/Поглед.инфо/ Казахте: Америка иска да ни унижи, нали? Така ли се изразихте?

Не е така. Те не искат да ни унижават. Те искат да ни подчинят,

те искат да решат проблемите си за наши сметка. Искате да ни подчинят

със своето влияние. Никога на никого в историята по отношение на

Русия това не се е получавало и няма да им се получи“

Владимир Путин, ноември 2014 г.

Няма нужда от доказателства за това, че отвън е империалистическия стадий: от началото на ХХ век до ден днешен стопанството на страните от Запада се води от финансовия капитал, действа закона за скокообразното икономическо и политическо развитие на капиталистическите страни от планетата. Скокообразността на икономическото и политическото развитие е процесът на концентрация на производството на капитала до равнище, след което следва скок – преход на количеството в качество в техните диалектически връзки: въвеждането на стопанство на принципа на свободния пазар се провежда на принципа на планирания пазар, а след края на Втората световна война финансовият капитал пропълзява на принципа на планирането и управлението на икономиката на държавата (етап на глобализма). Преходът от етап на етап е свързан: на първо място с промяната на външната и на вътрешната среда за развитие на монополистичния капитал: на второ място със закона, съгласно който равнището на концентрацията на производството трябва да съответства на принципа на воденето на стопанството. Нарушението на закона предизвиква икономическа криза, например до Великата депресия или до състоянието на Русия днес. Глобализмът като явление в неговото пълно развитие, се формира в началото на 70-те години на ХХ век.

Исторически мисията на глобализма, съдържанието на който е диктатурата на страните от „златния милиард“ по отношение на другите народи по света, е борбата с социализма: целта е създаване на условия за по-нататъшното съществуване на капитализма. „От 1945 г. САЩ, заедно с нашите съюзници постоянно полагат усилия за създаването на международна среда, която е по-благоприятна от гледна точка на нашите ценности, на нашите интереси и на нашето бъдеще. Но ние го правим в ситуация, в която на международната политическа система се чувства влиянието на две едновременни тенденции: интензивен идеологически конфликт и сблъсък на влияния, от една страна, и много забележително разширяване на участниците в конфликта, в резултат на залеза на империите и увеличаването по този начин на броя на националните държави - от друга. Това съединяване на конфликта се съпровожда от неочаквано разширение на участието в международните дела и води до неочаквано резки изменения в световните дела. (Збигнев Бжежински, заседание на Тристанната комисия (ТК) от октомври 1977 г.)

Разпадът на СССР е резултат от целенасочената дейност на глобализма и неговия мозъчен тръст ТК. Материалът за разпадането на СССР е публикуван в статията „Глобализмът: разпадането на СССР“ (Politikus.ru, 28 юни 18) и няма нужда да се повтарят положенията в него. Нека само да отбележим, че политическите и икономическите елити на СССР направиха две грешки, които и днес не са изкоренени от комунистическите партии на бившите съюзни републики: признанието, че социализмът в СССР е победил окончателно и непризнаването на диалектиката на империализма в разбирането му от В. Ленин.

Забележка. След разпада на СССР , за кратко време бе обявен „либералният световен ред“, за чието разрушаване наистина помогна – със самостоятелността си, с действията си в Украйна и Сирия. И с право. Но какъв е този „либерален световен ред“? Това бе краткотрайната хегемония на САЩ и Запада. И в него нямаше нищо либерално, тоест свободно. Твърдеше се, а на несъгласните се налагаше със сила, че светът трябва да се управлява и живее единствено по западния политически модел, приемайки западните ценности. Западът си присвои правото да говори от името на „международната общност“. И това изобщо не бе „ред“. По-скоро това законът на джунглата, но в по-лошото му изпълнение. По най-груб начин де разрушаваше международното право, нормалните норми на междудържавното общуване“. (Сергей Караганов, „Бъдещият световен ред“ 11.09.17г).

/Рус. Ез./

Вернемся к костяку глобализма - США и разберемся, почему финансовая олигархия поступила так, а не иначе. Повторно привлечем внимание, что глобализм, помимо другого, есть реакция финансового капитала, финансовой олигархии, на внешние и внутренние вызовы. Так, если еще 10 лет назад США и ЕС доминировали в глобальном ВВП, их общая доля достигала 54%, то теперь эта доля составляет 46%. Рост иностранных инвестиций в развивающиеся экономики также резко сократился за последние несколько и теперь составляет всего 3 процента. Доля мирового экспорта продукции высоких переделов из США упала с 14,1% до 9,4%, а КНР же нарастил свою долю с 1,8% до 15,8%. И наконец, если на время окончания холодной войны гос долг США составлял 4 трлн. долларов, то теперь он выше 20 трлн. долларов. США начала проедать саму себя.

Глобализм, как последний этап стадии и соответственно формации, давно бы канул в лету, не будь, его приспособляемости к среде существования. Такими механизмами являются основные черты этапа: демократия американского типа и создание высоких социальных стандартов для населения метрополий. В статье «Золотой миллиард: США» детально рассматривались все основные черты глобализма, повторятся, не будем, но особо отметим, что неотъемлемым условием поддержания глобализма является работа СМИ, накачивающая население «информацией о катастрофах, болезнях, убийствах, насилии, войнах, чтобы человек не расслаблялся и «был готов» в любой момент встретиться с бедой лицом к лицу. Быть готовым – означает активно поддерживать инфраструктуру капитализма: банки, страховые компании, инвестиционные, пенсионные и прочие фонды в процессе производства, обмена, распределения и потребления денег» (д.э.н.А.Кузнецов). Именно так создавался антисоветизм и антикоммунизм в образе врага.

Именно так сформировалась парадигма, названная «Утопический глобализм», полагающей, что: - монополия может создать на планете немыслимые богатства; - армия США может определять и закреплять, условия мирового порядка; - Белый дом является мировым командным пунктом. Поэтому: «Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке. Готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет многомиллионные контракты, теряет российский рынок, рабочими местами в самих Соединённых Штатах, пускай немногочисленными, но всё-таки имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнёрами, – счёт идёт на десятки тысяч, а может быть, пойдёт и на сотни тысяч.

Готовы жертвовать интересами своих союзников, как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в частности, например, имею в виду интересы Государства Израиль. Ведь мы говорили, в том числе и об обеспечении безопасности на Голанах в ходе операции в Сирии. Судя по всему, это никого не интересует. Готовы жертвовать вопросами обеспечения своей собственной безопасности» (В. Путин, 16 июля 2018года).

«Советская угроза генерировала мощное чувство единения не только Вашингтона и его союзников - полагает профессорский дуэт Джеффа Колгана и Роберта Кеохэйна, но и многосторонних институтов в целом. Социальные психологи отмечают значимость противопоставления «свой – чужой» при формировании идентичности, как индивидуумов, так и наций: четкое понимание того, кто не на вашей стороне, сплачивает ряды союзников (выделено В.Т.). С распадом Советского Союза из американского политического сознания исчез главный противник и, соответственно, снизилась сплоченность...

Для Европы окончание холодной войны имело свои последствия. Пока она продолжалась, лидеры Западной Европы стремились снизить эффект привлекательности коммунизма и социализма в своих странах. После 1989 г., избавившись от этой проблемы, национальные правительства и чиновники в Брюсселе взялись расширять влияние и масштабы Евросоюза, хотя референдумы, на которых граждане высказывались против этой тенденции, должны были стать тревожным сигналом растущего недовольства... В Европе, как и в Соединенных Штатах, исчезновение СССР подорвало сплоченность общества и понимание общей цели». Сказанное учеными научно обосновано и как мы знаем, сработало, но почему Мозговый центр глобализма выбрал Россию главным противником, требует рассмотрения.

А, что такое Россия? Россия (официально – Российская Федерация), есть историческая общность народов, на основе русского языка и европейской культуры, проживающих на территориях с азиатским климатом. Более неблагоприятных климатических условий для промышленного производства попросту нет: среднегодовая температура территории России составляет минус 5,5 град. по Цельсию. РФ является правопреемником СССР, а ее население - народом – победителем: «ибо Россия за годы войны не только понесла страшные потери, но и наработала гигантский престиж в мире, ибо оказалась главной силой в противостоянии режиму бесчеловечного гитлеровского тоталитаризма» (Ю.Семенов). Оставлять в покое страну с таким народом, к тому же подарившего планете новую форму организации труда, владеющего опытом двух революций и прошедшего, в течение жизни одного поколения, от сохи до полетов в космос, было бы для глобализма преступной роскошью. Это первое.

Второе. РФ, как государство: а) еще полностью не состоялось: б) в нем отсутствует единая левая политическая партия, которая извлекла бы уроки из поражения социализма в СССР; в) в стране неопытная национальная буржуазия и существует влиятельная сила лоббирующая интересы американского капитала. Этими обстоятельствами глобализм, объявив России гибридную войну (новое название при давно известных методах и средствах), как «распространение» совокупности экономических санкций, политического давления, правового нигилизма, дипломатических угроз и террористических ударов, приправленных идеологической обработкой населения и подкупом деятелей, групп и организаций (черта стадии империализма), воспользовался по–полной.

Третье. Неожиданностью для глобализма стало то, что его черты, нормы и идеи воспринимаются в России как угроза национальному суверенитету. «Военная Россия – это нация – полагает Сильвана Малле (заслуженный профессор, старший почетный научный сотрудник Бирмингемского университета), которая: а) не согласна с подчиненной ролью среди региональных держав; б) нацелена на независимую государственность, в) борется с изоляцией, заключая новые партнерские отношения с удаленными странами и замкнутыми культурами. Отвернувшись от Европы, неотъемлемой частью которой она себя считала, негодующая ВР ищет новую идентичность, в то же время, не желая оказаться проигравшей стороной в эпоху новой геополитической турбулентности».

Вот, что утверждают, поэтому же поводу Мэтью Берроуз (директор Инициативы стратегического прогнозирования при Атлантическом совете) и Роберт Мэннинг (старший научный сотрудник Атлантического совета.) в статье «Треугольник США–Китай–Россия меняет правила игры»: «По данным американской неправительственной организации Freedom House отход от демократических принципов продолжается уже девять лет и ускорится в будущем. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что предпочитают иметь дело с авторитарными режимами. Обе страны не приемлют лидерство США, демократию по-американски и выступают за создание много полярного мира. И Россия, и Китай реализуют национальную повестку, основанную на исторической и культурной идентичности».

лавными творцами истории являются народные массы, создающие своим трудом материальные и духовные ценности, своей борьбой за лучшее будущее. Отметим, что законы развития не зависят от хода мыслей, решений, деяний личностей независимо от их положения в обществе. Но саморазвитие тенденций, их зигзаги в историческом развитии во многом определяется политикой ведущих государственных деятелей. Вот мнение русского народа, выраженное политиком: « Россия – это часть глобального мира, который стремительно меняется. Мы хорошо понимаем сложность и масштаб существующих проблем – как внешних, так и внутренних. На пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и результативно, трудиться ради общего блага и ради России. Мы будем идти вперёд вместе и вместе обязательно добьёмся успеха» (В.Путин).

Четыре года спустя: «К.Уоллес: Рассматриваете ли Вы этот саммит как отправной момент, поворотный момент? В последние годы предпринимались усилия по изоляции России.

В.Путин: Вы видите, что эти усилия успехом не увенчались. И не могли увенчаться успехом, имея в виду размеры, значение России в мире, в том числе в сфере глобальной безопасности. Да и в экономике, имея в виду, скажем, энергетическую составляющую мировой экономики как минимум» (Из интервью американскому телеканалу Fox News, 16 .07.18г.).

Примечание. Сегодня социальное согласие между народами РФ и политической партией «Единая Россия», получившей от народов мандат на управление страной, нарушено «безальтернативной» постановкой увеличения пенсионного возраста. Альтернатива есть всегда: не может теперешнее правительство решить дилемму «план или рынок», найдется другое. Необходимо учесть, что РФ не сегодня, так завтра перейдет на принцип планирования и управления экономики государством (таков магистральный путь развития империализма). Кризисные явления в экономике содержат три составляющих: кризис системы, кризис соответствия уровня концентрации производства и капитала принципу ведения хозяйства финансовым капиталом, кризис перепроизводства. Кризиса перепроизводства в стране нет. Кризис несоответствия ступени хозяйства с принципом управления существует и проявляет себя крайне низкими темпами роста экономики. Теперь ЕР вносит элемент кризиса системы.

Гибридная война стран Запада, при ведущей роли США, против РФ и ответных мер против стран Запада не могла, не породить трудности: а) в трактовке В. Путина - «Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин. «Холодная война» давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась. Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это и опасная раз балансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. Справиться со всем этим можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придём к пониманию этого и с американскими партнёрами» (Хельсинки, 16 июля 2018г).

б) в трактовке Дональда Трампа - « Да, я считаю, что и та, и другая сторона несёт ответственность за ситуацию. Считаю, что США глупо ведут себя, мы должны были начать этот диалог давно, даже до того, как я пришел к власти. Считаю, что мы все виновны, и США сейчас фактически вместе с Россией налаживают эти отношения. У нас есть шанс сотрудничества, это остановка распространения ядерного оружия – это в конечном итоге самый важный вопрос, над которым мы сможем работать. Считаю, что и вы, и мы допустили ошибки» (Дональд Трамп, Хельсинки, 16 июля 2018г).

Своеобразие политической и государственной деятельности таково, что ни одна сторона личности, жизненного опыта, мировоззрения человека, не остается «нейтральной» по отношению к «профессиональной» биографии, На саммите в Хельсинки интересы РФ представлял, бывший представитель службы государственной безопасности, опытнейший политик В. Путин, а США «бизнесмен от бога» Дональд Трамп. В. Путин о Трампе выразился так: «Я думаю, что он опытный человек, он бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если есть необходимость наладить с кем-то партнёрские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнёру с уважением, иначе ничего не получится. Я думаю, что это чисто прагматический подход. Это, во-первых.

Во-вторых, даже, несмотря на то, что для него это первый президентский срок, всё-таки он человек, который быстро учится, он прекрасно понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными претензиями, оскорблениями – это путь в никуда, это просто лишить наши государства последнего шанса на диалог, просто последнего шанса. Это было бы крайне прискорбно» (1марта 2018г).

ходе диалога Д.Трамп и В.Путин отказались от спора сторон, сосредоточившись на главном: стабилизировать существующие отношения и найти пути достижения компромиссов. На этих путях нет победителей и побежденных. Выигрывают не только США и РФ – выигрывает весь мир.

Превод: Поглед.инфо

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