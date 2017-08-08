/Поглед.инфо/ От години западното общество се опитва да оказва политическо влияние на руското, но това давление не води до никакви промени, освен до осъждане. Мнозина считат, че руската система на ценности е консервативна и не е актуална за нашето време, но това не е така.

В много страни, значението на използването в политиката на "мека сила" понякога се преувеличава, а понякога се подценява. Но не може да се отрече, че действа, когато на международната арена една страна превръща интересите на народа в инструмент на външната си политика. Западните страни често смятат различията между руските и западните ценности за "основно оръжие на Русия." В статия, публикувана през 2017 г. за „меката сила”, европейски учени признават руската консервативна система от ценности. Поради факта, че начело на управлението в Русия стои силен лидер, много хора в страните на бившия Съветски съюз, се възхищават от руския президент. В доклад, публикуван от Европейската комисия по външни отношения през 2016 г. се признава, че по-голямата част от опозиционните партии в Европа поддържат политиката на Путин. Ако тези партии дойдат на власт, партньорството между Русия и Европа е повече от вероятно...

(рус.ез.)

Российская «мягкая сила» начала борьбу с Западом. Удастся ли пошатнуть западную идеологию?

В прошлом году, когда Трамп был избран на пост президента, вся Россия радовалась этому событию. Однако сейчас спустя 6 месяцев, Америка всё ещё продолжает накладывать санкции против России, и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время.

Российские СМИ, которые тоже ожидали улучшения отношений, уже потеряли надежду. 25 июля США выпустили новый пакет санкций против России, после чего последовала незамедлительная реакция Путина. Сейчас, судя по всему, лично Трамп старается улучшить отношения между Россией и США, но вряд ли это возможно, и в будущем страны ждёт ухудшение отношений.

После Второй мировой войны США всегда были врагом России. Антироссийски настроенный Вашингтон всегда обвинял Россию в империализме и шовинизме. Путин всегда выступал за защиту семейных ценностей, традиций в семье, запрещая распространение гомосексуализма, усиливал патриотическое воспитание. Этим Путин всегда вызывал осуждение у стран Запада и у США.

Во многих странах значение использования в политике «мягкой силы» иногда преувеличено, а иногда недооценено. Однако нельзя не признать то, насколько она действенна, когда на международной арене одно государство превращает интересы народа в орудие внешней политики. Нередко западные страны считают различия между российской ценностей и западной за «главное оружие России».

Как можно заметить по сообщениям средств массовой информации, Китай в основном видит лишь то, как односторонне трактуют Западные и Американские СМИ российскую «мягкую силу». А как российские культурные и политические круги относятся к мягкой силе, применяемой Россией? Какую роль играет Путин во влиянии России на другие страны? В нашей колонке «Стратегия» газеты Феникс мы рассмотрим и проанализируем слова российских и западных экспертов.

Почему Запад не может принять российскую систему ценностей?

Все больше и больше специалистов и учёных считают, что мягкая сила на самом деле намного сильнее жёсткой силы. Сильная экономика — это обязательное условие для применения мягкой силы, иначе страны без экономической базы ничего из себя не представляют на международной арене. Как думаете, мешает ли России экономический и военный дисбаланс сил на международной арене?

Россия действительно находится в таком положении. Россия обладает не самой сильной экономической платформой, чтобы иметь средства на стратегию «идти вовне»(как в Китае). Россия старается достойно участвовать в соревнованиях, хорошие снимать фильмы, ставить пьесы, но и этого недостаточно. В условиях экономического кризиса, даже российская военная мощь нестабильна. Экономический кризис оказал сильное влияние и на национальный дух в стране.

Кажется, что только силы культуры, искусства, истории и языка отражают внешнюю мощь России. Во всем мире 300 миллионов человек говорит на русском языке. Российские эмигранты при желании способны с помощью «мягкой силы» улучшить облик России во всем мире. С другой стороны сейчас одним наиболее эффективных методов является интернет. России не требуются большие затраты, чтобы с помощью интернета рассказывать о русской многонациональной культуре.

В последние годы Россия занимается разработкой и последующим распространением культуры России с помощью мягкой силы, но вряд ли эта политика будет эффективной в западном обществе. Выдвигаемые Путиным «традиционные ценности», патриотическое воспитание, запрет на распространение гомосексуализма, всё это в западном обществе считается прямым нарушением свободы человека. Как вы к этому относитесь?— спросил у западного эксперта корреспондент Феникс.

Западный эксперт: Само понятие «мягкая сила» было введено западными учёными, направлено на достижение национальных интересов и целей внешней политики, включает в себя совокупность культурных, технологических, образовательных и других мероприятий. На мой взгляд понятие «мягкая сила» и «идеология» во многом похожи. Американская «мягкая сила» поднялась до идеологии, сделав главным оружием свою идеологию и политическую систему ценностей. «Мягкая сила» западных стран ни чуть не «мягкая». Выдвигаемая Путиным «система консервативных ценностей» это база российского общественного развития. Говоря о российской «мягкой силе», то Россия не собирается устанавливать свои устои и традиции в других странах в качестве основных. Россия не намерена бороться с США.

Российский эксперт: культура и нравственность каждой нации строятся на основе традиционных семейных ценностей. Наш президент старается объяснить это западным странам, что теряя семейные ценности страна утрачивает нравственную основу, и так не только в 21 веке, так было всегда. Семья является основой жизни человека, местом, где мы приобретаем самые первые знания о жизни. Однако, в наше время традиционные семейные ценности разрушаются. В большинстве стран однополые браки давно узаконены. Я считаю, что такие браки разрушают представление о нормальной семье. В скором времени этот вопрос может сильнее коснуться России, но вряд ли русские смогут поменять свою точку зрения на этот счёт.

Россия — «новый лидер консерваторов»

Несмотря на то, что западное общество пыталось оказать политическое влияние на российское, но это давление не вызвало никаких изменений, кроме осуждения. Многие считают, что российская система ценностей пронизана консерватизмом и не актуальна в наше время, но это вовсе не так. В 2017 была выпущена статья о мягкой силе, в которой говорилось о том, что европейские учёные признали российскую консервативную систему ценностей. Из-за того, что в России авторитарное управление, и к тому же у власти находится достаточно жёсткий лидер, поэтому многие жители стран бывшего СССР, а также России, восхищаются российским президентом.

Российский эксперт Карпов считает, что на самом деле, не только в России много консервативных пережитков, в Европе они тоже сохраняются и представлены в основном европейскими правыми партиями. Лидер венгерской национальной партии Йоббик выразил свою поддержку России в защите и сохранении традиционных ценностей.

Он считает, что «Европа должна восстановить собственную основу, вернувшись к традиционной восточной культуре». В 2016 году согласно докладу, опубликованному европейским комитетом по внешним связям, большинство оппозиционных партий в Европе поддерживают политику Владимира Путина. Если эти партии окажутся у власти, то партнёрство между Россией и Европой более чем вероятно.

Многие западные учёные считают, что российской «мягкой силе» недостаточно ресурсов, к тому же используют её ненадлежащим образом. Однако, надо признать, что введение в Европе «свободной системы ценностей» стало одной из самых больших ошибок. После того, как Путин подписал законопроект по борьбе с гомосексуализмом, итальянская правая партия Национальный фронт на следующий день заявил: «Мы согласны с Путиным».

Я полагаю, что Запад недооценил внешнюю политику Путина, и европейским странам следует понять и принять тот факт, что Россия отличается от запада, и что Россия прямо сейчас бросает вызов Европе. Возможно, запад осознал это и поэтому начал намеренно «давить» Россию.

Путин — «козырь» России на международной арене

Говоря о мягкой силе России, стоит упомянуть, что она также связана с одной личностью, которую невозможно оставить без внимания, это ваш дорогой Владимир Путин. Во время интервью для Оливера Стоуна президент России показался ему сильнейшим лидером современности. Обычно Путин держится очень решительно и твёрдо на публике. Можно сказать, что Путин важная составляющая российской «мягкой силы». Как вы считаете, Путин действительно является «козырем» российской внешней политики?

Западный эксперт: В китайском классическом произведении «Лунь Юй» сказано: «Если названия не соответствуют сути, то и со словами неблагополучно. Если со словами неблагополучно, то и дела не будут ладиться». России необходимо приводить названия в соответствие с сущностью вещей и нести за это ответственность. Путин может воплотить эту точку зрения. Если обратить внимание на первый президентский срок, то было видно, что страна после развала Советского Союза находилась в плачевном состоянии, но за последние годы ситуация значительно изменилась, ситуация в России стабилизировалась, поднялась экономика, государство стало сильнее.

Сегодня Россия снова стала крупнейшей мировой державой. Путин не только хорошо справляется с обязанностями президента, но и добился уважения среди народа, о чём свидетельствует то, что согласно опросу на президентских выборах 2018 года более 80% граждан хотели бы проголосовать за Путина.

Нельзя не согласиться с тем, что Путин играет ключевую роль в формировании современного облика России и представляет позицию страны на международной арене. Заслугой Путина является то, что многие западные страны изменили отношение к России в лучшую сторону. Неважно касается ли проблема безопасности государства или экологии, Путин использует тонкие дипломатические приёмы и успешно улаживает многие споры.

Конечно, президент достоин уважения и в вопросах культуры. Он успешно осуществляет государственную политику в области культуры. В 2014 году был проведён год российской культуры, потому что президент таким образом стремиться стереть межгосударственные недопонимания, рассказать другим народам о России, о быте, о традициях русского народа. Я не хочу накладывать клише, мы должны судить о вещах такими, какие они есть. Я считаю, что внешняя политика Путина помогла России добиться признания и уважения у мирового сообщества.

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