/Поглед.инфо/ Знайно е, че поевтиняването на разработката на орбитален космически кораб може значително да ускори развитието на аерокосмическите проекти. Затова, разработката на платформа за въздушния старт на американския двуфюзелажен самолет Stratolaunch, тържественият пуск на който се състоя в края на май, предизвика много въпроси у специалистите.

Замстването на идеи отдавна е традиция. Смята се, че съветският Ан-225, предназначен за извеждане на космическата совалка "Буран", е най-големият проектиран някога съветски самолет. Това твърдение само отчасти е вярно; Ан-225 наистина е бил и си остава рекордьор по тонаж, но като авиационен сегмент за "въздушно изстрелване", геният на съветската космонавтика Глеб Лозино-Лозински използва нещо по-сериозно. В Научно-производственото обединение "Молния" е разработен уникален във всяко отношение свръхмощен триплан „Геракл”, по-известен като "Молния-1000", за „въздушен” пуск на ракети и превоз на извънгабаритни товари. Независимо от разликите с проекта "Молния-1000", американският триплан има забележително сходни характеристики. Впрочем, всички най-нови чуждестранни технологии са само плахи опити да се копира това, което в СССР е разработено отпреди 40 години.

(рус.ез.)

Великая афера: как США «украли» у СССР самый большой самолет

Программу воздушного старта долгие годы пытаются реализовать ведущие государства мира. Шутка ли – удешевление вывода космических аппаратов на орбиту может значительно ускорить развитие собственных аэрокосмических проектов. Однако среди проектов по разработке платформы для воздушного старта американский двухфюзеляжный самолет Stratolaunch, торжественная выкатка которого состоялась в конце мая, вызывает у специалистов огромное количество вопросов.

Ракета в багажнике

В Советском Союзе программы удешевления вывода космических аппаратов прорабатывали одними из первых. Пионеры космонавтики хорошо знали, что запуск каждой ракеты – дорогостоящее и сложное мероприятие, контролировать каждый этап которого чрезвычайно трудно. Идея использовать крупные военно-транспортные самолеты в качестве площадки пришла не внезапно: как и пуски с морских космодромов, старт ракеты с борта самолета прорабатывался не один год.

Способы, носители, методы и программы для вывода ракеты-носителя на орбиту отличались друг от друга не только сложностью и стоимостью, но и сроками реализации. Идеи снижения стоимости и сложности пуска не были забыты и позднее. В начале 2010 года в активную фазу работ по теме «Воздушный старт» включились специалисты российского ГРЦ имени Макеева.

Идея отказа от пусковой площадки, строительства инфраструктуры и многомесячной подготовки требовала создать универсальный комплекс вывода на орбиту и надежную ракету-носитель. За основу платформы «Воздушный старт» разработчики взяли двухступенчатую ракету-носитель «Полет» с грузоподъемностью до 4 т. Однако для транспортировки и запуска требовался самолет, способный переносить ракету массой 100 т и имевший транспортный отсек, способный вместить 30-метровую конструкцию. Стоит отметить, что в комплексе «Воздушный старт» уникален не только сам «тяжеловоз» Ан-124, который требовалось значительно переоснастить под размещение ракеты, но и сам способ вывода ракеты на траекторию полета.

В отличие от зарубежных проектов по теме «Воздушного старта», где ракеты в основном размещались над фюзеляжем военно-транспортных самолетов, Ан-124 «забирал» полезную нагрузку прямо в транспортный отсек. После взлета самолет набирал высоту в 10–11 тыс. м, и по мере выхода в заданный район начиналась процедура пуска. Для того чтобы вывести ракету-носитель из транспортного отсека, экипаж должен был перевести самолет в режим кабрирования – резко задрать нос судна вверх. Затем через специальную пневматическую систему ракета выталкивалась из транспортного отсека, а еще через несколько секунд включались двигатели первой ступени.

Дальнейшая процедура вывода космического аппарата ничем не отличается от уже привычных глазу пусков с космодрома. Отделение первой ступени, затем второй, а затем и вывод полезной нагрузки. Важным преимуществом такого пуска является возможность выводить космические аппараты на весь спектр орбит – низкие, средние геопереходные и геостационарные орбиты на значительном удалении от наземных стартовых комплексов. Стоимость пусков при этом снижается в несколько раз. Стоит отметить также, что до опытной и практической (коммерческой в том числе) реализации похожего проекта ни одна зарубежная аэрокосмическая компания не дошла даже близко, а упор в коммерческих пусках ракет по-прежнему делается на наземные космодромы.

Было ваше – стало наше

Тема заимствования еще советских технологий в области космонавтики странами Запада не раз всплывала в публикациях, исследованиях и новостях. Оборонные задачи в этом отношении стоит рассматривать особенно, поскольку некоторые из зарубежных «изделий» похожи на советские как две капли воды. Историю с производством, созданием и строительством орбитального корабля Dream Chaser многие специалисты восприняли как триумф американской аэрокосмической промышленности. На самом же деле Dream Chaser – не что иное, как плохо скопированный советский беспилотный орбитальный ракетоплан – «БОР».

Очертания этого корабля были наспех зафиксированы на фотопленку во время испытательного полета и спуска советского корабля, но повторить механизацию крыла, систему посадки, бортовую электронику советской машины специалисты американской SpaceDev так и не смогли. Единственное, что удалось американским специалистам, – повторить аэродинамическую схему и конфигурацию крыла, хотя даже эта задача была выполнена с грубыми ошибками. Стоит также сказать, что активные испытания советского БОР-4 начались в 1982 году, а создать отдаленно похожую конструкцию американские специалисты смогли лишь через 30 лет.

Традиция заимствовать идеи сохранилась и в дальнейшем. Недавняя презентация американского самолета StratoLaunch – лучшее тому доказательство. Это для прессы и всех причастных самолет является венцом технологий авиастроения, а советским и российским ученым и инженерам обводы двухфюзеляжного самолета хорошо знакомы. Считается, что советский Ан-225, разработанный для транспортировки многоразового корабля «Буран», был самым крупным из когда-либо спроектированных советских самолетов. Это утверждение справедливо лишь отчасти, поскольку Ан-225 действительно был и остается рекордсменом по тоннажу перевозимых грузов, однако в качестве авиационного сегмента для «Воздушного старта» гений советской космонавтики Глеб Лозино-Лозинский использовал кое-что посерьезнее.

Для «воздушных» пусков ракет и перевозки сверхгабаритных грузов в НПО «Молния» был разработан уникальный во всех отношениях сверхмощный триплан «Геракл», больше известный как «Молния-1000». Несмотря на крайне нестандартный подход, самолет должен был получиться относительно небольшим. Размеры «Молнии» были сопоставимы с Ан-225. Однако несущие свойства всех трех элементов конструкции позволяли брать значительно больше грузов. Вместо 250 т у Ан-22 «Геракл» мог принимать полезную нагрузку массой 450 т – почти в два раза больше.

«Грузы – это лишь небольшая часть его фукнционала. Основным предназначением было, конечно, проведение воздушных стартов ракет-носителей или вывод пилотируемых кораблей на разгонных блоках. Малозатратное освоение космоса, если хотите», – пояснил в интервью «Звезде» кандидат технических наук инженер-ракетостроитель Андрей Софиенко.

О причинно-следственных связях отсутствия даже мелкосерийного производства уникального триплана «Молния-1000» рассуждать не стоит. Проект шестидвигательного самолета-исполина не был доведен до стадии производства и через некоторое время забыт. Забвение триплана длилось ровно до 31 мая 2017 года, пока в Соединенных Штатах не был торжественно выкачен Stratolaunch Model 351 – многоцелевой самолет-носитель, созданный компанией Stratolaunch Systems.

При всех отличиях от проекта «Молния-1000» американский триплан имеет удивительно похожие характеристики. Полет с максимальной массой полезной нагрузки, по оценкам специалистов компании, составляет 3400/3500 км. «Молния-1000» Лозино-Лозинского могла преодолеть 3100 км. Та же высота запуска, та же масса полезной нагрузки, тот же тип грузов – от одной крупной до трех средних ракет, но 35 лет спустя. «Советские корни» многих известных аэрокосмических проектов подтверждают и военные эксперты.

«Х-37В, Dream Chaser и новый самолет-носитель для воздушного старта – все они были разработаны в НПО "Молния". Только назывались тогда по-другому. "БОР", "ЭПОС" и "Геракл"», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Однако, как и в случае с кораблем Dream Chaser, удачно «позаимствованный» проект спустя десятилетия американские специалисты реализовали не так, как было задумано изначально. Вместо 450 т у советской «Молнии» американский Stratolaunch сможет поднять всего 340 т.

Несмотря на то что ведущие мировые державы – США, Россия и Китай – активно работают над «Воздушным стартом» и каждая страна идет при этом своим путем, начало уникальная авиакосмическая программа берет в Советском Союзе. А все современные зарубежные технологии походят лишь на робкие попытки скопировать то, что в СССР разработали почти 40 лет назад.

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