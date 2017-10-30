/Поглед.инфо/ На фона на продължаващата антируска реторика в западните медии, Москва бе домакин на разговори между руския президент Владимир Путин и немския му колега Франк-Валтер Щайнмайер. Там обсъдиха много въпроси - от Сирия, КНДР и естествено Донбас (там Щтайнмайер го помнят като неотдавнашен ръководител на ОССЕ), до бизнеса и двустранните отношения между нашите страни, които далеч не са идеални. Германският президент, както обикновено, се опита да сведе всичко до Украйна, но бившият германски канцлер Герхард Шрьодер заяви, че открито обвинява САЩ, че искат да вбият клин между нашите страни.

"Мисля, че отчуждението, което се е случило в миналото, не можем да го отменим, но нашата цел трябва да бъде на разногласията от миналите години да противопоставим повече предсказуемост, възстановяване на определено минимално доверие ... Тези отношения са твърде важни, за да оставим нещата в състояние на липса на диалог. От едни нормални отношения все още сме далеч, все още има отворени рани и нерешени въпроси, на първо място що се отнася до присъединяването на Крим и на конфликта в източната част на Украйна, които са в тежест и продължават да остават бреме за нашите взаимоотношения ", цитират Щанмайер РИА Новости.

Путин се съгласи с факта, че трябва да установим диалог. Но дали наистина само Крим и Украйна застават между двете страни, и защо при антируската политика на Меркел, а също и на Щайнмайер, немският бизнес е настроен да разшири присъствието си в Русия.



"Ще отбележа, че германският бизнес е настроен на по-нататъшно разширяване на дейността си на руския пазар. Това, в частност, беше обсъдено в Сочи, както знаете, наскоро, на 12 октомври, по време на среща с активисти на комисията по източноевропейски икономически отношения и ръководството на водещите германски компании" ", каза Путин след разговорите.

/рус.ез./

По словам российского Президента, приток в Россию прямых инвестиций из Германии растёт, и только за первый квартал этого года их объём достиг 312 миллионов долларов, что значительно превышает показатель за весь 2016 год. В прошлом году эта сумма составила 225 миллионов долларов. Путин добавил, что в России успешно работают более 5,5 тысячи предприятий с участием капитала из ФРГ.

Получается, что с одной стороны, мы имеем политическую элиту, которая как бы хочет видеть Россию дружеской, но и при этом, слабой, а с другой немецкое общество и бизнес который голосует за сильную Россию. Отчасти ответ на эту ситуацию дал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью британскому изданию «Индепендент» .

«США стремятся ослабить Россию, в то время как Европа делает ставку на возрождение восточного соседа с целью оживить торговлю. Об этом заявил бывший канцлер Германии. По словам Герхарда Шредера, между западными союзниками наметился раскол: Вашингтон стремится "изолировать Россию", а его союзники на континенте, включая Германию, надеются на процветание этой страны», — сообщает британская Independent. — «Выступая на евразийском экономическом форуме в Вероне, бывший глава государства заявил: "США верят, что Россию можно изолировать в политическом плане, но это очень опасно в экономическом плане". Шредер, назначенный в прошлом месте на пост главы контролируемого государством российского нефтяного концерна Роснефть, добавил: "Я понимаю, что США хотят видеть Россию слабой, но интерес Европы и Германии состоит в том, чтобы Россия процветала. И у этого есть две причины: нам нужен рынок, в первую очередь в нем нуждается Германия, и нам нужны ресурсы для нашей промышленности».

Почему же тогда, если Европа и Германия хотят процветания нашей страны, ее нынешнее руководство продолжает, как попугаи, повторять все за Госдепом. «Суть дискуссии между Западом и России заключается не в изоляции или интеграции России; речь идет об условиях интеграции России», — заявил Шапиро, эксперт по вопросам международных отношений, в интервью изданию The Independent. «Как США, так и Германия (а точней их элиты, — прим. ред.) хотят видеть Россию, которая будет играть по политическим и экономическим правилам, которые определены Штатами и их партнерами; Россия стремится получить особый статус для своей интеграции, при которой Россия будет признана в качестве великой державы с особыми правами», — пишет британское издание.

То есть, вся суть риторики приехавшего Штайнмайера, как и всех до него, сводится к одному: русские --люди второго сорта, не смейте иметь своего мнения, мы вам определили надел и ни шагу в сторону. Для нас вы лишь большая Украина, которой выставляем, какие хотим условия и правила.

Однако, Россия посмела защищать свои интересы без разрешения Вашингтона—а вот немцам слабо. И завидно.

Показательна здесь реакция и на самого Шредера, который принял приглашение на работу в «Роснефть». «Шредер столкнулся с резкой критикой – в том числе со стороны действующего канцлера Германии Ангелы Меркель – после того, как принял предложение работать в Роснефти – в компании, являющейся объектом западных санкций. Некоторые злые языки утверждают, что он пытается "обналичить" свою роль бывшего канцлера. Однако сам Шредер отвергает подобную критику и утверждает, что его оппонентам нужна новая холодная война. "Представьте себе, если бы мне предложили работать не в правлении Роснефти, а на компанию Exxon в Америке – никто бы не спрашивал меня о моих истинных мотивах", - заявляет Шредер», — продолжает Independent.

Нарочно или случайно, но Шредер ударил в самое больное место, куда постоянно бьют евроскептики от Ле Пен до Орбана — нынешняя европейская элита — не европейская, а американская и боится сделать шаг без одобрения Госдепа или лидеров глобалистов, вроде Сороса. И то, что для Меркель работать на компании США поощряется, а на российские, чуть не предательство — довольно показательный момент.

Впрочем, времена меняются — Россия и Китай, несмотря на массированное давление США, строят новую финансовую систему, не принимавшиеся всерьез еще пять лет назад евроскептики сегодня взяли власть в Венгрии, Австрии и Чехии, вышли во второй тур выборов во Франции и заняли третье место в той же Германии. Новые веяния вынудили Сороса снимать все, что есть и бросать в «бой за Европу» еще 18 миллиардов.

Конечно, кровь от крови нынешней европейской элиты — Штайнмайер, вряд ли когда-нибудь признает право русских на собственную политику, равно как и станет отстаивать интересы собственной страны перед глобалистами — слишком уж он «свой» для них человек, а потому ждать какого-то прорыва там смешно. Вот только его время истекает — эпоха глобального оголтелого либерализма уходит, и тут как ты не затягивай. Сможет ли в этот раз человечество обойтись без большой войны и построить многополярный мир без потрясений — неизвестно, но назад уже часы не запустишь.

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