/Поглед.инфо/ Ултралибералното издание The Bell, позоваващо се на лондонските брокери, съобщава за бягството на руските пари и руските богаташи от Великобритания:

"Богатите руснаци спряха да закупуват недвижими имоти в Лондон, налице е обратната тенденция: руските клиенти масово продават жилищата, тъй като искат да си приберат парите (често, поради западните санкции); или пък напускат страната, казва Гари Хершъм, шеф на компанията за недвижими имоти Beauchamp Estates.

Е, какво мога да кажа, освен "Благодаря на Тереза Мей! Благодаря на Доналд Тръмп!"

Без санкциите, без случая Скрипал, без тази антируска истерия, такова развитие на събитията би било абсолютно невъзможно.

Последната капка е Роман Абрамович. Въпреки фактът, че самият Абрамович не е пострадал, не е загубил пари, не са му отнели визата, нито футболния клуб "Чесли", но самият факт, че дори той може да се сблъска със сериозни проблеми в Обединеното кралство, това вече предизвиква паника.

У много от тези руснаци възниква интересната идея, че най-добрият покрив за тях е Родината, която на фона на същата тази Великобритания, изведнъж започва да изглежда като напредничава и правова държава.

(рус.ез.)

Лондон, гудбай! Бегство олигархов

Ультралиберальное издание The Bell со ссылкой на лондонских риэлтеров сообщает о бегстве российских денег и российских богачей из Великобритании:

"Богатые россияне перестали покупать недвижимость в Лондоне, наметилась обратная тенденция: клиенты из России массово продают жилье, так как либо нуждаются в деньгах (зачастую — из-за западных санкций), либо хотят покинуть страну, утверждает глава риэлторской фирмы Beauchamp Estates Гэри Хершэм."

Ну что тут можно сказать, кроме как "Спасибо, Тереза Мэй! Спасибо, Дональд Трамп!" Без санкций, без дела Скрипаля, без всей этой антироссийской истерии такое развитие событий было бы абсолютно невозможным.

Да, кстати, думаю что последней каплей для многих стали визовые проблемы Романа Абрамовича. Сейчас объясню почему. Дело в том, что хотя сам Абрамович не пострадал, не потерял денег, у него не отняли визу, не отняли футбольный клуб "Чесли" и вообще всё обошлось, так сказать малой кровью, но сам факт того, что даже у Амбрамовича теперь могут возникнуть серьезные проблемы в Великобритании уже вызывает панику. Потому что если могут достать Абрамовича, несмотря на его миллиарды, несмотря на его адвокатов и несмотря на то, что его документы еще много лет назад были сделаны так, что комар носа не подточит, это значит, что могут легко достать вообще кого угодно. Это уже повод, чтобы свалить на все четыре стороны. Многим из тех, кто валит, приходит в голову интересная мысль, что лучшая крыша - это Родина, которая на фоне той же Великобритании вдруг начинает выглядеть, как передовое и правовое государство.

Это не только мой взгляд на вещи. Риэлтор Гэри Хэршем говорит то же самое российским либеральным журналистам:

" «Новости об Абрамовиче гораздо хуже, чем вам кажется», — говорит Хершэм. По его словам, если даже у «чистого» Абрамовича такие проблемы, то остальные богатые россияне точно подумают: «Если они могут сделать это с ним, они могут сделать это и со мной?»."

Вся эта эпопея с санкциями приводит к очень смешным, ну а для кого-то и грустным ситуациям. Например, благодаря санкциям Олег Дерипаска стал в некотором роде коллегой Петра Порошенко. Не верите? А я вод думаю, что они могут даже периодически пересекаться в приемной Ротшильдов, и вот в процессе ожидания приема, они могут обсудить бизнес, мировую политику, пожаловаться друг другу на жизнь и на несправедливость судьбы. А если серьезно, то Дерипаска видимо действительно вдохновился примером Порошенко с его слепым трастом под управлением Ротшильдов, помните эту бесконечную историю? Вот здесь примерно то же самое, только без траста. Дерипаска, так же как и Порошенко, нанял дом Ротшильдов для продажи части своей доли в холдинге En+ и после сокращения доли он, наверное, рассчитывает на то, что санкции снимут. Вот что об этом пишут СМИ:

"Согласно плану, предложенному главой совета директоров En+ лордом Грегом Баркером, доля Дерипаски в En+ должна снизиться с нынешних 66% до менее 50%. Кроме того, сократится влияние Дерипаски в совете директоров. По данным Financial Times, компания планирует уложиться с продажей до 5 августа, чтобы выиграть отсрочку у казначейства США."

Если смотреть на опыт Порошенко, то Ротшильды будут этот пакет акций продавать на протяжении нескольких лет, а потом на вопросы журналистов будут говорить, что продать такой пакет, с таким политическим "багажом", очень сложно. Но вполне может быть что на самом деле Дерипаске именно такой сценарий и нужен - он как бы показывает, что он больше ничего не контролирует, а на самом деле контролирует всё.

Это довольно дорогой спектакль на самом деле, и уже всем понятно, что только самые богатые "global Russians" могут себе позволить такой дорогостоящий метод ухода от санкций, который еще не факт, что сработает.

Впрочем, российскому государству эти схемы господина Дерипаски стоит запомнить, и если эти схемы приведут к тому, что реальный, а не формальный, контроль за стратегически важными алюминиевыми активами перейдет в иностранные руки, то во-первых, по этим самым рукам нужно ударить линейкой, а во-вторых, стоит напомнить господину олигарху о том, что бывает с теми, кто начинает стратегические активы сливать не считаясь с интересами того государства, где эти активы находятся. И не надо тут говорить про чистоту рынка и либеральные ценности, потому что например те же США со спокойно душой блокируют любые сделки, которые хоть как-то задевают национальную безопасность. Да и тарифы против европейских производителей стали и алюминия введены тоже под предлогом борьбы за национальную безопасность. Вот этому тоже у наших заокеанских партнеров нужно поучиться.

Ну, а рыбу поменьше, чем Дерипаска и Абрамович в российской юрисдикции должны с широкой улыбкой и добрым словом встречать наши доблестные налоговики. Налоговая амнистия капиталов - дело хорошее и нужное, но вот с будущих прибылей налоги уже нужно будет платить, иначе нафиг нам нужны эти лондонские беглецы? За крышу Родины нужно заплатить.

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