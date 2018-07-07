/Поглед.инфо/ Европейската армия не дава покой на американците. Първоначално този проект се очерта като миличък, с нищо не обвързващ, шантаж от типа на санкциите срещу Русия, който заплашва всеки, който има нужда от пари от ЕС.

Но на американците хуморът не им харесва, защото за НАТО трябват пари; а кой европеец не обича да не плаща за НАТО, ако може да не плати?

НАТО заяви, че алиансът го устройва, ако парите на ЕС стигнат и за двата проекта – Европейската армия и армията на НАТО. Ако парите стигат само за армията на ЕС, това не го устройва. Много справедливо, нали?

Меркел също подкрепи идеята на Maкрон за европейска армия; която всъщност въобще не е негова идея, а е идея на европейските финансисти, представена от Юнкер. Както информира изданието Frankfurter, позовавайки се на интервюто на Юнкер, Европа не може да се осланя на защита от страна на Съединените щати, които контролират НАТО. Така че битката не е за слава, а за парите на ЕС.

(рус.ез.)

Европейская армия в составе НАТО

Европейская армия не дает покоя американцам. Изначально этот проект появился как милый, ни к чему не обязывающий шантаж типа санкций против России, которые грозится отменить каждый, кому нужно денег от ЕС. Но американцам юмор не пришелся по душе, поскольку на НАТО денег надо, а какой европеец не любит не платить за НАТО, если можно за него не платить?

Итак, НАТО заявило, что, если ЕС денег будут отстегивать на оба проекта, то их это устроит. Если только на свою армию - не устроит. Очень доступно.

Меркель же поддержала идею Макрона о создании европейской армии, которая вовсе и не его идея, а в изложении Юнкера идея европейских финансистов. Как на основе ее интервью вызвало издание Frankfurter, Европа не может полагаться на защиту со стороны США, которые контролируют НАТО. Так что бой идет не ради славы - ради денег от ЕС.

О каких суммах речь?

Из 1 триллиона 279 миллиардов последующей 7-летки ЕС выделит 27.5 млрд на оборону и безопасность. Это 53 евро с европейского носа, или 100 евро с работающего носа.

Собственно, сейчас НАТО жаловаться особо нечего: за последние 3 года идет увеличение бюджета (и в этой связи их жалобы на то, что денег им недоплачивают, выглядят пикантно). За это время ЕС и Канада увеличили расходы на НАТО на 5%. Только за 2016-2017 это дало увеличение на 46 миллиардов евро.

Итак, за 2017-й Англия отстегнула НАТО 55 миллиардов, Германия и Франция - по 45 миллиардов. В год. Как видим, величина европейского бюджета на местную армию раз в 10 превышает то, что они несут в дар НАТО.

Интересно, что около 15 членов НАТО половину расходов на военные нужды тратят на зарплаты и пенсии, а у Бельгии и Греции на это уходит 75% бюджета. Так что Столтегберг вопросил, не пора ли установить лимит пенсий для военных ЕС. Видно, сам на пенсию выходить думает в США. Поэтому смело заявил, что, мол, без хороших зарплат армии не выжить, так что НАТО во внутренние мешалки по этому вопросу в стране не будут вмешиваться, пока страны им отдают то, что НАТО от них потребовало. Так сказать, вы свободны в движениях в рамках, ограниченных вашей цепью.

И еще он отметил важность не только 2-х процентов, но и указал на их связь с тарифами на сталь и алюминий. Это чтобы всем было понятно, что шантаж - это обычная американская практика для торговых переговоров. И закрепил, что "у нас и раньше были торговые разногласия, но мы их пережили, и теперь все переживем". Что переводится как: фига с два мы вам тарифы на алюминий и сталь подвинем, не надейтесь, так что платите 2%.

Интересно, что еврокомиссар по безопасности, то есть человек, который будет координировать проект - британец Джулиан Кинг. Британия уходит, но британцы остаются у руля, причем не самого мелкого проекта. Теперь понятны расклады: для своих граждан это проект "мы, типа, будем уходить от НАТО, поэтому платите больше налогов сейчас, а в реалии - просто платите больше налогов, потому что мы с ними ничего не можем поделать.

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