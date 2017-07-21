/Поглед.инфо/ "Газпром" форсира строителството на "Турски поток" и край бреговете на Краснодарския край вече са положени два реда тръби от газопровода. Изграждането е поверено на швейцарската компания Allseas, която спечели търга на "Газпром" за изграждане на подводната част. В турските води усилено работи най-големият в света кораб за монтиране на подводни тръби Pioneering Spirit. До началото на август се планира да завърши изграждането на 10% от общо 910-километрова морска част на "Турски поток".

Част от тръбите пристигат от Варна. Те бяха предназначени за "Южен поток", който бе отменен след натиск върху България от Европейския съюз и САЩ, макар че търсенето на руски газ в Южна и Югоизточна Европа непрекъснато нараства: в Турция с 26%, в Гърция с 12%, в България с 14%, в Унгария с 31%, в Сърбия с 47%, в Австрия със 77.5%, сочи шефът на „Газпром” Алексей Милер.

(рус.ез.)

Успеть до санкций: две нитки «Турецкого потока» уложены на мелководье

«Газпром» форсирует строительство «Турецкого потока», и на мелководье у берегов Краснодарского края уже уложены две нитки газопровода. Далее, до самой Турции, работы будут вестись на глубоководье. Строительство первой магистрали ведет крупнейший трубоукладчик в мире Pioneering Spirit швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер «Газпрома» на строительство подводной части газопровода. По данным Marinetraffic, судно уже вышло на глубоководье и длина уложенной первой нитки составляет более 70 км. До начала августа, очевидно, Pioneering Spirit завершит строительство 10% морской части первой нитки «Турецкого потока». Ее общая длина составляет 910 км.

О строительстве второй нитки газопровода изданию «Ведомости» сообщил один из контрагентов подрядчика и федеральный чиновник. По словам одного из них, на дно Черного моря уже уложено порядка 20−25 км трубы второй нитки. Слова источника подтверждают данные Marinetraffic. Другой трубоукладчик компании Allseas, Audacia, также находится сейчас на маршруте строительства газопровода в статусе укладки труб и начинал строительство первой нитки. Сегодня судно находится юго-западнее поселка Малый Утриш. Судя по маршруту «Турецкого потока», вторая нитка уложена почти на 20 км — на всем, по сути, мелководном участке.

Audacia может укладывать газопровод на глубоководье так же, как и Pioneering Spirit. Максимальная глубина — 4 тысячи метров. В Черном море она не превысит двух тысяч. Audacia уже участвовала в проектах по строительству глубоководных газопроводов. Так, трубоукладчик «тянул» газопровод от глубоководного месторождения Тамар до берегов Израиля в Средиземном море.

Если Pioneering Spirit может взять на борт 27 тысяч тонн труб, то Audacia — 14 тысяч. Скорость судна, по данным Marinetraffic, составляла вчера и сегодня 0,1−0,4 узла (4−16 км в сутки).

По данным «Ведомостей» и Marinetraffic, оба трубоукладчика обслуживаются судами снабжения Normand Poseidon, Highland Navigator, Baccara и Siem Spearfish. Грузоподъемность каждого из них составляет 3−4 тыс. тонн. и они постоянно работают по маршруту «трубоукладчики-берег». Также у Pioneering Spirit находится сейчас грузовоз Edamgracht, прибывший из Варны. Очевидно, он доставил очередную партию труб, которые хранятся в Болгарии со времен «Южного потока». Этот проект, как известно, отменили из-за давления на Болгарию со стороны Евросоюза и США.

В «Ведомостях» отметили, что «Газпром» сообщал пока только о строительстве подводной части первой нитки «Турецкого потока». Информации о том, что компания приступила к укладке второй нитки газопровода, еще не было. Официальные комментарии пресс-службы «Газпрома»: «Компания сосредоточена на строительстве первой нитки».

10 июля министр энергетики Александр Новак сказал, что уже построено около 50 км газопровода по дну Черного моря. По словам министра, Турция еще не дала окончательного подтверждения точкам выхода газопровода на своей территории, но сделает это «в ближайшее время».

«Форсирование строительства „Турецкого потока“, прежде всего, связано с возможным введением антироссийских санкций со стороны США», — сказал EADaily ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Эксперт напомнил, что в них прописан запрет для любых компаний мира на инвестиции в строительство российских экспортных газопроводов и предоставление услуг и товаров на сумму более $ 1 млн. По оценкам экспертов, стоимость только фрахта Pioneering Spirit может составлять 250−300 тыс. евро в сутки.

«В проекте документа также говорится о том, что запрет накладывается на новые проекты. Однако непонятно, какие из них считать новыми. „Газпром“, очевидно, будет доказывать, что уже строящиеся две нитки „Турецкого потока“ — не новый проект, а американцы — то, что им можно называть только газопроводы, по которым уже поступает газ», — предположил ведущий аналитик ФНЭБ. Эксперт считает, что российский холдинг будет стараться лоббировать оттягивание ввода санкций на максимально долгий срок, а многое в случае введения санкций будет зависеть от позиции европейских компаний и Брюсселя.

«США не скрывают, что санкции направлены на выдавливание России с европейского рынка газа и Германия с Австрией уже выступили против вмешательства Вашингтона во внутренние дела Европы. Ситуация с „Турецким потоком“ может породить новый конфликт», — отметил Игорь Юшков.

Крупнейшие европейские энергетические компании-партнеры «Газпрома» по «Северному потоку-2» активизировались после начала мощного давления на проект балтийского газопровода, отметил эксперт. А в случае с «Турецким потоком» они могут даже пролоббировать, чтобы для проекта сделали исключение до его завершения.

«Прецедент уже есть. В 2014 году американские власти разрешили Exxon Mobil завершить бурение скважины на месторождении Победа в Карском море. Правда, речь тогда шла об американской компании», — говорит Игорь Юшков.

Сегодня, по словам эксперта, европейские компании могут быть заинтересованы в том, чтобы вторая нитка «Турецкого потока», дойдя до морской экономической зоны Болгарии, не сворачивала в Турцию, а пошла далее через Болгарию в Австрию.

«В этом заинтересован австрийский концерн OMV, чтобы осуществить свои планы по превращению Австрии в газовый хаб. Можно предположить, и Брюссель был бы не против, так как смена страны-транзитера с Украины на Турцию, у которой с ЕС натянутые отношения, не лучший вариант для самого Евросоюза. До принятия окончательного решения еще есть время. И, я думаю, сейчас начнется жаркая пора переговоров как с „Газпромом“, так и в самой Европе», — заметил эксперт. Власти Болгарии уже сами не раз намекали на то, что они не против возобновления проекта «Южный поток», и объявили о планах создать в стране газовый хаб. Одним из основных источников в нем должен стать именно российский газ.

Как ранее, во время посещения трубоукладчика Pioneering Spirit, сообщил президенту России глава «Газпрома» Алексей Миллер, строительство первой нитки «Турецкого потока» завершится в марте следующего года, а второй — в 2019 году.

«Если говорить о рынке Турции, то мы видим, что спрос на российский газ растет, уже в настоящее время наши поставки составляют 53% от внутреннего рынка Турции. Но с начала 2017 года рост поставок к аналогичному периоду 2016 года уже составит 2 млрд 630 млн», — доложил глава «Газпрома» Владимиру Путину.

Две нитки газопровода «Турецкий поток» обеспечат поставки 32 млрд кубометров газа в год в обход Украины. По первой — 12 млрд будут поступать на внутренний рынок Турции, а остальные 4 млрд кубометров, как заявляли турецкие власти, подадут в строящийся «Южный газовый коридор» из Азербайджана в Грецию и Италию.

По второй нитке «Турецкого потока» весь газ планируется подавать в Европу. В феврале прошлого года «Газпром», Edison SpA и DEPA SA подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из России в Грецию и из Греции в Италию. Еще один вариант — подача газа через Болгарию, которая планирует строить газовый хаб и рассчитывает в основном на российский газ. Глава «Газпрома» отметил, как передает «Интерфакс», что спрос на российский газ в Южной и Юго-Восточной Европе быстро растет. «В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют, — сказал Алексей Миллер. — В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции — на 12%, в Болгарии — на 14%, в Венгрии — на 31%, в Сербии — на 47%, в Австрии — на 77,5%».

Напомним, что в Черном море из России в Турцию уже проложен один газопровод — «Голубой поток». Его «Газпром» построил в 2002 году. По магистрали протяженностью 1213 километров в прошлом году подали около 13 млрд кубометров газа.

Строительство «Турецкого потока» станет существенным ударом по Украине. «Для Украины реализация этого проекта будет иметь негативные последствия, не такие большие, как от „Северного потока“, но потеря приблизительно 15 миллиардов кубометров транзита из 70 миллиардов кубометров текущих — это очень большая сумма», — заявил ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Сегодня Украина получает за транзит российского газа около $ 2 млрд в год, а строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока» снизят поступления в пять раз. После окончания действия контракта и ввода в эксплуатацию двух новых обходных магистралей «Газпром» планирует снизить транзит через Украину до 15 млрд кубометров в год.

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