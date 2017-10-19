/Поглед.инфо/ Като пътувах до Цюрих, случайно попаднах в едно заведение, където беше поставена табелка с надпис: : "Тук е обядвал Владимир Илич Ленин, лидерът на руската революция". Бях изненадан: колко грижливо швейцарците пазят паметта на странния руснак, който прикова вниманието на целия свят. И тогава ме налегна тъжна мисъл: в родината ми спят и гледат как да се отърват от старомодния Ленин възможно най-бързо.

Подобна ситуация се повтори и в Алжир, където Илич гледаше внимателно на минувачите от витрините. До всеки три книги на Корана има една книга за Ленин, разбира се, на арабски език. Арабите обикновено се опитват да приватизират Ленин, описвайки го като ориенталски човек: за тях той е мъдър имам с тъмна кожа и впечатляващи скули. "Този Ленин е добър човек", казва шофьор на такси със силен акцент.

"Ленин е като Гагарин", той рязко ме отвежда наляво, увличайки ме в разговор за руските символи, където при чужденците Илич стои заедно с първия космонавт и столичната водка. Тези наблюдения съм направил в много страни - от Африка до самата Европа, където Ленин се смята за The Great World Politics. "Вие вероятно се гордеете с това?" - повдигнах рамене - Моята страна дали се гордее с това? - "Вероятно се гордее" - казах неуверено и замълчах.

Лично аз бях горд, но не можех да говоря за цялата страна. Има и такива, които са приели правилото да наричат страната, която им е дала образование, «совком». Те гледат с надежда и стремеж към Украйна, където всички паметници на Владимир Ленин и други символи на съветската епоха бяха разрушени в нацистките пламъци. Страната беше осакатена. Сега символите на Украйна са глинена хижа и бродерия. За какво трябва да мечтае едно дете с бродерия?

/рус.ез./

В эти дни в Сочи проходит молодёжный форум, куда съехались делегации изо всех стран мира. Даже либералы презрительно отметили левую повестку: от количества изображений Ильича рябит в глазах. Ленин на майках, Ленин на кружках, Ленин на сувенирной продукции. Кто-то может буркнуть — мол, сами всё подстроили, вот у вас везде и Ленин. Ничего подобного — всё это привезли с собой делегаты других стран. Для них Россия — родина революции, а Ленин — мировой бренд. А кого ещё из русских знают в мире?

Ну хорошо, есть ещё и Григорий Распутин, думаю я, но на таком бренде далеко не уедешь. Степь да степь кругом и Русь тёмная, кабацкая. Про последнего русского царя и говорить нечего — ты пойди иностранца заставь смотреть «Матильду». Это только в России можно из ничего шум поднимать, а тот же упрётся и не пойдёт. А вот на Ленина отнесёт свои кровные, заработанные нелёгким трудом в Айдахо или Калифорнии.

Сегодня интернет взорвал постер фильма «Ленин», главную роль в котором сыграет Леонардо Ди Каприо. Известно, что актёр был утверждён на эту роль больше года назад и подошёл к ней со всей серьёзностью — он изучает труды Ильича и собирается посетить все знаковые места, где проходила жизнь вождя революции. Фан-постер, появившийся в сети, тут же стал объектом насмешек креативной публики — от безвкусного «Лео вышел в тираж» до парадоксального «Лео заплатил RT». Последнее ввиду креативной рекламы телеканала в лондонской подземке меня очень позабавило.

А чего, RT — официальный спонсор мировой революции! Я считаю, звучит. А если говорить серьёзно, то Ленин становится привлекательной фигурой не только для мирового левого сегмента (а это десятки стран!), но и для капиталистического общества в Европе и США. Про него издают десятки новых книг, снимают фильмы, изображают его на открытках и календарях. Я не знаю второго такого человека, образ которого был бы нарасхват — может быть, только черногривый Эрнесто Че Гевара. Но ведь и он — последователь Ильича. Так что первый — Ленин.

Как ни крути, Владимир Ильич входит в число тех людей, которые изменили жизнь всей человеческой цивилизации. Современный мир во многом возник благодаря Великой Октябрьской революции, которая заставила этот мир перестраиваться. И это поняли далеко не сегодня. Восхищение западного мира Лениным возникло сразу после Октября: в рядах его поклонников — Бернард Шоу, Айседора Дункан, Эрих Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй. Позже — Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Годар и Жан Жене. Каково, а?

В этой ситуации России и все карты в руки, ведь Ленина раскручивать и не нужно. Новая книга о Ленине Льва Данилкина уже какой месяц в топе продаж, китайские туристы давно приезжают в Москву только за красными достопримечательностями, а частные гиды отмечают, что самые востребованные экскурсии по Москве — ленинские маршруты. К сожалению, всё это частные инициативы. И если Европа уже признала Ленина русским брендом, не пора ли на государственном уровне признать его одним из важнейших символов России, поставив точку в споре красных и белых?

«Это что у тебя?» — показывает араб-водитель на лацкан пиджака (там орден в честь 100-летия Великой Октябрьской революции). «Орден, — говорю я, — Ленина». Араб начинает везти меня с какой-то особенной гордостью.

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