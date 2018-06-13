/Поглед.инфо/ Група украинските депутати изпратиха истерична жалба до главния секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) на Украйна Александър Tурчинов, в която алармират: "Про-руските сили на системно завладяват Одеса."

Във връзка с това, депутатите призовават "да се инициира среща на Съвета по повод на ситуацията в Одеса във връзка с нарастващите нападенията срещу про-украински активисти." Ако не се предприемат незабавни мерки, Одеса може да излезе от контрола на Киев – също както Крим и Донбас.

"Губим Одеса по същия сценарий както Донбас, но вместо Ахметов и Янукович,там саГалантерник и Труханов. Властите в Одеса, подкрепят проруските действия,а местните анти-украински организации са подложени на терор с безпрецедентни мащаби...”

Поради бездействието на нейните официални публични органи, Украинската държава постепенно губи про-украинския контрол върху своя трети по големина в Украйна - исторически украинският град Одеса, което на свой ред пряко застрашава националната сигурност на Украйна", пише на своя Facebook страница Игор Луценко.

(рус.ез.)

«Теряем Одессу» – шестёрки киевского режима паникуют «за Молдаванку и Пересыпь»

Зачем Парасюки написали Турчинову донос на одесскую власть

Группа украинских депутатов направила истеричное обращение секретарю СНБО Александру Турчинову, в котором подчёркивается: «Пророссийские силы системно захватывают Одессу». В связи с этим депутаты призывают «инициировать заседание совета по ситуации в Одессе в связи с участившимися нападениями на проукраинских активистов». Мол, если не принять безотлагательных мер, Одесса может выйти из-под контроля Киева – как Крым и Донбасс.

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов. Власти Одессы поддерживают пророссийские акции и оказывают поддержку местным антиукраинским организациям, террор которых из-за этого приобретает невиданные масштабы… Государство Украина из-за её официальных органов публичной власти постепенно теряет проукраинский контроль над своим третьим по величине в Украине – исторически украинским – городом Одессой, что, в свою очередь, непосредственно угрожает национальной безопасности Украины», – написал Игорь Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

Конечно, бывший журналист плотно сидящий на грантах издания «Украинская правда», лихо впрыгнувший из удобного редакционного офисного кресла в центре Киева в ещё более удобное кресло в Верховной раде, несколько приврал, но чего ни сделаешь ради спасения киевского режима. Пошутил, например, про «исторически украинскую Одессу».

Всё, что сказано в письме Турчинову, имеет под собой вполне определённую подоплёку: план смены городской власти в Одессе на тех людей, с которыми результаты выборов 2019 года будут чётко в пользу режима. Видимо, с Трухановым договориться об этом у Киева не получается, отсюда и вопли: «Мы её теряем!» Одессу.

По подписантам обращения секретарю СНБО пану Турчинову становится предельно ясно, кто именно «теряет Одессу».

Во-первых, её теряет Галичина. Странновато, конечно, выглядит эта потеря, если учесть, что Львов с Тернополем и Ивано-Франковском, где проживает электорат партии «Самопомощь» львовского градоначальника Андрея Садового, не граничат с Одесской областью и имеют массу своих региональных проблем, но, видимо, галичанам очень полюбились одесские пляжи и рестораны. Не иначе «потеря» Одессы означает для них утрату перспективы перебраться под патриотический шумок в Южную Пальмиру и там уже козырять «патриотическим духом» в одной шайке-лейке с местными маргиналами, которых адекватная Одесса считает городскими сумасшедшими: с тем нюансом, что теперь эти «крейзи» имеют повышенный уровень агрессии, как показала история постмайданной жизни Сергея Стерненко, который сперва крушил памятники и срывал концерты, как все «нормальные патриоты», а закончил убийством.

Согласитесь, это выглядит круче, чем знаменитый одесский юмор, – сотник Парасюк «теряет Одессу»! Не говоря о том, что лично он её потерял 2 мая 2014 года, и это уже не смешно. В то же день Одессу потерял и Турчинов, занимавший должность главы украинского государства и причастный к событиям 2 мая.

Поздно, как говорится, пить боржоми. Точнее, львівську каву. Голосить о потере города, в котором режим сжёг заживо десятки людей, – это за гранью.

Во-вторых, Одессу «теряет» автор обращения, успевший повоевать с Донбассом в составе батальона «Азов», – Игорь Луценко. Под обращением к Турчинову – подпись и его «побратима» по «Азову» депутата Олега Петренко. Ныне этот деятель – тоже депутат. В 2015 году он отметился в акции «Блокада Крыма». К Одессе он, как и Луценко, никакого отношения не имеет.

«Теряет Одессу» ещё один забавный персонаж, проживающий вторую жизнь как Сэмэн Сэмэнченко, командир карательного батальона «Донбасс». Более всего он прославился «блокадой» ДНР и ЛНР, в результате которой Украина радостно согласилась покупать уголь втридорога где-то в далёкой Пенсильвании.

Ещё один радетель о судьбе Одессы – галичанин Олег Мусий, сразу после «революции гидности» пристроившийся в кресло министра здравоохранения, но проваливший закупку лекарств и уволенный правительством. Теперь он печётся «за Одессу».

Среди подписантов письма Турчинову – днепропетровский правосек Андрей Денисенко (и он тоже депутат) и винницко-киевский свободовец Юрий Левченко (его «минута славы» – поджог дымовой шашки в парламенте).

Такое вот пёстрое сборище. И пестрота эта говорит об одном: не имеющие ни малейшего отношения к Одессе националисты, состоящие на довольствии в парламенте, хотят поменять в городе власть, крайне обеспокоившись судьбой убийцы Сергея Стерненко и других таких же «патриотов Одессы».

Что касается «роста пророссийских настроений в Одессе», они не растут. Они были с самого начала, и за 4,5 года никуда не делись. К тому же одесситы, как и жители всех остальных городов, городков и посёлков Украины, крайне недовольны социальной политикой Киева, и причина тому вовсе не пророссийские, проеврейские, проевропейские, проукраинские или какие-то ещё настроения. Причина – в неспособности киевского режима улучшить жизнь в стране в целом и в Одессе в частности. Одно назначение Мишки-подкидыша (одесское прозвище Саакашвили) и дальнейшая клоунада бывшего украинско-грузинского губернатора чего стоят!

Нельзя не сказать и о том, что «проукраинские настроения» в Одессе олицетворяют персонажи вроде убийцы Стерненко и прочих недоумков, которые по любому поводу верещат: «Мало мы вас сожгли!» Ясно, что ни один нормальный одессит такое «украинство» у себя в городе видеть не желает. Лица Парасюка и Сэмэнченко тоже ни у кого не вызывают желания, «задрав штаны, бежать за» националистами. И так не только в Одессе. И если режим поставил себе на службу отморозков, к чему удивляться, что «Молдаванка и Пересыпь» ненавидят такую Украину всеми фибрами широкой одесской души?

А вот начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин уверяет: «На одесском сепаратизме спекулируют многие политики, но за прошедшие четыре года эта проблема потеряла былую остроту, а «поклонников русского мира» в регионе практически не осталось. Однако полиция продолжает борьбу с инакомыслием в регионе». Так прямо, без увёрток рубанул Головин 7 июня в интервью телеканалу «112 Украина». А поскольку на самом деле инакомыслия в Одессе полным-полно, то полиция и лично пан Головин работой обеспечены – ещё бороться и бороться, искоренять и искоренять!

«Степень недовольства жителей Одессы политикой Киева очень высокая, но при этом они запуганы обилием националистов, которых туда завезли пачками. Чем это кончится – неизвестно, но на всякий случай власти в Киеве уже придумывают комбинации силовых мер», – считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он напоминает также, что Одесская область граничит с Приднестровьем, в котором находится ограниченная группа российских войск, что не позволит России остаться в стороне в случае возникновения вооружённого конфликта. «Насколько мне известно, это один из планов, который вынашивается в Киеве властями и их кураторами в Вашингтоне», – говорит Мартынов.

Однако с вашингтонскими кураторами при Трампе не всё так однозначно, как при Обаме: если раньше ценные указания режиму давал лично вице-президент Джо Байден, то теперь Киеву приходится довольствоваться уровнем Курта Волкера. А это в преддверии выборов заставляет и Турчинова, и Порошенко нервничать и ударяться в самодеятельность, изобретая способы воздействия на потенциально нелояльные регионы юго-востока – Одессу и Харьков. Письмо встревоженных националистов Турчинову – именно из этой серии. Учитывая же присутствие в числе подписантов таких одиозных персонажей, как Парасюк и Сэмэнченко, можно с уверенностью сказать, что сия бумага появилась не без участия Турчинова – известного мастера провокаций.

В случае смены власти все вдруг вспомнят, что именно при нём сожгли людей в одесском Доме профсоюзов, что именно он отправил в Донбасс танки и начал войну. Имея перед глазами предвыборную социологию, пастор наверняка видит, что и Одесса, и Харьков преподнесут Киеву сюрпризы демократии. Отсюда и «дело Мураева», и попытки подвинуть законно избранную городскую власть в Одессе под мантры о «российской угрозе».

«Оставьте Одессу в покое!!! У нас мирный, творческий, многонациональный, созидающий город, а вы только способны разрушать, оскорблять людей и срывать концерты. Вы позорите мою страну, мой народ и мой город. Хотите быть патриотами – создайте хоть что-то доброе, объединяющее людей этой страны, а не разделяющее их, и тогда Одесса сама к вам потянется», – пишут авторам письма из Одессы. И напоминают историю: «Одесса – русский город!»

«Все хорошее в Одессе – развитие, расцвет – случилось, когда она была в составе Российской империи и в составе Советского Союза, а «незалежна» только грабит и уничтожает… сжигает людей. За что любить-то???» – спрашивают одесситы.

Из Донецка авторам письма Турчинову прислали данные за 1897 год о языковом составе населения Одессы, в основном считавшей родным языком русский (50,8%) и еврейский (30,8%). Украинской мовы нет и в помине. И это лучший ответ нынешней власти и прислуживающей ей разношёрстной публике, «теряющей Одессу»: нельзя потерять то, чем никогда не обладал. Даже если попытаться переселить в Одессу всю Галицию.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели