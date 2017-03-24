/Поглед.инфо/ Буквално до вчера официално се говореше, че „Газпром” окончателно се е отказал от проекта „Южен поток”. Но сложните преговори с турската страна за отстъпка от руския газ все още не са в напреднала фаза и "Газпром" вече обсъжда с Европейската комисия възраждането на "Южен поток", от който Москва се отказа след „недружелюбния демарш на България”, съобщава life.ru.

Според източник, близък до Европейската комисия, налице са всички условия за възобновяването на проекта "Южен поток". Както е известно, почти е завършено антимонополното производство срещу "Газпром", в рамките на което Европейската комисия предяви определен брой искове; в резултат – новият експортен проект на руската компания, именно, "Северен поток-2", ще съответства на изискванията на ЕК по Третия енергиен пакет. Според източника, "Газпром" си е поправил грешките и ако се върне към "Южен поток", той ще се изпълнява по модела на „Северен поток-2” – с различни акционери и доставки на тръбите до границата с Европейския съюз.

(рус.ез.)

«Газпром» подталкивают к замене «Турецкого потока» на «Южный»



Ещё буквально вчера казалось, что "Газпром" окончательно отказался от проекта "Южный поток" и со дня на день договорится с Анкарой по поводу "потока" турецкого. Однако, как выяснил Лайф, сложные переговоры с турками по поводу скидки на российский газ пока не прогрессируют и "Газпром" уже обсуждает с Еврокомиссией возрождение "Южного потока", от которого Москва отказалась после недружественного демарша Болгарии, пишет life.ru



Для возобновления проекта "Южный поток" есть все условия, утверждает близкий к Еврокомиссии источник Лайфа. Проект, напомним, был сорван из-за непреклонной позиции ЕК: труба противоречила основному условию Третьего энергопакета: и поставщиком, и её владельцем фактически был "Газпром". Кроме того, транзитные тарифы под проект, по версии ЕК, были надиктованы самой монополией, рассказывает источник.



— Как известно, ЕК практически завершила антимонопольное разбирательство против "Газпрома", в рамках которого предъявляла ему ряд претензий, в том числе связанных с завышением стоимости газа. К тому же новый экспортный проект российской компании — "Северный поток — 2" — по факту соответствует требованиям ЕК по Третьему энергопакету, — добавляет источник.



По его словам, "Газпром" научился на своих ошибках и, если и вернётся к "Южному потоку", то будет реализовывать проект по лекалам СП-2: по возможности, с разными акционерами и подводом трубы исключительно до границы с Евросоюзом.



Но возобновление "Южного потока" на данный момент зависит скорее не от Евросоюза, а от Турции. Почти год местный газовый оператор Botas ведёт сложные переговоры с "Газпромом" о размере скидки на голубое топливо из будущего "Турецкого потока". Договориться пока не удаётся: тихие дискуссии за это время переросли в самое настоящее противостояние в Стокгольмском арбитраже.



Там, к слову, с Россией судится и Украина. Турция просила скидку в 15%, "Газпром" давал только 6%, потом всё же согласился на 10,25%. Но взаимопонимания компании пока так и не достигли: переговоры идут, а турецкий иск всё ещё находится в стенах судебной инстанции. На днях о продолжении дискуссий по этому щекотливому для вроде бы помирившихся Москвы и Анкары вопросу заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.



— Из-за непреклонности турок "Газпром" понемногу теряет уверенность, что сможет реализовать и первую, и вторую ветки проекта до 2019 года, как кончится контракт на транзит с Украиной. В этой связи появляются задумки вернуться к старому проекту и повести вторую ветку "Турецкого потока" напрямую через Болгарию и Грецию в Италию, — утверждают источники. — Так как "Газпром" пошёл на уступки ЕК по антимонопольному разбирательству, официальное одобрение газовой трубы через Болгарию — лишь вопрос времени.



Несмотря на примирение России и Турции после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24 в конце 2015 года, газовые отношения двух стран остаются холодными. Согласно статистике турецкого Центробанка, имеющейся в распоряжении Лайфа, в прошлом году страна снизила закупки голубого топлива у России с 27 млрд куб. м до 24 млрд куб. м. В 2017 году поставки могут вырасти максимум до 25,1 млрд, говорил зампред "Газпрома" Александр Медведев. Затягивают переговорный процесс, по словам собеседников Лайфа в Турции, и сохраняющиеся до сих пор российские санкции на отдельные турецкие товары.



Несмотря на имеющиеся разногласия, в январе стороны всё же ратифицировали межправительственное соглашение по первой ветке турецкой трубы. Вторая, европейская, ветка в нём проходила только как возможная. Кроме того, российская монополия и Botas ещё должны согласовать отдельный протокол по второй нитке, без заключения которого, по межправсоглашению, её строительство невозможно. Предполагается, что труба пойдёт в Европу через Грецию, а затем соединится с трубопроводом "Посейдон", который ведёт на юг Италии. Сейчас весь объём российского газа идёт в Италию транзитом через Украину, в прошлом году она рекордно увеличила закупки с 18 до почти 25 млрд куб. м газа.







Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков



Впрочем, официальный "Газпром", в отличие от российского Минэнерго, отнюдь не собирается отрицать возможность замены Турции на Болгарию. Такой вариант действительно есть, однако выбор и согласование маршрута — за европейскими партнёрами, говорил зампред "Газпрома" Александр Медведев. Прокладка второй ветки "Турецкого потока", по самым оптимистичным прогнозам, не начнётся раньше 2018 года. Ведутся ли прямые переговоры с Брюсселем, пресс-служба концерна Лайфу не ответила.



Меж тем София вместе с Брюсселем недвусмысленно сообщают, что готовы рассматривать возвращение российской трубы в Болгарию. Официальная София предлагает подключиться к будущему газораспределительному хабу "Балкан". Предложений не было, категоричны в российском Минэнерго. Вероятно, российская сторона ждёт прямой характеристики "Южного потока", полагают источники.



— Россия понесла убытки после отказа европейских партнёров от "Южного потока", и теперь одних разговоров о возврате проекта мало, Москве нужны "железобетонные" гарантии, — в августе прошлого года говорил президент РФ Владимир Путин.



Вероятность получения официального предложения о возобновлении проекта довольно высока, считают аналитики. В октябре Еврокомиссия сняла ограничения для "Газпрома" на полный доступ к немецкой трубе Opal (решение заморожено, по просьбе Польши его рассматривает суд), а в феврале радостно объявила о завершении антимонопольного преследования российской компании, напоминает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.



Кроме того, Европа не может не замечать, что Турция становится непредсказуемым партнёром, едва ли способным гарантировать беспроблемные газовые поставки.



— По этим причинам стратегически и для неё, и для "Газпрома" удобнее "Южный поток": в то время как Брюссель получит лояльного себе транзитёра, "Газпром" сможет стать ближе к своим основным клиентам, — заметил Юшков.