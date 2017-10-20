/Поглед.инфо/ Като гледам поредното пиршество на безумието, питам се защо не станах една от тях? С много от тях съм родена в една велика страна, преживях разпадането й, видях "формиране на украинската държавност". Израснахме със същите буквари, пяхме същите песни, четяхме същите книги, имахме едни и същи кумири, жизнени цели и принципи. И след това се оказахме на различни страни на барикадата. Все още не мога да намеря причината, поради която толкова бързо се разминахме. В края на краищата майданът е следствие.

А каква е причината?! Защо внезапно решиха, че главният им враг е Русия и само с разпада й ще живеят пълноценен живот?!

Ще продължим да търсим отговор на въпроса защо те се оказаха не такива, каквито сме ние. Но знаем защо ние не станахме като тях. Просто руският ген на антифашизма, който е противоотрова на вируса #галицийски нацизъм, в нас се оказа по-силен. А защо се оказа по-силен и по-безкомпромисен – това вече наистина е загадка ...

(рус.ез.)

Ген антифашизма

Иногда, глядя на очередное пиршество безумия рагулей, задаюсь вопросом, почему не стала одной из них?! Ведь со многими из них я родились в одной большой стране, пережила ее распад, видела «становление украинской государственности». Мы росли на одних букварях, пели одни песни, читали одни книги, у нас были одинаковые кумиры, жизненные цели и принципы. А потом мы оказались по разные стороны баррикад. И я до сих пор не могу найти причину, по которой мы так стремительно разошлись. Ведь майдан — это следствие.

А в чем же причина?! Почему такие, как я не разделили их стремлений и чаяний?! Почему нас не радует «безвиз» и очередная трагедия, унесшая жизни россиян?! Почему они внезапно решили, что их главный враг – Россия, и только с ее распадом они заживут полноценной жизнью?!

Я сейчас не о рагулях с Галичины. Те с молоком матери и дедовыми рассказами о молодости, проведенной в схронах и отсидке в лагерях за войну на стороне нацизма, впитали ненависть ко всему русскому и мечту о незалежности. Я о тех, кто, живя на территории русской Украины, внезапно стал записным бандеровцем и оголтелым русофобом.

Что движет ими?! Ради чего они надели на себя вышиванку, водрузили на голову кастрюлю и записались в представители титульной нации?! Неужели они действительно верят, что таким образом станут богатыми, успешными, уважаемыми и равными с теми, на кого сегодня молятся?!

Неужели только с гимнОм на устах, портретом Бандеры, тотальной украинизацией и бесконечной десоветизацией они реально надеются прийти к успеху?!

Вероятно, что — да.

Но тогда почему я и ещё тысячи таких же «неправильных» граждан Украины не стали с ними под одни знамёна и не приняли новую майданную религию?!

Ведь это был бы самый простой путь, оградивший нас от множества неприятностей. Более того, многие сохранили бы свободу. И жизнь.Но мы не сделали этого. Просто потому, что, наверное, так и не стали украинцами. И это нас спасло. От всеобщего помешательства на фоне маниакального желания стать титульной нацией и вернуться в «европейскую семью», сказав очередное «прощай» «немытой» России.

Мы ещё долго будем искать ответ на вопрос, почему они оказались не такими, как мы. Но мы знаем, почему мы не стали такими, как они. Просто русский ген антифашизма, являющийся противоядием вирусу #галицкийнацизм, в нас оказался сильнее. А вот почему он оказался сильнее и бескомпромисснее столь избирательно — вот это действительно загадка…

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