/Поглед.инфо/ Подписването на пакта Молотов-Рибентроп е едно от най-значимите събития от последните 200 години. Съветският съюз не само получи още 22 месеца отсрочка, за да продължи индустриализацията си, но успя да си възвърне и територии от Източна Полша. Без тези сто мили "буферна зона", нацистите вероятно щяха да завладеят Москва през 1941 г. и да настъпят още по-навътре в страната.

Пактът се оказа изненада за целия западен свят; считам го за едно от най-значимите събития през последните 200 години, пише авторът. Всеки разумен наблюдател, включително Сталин, е знаел, че нацистите планират да изкоренят болшевизма и да завладеят "жизнено пространство" в Източна Европа.

Съветският съюз извърши огромна образователна, селскостопанска и индустриална трансформация само за няколко години, докато във Великобритания този процес отне повече от век. Тази трансформация позволи на СССР да отблъсне най-голямата военна машина в историята. Пактът не само даде на СССР още 22 месеца време за по-нататъшна индустриализация, но му позволи, след като нацистите нападнаха Полша на 1 септември 1939г., да си възвърне територии, окупирани от Полша през 1921г.

(рус.ез.)

Как пакт Молотова — Риббентропа помог выиграть войну

Вторая мировая глазами западных СМИ

Если бы не пакт, в 1941 году нацисты, вероятно, захватили бы Москву и продвинулись далеко вглубь страны, пишет Дэвид Дэвис.

В противовес тому, как оценивает Тим Оттевангер (Tim Ottevanger) (Письма, 16 октября) подписание в августе 1939 года пакта Молотова — Риббентропа, которое стало неожиданностью для всего западного мира, я считаю его одним из самых значительных событий за последние 200 лет. В то время любой разумный наблюдатель, включая Сталина, понимал, что нацисты планируют искоренить большевизм и отвоевать себе «жизненное пространство» в Восточной Европе.

Советский Союз переживал гигантскую просветительскую, сельскохозяйственную и индустриальную трансформацию, которая осуществилась за несколько лет, тогда как в Великобритании этот процесс занял больше века. Они должны были убедиться в том, что способны отразить натиск величайшей военной машины в истории. Пакт не только дал СССР дополнительные 22 месяца для дальнейшей индустриализации, но и позволил ему оккупировать восточную Польшу после того, как нацисты напали на нее 1 сентября 1939 года.

Но без этой дополнительной сотни миль «буферной зоны» в 1941 году нацисты, вероятно, захватили бы Москву и продвинулись далеко вглубь страны. Вместо этого, как сказал Черчилль, Советы «выпустили из вермахта кишки». Зато в противном случае нацисты выиграли бы войну в Европе с катастрофическими последствиями для Великобритании.

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