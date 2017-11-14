/Поглед.инфо/ Русия и Китай обсъждат многобройни мегапроекти: високоскоростни железопътни линии, трансгранични мостове. Дори повечето от тях дълго време да останат на хартия, мнозина продължават да вярват в яркото бъдеще на двустранното им взаимодействие.

Като подчертава, че руско-китайските отношения "непрекъснато, бързо и постоянно се развиват", а също че в отношенията им "се появяват все повече позитивни тенденции", както се сочи в съвместното комюнике на последната среща на министър-председателите на двете държави, в посланието на Медведев до 19-ия конгрес ККП, а и високата оценка на президента Путин за Си Цзинпина и резултатите от 19-тия конгрес на ККП, авторът на текста твърди същевременно, че се наблюдава постепенно разширяване на асиметрията между икономическото и политическото сътрудничество на двете държави. Това несъответствие често се смята за най-важният проблем, който поставя под въпрос стабилността на руско-китайските отношения.

"Политически развити, но не и икономически придвижили се" – така някои представят руско-китайските отношения, сочи авторът.

(рус.ез.)

Откуда безграничная вера в российско-китайские отношения?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, большой любитель пекинской утки и цзяоцзы (китайские пельмени — прим. ред.), находился с визитом в Китае с 31 октября по 2 ноября, где совместно с главой Госсовета КНР Ли Кэцяном провел 22-ю встречу премьеров — был достигнут ряд новых соглашений по вопросам делового сотрудничества в рамках российско-китайских отношений в новой эпохе.

Доказательством того, что российско-китайские отношения «непрерывно, стремительно и стабильно развиваются», а также того, что «в отношениях выявляются все более положительные тенденции» (как указывается в совместном коммюнике этой встречи), может служить не только хвалебный отзыв Медведева о 19-том съезде КПК, но и высокая оценка президентом Путиным Си Цзиньпина и 19-го съезда.

Особенность российско-китайских отношений проявляется как раз в систематическом, упорядоченном диалоге и сотрудничестве. Другими словами, среди причин, почему отношения двух стран смогли остаться устойчивыми после развала СССР, крайне важными, несомненно, являются дипломатические кризисы, с которыми сталкивались обе стороны, а также институциональный характер делового сотрудничества.

С тех пор, как в 1996 году Россия и Китай установили равноправные, доверительные, обращенные в XXI век отношения стратегического сотрудничества и партнерства, а также создали механизм встреч на уровне премьер-министров, обе стороны уже провели 22 подобные встречи. Соответствующие подкомитеты, рабочие группы и другие органы постепенно сформировали всестороннюю, сложную, но достаточно эффективную сеть для диалога и взаимодействия. Вследствие этого Россия и Китай получили возможность «идти рука об руку» в торгово-экономической сфере, энергетике, инвестициях, гуманитарной сфере и региональном сотрудничестве. Безграничная вера глав двух стран в российско-китайские отношения в определенной степени произрастает из этого фактора нормальности.

Более всего зарубежные СМИ и аналитики уделяют внимание символическому смыслу этого визита, а не анализу конкретных документов о сотрудничестве. Как они предполагают, идет постепенное расширение асимметрии между экономическим и политическим сотрудничеством двух держав. Это несоответствие часто считается самой главной проблемой, которая ставит под вопрос стабильность российско-китайских отношений.

На самом деле если смотреть на опыт мировых держав, нормальной считается ситуация, при которой в разных сферах сотрудничества демонстрируется сильно отличающийся друг от друга уровень развития. Во время холодной войны и после ее окончания США и европейские государства могли тесно сотрудничать в сфере глобального и регионального управления, но в то же время из-за глобального потепления и других конкретных вопросов между ними появились разногласия.

Безусловно, «политически развитые, но экономически непродвинутые» — это довольно убедительное описание российско-китайских отношений, однако это лишь одна из форм для описания ситуации.

В течение четырех лет неизменной повесткой дня для России и Китая в торгово-экономической сфере были улучшение и оптимизация торгово-экономической структуры, но среди инструментов, которыми пользовались оба государства, было и регулирование в зависимости от ситуации, что показало гибкость механизма встреч на уровне премьер-министров.

С одной стороны, Россия и Китай прилагают усилия к тому, чтобы продвинуть техническую составляющую и повысить добавленную стоимость в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран посредством совместной подготовки, ориентированной на развитие интеграции (в частности через среднесрочный план сотрудничества в аэрокосмической отрасли). Логика взаимодействия посредством крупных инвестиционных проектов, которую охватывали коммюнике на протяжении четырех лет, состоит в том, чтобы через эти проекты повысить общий масштаб и качество сотрудничества. Подобные рассуждения частично объясняются проблемой неравномерного развития российской экономики. С другой стороны, в краткосрочной перспективе в новых сферах сотрудничества трудно достичь экономии от масштаба, поэтому обе стороны предпочитают и дальше продвигать энергетику и другие привычные сферы. Постоянный диалог через регулярные встречи премьеров и различных подчиненных им подкомитетов также гарантирует конкретику в непрерывном регулировании сотрудничества.

Гибкое и довольно быстрое развитие подобных рамок сотрудничества дает еще больше возможностей для адаптации. На вышеупомянутой встрече на первое место впервые было поставлено сотрудничество в таких сферах, как платежные системы, платежные услуги и страхование. Вписанный в прошлогоднее коммюнике экономический коридор Китай-Монголия-Россия в этом году исчез без следа, тем не менее многократно делался акцент на многосторонние торгово-экономические соглашения между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также Евразийское экономическое партнерство, включающее двустороннее сотрудничество России и Китая в сфере услуг и торговле.

Аналогичным образом в СМИ часто появляется информация о сотрудничестве в таких проектах, как высокоскоростная железная дорога «Москва-Казань», транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», однако описываются лишь небольшие корректировки в содержании этих проектов. В 2014 году грандиозный замысел высокоскоростной ж/д линии между Москвой и Пекином, признанный премьер-министрами обоих стран, был убран из приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества из-за сложностей с инфраструктурой и недостаточной актуальности.

Если просмотреть совместные коммюнике, можно заметить, что, хотя российская и китайская стороны достигают консенсуса по многим вопросам, насущные вопросы для обеих стран все еще немало отличаются друг от друга.

Взять к примеру данную встречу: всего в данных по таможенному сотрудничеству 6 пунктов, китайская сторона очевидно обращает больше внимания на значение сотрудничества в этой сфере для упрощения торговли между двумя странами; российская сторона подчеркивает важность борьбы с трансграничной контрабандой и защиты благоприятной торговой среды. Истинная причина подобных высказываний российской стороны состоит в том, что преобладание китайских товаров (из-за масштаба сбыта) и быстрое развитие электронной торговли вредит интересам России.

Другим примером является процесс взаимодействия России и Китая в строительстве и укреплении взаимосвязанности трансграничной базовой инфраструктуры. Так лишь спустя 20 лет был дан официальный старт соглашению о строительстве трансграничного моста между Благовещенском и Хэйхэ, подписанному еще в 1995 году, а утвержденные в 2008 году работы по строительству моста между городом Тунцзян и поселком Нижнеленинское (Еврейская автономная область) также не были завершены. Однако это не помешало сторонам продолжить переговоры и как можно скорее подписать межправительственное соглашение о строительстве и введении в эксплуатацию автомобильного моста между г. Дуннин и селом Полтавка (Приморский край).

Все это показывает, что форма сотрудничества, при которой ставятся конкретные цели в числовых показателях, постепенно сменяется на сотрудничество деловое, а значит, можно будет трезво оценить проблемы, которые могут возникнуть.

Однако перед обеими странами стоит серьезный вопрос — несмотря на то, что теоретически создание упорядоченной системы может снизить транзакционные издержки и позитивно повлиять на диалог между партнерами, а регулирование в зависимости от ситуации постоянно укрепляет взаимодоверие, необходимо обратить внимание на то, что данные положительные моменты проявляются не сразу (есть некий накопительный эффект), а значит, существуют ограничения по времени и по возможностям.

Хотя правительства двух стран постоянно корректируют содержание сотрудничества, Россия обращает особое внимание на то, что стратегическая цель, состоящая в усовершенствовании и улучшении структуры торгово-экономического сотрудничества не может быть выполнена, несмотря на большое желание. Более всего это связано с невозможностью осуществления в короткие сроки модернизации регулирования российских государственных предприятий, а также с тем, что в среднесрочном периоде российская экономика будет все еще показывать низкий рост. Китай тоже столкнулся со спадом экономики и низким спросом на ресурсы в среднесрочном и долгосрочном периодах. Эти новые явления неизбежно ограничивают возможности российско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В настоящий момент сотрудничество двух стран еще не превратилось во взаимосвязанную цепочку, стороны пока не могут построить взаимовстроенную экономическую структуру сотрудничества. Кроме того, становление структуры этого сотрудничества никак не зависит от политических желаний, оно в большей степени обусловлено соблюдением основных законов рыночной экономики.

В данный момент экономическое сотрудничество России и Китая все еще основывается на политической, а не экономической рациональности. Однако обстоятельства сильнее, и приспособление Китая и России к новой нормальности в сфере экономического развития напрямую повлияло на деловое сотрудничество двух стран.

Когда механизм встреч на уровне премьер-министров перестанет объясняться только политикой, экономическое сотрудничество между Китаем и Россией войдет в нормальное состояние. Если смотреть на совместные коммюнике, публикуемые на протяжении четырех лет, оба государства движутся в сторону еще более устойчивого развития.

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