллиарда евро отступных. В бюджете Британии таких денег нет, поэтому Тереза Мэй "мудро" решила, что за выход Британии из ЕС должна расплачиваться не казна, но те самые простые избиратели, проголосовавшие за Брексит. Поэтому она уже объявила о повышении некоторых налогов и о старте пенсионной реформы в образовании, после чего в стране началась крупнейшая в истории страны забастовка преподавателей — на улицу вышли даже в аристократичном Оксфорде.

Наконец, самый сокрушительный удар по репутации Терезы Мэй нанёс скандал с массовыми фактами изнасилований английских детей мигрантами: выяснилось, что в пору пребывания Мэй на посту министра внутренних дел страны, она фактически потворствовала извращенцам и педофилам.

Кошмар в Телфорде

История в городке Телфорд, графство Шропшир, где банда мигрантов из Пакистана два десятилетия подряд насиловала местных детей и подростков — счёт пострадавших уже перевалил за тысячу человек — стала самым грандиозным скандалом за всю историю Британии.

Причём материалы дела читаются как сценарий какого-то второсортного голливудского триллера — этого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако всё это происходило в самом сердце старой доброй Англии при полном равнодушии местной полиции.

Итак, ещё в 1997 году некто Ажар Али Мехмуд из Пакистана поймал 13-летнюю Люси Лоу, которую он посадил под замок и стал регулярно насиловать. Через год Люси родила дочь, а когда её родители попытались обратиться за защитой в полицию, британские "бобби" дали им от ворот поворот: дескать, разбирайтесь сами, а ваша Люси, наверное, является проституткой и вообще сама во всём виновата. И вскоре вместо полицейских в дом Лоу пришёл сам Ажар Али Мехмуд с подельниками. Они убили мать Люси Эйлин Лоу и старшую сестру Сару, после чего подожгли дом и преспокойно удалились. Спустя несколько лет Али Мехмуда всё-таки осудили за убийства, однако полиция всё равно отказалась расследовать изнасилование 13-летней девочки.

Ещё один эпизод: в 2002 году люди Али Мехмуда изнасиловали и убили 13-летнюю Бекки Уотсон. Её тело бандиты просто выбросили из багажника автомобиля на обочину дороги за городом. И снова полицейские отказались искать насильников и убийц, проигнорировав заявления матери, что её дочь с 11 лет подвергалась преследованиям обнаглевших бандитов из числа мигрантов.

Али Мехмуд с его подручными насиловали школьниц не только ради собственного удовольствия. Британские белые девочки были ходовым товаром для сети тайных борделей для мигрантов из стран Азии и Африки. Ради большей покорности девочек с утра до ночи накачивали героином. Одна из таких школьниц, которой повезло выжить, рассказала о налаженной индустрии торговли людьми в программе Би-би-си "Доброе утро, Британия". По её словам, она впервые стала жертвой насилия в 14 лет:

— Я ненавидела происходящее, я покрывалась мурашками от того, что со мной делали растлители, но мне сказали, что если я скажу кому-нибудь, то они изнасилуют моих младших сестёр и расскажут обо всём моей матери. Ночь за ночью меня заставляли заниматься сексом со многими мужчинами в отвратительных забегаловках и грязных домах. Я дважды в неделю обращалась в местную клинику за противозачаточными, но никто не задал мне ни одного вопроса. Я дважды сделала аборт. Спустя несколько часов после моего второго прерывания беременности меня изнасиловали сразу несколько мужчин. Самый страшный момент случился сразу после моего 16-го дня рождения, когда мне вкололи наркотик и изнасиловали впятером. Спустя несколько дней зачинщик появился на пороге моего дома и сказал, что сожжёт его, если я проболтаюсь о случившемся...

Самое страшное в этой истории, что власти страны не только не пытались остановить преступную деятельность банд мигрантов, но и активно препятствовали полицейскому расследованию. Причём одна из заметных ролей в покровительстве бандитам и извращенцам принадлежала Терезе Мэй, которая с 2010 года занимала пост министра внутренних дел Соединённого Королевства.

Как позже признавался главный констебль полиции графства Уэст-Мидлендс Кристофер Симс, именно министр внутренних дел Тереза Мэй отдала приказ о прекращении полицейской операции Chalice, в ходе которой были арестованы семеро главарей банды мигрантов и сведены воедино более 200 случаев изнасилований. В ответ же на возмущённые протесты полицейских и депутатов парламента, министр Мэй написала гневную отповедь: дескать, в проведении такого "политизированного" расследования "нет никакой необходимости".

Такую же позицию занял и нынешний шеф МВД Амбер Радд, который больше всего опасается приобрести репутацию "расиста" и "ксенофоба" в глазах либеральных журналистов, которые так любят устраивать лицемерные акции единения против харассмента #MeToo. Но вот реальные жертвы настоящих бандитов не вызвали у либералов никакого сочувствия. Ещё бы! Ведь сам факт наличия преступных группировок мигрантов, поставлявших детей в подпольные публичные дома, практически заживо хоронит основополагающий либеральный миф про "европейские либеральные ценности", благодаря которым все беженцы из мусульманских стран скоро сольются в единой общеевропейской семье народов.

Как раз накануне "отравления в Солсбери" история насильников из Телфорда вышла на международный уровень — депутат европейского парламента от Британии Джейн Коллинз обвинила британские власти в сокрытии множества преступлений насилия и сексуальных домогательств по отношению к детям. Причём, как выяснилось, Тереза Мэй много лет попустительствовала не только насильникам-мигрантам, но и педофилам из самых высших слоёв английского общества. Именно по приказу Терезы Мэй было закрыто расследование сразу несколько уголовных дел о высокопоставленных педофилах, которые долгие годы считались чуть ли не главным государственным секретом Британии.

Извращенцы из клуба "Спартак"

Расследование дела педофилов началось в 1982 году, когда на таможне Восточного автовокзала Дувра был задержан некий Рассел Триккер, следовавший из Амстердама, в багаже которого полицейские нашли три подозрительные видеокассеты без надписей. Поскольку тогда Запад бредил "советской угрозой" и противодействием "красной пропаганде", полицейские решили просмотреть все три кассеты, чтобы предотвратить угрозу безопасности страны, как того требовала служебная инструкция Скотленд-Ярда. Однако вместо записи очередного пленума ЦК КПСС полицейские обнаружили домашнее гомосексуальное порно с участием несовершеннолетних детей. Причём на одной из кассет детки сами предлагали свои услуги состоятельным клиентам. Это был своего рода каталог юных проститутов из квартала красных фонарей.

Разумеется, Рассел Триккер бы арестован, и на первом же допросе он сообщил полиции, что является членом подпольного клуба гомосексуалистов-педофилов Spartacus, который основал некий британский бизнесмен Питер Гленкросс (название для клуба он взял в честь любимого в те годы среди гомосексуалистов фильма "Спартак", в котором впервые были показаны сцены однополой любви римских сенаторов к юным рабам). Также Триккер сообщил, что он вёз эти кассеты специально для посетителей элитного "мужского клуба" Elm на юго-западе Лондона, где состоятельные гомосексуалисты часто насилуют мальчиков.

Показаниям Триккера дали ход, и через несколько дней лондонская полиция совершила налёт на "гостевой дом" Elm, который вот уже несколько лет содержала семья Касир. Вернее, мигрант из Пакистана Гарун Касир, взявший в жёны британку Кэрол. Всё оказалось так, как и описывал Триккер: в массажном салоне было задержано несколько мальчиков 11–13 лет — воспитанники детского приюта Grafton Close из района Ричмонд, которых специально привозили для сексуальных утех представителей высшего класса Лондона. Было арестовано и несколько аристократов, но дальше расследование не пошло — в ход следствия вмешалась британская контрразведка MI-5, объявившая, что скандал затрагивает сферу тайных государственных интересов. Так оно и было: ведь, как выяснилось позже, в "гостевом доме" Elm часто гостили и депутаты парламента, и министры, и даже офицеры MI-5.

В итоге супруги Касир отделались лёгким испугом: за содержание подпольного борделя суд приговорил их к одному году тюремного заключения, а также к штрафу в размере 1000 фунтов стерлингов. Причём в ходе процесса из материалов дела исчезли все упоминания о задержанных мальчиках и их клиентах. Зато вот Рассел Триккер был заключён в тюрьму на два с половиной года, но за молчание был освобождён уже через пять месяцев.

Пшиком закончилось и расследование в отношении дирекции детского приюта Grafton Close: на скамью подсудимых сели лишь двое воспитателей, хотя в полиции и были уверены, что сам директор приюта получал деньги за торговлю мальчиками. Вскоре приют был закрыт. Закрылся и "гостевой дом" Elm — ныне это самый обычный жилой дом. О деле педофилов к началу 90-х практически все постарались забыть, но тут о себе напомнила сама Кэрол Касир, которая по решению суда была лишена родительских прав на троих детей. Детей Кэрол — двух дочерей и сына — отдали в какой-то государственный приют до достижения совершеннолетия. Однако, когда старшим дочерям уже исполнилось 18 лет, девочки куда-то бесследно исчезли. И Кэрол Касир, прекрасно знавшая, что порой происходит с детьми в закрытых приютах, забила тревогу, подозревая, что её бывшие покровители продали и её дочерей в сексуальное рабство богатым извращенцам.

Встревоженная Кэрол обратилась за защитой в Национальную ассоциацию защиты молодых людей (NAYPIC), угрожая раскрыть всю правду о своих клиентах. Дескать, она сохранила в тайне от полиции записи со скрытых камер, на которых видно, как правительственные чиновники и депутаты парламента занимаются сексом с детьми.

Но скандал не успел разгореться: через несколько дней 47-летняя Кэрол Касир умерла в своей нищей квартирке. Официальная причина смерти: передозировка инсулином. Согласно диагнозу, Кэрол давно страдала сахарным диабетом. Следом была закрыта и Ассоциация NAYPIC — правительство, сославшись на какие-то ошибки в финансовой отчётности, отказалось финансировать активистов, защищавших детей от педофилов.

Самый омерзительный насильник

Второй раз о посетителях "гостевого дома" Elm вспомнили уже в 2012 году, когда на Би-би-си вовсю полыхал скандал с разоблачением покойного телеведущего Джимми Сэвила, обвинённого в педофилии и совращении детей. Долгие годы Джимми Сэвил считался одной из самых популярных звёзд британского телевидения. Его благотворительные марафоны в прямом эфире собирали миллионы зрителей и десятки миллионов фунтов пожертвований, а королева Елизавета возвела его в рыцарское звание. В октябре 2011 года сэр Сэвил умер в возрасте 84 лет в ореоле почёта и уважения, а ещё через год ведущие масс-медиа Британии наградили Сэвила титулом самого массового и омерзительного насильника в Великобритании. Более 300 человек выступили с обвинениями в адрес Сэвила, уличив покойного в изнасилованиях и других преступлениях сексуального характера.

В полиции возбудили расследование, в ходе которого были опрошены 600 человек. В итоге в полиции зафиксированы сведения о 214 преступлениях на сексуальной почве, совершённых Джимми Сэвилом на протяжении более чем пятидесяти лет — с 1955 по 2009 год. Правда, большинство из зафиксированных случаев относятся к периоду с 1966 по 1976 год, когда Сэвилу было 40–50 лет. Две трети пострадавших были несовершеннолетними. В том числе он совратил 28 детей в возрасте до десяти лет — как мальчиков, так и девочек. В основном же он домогался девочек в возрасте от 13 до 16 лет. Причём телеведущий совершал свои преступления не только в кабинетах Би-би-си. Его жертвами часто становились воспитанники детских домов и больниц — одинокие дети, которые не могли за себя постоять. Ответственности он нисколько не боялся: когда в 2009 году некая женщина из числа сотрудников хосписа заявила в полицию о сексуальных преступлениях ведущего, ей просто не поверили. Более того, полицейские по заявлению Сэвила занялись самой заявительницей, утверждая, что она оклеветала честного ведущего, желая получить с него деньги.

В ходе расследования вновь всплыло и название подпольного клуба богатых извращенцев Spartacus, в котором состоял и сам Сэвил. Также он бывал и в "гостевом доме" семейки Касир. И вот в 2012 году в лондонской полиции был организован секретный отдел MET по расследованию деятельности "Спартака": пятеро опытных офицеров и детектив — главный инспектор Пол Сеттл. Подразделение было настолько тайным, что о его существовании не знали ни министр Тереза Мэй, ни премьер-министр Дэвид Кэмерон — у полицейских были все основания полагать, что высокопоставленных педофилов "крышуют" на самом верху политического олимпа. И они не ошиблись.

Операция "Тисовое дерево"

Операция против высокопоставленных педофилов получила название "Тисовое дерево". Первым делом полицейские совершили тайный обыск на квартире бывшего президента ассоциации NAYPIC Мэри Мосс, которая хранила архив организации — свыше 60 ящиков с документами. Были обнаружены и материалы, переданные ей Кэрол Касир, — списки клиентов, порнографические снимки, книга учёта мальчиков, проданных из детских приютов. Причём торговали детьми не только в закрытом Grafton Close, но и в других католических приютах, которые все эти годы продолжали исправно функционировать. Также полиция допросила и Кристофера Фея — сотрудника NAYPIC, который в 1990 году он сам подвергся нападению детектива из Скотленд-Ярда. Угрожая пистолетом, офицер изнасиловал Фея, требуя отдать компромат из архива Кэрол Касир.

И вот, в 2013 году подразделение MET вышло, наконец, из тени: были проведены первые громкие аресты. В частности, были арестованы 70-летний Джон Стингеммор — бывший управляющий приюта Grafton Close, а также 66-летний Тони Макслини — католический священник, курировавший работу церковных приютов в районе Ричмонда. Именно эти люди, как утверждал детектив Пол Сеттл, и являлись организаторами торговли детьми для клуба богатых извращенцев. Серия разоблачений прошла в отдельных графствах Англии — например, не так давно прошёл суд против Питера Болла, бывшего епископа Глостера, обвиняемого в сексуальном насилии против подростков.

Эти новости произвели в Лондоне эффект разорвавшейся бомбы. Тереза Мэй потребовала, чтобы расследование преступлений подпольной сети педофилов велось бы под контролем политиков и общественных деятелей. Для этого при МВД было сформировано Общественное жюри Независимого расследования сексуального надругательства над детьми (IICSA), которое и стало официально контролировать ход следствия. Интересно, что главой Общественного жюри стала баронесса Элизабет Батлер-Слосс, бывшая судья Высокого суда Лондона. При этом министра Мэй нисколько не смутил тот факт, что родной брат баронессы — барон Майкл Хейверс, бывший генеральный прокурор Северной Ирландии — прославился тем, что успешно похоронил уголовное расследование о педофилах в детском приюте Kincora в Восточном Белфасте. Дело было возбуждено после того, как на амстердамских видеокассетах, изъятых у Рассела Триккера, следователи нашли несколько мальчиков из ирландского приюта, но барон Хейверс не увидел в этом ничего "криминального".

В застенках "Дельфина"

В 2014 году Лондон вздрогнул от новых подробностей педофильского дела: оказывается, богатых извращенцев из высшего общества обслуживал не только "гостевой дом" Elm. Много лет подряд фешенебельный публичный дом работал прямо напротив Вестминстерского дворца — в жилищном комплексе Dolphin Square, что находится в элитном квартале Белгравия в центре Лондона. И в то время, когда в бордель привозились дети из детских домов, в комплексе жили 59 депутатов парламента, несколько министров, генералы и адмиралы.

В числе посетителей борделя с мальчиками оказался и сэр Питер Хейман, дипломат и заместитель директора Секретной разведывательной службы MI-6. Интересно, что Хейман попал в поле зрения полиции ещё в 1978 году — после того как забыл в автобусе пакет с книгой и фотографиями непристойного содержания. Полиция быстро вышла на Хеймана, который был изображён на некоторых снимках. Но расследование тогда закончилось ничем: снимки были объявлены фальшивкой, дело закрыто. Однако в ходе нового обыска, проведённого в 2014 году на квартире Хеймана, полиция нашла 45 томов непристойных дневников, в которых тот весьма подробно описал сексуальные оргии высокопоставленных педофилов (имена преступников Хейман предусмотрительно зашифровывал).

Тем не менее, ознакомившись с большой интимной перепиской членов клуба Spartacus, сыщики смогли выйти на одного из пострадавших детей — некоего Ника, которого насиловали с 11-летнего возраста. Показания Ника, просочившиеся в прессу, ныне невозможно читать без омерзения.

— Впервые я попал в здание Dolphin Square на рождественскую вечеринку 1980 года, — вспоминал Ник. — Нас спросили, хотим ли мы выпить, но большого выбора не было — меня заставили выпить стакан виски, чтобы "расслабиться". Затем один из гостей повёл меня в ванную, где приказал заняться с ним оральным сексом. Когда я отказался, он избил меня, затем он перегнул меня через край ванны, погрузил голову в воду и изнасиловал меня. Я не мог дышать, не мог сопротивляться, а он всё насиловал и насиловал меня. Это был очень жестокий человек...

На следующей вечеринке Ника изнасиловали уже два высокопоставленных аристократа. Причём перед этим они устроили настоящий турнир, заставляя мальчишек драться друг с другом деревянными дубинками. Также в квартире была оборудована и медицинская комната, специально для садомазохистов. В комнате стояла железная кровать больничного типа с кандалами, из стены торчал шланг, из которого несчастных жертв поливали ледяной водой.

— К счастью, меня там никогда не брали, но я помню одного мальчика, который был избит до полусмерти, — говорит Ник. — Его заставили выпить много воды, а затем — стоять в углу, не разрешая сходить в туалет. Когда он не вытерпел, его жестоко избили.

Боялись дети и леопардовой комнаты, которая была выстроена в стиле дворца какого-нибудь раджи из Индии. Это была любимая комната британских военных, помнивших службу в колониальных войсках. Ностальгируя по молодым годам, они заставляли подростков играть роль рабов-индусов, беспощадно избивая несчастных бамбуковыми палками за малейшую провинность. Всего же, как установили сыщики, в борделе Dolphin Square было убито трое подростков.

Ник вывел следователей и на ещё одного пострадавшего — некоего Даррена, бывшего воспитанника приюта, который участвовал в оргиях с 13 лет. Именно благодаря показаниям Даррена расследование окончательно приобрело инфернальный характер.

Убийство в поместье Thornham Magna

Поместье Thornham Magna в графстве Саффолк когда-то принадлежало лорду Хенникеру, бывшему британскому дипломату. Когда лорд умер, его наследники открыли в старом особняке Образовательный и рекреационный центр для детей, а вернее, замаскированный публичный дом для педофилов. Заправляли всеми делами в Thornham Magna некие Питер Прастон и Чарльз Нейпир — бывшие правительственные чиновники по уходу за детьми-инвалидами. Отличительной же чертой этого "рекреационного центра" было то, что пациентами поместья были дети, страдавшие синдромом Дауна. Поэтому Прастон и Нейпир завлекали к себе клиентов тем, что гости поместья могли безнаказанно насиловать и убивать больных детей: дескать, больные дети никому не смогут пожаловаться. Сам Даррен, страдавший лёгкой формой аутизма, попал в поместье в 15-летнем возрасте — после серии изнасилований в Dolphin Square подростка решили спрятать в провинции, определив в дворники и подсобные рабочие про "рекреационном центре". Но и здесь насилие продолжилось.

— Питер Прастон часто насиловал меня и заставлял меня заниматься сексом с другими мужчинами, — рассказывал Даррен. — Он знал, как причинить тебе боль, не оставляя следов. Он мог причинить боль без малейшего следа на теле и всегда хорошо пользовался своими навыками.

Кроме того, Даррен рассказал об убийстве 30-летнего Эндрю — бывшего воспитанника приюта, страдавшего синдромом Дауна. Вина Эндрю заключалась в краже яблок из сада при поместье. Разъярённый Прастон велел избить Эндрю, затем несчастного уложили на землю. Его руки крепко привязали к буксировочному крюку одной машины, ноги — к крюку другого автомобиля. Сам же Прастон сел за руль. Возможно, он просто хотел попугать остальных работников, но нога дрогнула, и он нажал на газ чуть сильнее.

— Меня до сих пор колотит мороз, когда я вспоминаю крик Эндрю и его тело, которое Прастон приказал похоронить в одной из шести могил, вырытых для воспитанников в соседнем лесу.

Полиция на основе свидетельских показаний Даррена провела обыск в поместье. Но могил с останками убитых детей так и не удалось обнаружить: возможно, Даррен просто не запомнил их расположения. Зато удалось собрать доказательства против и Чарльза Нейпира, всё ещё работавшего в "рекреационном центре" — не так давно он был осуждён на 13 лет лишения свободы за серию сексуальных нападений на своих воспитанников.

Премьер-маньяк

После этого отношение к расследованию коренным образом изменилось: членов подразделения МЕТ стали упрекать, что они пользуются недобросовестными анонимными свидетелями, которые бросают тень подозрения на всех британских политиков. В том же 2015 году министр Тереза Мэй объявила о роспуске Общественного жюри, которое и контролировало ход расследования. Само же расследование сексуального надругательства над детьми IICSA также должно было быть прекращено. Но остановить скандал было уже не так просто.

В отместку за противодействие следствию сыщики организовали через своего свидетеля утечку в прессу имён клиентов публичных домов, которых свидетели Ник и Даррен опознали по фотографиям. Надо сказать, что до этого полицейские не спешили раскрывать имён педофилов из высшего общества. И неспроста: список открывал сам лорд Луис Маунтбеттен, дядя супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Далее шли имена Энтони Бланта, личного фотографа королевы, бывшего офицера Службы безопасности MI-5, который был разоблачён как советский шпион; сэра Нокса Каннингема, депутата парламента и личного секретаря главы Консервативной партии; парламентариев и офицеров спецслужб.

Особняком в этом списке стояло имя Эдварда Хита — премьер-министра Великобритании с 1970 по 1974 годы, лидера партии тори и предшественника Маргарет Тэтчер. Обвинения в адрес Хита поначалу показались выдумкой: как писал его биограф Филип Циглер, премьер Хит был почти полностью, если не полностью, асексуален. Он никогда не женился, не имел ни любовницы, ни детей, и никогда не обнаруживал ни малейшего признака сексуального интереса ни к женщинам, ни к мужчинам, ни к кому бы то ни было ещё. Однако затем всплыли архивные документы, свидетельствующие о том, что "асексуальность" Хита была всего лишь маской. В частности, ещё в 60-е годы агенты секретной службы Её Величества предупреждали, что у Эдварда Хита есть "страсть к маленьким мальчикам". Правда, в то время эти слова были оставлены почти без внимания: практически у каждого британского аристократа, воспитанного в закрытых пансионах для мальчиков, первый сексуальный опыт был "голубого" характера.

Тем не менее в ходе расследования выяснилось, что на счету бывшего премьер-министра Британии находится как минимум семь изнасилований. Причём первый инцидент произошел ещё в 1961 году, когда Хит изнасиловал 11-летнего мальчика во время гомосексуальной встречи в комплексе Dolphin Square. Затем Хит "в компании неизвестного мужчины" изнасиловал 10-летнего мальчика, после чего он переключился на 13–15-летних подростков — следователи зафиксировали несколько контактов в Суссексе и в Лондоне. Некоторых подростков он насиловал на свой собственной яхте.

В итоге полицейские посвятили бывшему премьер-министру отдельную операцию "Конифер", в рамках которой было опрошено 284 свидетеля, проверено почти полторы тысячи случаев жестокого обращения с детьми. В ответ министр МВД Тереза Мэй попыталась засекретить итоги расследования, объявив моральный облик предметом государственной тайны. Однако подробности всё равно стали выплывать наружу — особенно после того, как в прошлом году архиепископ Кентерберийский Джастин Велби специально для независимого расследования сексуального насилия над детьми обнародовал более миллиона страниц документов о детском сексуальном насилии в католических школах-приютах — то есть более 25 тысяч документов и 36 свидетельских показаний.

Депутат британского парламента лейборист Саймон Данчук, по инициативе которого внимание общественности было впервые привлечено к этим подозрениям, уверен, что расследование по делу педофилов надолго похоронит репутацию Консервативной партии.

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