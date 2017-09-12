/Поглед.инфо/ Има точно две причини, които правят краха на украинския проект неизбежен. Едната от тях е, че по-голямата част от елита на страната се състои от завършени негодници и клинични идиоти. Това не е оскърбление, това е диагноза, която признават самите украинци.

Да се промени ситуацията, да се смени елита на по-вменяем е невъзможно. По причина на това, че липсва елит като такъв. Освен това именно от негодниците и идиотите се интересува Западът, тъй като те по силата на собствената си подлост и тъпотия ще изпълняват всякакви заповеди, каквито и да са те. Другата причина е следствие от първата и нейният смисъл е в това, че украинските власти абсолютно неадекватно оценяват ситуацията в страната и в света. Всички тези “капитани на украинския Титаник” изобщо не разбират ролята, която САЩ и Европа са определили на “независимата” (1) в противоборството им с Русия и един срещу друг.Още по-лошо стоят нещата при оценката на ситуцията в РФ, при разбирането на целите на Кремъл и средствата, с които той разполага за постигането им.

Днес в Киев откоровено лъжат, твърдейки, че Украйна не се е готвила за война с Русия. Твърде даже се е готвила, тъй като заливането на населението с русофобска пропаганда, формирането на образа на врага е именно подготовка за война. Това, че украинската армия се оказа разпаднала се и с деградирал личен състав е последен въпрос. Причината за това е проста: “демилитаризацията” на ВСУ (въоръжените сили на Украйна) се извършва не злонамерено, а по силата на известния навик на киевските “самостоятелници” (2) да крадат и да продават всичко, което е без надзор. Към въоръжените сили на Украйна са се отнасяли и се отнасят точно така, както и към всичко останало – промишленост, земни недра, земя, народ. При това само малкият украински простак (3) може да повярва на приказките за “проруския” Янукович, който както твърдят днес, съзнателно “подкопавал” отбраната на страната в интерес на Русия. С това увлекателно занимание бяха заети всички, които имаха достъп до армията и до нейните хамбари.

Сега с това се занимават Порошенко и неговия отбор, успешно разпарчатосващи военния бюджет. Чак до Руската пролет на 2014 година украинците се успокояваха с мисълта за слабостта на руската икономика и небоеспосбността на нейната армия.Те напълно сериозно считаха, че Русия е банкрутирала страна и се държи на повърхността изключително поради високите цени на въглеводородите (и до сега мислят така). Всички заявления на Кремъл за реформи и доставка на ново въоръжение в армията в “независимата” възприемаха като евтин пиар. Даже звъна на първото звънче на 8 август 2008 година в Южна Осетия не принудиха Киев да промени своето отношение към Русия.

(рус. ез.)

Ещё одна причина расслабленности украинских русофобов состояла в том, что они искренне верили в абсолютное превосходство Запада над Россией. Известный мэм «Америка с нами» родился не весной 2014 года, а бродил в головах украинцев все годы независимости. В Киеве были убеждены, что «заграница им поможет» в борьбе с «российской азиатчиной». По распространённому в незалежной мнению, Москва не возмутится, даже если украинцы будут гадить россиянам на головы. В Киеве считали, что руководство России состоит из таких же марионеток «Вашингтонского обкома», как и они сами, а все «мюнхенские речи» Владимира Путина предназначены для внутреннего потребления.

По этим причинам «аннексия» Крыма для украинских вождей стала полной неожиданностью, которая привела их в растерянность. По сути, это был российский блицкриг, к которому в Киеве были не готовы. Только спустя несколько месяцев украинцы отошли от шока и задним числом начали фантазировать о том, как надо было защищать Крым. Между тем, в марте 2014 года, все эти туричиновы и парубии совершенно серьёзно рассматривали варианты «российской оккупации» и «сидели на чемоданах». Немалую роль в подобных настроениях сыграли западные СМИ и разнообразные «эксперты», которые гадали, за сколько недель «агрессор» выйдет на западные кордоны Украины. Однако, сегодня уже совершенно очевидно, что «оккупация» не входила в планы Кремля.

Клинические идиоты в принципе не могут делать выводы из своих предыдущих ошибок и посмотреть правде в глаза. Неслучайно, отойдя от «крымского шока», в Киеве начали рассматривать «вызывающее поведение» России как некий системный сбой. По этой причине СУГС-патриоты с таким безумным воодушевлением полезли на Донбасс восстанавливать «территориальную целостность». Естественно, там их ждал серьёзный облом. Потом в Киеве сделали ставку на антироссийские санкции со стороны Запада. Украинцы верили в то, что Москва осознает свою ошибку, оставит Донбасс, вернёт Крым и выплатит контрибуцию…

Четвёртый год в Киеве ждут смертельного удара западных санкций по Российской Федерации. На Украине не учли, что российское руководство было готово к противостоянию с Западом, поскольку прекрасно знало планы своих «партнёров-противников». В свою очередь, западные элиты ничего не знали и знать не хотели о России. Как и украинцы, они питали иллюзии, что их санкции в совокупности со снижением цен на нефть и газ, приведут Россию к такой же катастрофе, которая случилась с Советским Союзом в середине 80-х годов ушедшего века. Не сложилось.

На Западе, как и на Украине до сих пор не разгадали «коварство» российской информационной политики. Между тем, её можно свести к одному лозунгу, который часто встречался в советской пропаганде: болтун находка для шпиона. Российское руководство вплоть до недавнего времени вообще не трубило о своих успехах. Россия сосредотачивалась, проводя масштабные реформы и готовясь к очередной схватке со своим геополитическим противником. Фактически Запад проворонил Россию, а когда решил её наказать за самостоятельность и независимость, то было уже поздно. Она окрепла, заматерела и перестала быть жертвой.

Всё происходящее сегодня выглядит форменным издевательством Владимира Путина над своими «партнерами». Действительно, забавно наблюдать то, с каким параноидальным упорством «санкционеры» и «изоляторы» своими головами проверяют на прочность «российскую стену». Но ведь стена действительно крепка, и в Кремле могут наблюдать за этим шоу бесконечно долго.

Смешно слушать заявления западных «аналитиков», которые с удивлением обнаружили, что Россия де-факто оказалась независима от поставок продуктов питания. Только когда началась работа по продуктовой независимости России? Неужели в 2014 году? Или может быть все эти животноводческие фермы, теплицы, сады и весь комплекс перерабатывающей промышленности начал возрождаться гораздо раньше?! Запад ввёл санкции. Украинцы запрыгали от счастья. Россия ввела ответные меры и на освободившиеся «полки» магазинов завезла свою продукцию. Так феерическая «перемога» в течение нескольких месяцев стала «зрадой».

С международной изоляцией получилась такая же неожиданность. Изоляции нет. Изолировать Россию не получилось. О чём речь, если всё «прогрессивное человечество» внимательно следит за каждым чихом Владимира Путина и к нему приковано всеобщее внимание. Каждое слово российского лидера ловят на лету, переворачивают, интерпретируют, перевирают, сами того не понимая, что тем самым превращают Путина в культовую фигуру мировой политики. Благодаря подобной информационной политике, Владимир Владимирович стал самым влиятельным политиком начала XXI века.

Между тем, западные политики, в особенности те, которые представляют страны «большой семёрки», вообще никому не интересны. Из Дональда Трампа клан Клинтон сделал «агента Кремля», и теперь новый американский президент совершает ошибку за ошибкой, пытаясь опровергнуть этот миф. Только во всех этих разборках тонет не Трамп, а Соединённые Штаты с их глобальной гегемонией. Лидеры Франции, Германии, и других членов G7 вообще никого не интересуют. Они не способны решить не только ни одной серьёзной проблемы в мире, но и в своих государствах. Европу сотрясает кризис ЕС, трансатлантический кризис, финансовый кризис, миграционный кризис, террористический кризис…

Об украинском президенте, незадачливом попрошайке Петре Порошенко, вообще лучше молчать, как и о представляемой им стране. Украина без Крыма, без Донбасса, без экономики, без энергоресурсов, без денег, без мира, без общественного согласия, а ещё она совершенно не способна оказывать какое-либо воздействие на Россию. Украина превратилась для своих «западных друзей» в тот самый чемодан без ручки, который нести тяжело, но кинуть жалко. Есть предположение, что Запад хотел превратить Украину для России во второй Афганистан, но ведь получился «второй» Вьетнам для Америки!

Так куда должен спешить Владимир Путин? Кого спасать? Украинцев от нищеты, Европу от беженцев, американцев от Трампа или Трампа от демократов? Владимир Путин занят российскими проблемами, «прорубанием окна» в Азию, в которую переместился экономический центр мира. Владимир Путин занят ликвидацией террористической угрозы в Сирии и закреплением России на Средиземном море. Несколько лет назад подобный поворот мог бы показаться фантастикой, но ведь сегодня это реальность! А ведь столь радикальный переворот произошёл из-за недооценки Западом своего потенциального противника.

Форменное издевательство Владимира Путина над западными партнёрами будет продолжаться до тех пор, пока те не поймут, что противостояние с Россией они проиграли, и договариваться о мире придётся на условиях Владимира Путина. Впрочем, украинские СУГС-патриоты могут не переживать. Решать финансово-экономические, социальные, демографические и другие проблемы они будут сами. Или их будут решать без них. Лично у меня нет никаких сомнений, что в конечном итоге, несбыточной мечтой украинцев станет уровень жизни не только в Российской Федерации, но и в республиках Донбасса.

Поэтому не надо ломать себе голову, относительно того, как осуществить денацификацию Украины. Надо думать о том, как создать такие условия на Украине, чтобы украинские граждане в интересах своего физического выживания провели её сами. Причём очень тщательно и окончательно.

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1. незалежная – независима (укр.) - подигравателно название на Украйна, където без оглед на истинската история на страната, която не се характеризира с чести периоди на независимост постоянно се използва понятието за да се подчертае назвисимостта й от Русия (бел.пр.).

2. самостийность – самостоятелност (укр.) - подигравателно название на привържениците на откъсването на Украйна от Русия (бел.пр.).

3. Лох – жаргонен израз, с който се означава простак, който позволява да бъде лъган, потенциална жертва (бел.пр.).

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