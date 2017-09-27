/Поглед.инфо/ Това не е атомна бомба след експлозия, при която се формира гъбовиден облак.

Това беше финансова "атомна" бомба.

Във финансовата война, точно както в конвенционалната война, има оръжия, тактики и командири. Във финансовата война главният командир е министърът на финансите. Оръжия - замразяване на сметки, санкции и черни списъци на определени хора и компании.

Финансовият инструмент, еквивалентен на водородна бомба, е пълната забрана за използване на системата за плащане в долари. Американският долар представлява 60% от глобалните валутни резерви, използва се в 80% от глобалните плащания и в почти 100% от световните продажби на петрол. Деактивирането на всяка държава от щатски долари е подобно на изключването на кислорода от пациент в интензивното отделение. Той няма да живее дълго.

Точно с това американският министър на финансите Стив Мнукин заплашва да направи с Китай на 12 септември. Той заплаши, че ще блокира достъпа на Китай до платежната система в щатски долари, освен ако Китай строго спазва новите санкции на ООН срещу Северна Корея като начин да го възпре да създаде ядрени оръжия и да разработи балистични ракети.

Проблемът е, че няма как да се спре Северна Корея. Тя прави "бъркотия", т.е. с пълна скорост се втурва към финалната лента, за да създаде арсенал от МКБМ, способни да носят ядрени бойни глави. Северна Корея дори не се опитва да скрие усилията си зад някаква маскировка или секретност, не използва оръжието в качеството му на разменна монета за пазарно договаряне или като асо в ръкава, за да облекчи санкциите или да получи икономически ползи.

Северна Корея би могла да ги получи с един телефонен разговор със САЩ в замяна на спирането на програмите и разрешаването на разумни проверки. Те не се обадиха. Натиснаха бутона "Старт".

По същия начин, Китай няма да направи нищо извън привидното спазване на санкциите. Разбира се, те няма да отидат толкова далече, колкото очаква САЩ.

/рус.ез./

Китай боится дестабилизации Северной Кореи, которая может быть повторно объединена на южнокорейско-американских условиях. Китай боится потока северокорейских беженцев в Китай. И Китай рассматривает всю северокорейскую ситуацию как проблему Америки, а не свою (Россия смотрит на неё под тем же самым углом).

Война между США и Северной Кореей - это далеко не худший вариант для Китая, так как она обескровит США, Японию и Южную Корею, конкурентов в борьбе за доминирование в Восточной Азии. И наконец, поведение Китая определяется таким понятием как “лицо”.

Когда Казначейство США, делает такое публичное заявление, Китай не может отступить, не потеряв лицо. Во времена подъема китайской мощи, Китай никогда не пойдет на это.

Но здесь есть ещё одна вещь:

Отказ Китаю в доступе к долларовой платежной системе означает выборочный дефолт по долговым обязательствам Казначейства США.

Китай имеет в своих резервах американских правительственных ценных бумаг (облигаций) на сумму более чем 1 триллион долларов. Эти облигации полностью оплачены и проведены через платежную систему США, которой управляет Казначейство США с Федеральной резервной системой как финансовым агентом. Если Китай лишен доступа, то Казначейский портфель ценных бумаг Китая эффективно заморожен.

Китай полагается на свои ликвидные долларовые резервы и для того чтобы поддержать свою погрязшую в долгах банковскую систему и чтобы защитить свою валюту. Последствия замораживания китайских долларовых платежей невозможно себе представить. .

Таким образом, путь определен.

Северная Корея разрабатывает оружие. США не позволят Северной Корее получить его. США полагаются на помощь Китая, которая не будет предоставлена. Конечный результат - боевые действия с Северной Кореей и финансовая война с Китаем.

Инвесторам следует действовать сейчас чтобы определиться с долями вложения акций в общем инвестиционном портфеле, реорганизовать выборочные доли акций без покрытия и увеличить отчисления на активы зоны безопасности, такие как американские 10-летние ценные бумаги, золото, серебро и наличные деньги.

Война начнется в ближайшие шесть-восемь месяцев. Время делать ваши финансовые шаги — сейчас, немедленно, пока не стало слишком поздно.

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