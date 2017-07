/Поглед.инфо/ „Свидетели сме на биологично замърсяване без еквивалент в цялата история на човечеството. Генетичното замърсяване е нещо коренно различно от химическото, което заради глупостта си допуснахме последните 50 години. Химикалите не се размножават сами. Дори и огромното замърсяване с химикали с времето намалява. Докато при ДНК е точно обратното. ДНК се размножава сама. Това е фаталното. Веднъж пуснато ДНК замърсяване, връщане назад няма“, Андрю Кимбрел, изпълнителен директор на Центъра за безопасност на храните в САЩ.

По данни на Международната служба за агробиотехнологични приложения 175,2 милиона хектара генетично модифицирани култури се отглеждат в световен мащаб през 2013 г. Засетите с ГМО площи за една година са се увеличило с 6,3 млн. хектара или официалните данни са, че през 2014г. са засети 181,5 милиона хектара с ГМО.

Генетично модифицираните организми са организми, в които генетичния материал (ДНК) е бил изменен по начин, който не се среща в природата и не може да се получи чрез естествено кръстосване или размножаване, като изкуствено се вмъква модифициран ген или гени от друг организъм чрез техниките на генетичното инженерство. Тъй като ГМО семената са разработени като „самоопрашващи се”, те нямат нужда от природата и от пчелите, които да го правят вместо тях. Веднъж внедрени в околната среда генно модифицирани организми или получени от взаимодействие с немодифицирани организми, не могат да бъдат извадени обратно. Опрашването на немодифицирани растения с полен от трансгенни, води до генното им замърсяване.

Според някои конспиративни теории, планът е популацията на пчелите да бъде изтрита от лицето на земята.

„Монсанто” знае, че пчелите са голяма заплаха за нейния монопол, поради способността им да опрашват растенията и така да създават естествена храна, което не влиза в „плана за пълен контрол и доминация” на корпорацията. Когато пчелите се опитват да опрашат ГМО растение или цвете, те се отравят и умират. Всъщност, рязкото намаляване на пчелите е вече установено, а началото му датира от момента, в който започват да се използват ГМО семена.

За да предотврати обвиненията, че умишлено причинява продължаващия геноцид над пчелите, сатанинската компания изкупува „Beeologics”, най-голямата фирма за изследвания върху пчелите, която е посветила дейността си на изучаване феномена на изчезването на колонията и чието обстойно изследване посочва името на „Монсанто“ като основен виновник.

Естествените семена вече трудно се намират и почти цялата отглеждана продукция е модифицирана. Някои експерти по земеделие дори твърдят, че природните сортове пшеница, царевица, соя и ориз на много места вече са изгубени и целият свят е залят от ГМО.

Проф. Хараш Наран,микробиолог и изследовател от Университета в Лийдс: „Ако погледнете простия принцип на генетичните модификации, ще видите екологична катастрофа. Няма начин да определим рисковете… Отговорът е просто да забраним ГМО храните.”

Д-р Ян Гибсън, депутат, бивш ректор по биология на Университета на Източна Англия, призовава за забрана на ГМО храните, докато не се проведат нужните изследвания. Той също е притеснен от включването на ГМ съставки в храните за деца в училищата. “Има страшно много неизвестни опасности от ГМО културите и докато те не са изследвани изцяло, не трябва да подлагаме хората на риск, особено децата.”

„С генетично инженерство храните могат да станат опасни за метаболизма и дори токсични.” Това е твърдение на 21 учени, сред които Проф. Браян Гудуин, Проф. Жаклин МакГлейд, Проф. Питър Саундерс, и Проф. Ричард Лейси.

Д-р Джералд Б. Гес, директор на Центъра по Ветеринарна Медицина на Американската Асоциация за Лекарствата и Храните твърди: „ГМО храната за животни представляват огромна опасност за животни и хора. Токсините в месото и в млечните продукти могат да създадат нездравословна храна за хората.”

Д-р Вивиан Хауърд, експерт за здравето на новородените в Ливърпулската Университетска Болница казва: „Да се разменят гени между организми има неизвестни токсични ефекти и може да предизвика алергии, които ще навредят най-вече на децата.”

Д-р Мае Ван-Хо, генетик от английския Отворен университет, отделът по Биология, казва: „Генетичното инженерство пренебрегва конвенционалното развъждане на животни като конструира изкуствено паразитни генетични елементи, включително и вируси като вектори, които пренасят гени в клетките. В клетките тези вектори се настаняват в генома на домакина. Поставянето на чужди гени в генома на приемника има вредни ефекти, отдавна е доказано, дори фатални ефекти, включително рак.”

Професор Денис Парк от Университета в Съри и Школата по Биологични Науки, консултант на компанията Унилевер по безопасност на храната и бивш британски консултант по безопасността на биотехнологиите пише: „През 80-те г. стотици хора в Испания умряха от променено масло от рапица. То не е било токсично за плъхове. Д-р Парк предупреждава, че сегашните тестове с мишки и плъхове не доказват безопасността на храните за хората.“ Той предлага мораториум на ГМО. Засегнатите с олио от рапица по това време са близо 20000 души, от които са умрели около 600, а много голям брой са развили впоследствие хронични заболявания. Смята се, че причината е свързана с пестициди, но според други мнения компаниите съвместно с правителството умело са прикрили истинската причина.

Д-р Майкъл Антониу, Главен лектор по молекулярна патология в Болницата Гай казва: „Тази генерация на ГМО и животни, в която случайно се интегрират изкуствени комбинации на генетически материал от несвързани видове в ДНК-ато на приемника ще разбие ДНК схемата на приемника по непредвидим начин. Резултатите могат да са токсини, това е било наблюдавано при ГМ бактерии, растения, животни, като проблемът остава незабележим докато вече не е късно и не се развие болест. Освен това, ГМО могат да донесат вреди веднага, но могат и да минат години преди да се регистрира токсичността на ГМО.„Д-р Антониу наскоро предупреди депутатите във Великобритания, че не трябва да мислят, че има безопасен друг подход освен пълна забрана на ГМО храните. “Не трябва да се заблуждаваме, че с някакви закони и граници можем да контролираме нещо, което в същността си е непредсказуемо и автоматично неудържимо.”

Д-р Джордж Уолд, Нобелов лауреат и професор по биология в Харвард пише: „Досега живите организми са еволюирали много бавно, новите форми са се установявали много бавно. Сега цели протеини се внасят за една нощ в нови взаимоотношения. Да се върви по този път не е мъдро и е опасно. Това може да създаде нови болести по растенията и животните, нови източници на рак, нови епидемии.”

Проф. Сузан Вюртеле, токсиколог, Американската Агенция за Защита на Околната Среда: “Тази технология се популяризира, но уважавани учени и доказателства от изследвания говорят за това, че точно агенциите, които трябва да защитават човешкото здраве и околната среда, са против нея. Главното е, че се сблъскваме с най-мощната технология в света досега и тя се развива без да разбираме последствията, които ще предизвика.”

Според изследвания, консумацията на ГМО и употребата на хербициди води до странични ефекти свързани с: бъбреците, черния дроб, хепаторенална токсичност, метаболитни нарушения, понижаване на имунитета, нарушения във функциите на органите, алергии, хронична умора, безплодие, онкологични заболявания, генетични увреждания и др. (Източници: A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health, Human Evidence, В Русия потвърждават негативното влияние на ГМО, GMO alert: Eating GM wheat may destroy your liver.)

Вече съществуват убедителни доказателства за нарушаване на стабилността на генома на растението при вграждане в него на чужд ген. Всичко това може да доведе до промяна в химичния състав на ГМО и за възникване в него на неочаквани, в това число токсични свойства. Негативното въздействие върху здравето може също така да се прояви, поради наличие във вградения фрагмент на ДНК на „технологичен боклук“, включващ и вирусни промотори, предимно 35SH промотор, както и бактериални терминатори.

За производството на хранителната добавка триптофан в САЩ в края на 80-те години бе създадена ГМО-бактерия. Заедно с обичайния триптофан, по неизяснени докрай причини, тя започна да изработва етилен-бис-триптофан. Това съединение стана причина за тежки неразположения (мускулни болки, спазми на дихателните пътища) при стотици и за смъртта на 37 човека.

Изследователи от Квебек доказаха, че Bt токсинът на Монсанто, използван в ГМ царевица и други култури, безспорно заразява кръвта на хората. Въпросният токсин е открит и в кръвта на 93% от бременните жени, участвали в теста. Проучването обяснява, че токсинът може да навлезе в тялото не само от приемане на ГМО, но и от консумация на мляко, месо и яйца от животни, хранени с ГМО. Изследването е публикувано през 2011 г. в списание за репродуктивна токсикология. (Източник: Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada)

Едно изследване от 2013 г., публикувано в Обществената библиотека по науките, показва, че има достатъчно доказателства, които сочат че ГМ културите попадат в кръвоносната система на хората след като се хранят с тях. Това се получава по неизвестен все още механизъм. (Източник: Complete Genes May Pass from Food to Human Blood)

Изследванията на проф. Хюсеин Каоуд от факултета по ветеринарна медицина в университета в Кайро показват, че консумацията на ГМО води до изменения на различни органи – свиване на бъбреците, промяна в черния дроб и далака, поява на злокачествени части в тъканите, бъбречна недостатъчност и кръвоизливи в червата. Мозъчните функции също са били засегнати и способностите за учене и запомняне са били сериозно изменени.

Един доклад на Associated Press показва драматичното увеличение на вродени малформации и рак в области на Аржентина, където в продължение на години се отглежда ГМ соя. (Източник: Science study controversy impacts world health)

Проучване на американският Институт за отговорна технология показва, че новите болести, една от които е свързана с непоносимост към глутен, са предизвикани от ГМ храните и хербицида Раунъп, с който се пръскат те. (Източник: GMOs linked to gluten disorders plaguing 18 million Americans – report)

В книгата „Пшеницата – маскираният убиец“ д-р Дейвис разкрива истината за съвременната пшеница. Днешната пшеница няма нищо общо с хляба на предците ни. Тя е генномодифицирана, за да осигури на производителите на преработени храни висока доходност и максимално производство. Така доброто старо зърно бива трансформирано в хранително чудовище, което причинява невъобразимо покачване на нивото на кръвната захар, а свойствата му, водещи до пристрастяване, предизвикват прекомерен глад, преяждане и отпадналост, затлъстяване, чревни проблеми, колит, остеопороза, псориазис, кожни афти, косопад, артрит и др.

Раковите заболявания глобално се увеличават с всяка изминала година. Само през 2012г. е имало 12 милиона нови случаи на хора с рак и 8,2 милиона смъртни случаи. През следващите 20 г. се очаква тези цифри да се увеличат на 22 милиона. (Източник: Cancer Statistics)

Учените от цял свят, предупреждаващи през годините за опасността от ГМО са много, но няма кой да ги чуе, а и финансовите стимули за еврочиновниците и правителствата на отделните държави, разрешаващи отглеждането и консумацията на ГМО са огромни и значително по-убедителни от науката и здравето на населението.

На 28 октомври 2015 г. Европейският парламент отхвърли с огромно мнозинство предложението държавите членки да могат самостоятелно да забраняват вноса и продажбата на разрешените в ЕС генно модифицирани храни и фуражи на своя територия. Мотивите – това било отстъпление от единния пазар и митническия съюз и противоречяло на принципите за свободното движение на стоки.

Към момента в ЕС, както и в България, броят на ГМО, разрешени за консумация като храни или фуражи, е 58. Те включват различни видове царевица, памук, соя, маслодайна рапица и захарно цвекло. Подадени са заявления за още 58 ГМО, за 17 от които ЕОБХ е издал положително становище, а за 1 не е стигнал до определено заключение. Повечето от разрешените ГМО продукти на територията на ЕС са фуражи, използвани за изхранване на селскостопанските животни, но има и много храни, които също съдържат ГМО.

Етикетирането е задължително при откриване на над 0,9 % генетично модифицирана ДНК в продукта. Продукти под тези стойности могат да бъдат отбелязани дори като „био“. Според изследвания на Районните здравни инспекции десетки храни и добавки, влагани в хранителни продукти в България, съдържат ГМО. Това са царевично брашно (българско производство и внос), пуканки (внос), соево брашно (внос), колбаси (със съставки от ГМ соеви зърна, българско производство), соеви изолати и гранулати (внос), като ГМО в продуктите, продавани в България е открито още през 2004г. (Какво представляват генетично модифицираните организми и вредни ли са?) Списъкът продължава с доматено пюре и кетчуп, витамини, шоколади, какао, разтворими супи, глюкозен сироп, различни сладкарски изделия, царевица, жито, ориз, олио, майонеза, консервирани храни и др. Въпреки че някои от пробите са показали, че надвишават допустимата в ЕС граница от 0.9% съдържание на ГМО, това не е било отбелязано на етикетите.

В ЕС е разрешен само един ГМ продукт за отглеждане. Това е царевицата на „Монсанто“ MON 810. Тя съдържа ген от бактерия, благодарение на който произвежда токсин, убиващ паразитите по растението.

Голям е и проблемът с пестицидите и хербицидите в храните. Никой не знае какво количество торове се използват за житните култури у нас и каква част от химикалите попадат в чиниите ни. Информацията се потвърждава и от американската корпорация „Монсанто„, един от най-крупните разпространители на химикали и ГМО култури в света.

Глифозат (Раундъп) на Монсанто е клетъчна отрова. Този продукт се продава под най-различни търговски марки, като хербицид, но всъщност е БИОЦИД, вреден за биоразнообразието и за деленето на всяка една жива клетка, освен клетките на патентованите ГМО сортове и породи. Последните изследвания сочат, че Глифозат е много по-вреден за хората, отколкото се признаваше доскоро.

МОНСАНТО Е ЕДНА ОТ НАЙ-МРАЗЕНИТЕ КОРПОРАЦИИ В СВЕТА.

1901г. Първоначално Монсанто възниква като компания-производител на захарин, продаден на “Кока-Кола” като изкуствен подсладител. Основана е от Джон Франсис Куини, член на ордена на Малтийските рицари, женен за Олга Мендес Монсанто, чието име носи и химическият концерн Монсанто (Monsanto Chemical Works).

20-те г. Монсанто разширява производството си с индустриални химикали и лекарства и става най-големият в света производител на аспирин, ацетилсалицилова киселина, както и полихлорираните бифенили (ПХБФ). Световният център за производство на ПХБФ е фабриката на „Монсанто” в покрайнините на Ийст Сейнт Луис, щата Илинойс, където е регистриран и най-високият в държавата процент на смъртност сред новородените и преждевременни раждания. Въпреки че в крайна сметка след петдесет години ПХБФ биват забранени, заради причинените вреди, те все още присъстват в кръвта и клетките на тъканите на всички хора и животни по цялото земно кълбо. Представени по-късно в съда документи показват, че „Монсанто” е била напълно наясно със смъртоносните ефекти, но престъпно ги е скрила от обществеността.

През 30-те г. Монсанто създава първите си хибридни семена за посев и разширява дейността си с перилни препарати, сапуни, индустриални почистващи препарати, синтетични гуми и пластмаси, които са били токсични.

1940 г. Компанията започва проучване по проекта „Манхатън”, свързан с използването на уран за първата атомна бомба, която по-късно ще бъде хвърлена върху Хирошима и Нагасаки, избивайки стотици хиляди японци, корейци и американски военнослужещи и отравяйки милиони други хора. През 40-те Монсанто създава пестициди за земеделието, съдържащи смъртоносния диоксин, който трови запасите от храна и вода. По-късно става ясно, че „Монсанто” е „пропуснала” да разкрие, че диоксинът е използван в широк спектър от нейни продукти.

1957 г. Тясно свързана с компанията „Уолт Дисни”, Монсанто създава няколко атракции в „Земята на бъдещето” на Дисни, излагайки посетителите на въздействието на опасни химикали и пластмаси. Нейната „Къща на бъдещето” е конструирана изцяло от токсични пластмаси, които не са биоразградими, както твърди компанията. След десетгодишна експлоатация атракцията е разрушена.

През 60-те компанията произвежда хербицида Agent Orange, използван от САЩ при инвазията им във Виетнам. Oт 1962г. до 1970г., американските военни са излели 72 милиона литра хербициди, основно агент Oриндж, над 1 милион виетнамски граждани и над 100 000 американски войници. В резултат на това за 10 години от приключването на войната почти 2000 ветерана подават оплаквания за инвалидност, причинена от агент Ориндж. През 2002 г. Виетнам поиска помощ в справянето с хилядите случаи на мутации при новородените, причинени от агент Ориндж. За да избегне разходи по медицински компенсации, Монсанто продължава да отстоява позицията, че този забранен днес химикал не е токсичен.

През 70-те: Партньорът на „Монсанто”, компанията „G.D. Searle”, провежда многобройни вътрешни проучвания, които обявяват аспартама за безопасен, докато собственото научно изследване на FDA (Food and Drug Adminstration – Агенция за контрол върху храните и лекарствата) ясно показва, че аспартамът предизвиква тумори и мозъчни увреждания при плъховете, преди да ги убие. Агенцията за контрол върху храните и лекарствата инициира съставянето на голяма следствена комисия за разследване на „S.D. Searle”, заради това че, „съзнателно е представила неверни резултати, че е прикрила фактически данни и, че е дала фалшиви изявления” относно безопасността на аспартама.

От 1976г. Компанията започва производството на бутилки Cycle-Safe, първите в света пластмасови бутилки за безалкохолни напитки. След като бе открито, че използването им може да причинява рак, FDA забранява тяхното производство.

80-те: Сред безспорните изследвания, които показват токсичните ефекти на аспартама, е и това на д-р Джери Гоян (Jere Goyan), по това време член на комисията на FDA. Доналд Ръмсфелд моли Роналд Рейгън за услуга още на следващия ден, след встъпването му в длъжност. Рейгън уволнява „некооперативния” Гоян и назначава д-р Артър Хейс Хъл за шеф на FDA, който бързичко накланя везните в полза на „Searle” и така нутрасуит (NutraSweet) е одобрен за консумация от хората. Това се превърна в тъжна ирония, откакто Рейгън, известен с ентусиазма си към желираните бонбони и бонбоните изобщо, се разболя от Алцхаймер по време на втория си мандат, което е един от многото ужасяващи ефекти вследствие консумацията на аспартам.

През 1986г. последва обвинение в немарливост, довела до отравяне с бензол и причинила смъртта на работник във фабрика в Тексас. Компанията била принудена да плати 100 млн. долара на семейството на Уилбър Джек Скин, работника, починал от левкемия, поради многократното въздействие на това вещество. През същата година са похарчени 50 хиляди долара за действия срещу приемането на закона, забраняващ изхвърляне на химикали в източниците на питейна вода, предизвикващи онкологични заболявания и дефекти в развитието.

1987г. Монсанто е един от ответниците по делото за изплащане на 180 млн. долара на ветераните от войната във Виетнам, подлагани на въздействието на агента Ориндж.

През 1988 г. последва обвинение срещу дъщерната компания на Монсанто – G.D. Searle & Co, в немарливост при провеждането на изследвания за безопасността на вътрешноматочна спирала Copper 7, която била поставена на около 10 млн. жени през периода 1974-1986 г.

1990 г. – Агенцията на околната среда открива фалшифициране в изследванията, проведени от Монсанто през 1973 г., според които замърсяването с диоксиди не води до риск от възникване на онкологични заболявания. 1990 г. са изхарчени са над 405 хиляди долара за борба срещу проектозакон, известен като „Голямата зелена инициатива“. Той предвиждаше поетапно съкращаване на използването на пестицидите, в това число на произвеждания от Монсанто алахлор, който предизвиква онкологични заболявания.

1991 г. Компанията е глобена с 1,2 млн. долара за опит да прикрие изхвърляне на отпадъци във водите на река Мистик в щата Кънектикът.

През 1994г. FDA още веднъж престъпно одобрява последното чудовищно творение на „Монсанто”, синтетичния хормон на растежа при добитъка (Synthetic Bovine Growth Hormone – rBHG), произведен от генетично модифицираната бактерия ешерихия коли, въпреки очевидното възмущение на научната общност, поради опасностите от него. Разбира се, „Монсанто” твърди, че гнойното мляко, пълно с антибиотици и хормони, е не само безопасно, но и всъщност добро за нас!

„Монсанто” съди произвеждащите мляко компании, които отказват да използват токсичната кравешка гной и поставят на продуктите си етикет „без rBGH”, като твърди, че това им дава несправедливо предимство пред конкурентите, които не го правят. По същество това, което „Монсанто” казва е: „да, ние знаем, че rBGH разболява хората, но не е добре вие да обявявате, че той не присъства във вашите продукти.”

Следващата година дяволската компания започва да произвежда генномодифицирани семена, които са устойчиви на нейния токсичен хербицид „Раундъп” (Roundup). Пригодени за третиране с „Раундъп” са масло от рапица, соя, царевица и БТ-памук (памук, който е модифициран с ген от бактерията Bacillus thuringiensis, произвеждаща повече от 200 различни токсинa, вредни за някои видове насекоми, в резултат на което самият памук започва да произвежда инсектициди.

1995 г. Монсанто е ответник по съдебен иск за предоставяне на радиоактивно желязо за изследване, в рамките на което са го приемали 829 бременни жени.

1995 г. В книгата „Библия на безопасността на потребителя“ се посочва, че препаратът за унищожаване на градински плевели от Монсанто – Weed-B-Gon, съдържа канцероген 2,4 Д (аминна сол, основен компонент на агент Ориндж).

Февруари 2002 година съдът на щата Алабама призна Монсанто за виновна в едно от по-мащабните дела, водени срещу корпорацията. През 1966 г. служителите на Монсанто установяват внезапна гибел на риба в местната река. Рибата силно кървяла, а люспите й се лющели така, сякаш са я държали във вряла вода. През 1969 г. същите служители по сигнал откриват в друга малка река риба, в която съдържанието на полихлорирани бифенили (ПХБФ) превишава 7,5 хиляди пъти допустимите норми. Но за това никой не научава, тъй като е решено, че обектът ще струва много скъпо, ако третирането на водата рязко се ограничи, „а ние не можем да си позволим да загубим нито един долар“. Документите, представени в съда, потвърждават, че в Монсанто са знаели за опасността, на която са били подложени жителите на градчето, но компанията продължавала да трови околностите с ПХБФ в името на печалбите.

През февруари 2002 г. съдът призна Монсанто за виновна в 6 различни нарушения: нехайство, пренебрегване на законодателните норми, скриване на информация, създаване на опасна ситуация, злоупотреба и произвол. В решението на съда се казва също така, че Монсанто „грубо е нарушила закона. Тези нарушения са толкова големи, че прекрачват всички възможни граници на порядъчността, брутални са и са съвършено неприемливи в едно цивилизовано общество“.

2005г. По данни на Федералната комисия по фондовите борси и ценните книжа, в САЩ са установени факти на подкуп на най-малко 140 индонезийски официални лица или членове на техните семейства, с цел получаване на разрешение за отглеждане на трансгенен памук без провеждане на екологична експертиза. През същата година компанията е глобена с 1,5 млн. долара от Департамента по правосъдие на САЩ.

2005г. Шестима учени, работещи в правителството на Канада, в това число Маргарет Хайдън, съобщават на Сената, че Монсанто предлага на служителите на Министерството на здравеопазване подкупи в размер от 1 до 2 млн. долара за издаване на разрешение за търговия с волски хормон на растежа (третиране на кравите с хормон на растежа, забранен в много страни) без провеждане на допълнителни изследвания, а също така, че от кабинета на Хайдън в министерството са откраднати документи, съдържащи критични бележки относно предоставените от Монсанто данни. Един от ключовите специалисти в Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ, с чиято помощ допустимите нива на антибиотици в млякото бяха увеличени 100 пъти с цел облекчаване на процедурите за одобрение на този хормон, се оказа бивша служителка на Монсанто. (http://vbox7.com/play:f033844d4a)

2005 г. Патентното ведомство на САЩ оттегли 4 ключови патента на Монсанто за ГМО, заради оспорването им от страна на Фондацията за обществени патенти, която заяви, че аграрно-промишленият гигант ги използва като инструмент за преследване, заплашване и съдебни производства, а в редица случаи и за довеждане до банкрут на американски фермери. Компанията ежегодно харчи над 10 млн. долара за тази анти-фермерска дейност срещу неправомерно, според нея, използване на патентовани семена.

Патентите за производство на ГМО се държат от няколко международни корпорации, най-голямата от които е Монсанто, която към 2005 г. контролира 88% от площите с ГМ култури. Други производители на ГМО са DuPont, Syngenta, Bayer, Dow и още няколко по-малки фирми. Те патентоват не само ГМО, но и семена, които не са генномодифицирани. Смята се, че Монсанто притежава 11000 патента.

Целта на подобри корпорации не е само печалбата. Те се опитват да поставят човечеството в хранителна зависимост, да контролират живота. Когато един ген бъде патентован от тях, независимо от това къде попадне той, то вече е тяхна собственост.

Според първоначалните планове на „Монсанто”, всички не-Монсанто семена трябва да бъдат унищожени, като фермерите по целия свят бъдат принудени да употребяват само нейните токсични семена – убийци. Компанията прави всичко възможно, за да е сигурна, че фермерите, които откажат да влязат в „кошарата“, ще бъдат изхвърлени от бизнеса или съдени, когато вятърът разпръсне семената – убийци и те отровят органичните ферми.

Следващата стъпка на „Монсанто” е да похарчи милиарди, за да изкупи в глобален мащаб колкото е възможно повече компании за семена и да ги преобразува в компании, произвеждащи ГМ семена, в усилията си да елиминира всички възможни конкуренти и да изтрие от лицето на земята органичните храни.

Освен гени на растения, корпорациите патентоват и гени на животни. Идва времето, когато всеки човек на планетата, отглеждащ растения или животни, ще бъде задължен да заплаща за това на корпорации като Монсанто, патентовали гените на всички хранителни ресурси.



2012 г. медиите презентираха първата ГМ крава. Първото прасе, родено след модифициране на ДНК, беше представено 2013 г. от учени от института Розлин. През ноември 2015 г. Американската агенция за контрол на храните и лекарствата разреши отглеждането и продажбата на генно модифицирана сьомга. Броят на ГМ животните също нараства с бързи темпове.

Има обосновани предположения да се смята, че животни, които се отглеждат в България и се разпространяват в търговските мрежи също са ГМО. Освен това се третират с хормон на растежа. Българска агенция по безопасност на храните приветства създаването на нови ГМ животни. Все пак рекламата и промиването на мозъци винаги са били добре заплатени от корпорациите.

Журналистическата проституция у нас е достигнала нечувани размери. В този материал на БНТ, телевизия която се издържа от нашите данъци чрез субсидиране от правителството, се опитват да ни убедят, че „Човечеството се нуждае от ГМО технологиите, за да може да оцелее и това е едно от неговите най-големи постижения“. (Източник: Фестивал на науката – за нуждата от ГМО)

Доклад. от ноември 2009г. на Чарлз Бенбрук изучава влиянието на ГМ царевица, соя, памук върху използването на пестициди в САЩ, като данните са взети от Департамента по Земеделие на САЩ. Най-поразителното откритие е, че ГМ културите са отговорни за увеличение от около 173 000 тона хербициди в САЩ след първите 13 години комерсиална употреба на ГМ култури (1996 – 2008). Докладът в детайли описва причината за повишението – появата на резистентни на хербицидите плевели.

Доклад от 2009г. на Обединение на учени показва, че „Досега съществуващите ГМ сортове не увеличават добивите на никоя култура. Добивите на царевица и соя са се повишили през 20-ти век, но не в резултат на ГМ, а в резултат на традиционното земеделие.”

Прилагането на ГМО може да доведе до увеличаване на глада и недохранването, а не както твърдят корпорациите до справяне с тях. Биотехнологичните компании преследват така наречената „терминаторна технология“. Тази технология прави семената на културите стерилни, което ще направи невъзможно използването им за посев. Повечето фермери по света разчитат на прибраните от техните полета семена за посев, а не закупуването на нови.

Когато Монсанто започва да продава семената си в Индия, самоубийствата на фермерите сеещи техните семена достигат 600 на брой за година. Всичко идва от това, че фермерите сеещи ГМО не могат да изкарат семена за следващата реколта и за да растат техните продукти трябва допълнително да купуват торове и продукти от Монсанто. В момента в Индия, Перу, Еквадор, Венецуела и др. държави водят масирани образователни и информационни кампании, за да предупредят населението и фермерите за опасностите от ГМО.

Сред малкото държави, съпротивляващи се срещу корпоративния тероризъм е Унгария, която преди няколко години предприе смела акция срещу биотехнологичния гигант Монсанто, като унищожи 500 хектара генетичномодифицирана царевица. За разлика от много страни от Европейския съюз, в Унгария ГМ семена са забранени.“За почти 500 хектара царевица бе установено, че са били смесени с генетично модифицирани семена, и те са били унищожени из цяла Унгария“, обясни унгарският заместник-държавен секретар при Министерството на развитието на селските райони Лайош Богняр. Той успокои обществеността, че поленът от ГМО царевицата не е разпространен.

В Русия върви процес по забраняването на ГМО, като се предвижда до 20 години затвор за вносители и производители на ГМ продукция, като мерките приравняват вноса и производството на ГМО до ниво на тероризъм. (Източник: Путин забрани ГМО храните)

Заради манипулациите на световната индустрия и подмолните й споразумения със света на политиката се стигна дотам, че днес всеки от нас ежедневно консумира храни с ГМО, без да знае. Книгата на Джефри Смит „Семената на измамата“ разкрива как опасностите биват прикривани, как тестовете за безопасност са манипулирани и как срещу всякакви научни и здравни стандарти се налага политическа и корпоративна воля за усилено разпространение на храните с ГМО; тайните на вътрешната документация в Агенцията по храни и лекарства (FDA), която съдържа предупреждения за токсини, алергии и нови болести и как цялата документация е игнорирана от директорите на FDA (единият от които е бивш адвокат на „Монсанто”); как учени са подкупвани, заплашвани или уволнявани, доказателства биват откраднати, а научните данни са изопачавани или цензурирани; как лабораторните плъхове, на които са давани ГМ-храни, боледуват или измират, но въпреки всичко храните са одобрени за консумация от хора без допълнителни тестове; как научните опити на индустрията се провеждат така, че проблемите да останат скрити; как и защо биотехиндустрията не се спира пред нищо, когато става въпрос да защити интересите си и как фермери и журналисти са принуждавани да мълчат чрез заплахи от съд; как FDA не предоставя информация на Конгреса, когато една ГМ-добавка причинява смъртта на почти 100 човека и превръща хиляди други в инвалиди и т.н.

През 2010 г. Монсанто се сдоби със съюзник в лицето на един от най-богатите хора на планетата – Бил Гейтс. Както стана известно, фондът Bill and Melinda Gates Foundation се сдоби с 500 хиляди акции на Монсанто и влага $8 млн. за „развитие на доставки на соя в Африка заедно с голямата компания Cargill, която се занимава със суровинен трейдинг.

През същата година Бил Гейтс изнесе своята скандално известна лекция на конференцията на проекта TED в Калифорния, в която заяви: “Днес на Земята живеят 6.8 млрд. души. Този брой ще се увеличи на около 9 млрд. Сега, ако наистина постигнем напредък с новите ваксини, здравните грижи и услугите в областта на репродуктивното здраве, можем да го намалим, евентуално, с 10 или 15 на сто.“

Една от несбъднатите все още мечти на Монсанто и останалите корпоративни престъпници е приемането на Трансатлантическото търговско споразумение между САЩ и ЕС, което на този етап е замразено, заради огромния обществен натиск и протести в европейските държави. (впрочем същата заплаха се съдържа и в договора за свободна търговия между ЕС и Канада - СЕТА, който България предстои да ратифицира, бел. ред.).

Няколко десетки екологични и правозащитни организации планират да представят пред Международния наказателен съд в Хага доказателства за съпричастността на водещия производител на пестициди и ГМО, американската компания Монсанто, към престъпления срещу човечеството. Обвинители ще станат организации като OCA, IFOAM International Organics, Regeneration International и още няколко десетки подобни. Те ще съдят Монсанто за причиняване на непоправими вреди на човечеството и екологията на Земята.

Ако някой все още си мисли, че българското правителство или членството ни в ЕС ще го спаси от подобни сатанински корпорации и ще донесе по-добър живот за него и семейството му, е крайно време да СПРЕ да си го мисли!!!

Времето за съпротива срещу корпоративния тероризъм бързо и сигурно изтича. Все още има шанс да бъде спрян чрез обществен натиск, информационни кампании, граждански протести и с всички възможни средства. От всеки един от вас зависи какъв свят ще оставите на децата си.

