/Поглед.инфо/ Светът ври и за това има причини - с една дума всички причини не могат да се изредят. Например, разбира се - наглите действия от Турция срещу Сирия и иракските кюрди, но този скандал е само "началото", защото против агресията на турците се обявиха Русия и САЩ .

Започна агресия и Израел - а срещу израелците са Русия и Иран. Самата САЩ продължава да заплашва КНДР с "превантивна атака", докато Великобритания изведнъж започна да говори за правото им на "превантивен ядрен удар" - е, и срещу кого? Тук, в Афганистан започнаха пролетните операции срещу "талибаните" - но сред войниците умират не само он афганистанската армия, но и от страни членки на НАТО. Разбира се, на този фон Украйна и свързаните с нея въпроси отиват тридесети план.

/рус.ез./

И вот, как «по заказу», на Луганщине совершается теракт против машины наблюдателей ОБСЕ. Есть погибшие. Справедливости ради, поделом им – когда на Пасху «укропы» не прекращали «праздничных обстрелов» и ЛНР, и ДНР, и гибли люди – в том числе женщины и дети, никто из ОБСЕ, никто на Западе в целом даже словом сожалений и соболезнований не обмолвился. Словно бы в Новороссии не люди – а так, «биомасса», не интересующая Европу и США. А потому – рядовым гражданам, причём, по моему мнению, практически в любой стране, должны быть безразличны жертвы среди тех, кто на протяжении почти 3 лет усиленно делал вид, что «не видит» военных преступлений нацистского руководства Украины против жителей Новороссии. Понять горе родных и близких погибших евро-чиновников можно – но к самим погибшим нет ни сочувствия, ни сострадания. Окончили жизнь так, как жили и «работали» - грязно и похабно, став ещё раз «инструментом» в руках тех, кто откровенно «пользовал и пользует» миссии ОБСЕ на Донбассе. То есть – Запада и киевской хунты…

Сейчас уже оглашены первые итоги следствия по этому теракту. Подрыв автомобиля ОБСЕ под Луганском был осуществлён диверсионно-разведывательной группой 8-го полка сил спецопераций вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает ресурс «Русская весна» со ссылкой на источники. Диверсанты проходили подготовку у инструкторов из США, Латвии и Великобритании. Убийцы из этого подразделения, как сообщалось ранее, уже совершили серию диверсий в Донбассе, ими были убиты ополченцы Гиви и Моторола, а также Олег Анащенко. Непосредственным исполнителем убийства последнего, пишет издание, был начальник инженерной службы 8-го полка Сергей Иванчук. При совершении теракта было использовано взрывное устройство с дистанционным управлением. Сообщается, что командиром этого полка был полковник Олег Нечаев, а начальником отдела разведки полка — майор Павел Балов с позывным «Кедр». Было ли это ожидаемо? Конечно же, да. Ведь из-за серии эскалаций напряжённости в целом ряде регионов планеты, даже с охватом Дальнего Востока, само слово «Украина» ушло далеко в глубину. Те или иные международные обсуждения касаются чего угодно, но только не «украинских вопросов». А вот после подрыва автомобиля миссии ОБСЕ – пожалуйста! Цель хунты Порошенко достигнута – на Западе, и прежде всего в администрации президента США Дональда Трампа, снова заговорили об «обязанности России» исполнять решения «Минских соглашений-2».

Кстати, теракт против миссии ОБСЕ на Донбассе мне остро напомнил реалии 90-х годов, когда в зоне конфликта между Арцахом и Азербайджаном азербайджанцы раз за разом устраивали провокации таким образом, чтобы транспорт с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ попал бы под обстрел с армянской стороны. Об этом не раз писал тогдашний российский сопредседатель МГ ОБСЕ Владимир Казимиров. И что интересно – а ни разу азербайджанцы не посмели опровергнуть утверждения В.Казимирова! Как видим, вроде бы регионы разные, конфликтующие стороны – разные, но почерк у фашистов Киева и Баку – один и тот же…

Я не стану сейчас долго и подробно возвращаться к теме о том, что у России по «Минску-2» вообще нет никаких обязательств и обязанностей, кроме той, которая уже исполнена – власти ДНР и ЛНР всё-таки согласились на прекращение огня и в той или иной форме участвуют в переговорах. Всё остальное – это уже обязанности Франции, Германии и нацистов в Киеве. Но у меня есть вопрос – а только ли привлечение внимания Запада к «украинским вопросам» было целью властей Украины, когда они санкционировали военнослужащим 8-го полка сил спецопераций ВСУ предпринимать прямую провокацию и убивать членов миссии ОБСЕ на Донбассе? Исследование ряда фактов недель, предшествовавших теракту на Луганщине, показывает, что не менее важной целью для Киева было и намерение отвлечь внимание украинских граждан как от внутренних дрязг и проблем в рамках самой хунты, так и от того факта, что Трамп принял решение на 177 млн. долларов сократить помощь Украине по линии USAID, и что международные банковские структуры-кредиторы «заморозили» выделение очередных траншей киевской хунте.

Например, 21 апреля даже украинские СМИ отмечали, что «На Украине громкие отставки. Со своего поста ушёл глава фонда госимущества. На очереди ещё два высокопоставленных чиновника экономического блока. Эксперты пока не определились с причинами такой массовости отставок. Самые популярные версии - общий кризис власти и попытка скрыть свои махинации. Заявления о громких увольнениях по собственному желанию на Украине звучат чуть ли ни каждую неделю. Несколько дней назад Верховная рада большинством голосов поддержала такое рвение главы Фонда госимущества Игоря Билоуса. Голосовали и недоумевали. «А что вдруг случилось, что он написал заявление по собственному желанию? Почему? Вы выясняли? Вы разбирали?» — недоумевает Игорь Шурма, депутат Верховной рады Украины», - отмечало одно из киевских СМИ. Кстати, самого Билоуса на заседании не было. Журналистам чиновник объяснил, что уходит, потому что выполнил свою миссию и теперь намерен заняться бизнесом. Ничего конкретного о причинах отставки не говорит и пока ещё глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Мол, просто устала. Её заявление депутаты обсудят в мае. По данным из Киева, смотрит на дверь глава антимонопольного комитета Юрий Терентьев и глава национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. «Что касается своей отставки, то хочу доложить, что она утверждена. В соответствии с законом и указом президента. Два человека увольняются дополнительно с ноября. Я также знаю, что уволен в соответствии с указом президента. Это решение уже принято», — говорит Вовк.

Эксперты ломают голову, с чем связана эта массовость. Одни считают, что чиновники так стараются избежать уголовной ответственности. Ведь, например, Гонтарева подозревается в многомиллиардных растратах, Билоус - в коррупции. А с Запада ещё и в марте шли оценки – мол, нет на планете боле коррумпированного места, чем Украина. И «заморозки» кредитных траншей западных кредиторов – это же тоже «песня по коррупции». Кто-то видит в отставках яркую иллюстрацию кризиса власти - пресловутый тонущий корабль. «Некоторые говорят, что это «Титаник». Но это не «Титаник», это самодельная рыбацкая лодка, которая идёт на дно и с неё бегут все, кто может убежать. Массовый исход уже очевидный. Это говорит про полный крах и финансовой, и экономической политики, а самое главное - предчувствие конца», - дала характеристику текущего момента глава депутатской фракции «Батькивщина» в Верховной раде, экс-премьер Юлия Тимошенко. Наблюдатели также говорят, что громкие увольнения - это политическая игра. С одной стороны, так на Банковой готовятся к возможным выборам, избавляются от тех, кого не любит электрорат. «Гонтарева, глава Национального банка, или пан Вовк, который был ответственен за тарифы - это наиболее токсичные фигуры для власти. Люди, которые разрушают рейтинги власти и поддержку власти со стороны общества. Поэтому их отставка связана с попыткой обелить имидж власти. Поправить рейтинги власти», - уверен политолог Руслан Бортник.

С другой стороны, очевиден процесс концентрации власти в руках президентской политической силы. Многие из тех, кто ушёл, получили свои должности по квотам финансово-промышленных и депутатских групп. Как бы то ни было, по словам политологов Украины, волна громких отставок на Украине только на старте. Увольнение прочат Генеральному прокурору и главе Службы безопасности. Министрам аграрной политики, транспортной инфраструктуры и юстиции. А тут ещё «кризис» разразился между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и одним из украинских нацистов, солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, призвавшего не научившихся «на мове размолвлять» назначить «дебилами» и, вообще, изолировать «в гетто» - т.е., по сути, в концлагерях. Понятно, что косвенно «обвинения» Скрипки и других «скрипок», безусловно, адресовано и Авакову с «аваковыми», которых немало в нацистской хунте Киева. И понятно, почему Аваков не на шутку разозлился – получается, что и он «в дебилизме» и ему место – «в гетто». «Фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях - особенно омерзителен. Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине - в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещённого человека!» - написал Аваков в Twitter. Кто бы и что бы ни говорил, но и этот эпизод – доказательство кризиса внутри власти на Украине.

По моему мнению, реальным началом нового этапа кризисности киевского режима стал день 14 апреля, когда секретарь СНБО Украины Александра Турчинов в интервью украинской редакции «Би-би-си» заявил, что у Киева «нет другой альтернативы, кроме как побеждать». По его словам, украинские военные, участвующие в силовой операции в Донбассе, должны «метр за метром» продвигаться на восток страны. При этом Турчинов «пошутил», что главное при этом - «не проскочить границу», т.е. не вторгнуться в Россию. А сейчас, в конце апреля, так называемое «руководство Донецкой областной военно-гражданской администрации» - т.е. части Донецкой области, ДНР, сейчас оккупированной укро-нацистами, вдруг или «как бы вдруг»… предъявил территориальные претензии на Ростовскую область России. Что – удивительно? А по мне – нет, когда фашистов не пресекают грубо и по морде, а у них за спиной – всякие там США да Евросоюзы, то фашисты наглеют. Так что и «председателя Донецкой ОВГА» Павлу Жебровскому, «захотевшему» Ростовскую область, придётся готовиться к уголовной ответственности – по любому законодательству. А я ещё напомню, что по Жебровскому давно сибирские или Крайнего Севера лагеря «плачут» - эта мразь в июне 2016 года заявлял, что «рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли - Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край»…

А тогда, 15 апреля, даже официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин заметил, что Турчинов, являясь официальным лицом, «открыто заявляет, что они (украинские военные) нарушают минские договоренности и продвигаются вглубь серой зоны». Басурин выразил надежду, что участники минского процесса обратят внимание на слова секретаря СНБО Украины. Как видим – не обратили, и в итоге – подрыв автомашины миссии ОБСЕ в ЛНР…

Вторым этапом стали два факта, когда укро-нацисты смешали искусство и политику. Так, сообщалось, что Международный джазовый фестиваль «Alfa Jazz Fest 2017» традиционно пройдёт при поддержке «Альфа-Банка (Украина)» во Львове в период 23 - 27 июня. В этом году это будет 5 дней джаза, 3 сцены в городе и 48 концертных часов. Власть «с фланга» право-радикалов, и якобы – из-за «Альфа-Банка», развернула кампанию против джаз-фестиваля. Затем – демонстративные акции в отношении российской певицы-инвалида Юлии Самойловой, которая должна была представлять РФ на финале «Евровидения» в Киеве. В итоге её не допустили – и это в ситуации, когда «Комеди вумен», который так же бывал в Крыму, без проблем выступает и в Киеве. Цепляние фашистов за эти два эпизода явно были направлены также на то, чтобы любой ценой привлечь к себе внимание – причём как Запада, так и России. Мир и так видел, что после 2014 г. Украина стала страной националистического фундаментализма. И есть мнение, что националисты диктуют власти условия как с блокадой Донбасса и банками, так и с «Евровидением» и «Alfa Jazz Fest 2017». А Порошенко, мол, не может их контролировать и вынужден рефлексировать. Но так ли это? Когда мы сопоставляем заявления всяких «скрипок» с откровенными провокациями тех же Турчинова и Жебровского – а это же вроде официальные власти, а не правые ультрас, то понимаем: да нет! Именно сам Порошенко и «дирижирует» нацистами и радикалами!

Вот история с блокадой Новороссии, с тем же отказом (очередным!) закупать уголь Донбасса. Это же осуществляется на госуровне – и это прямое нарушение «Минска-2», как и заявления Турчинова о том, что фактически возобновлена война. Олигарх Ахметов оказывается «в загоне». А все на Украине знают, что уголь – пойдёт, да только пресловутыми «серыми схемами», через фирмы, подконтрольные лично Порошенко и его окружению. В Европе – и это тоже абсолютно очевидно – главарь киевского режима ничего особо и не согласовывает, и в Европе откровенно негодуют. Вспомним хотя бы по выборам во Франции – и Ле Пен, и Фийон не просто говорили о Крыме как части России, но и намекали на то, что режим Порошенко Франции откровенно «надоел». Но именно то, что и блокада Донбасса, и «ползучее» возобновление войны – идут именно на госуровне, не позволяет до конца верить в то, что «Порошенко сдался нацикам» и «этого от него никто не ожидал». Вся ситуация, начиная с 2014-го, вела к этому – к тому, что сложилось к весне 2017-го. И это было вполне прогнозируемо – ведь режим в Киеве жив только до тех пор, пока идёт война…

Но мы уже отмечали – во власти кризис. И массовые отставки, разговоры о новых отставках, как и скандал между Аваковым и Скрипкой – это не просто доказательства, это – «орущая» реальность. Смена власти – это проблема или нет? Трудно сказать. Смена власти, на мой взгляд, «на мази» - и все лишь ждут, чем закончится очередная авантюра Порошенко и Турчинова о начале военных действий «в серой зоне» на Донбассе. О приходе к власти в Киеве демократическим путём националистам мечтать не приходится - выборы им не выиграть. А вот устроить переворот - вполне по силам. У «правосеков» и «Национального корпуса» (батальон «Азов») - собственные вооружённые формирования, есть серьёзная поддержка в других батальонах. При необходимости они вполне способны выставить 20-25 тыс. бойцов для захвата власти. Понятно, что без поддержки со стороны людей с толстыми кошельками тут не обошлось. Владимир Олейник считает, что против Порошенко ведут игру несколько кланов. Одну группировку возглавляет Тимошенко, к которой примкнули мэр Львова А.Садовый и экс-губернатор Одессы М.Саакашвили. С ними заодно экс-министр обороны А.Гриценко, экс-глава СБУ В.Наливайченко. «У всех этих людей хорошие связи за рубежом, они ориентируются на Запад. Эта группа активно ведёт переговоры с олигархами Коломойским, Лёвочкиным и Фирташем. Фактически это сговор олигархов: Петя предал всех их, они решили убрать его точно так же, как Януковича, - пояснил В. Олейник. - Из силовиков на стороне Порошенко сейчас однозначно только генпрокуратура, которую возглавляет его кум Юрий Луценко». Ещё одна группа влияния - глава МВД А.Аваков, секретарь Совбеза А.Турчинов и экс-премьер А.Яценюк. У них нет такой финансовой поддержки олигархов, но зато «Азов» - к их услугам. И, похоже, «заклятым друзьям» удалось договориться. Или всё же – нет?

И тут надо вспомнить о недавней поездке в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. СМИ сообщили, что тема Украины на переговорах Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым точно затрагивалась. Видимо, не обошлось без Украины и во время приёма Тиллерсона в Кремле у президента РФ Владимира Путина. И вот, после затяжного молчания, 27 апреля сам Тиллерсон признался, что в Москве ему не удалось «ни о чём договориться». Следовательно, либо американцы скомандуют «фас!» своему Порошенко, либо – «фу!». И судя по всему, нацистская клика в Киеве ждёт именно команды из Вашингтона.

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