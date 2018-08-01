/Поглед.инфо/ На какво трябва да обърнат внимание страните от Евразийския икономически съюз през изминалата седмица? Този обзор подчертава най-осезаемите събития в района на ЕАИС за 23-29 юли 2018 г.

Външен контур на ЕАИС: Изток

Страните от БРИКС се противопоставиха на „търговските войни“ и надпреварата в областта на космическото въоръжение и подкрепиха формата на Астана за разрешаване на конфликта в Сирия.

На 26-27 юли в Йоханесбург премина десетата среща на високо равнище БРИКС. Темата на форума беше „Сътрудничество в областта на икономическото планиране в лицето на четвъртата индустриална революция“.

Окончателната декларация на срещата се отнася до „търговските войни“, които например вече доведоха до въвеждането на реципрочни мита в размер на няколко милиарда долара между Китай и Съединените щати. Документът приет на фона на преговорите между ЕС и САЩ за уреждането на търговски спорове, както и на заявленията на съветника на президента на САЩ по икономиката Лари Кудлоу, че „САЩ и ЕС ще се обединят в борбата срещу Китай, който е унищожил световната търговска система.“

Освен това в заключителната декларация на срещата бяха засегнати неотложните проблеми на международната сигурност. Руският президент Владимир Путин заяви, че основното значение на заключителната декларация е „отхвърлянето на икономическите санкции и използването на сила в нарушение на Устава на Обединените нации, за предотвратяването на надпревара във въоръжаването в космоса, както и подкрепата на процеса от Астана по разрешаване на конфликта в Сирия и поддържане СВПД [Съвместния всеобхващащ план за действие за гаранция на мирния характер на иранската ядрена програма]“. Освен това, на срещата по инициатива на Русия бе решено да се разработи споразумение в областта на информационните и комуникационните технологии, създаване на платформа за енергийни изследвания, бизнес алианс за жени и организация на кинофестивал на страните от БРИКС.

По време на срещата на високо равнище бяха обсъдени и перспективите за развитие на БРИКС. Страните от асоциацията потвърдиха курса за укрепване на връзките с другите държави и международни организации, но възможността за увеличаване на броя на участниците изисква по-нататъшно обсъждане. Същевременно един от важните инструменти за включване на други страни в сътрудничество с БРИКС е форматът „БРИКС Плюс“.

„Изправени пред общите предизвикателства е много важно за нововъзникващите пазари в развиващите се страни да укрепят единството и сътрудничеството. В тази връзка, бих искал да направя едно предложение - необходимо е да се разшири сътрудничеството между страните от „БРИКС Плюс“ и задълбочаване на партньорството ни от полза за всички нас“, заяви председателят на КНР Си Дзинпин.

Освен лидерите на страните от БРИКС, турският президент Реджеп Тайип Ердоган стана важен гост на срещата на високо равнище. Той проведе редица двустранни срещи в кулоарите на събитието и също така обяви многостранна среща на високо равнище за Сирия с участието на Германия, Русия, Турция и Франция. Разговорите ще се проведат на 7 септември в Истанбул. По-рано, на 30 юли ще се проведе среща във формат Астана, на която ще се обсъди ситуацията в Идлиб, който както и преди не се контролира от Дамаск.

Десетата среща на високо равнище на страните от БРИК обобщи резултатите от председателството на Южна Африка в организацията през 2018 г. През 2019 председателството на организацията ще отиде в Бразилия.

/рус.ез./

Глава МИД России ответил на призыв Еревана заменить генерального секретаря ОДКБ.

На минувшей неделе широкий резонанс вызвало расследование в Армении по так называемому «Делу 1 марта» о разгоне акций протеста в 2008 г. Дело в том, что фигурантом дела стал Юрий Хачатуров – генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 2008 г. занимавший пост начальника Ереванского гарнизона Вооруженных Сил Армении. Хачатурова обвинили в «свержении конституционного строя», и 27 июля задержали после дачи показаний в Ереване. Генсек ОДКБ свою вину не признал, и в этот же день был выпущен на свободу под залог. Однако покинуть республику он сможет только с разрешения Специальной следственной службы Армении, сообщил адвокат Хачатурова.

«Это строго внутренний правовой процесс. В рамках расследуемого в Армении уголовного дела вовлечен гражданин Армении. Но учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря», – заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По данным ТАСС, это вызвало вопросы у российской стороны. В частности, «высокопоставленный дипломатический источник» в беседе с журналистами подчеркнул: поскольку действующий генсек ОДКБ является представителем Армении, именно Еревану следует запускать процедуру его отзыва в случае принятия такого решения. 27 июля глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил соответствующий алгоритм армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну. Кроме того, руководитель российского внешнеполитического ведомства обсудил сложившуюся ситуацию с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем – впрочем, детали данной беседы не раскрываются.

«Дело 1 марта», которому был дан ход после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, посвящено расследованию обстоятельств вокруг действий властей в ходе протестных акций. Генсеку ОДКБ, а также президенту Армении Роберту Кочаряну в 1998-2008 гг. предъявлено обвинение по статье 300.1 Уголовного кодекса республики – «свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией».

Ранее новые власти Армении инициировали антикоррупционную кампанию, которая также сопровождалась резонансными обвинениями в адрес высокопоставленных государственных деятелей. Подробнее об особенностях борьбы с коррупцией в республике читайте в материале «Евразия.Эксперт».

Внутри ЕАЭС: интеграция

Межправительственный совет ЕАЭС запомнился необычным форматом участия Армении, новым проектом Казахстана и России по прослеживаемости товаров, а также предложениями Беларуси и Кыргызстана по госзакупкам и распределению таможенных отчислений.

27 июля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Межправительственного совета ЕАЭС, в котором приняли участие главы правительств стран-участниц, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. На повестку мероприятия были вынесены вопросы развития цифровой экономики, совершенствования нормативно-правовой базы, а также сотрудничество в сферах энергетики и промышленности.

Особое внимание привлек формат участия Армении в мероприятии, так как после перехода полномочий главы государства к премьер-министру образовалась правовая коллизия. С одной стороны, премьер заменил президента в Высшем государственном совете ЕАЭС, где решения принимаются главами государств. В то же время, нормы ЕАЭС подразумевают, что в Межправительственном совете союза страны представлены премьер-министрами. Поэтому Армения на текущий момент стала единственной страной, которая представлена в двух ключевых структурах одним человеком – Николом Пашиняном. По его словам, когда правовые основы функционирования Межправительственного совета приведут в соответствие с новой Конституцией Армении, республика будет представлена в нем первым вице-премьером.

Традиционно Межправительственный совет стал площадкой для обсуждения динамики и структуры торгово-экономического взаимодействия стран.

«В I квартале 2018 г. и внутренний товарооборот стран союза, и объем внешней торговли продолжили рост (на 16,4% и почти 24% соответственно). Причем государства-участники увеличили поставки на общий рынок союза не только сырья, но и машин, оборудования, металлов, изделий из металлов, продукции химической промышленности, продовольственных товаров, сельхозсырья», – сообщил премьер-министр РоссииДмитрий Медведев.

При этом по-прежнему сохраняет актуальность работа по устранению торговых барьеров. К решению данной проблемы подключится специальная экспертная группа, в которую войдут представители бизнес-сообществ стран ЕАЭС. В сфере развития торговых механизмов Медведев также сообщил о создании в текущем году системы прослеживаемости, которая охватит полный цикл перемещения товаров в России – от выпуска с таможни до поступления в розничную продажу. «Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь союз», – заявил премьер-министр РФ. Пока Казахстан и Россия договорились запустить пилотный проект по мониторингу автомобильных транзитных перевозок с использованием навигационных пломб и проект по маркировке табака и табачных изделий, заявил председатель Коллегии ЕЭК.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Санкт-Петербург, 27 июля 2018 г.

Еще одной заметной темой стали изменения, которые планируется внести в Договор о ЕАЭС. По словам премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева, «проводится работа по внесению порядка 70 поправок в Договор о ЕАЭС по совершенствованию права Союза». Белорусская сторона в целом положительно оценила готовящиеся изменения, но предложила конкретизировать алгоритм применения нормы о введении «национальных изъятий по госзакупкам».

«По нашему мнению, такие изъятия должны вводиться в исключительных случаях и на ограниченный срок – не более двух лет. Полагаем, нельзя допускать, чтобы мера, которая рассматривается как исключительная и антикризисная, продлевалась неограниченное количество раз», – подчеркнул премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

В ходе заседания затрагивался и вопрос о разработке новых подходов к зачислению и распределению ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиевпредложил внедрить для расчетов таможенных отчислений следующие инструменты:

1. Дополнительный «коэффициент развития» для стран с низким уровнем ВВП в целях обеспечения их бюджетной устойчивости;

2. «Премию за внутреннюю торговлю» для стран ЕАЭС, размер которой определит процентное соотношение торговли стран внутри объединения и торговли с третьими странами.

Кроме того, Бишкек предлагает при распределении пошлин учитывать количество торговых изъятий, тарифные льготы и «зеркальную статистику импорта товаров из стран дальнего зарубежья (вне СНГ)».

Следующее заседание Межправительственного совета ЕАЭС примет Беларусь в октябре текущего года.

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