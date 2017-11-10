/Поглед.инфо/ През март 2017 година се състоя пленарно заседание на Европейския парламент, на което беше гласувана резолюция за забрана европейските страни да добиват нефт в арктическата зона. Тя е обоснована от крайната загриженост на ЕС от заплахата за екологията на региона. Изобщо екологията е просто наука, изучаваща взаимодействието на живите организми и техните съобщества помежду им и с околната среда на обитаване. Така, че нея – екологията – нищо не може да я заплашва. Обаче вече повече от четвърт век терминът има самостоятелен живот, позволявайки да се прикрива с него практически каквото ни дойде на ум по силата на неговата неяснота и наукообразност. Най-често се прикриват пари.

Счита се, че в дадения случай решенията на европарламентариите са насочени като противодействие спрямо разширяването на норвежкия добив на нефт в Арктика. Иронията на ставащото се състои в това, че преди пет години, през 2012 година самата Норвегия силно се притесняваше за запазването на арктическата система. Но после, постигайки разширяване на своята територия там, тя започна активно да развива добиването на нефт и даже твърдо да отразява опитите на “Грийпийс” да пречат на този процес.

От пръв поглед е ясно къде е ключа за палатката. От всичките 28 страни-членки на ЕС днес до арктическите води достъп има само Норвегия, а ресурсите на “общоевропейското” Северно море вече започнаха осезаемо да се изчерпват, превръщайки Норвегия в единствен доставчик на енергоресурси, които фактически са основата на икономиката на промишлено-развитите страни. Струва ли си да се учудваме от тяхното недоволство от тази “несправедливост”?

Конфликтът около норвежкия добив на нефт е необходим за отработването не механизъм за разделяне на запасите на Арктика. А тъй като 40% от отвъдполярната територия принадлежи на Русия, то се планира да се “възстанови справедливостта” за наша сметка.

Задният двор, внезапно станал безценен

Дълго време Арктика действително беше крайно негостоприемен и климатически суров и поради това, слабо интересен заден двор. След “вълната на първите” (първият ледоразбивач, първият полет на самолет над полюса, първата станция на дрейф, първият рейд към полюса със шейни и т.н.) дълго време от ледовете се интересуваха само малко на брой учени. Е, и след началото на студената война още и стратегическата бомбардировъчна авиация. Преди появата на надеждните междуконтинентални балистически ракети, маршрутът “през Северния полюс” беше най-краткия вариант за доставка на ядрените бомби до целите на територията на СССР. В останалите неща международното общество малко се интересуваше от конфигурацията на границите там. Договориха се да отбелязват принадлежността на територията по меридианите, които започват от крайните точки на националните територии и се събират се на полюса. Никой не се зае да направи демаркация с гранични стълбове. Дрейфуващите ледове правеха априори процеса безсмислен. Така се появи понятието сектори, принадлежащи на граничещите с Арктика държави.

С това историята би и завършила, но решително всичко промени прословутото глобално затопляне. Днес учените продължават да спорят за причините му – промишлените изхвърляния в атмосфератана парникови газове са причинили това или става дума за собствени глобални и климатични цикли на планетата. Същността сега е в друго. Ледовете започнаха да отстъпват, създавайки достъп до региона.

(рус.ез.)

Площадь арктического льда в 1984 году.

Площадь арктического льда в 2016 году

Отчетливо видно, что сокращается не только общая площадь, занятая льдом, но больше всего снижаются объёмы «старых» льдов, особенно пятилетней давности, ранее составлявших до трети их совокупной массы. В динамике происходящий процесс впечатляет ещё больше.

Какое отношение всё это имеет к международной политике? Самое непосредственное.

Пока Арктика оставалась одним из самых недоступных мест планеты, научные теории о размере имеющихся там сырьевых запасов воспринимались чистой абстракцией. Какой прок с того, что только в российском секторе разведанных и твёрдо прогнозируемых запасов природных ископаемых находится на 15 триллионов долларов США, если их добыча на имеющемся уровне технологий либо невозможна, либо коммерчески нецелесообразна? Хотя это не только нефть или газ с алмазами, а ещё драгоценные металлы, никель, свинец, кобальт, бокситы, а также медь, титан, олово, сурьма. Была. В том смысле, что изменение климата все эти богатства сделало не просто доступными, а коммерчески выгодными уже сегодня, и с дальнейшим потеплением издержки на добычу станут только падать.

Кстати, Заполярье уже формирует 22% всей экспортной выручки РФ.

И это ещё далеко не всё. По расчётам американских геологов, в арктическом регионе (включая шельф и прилегающую сушу) находится около 400 млрд баррелей энергоносителей в нефтяном эквиваленте или до 20% всех технически извлекаемых запасов планеты.

Эти шарики на картинке общих расчётных запасов хоть и сами по себе любопытны, в действительности означают, что... начало коммерческой эксплуатации полярных месторождений только в части одного ресурса — нефти — увеличивает принадлежащие России запасы на 110%, Канаде — на 52%, США — на 339%, а Норвегия вообще идёт на рекорд — 1677%!

Стоит ли удивляться внезапности возникновения, как выражается Сергей Лавров, «у наших иностранных партнёров» стойкого желания Арктику «переделить»? Кто бы там что ни говорил про постиндустриальную экономику, чтобы на свет появился новый iPhone или поехал электромобиль Маска, сначала где-то требуется добыть сырьё, из которого они изготавливаются, и энергию для самого процесса производства.

Руда, уголь, нефть, газ составляют основу промышленной пирамиды мира, а владение ими продолжает являться источником огромного дохода. Кто его контролирует, у того и власть.

Именно с этого момента начинается самое важное, в конечном счёте предопределившее все происходящие сегодня процессы и вызывающее «острый гастрономический интерес» к России со стороны ЕС, США и других государств.

Во-первых, льды Арктики, конечно, тают, но, как можно видеть на спутниковых фотографиях и особенно видеозаписях, сей процесс носит очень неравномерный характер. В наибольшей степени они отступают, так сказать, с «нашей» стороны планетарной макушки, в то время как в противоположных секторах ледовая обстановка по-прежнему остаётся тяжёлой. А значит, и расходы на разведку и добычу отличаются также кардинально.

Во-вторых, и это ещё более важно, по мере таяния льдов многие части региона становятся доступны не только для поверхностно-предварительного «прощупывания», становится возможна полноформатная разведка географии залегания месторождений, и она тоже пока оказывается сильно не в пользу западных стран. По мере уточнения теоретических расчётов «области залегания» всё больше оказываются именно в российском секторе.

Ну и как тут не возмутиться по поводу несправедливости расклада?! Вот они и возмутились. В 2009 году на конференции НАТО «Перспективы безопасности на Крайнем Севере», проходившей в Рейкьявике, занимавший тогда пост генсека НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что «изменение климата и тающий лед, облегчающие доступ к энергетическим и морским ресурсам, и потенциал новых трансарктических судоходных маршрутов создадут новые проблемы и возможности и увеличат важность региона для Альянса».

Предательство, ошибки и морское право

Каким бы странным это ни показалось, но со времён контурных пунктирных линий на картах в правовом плане окончательной конкретизации национальной принадлежности арктических территорий не изменилось ничего. Какого-либо итогового правоустанавливающего международного документа не существует и по сей день. Зато есть последствия геополитических, скажем мягко, ошибок.

В июне 1990 года президент СССР Михаил Горбачёв, как тогда говорилось, в рамках жеста доброй воли, почти как в известной сцене «про Кемску волость», передал США 76 тыс. кв. км советской экономической зоны в Беринговом проливе. Интерес США к ним был известен. На этом участке находились уже разведанные, но ещё не разрабатываемые нефтегазовые месторождения. И ладно бы потери в рыболовстве, достигшие 2 млрд долларов, ладно бы доходы от нефти, которую тогда мы ещё не добывали, а значит, точно оценить не могли.

Подарок Горбачёва США — 76 тыс. кв. км Арктики — необдуманный шаг, поставивший под сомнение всю концепцию советской юрисдикции на всю территорию нашего сектора.

В свою очередь США получили зацепки для оспаривания юрисдикции РФ над островами Врангеля, Геральда, Беннетта, Генриетты, Медного, Сивуч и Калан.

Позднее, в 1997-м, уже правительство РФ ратифицировало Конвенцию ООН по морскому праву. Причин там было много, и, на первый взгляд, Севера они не касались, но фактически этот шаг означал официальное согласие России с отменой самого понятия полярных секторов. С этого момента в игру вступили новые правила. По ним любое прибрежное государство имело право только на двенадцатимильную полосу от уреза воды в качестве суверенных владений и ещё на 200 морских миль от берега вглубь моря — исключительной экономической зоны. В случае наличия принадлежащих ему островов линии границ отсчитывались от них. И самое главное, экономические права распространялись только на континентальный шельф. Если он заканчивался раньше, то и граница прав заканчивалась тоже.

В результате ошибки правительства РФ в 1997 году мы утратили половину своей Арктики, а в центре региона образовалась очень перспективная, очень лакомая, но при этом юридически совершенно ничья дыра.

«Отдайте Арктику кому угодно, но не России»

Правда, нет худа без добра. Будучи уверенными в абсолютности своего глобального доминирования, США не желали заранее ограничивать себя какими бы то ни было официальными рамками и эту Конвенцию по морскому праву не подписали по сей день. Предполагалось, что в условиях неопределённости им получится «продавить» поверженный Советский Союз, а позднее Россию, на ещё более масштабные уступки. Кроме того, по целому ряду моментов её условия не очень выгодны в той же нефтедобыче и самим Штатам (в частности, в Мексиканском заливе), как иногда говорят, «прихватизировавшим» ряд «не своих» территорий, где сейчас ими ведётся активная добыча углеводородов. Так что сегодня они не могут слишком козырять нормами Конвенции в спорах Россией.

В то же время концепция документа жёстко привязывает территориальные права государств к конфигурации континентального шельфа, тем самым признавая за ними право на пересмотр линии границы в том случае, если будет доказана неточность прежних научных и географических данных. Так вот, в августе 2015 года Россия подала в ООН заявку на официальное расширение границ принадлежащего нам шельфа. В частности, на хребет Ломоносова, подводное поднятие Менделеева — Альфа и другие участки дна Северного Ледовитого океана, что в сумме расширяет нашу территорию на 1,2 млн кв. км.

И хотя на данный момент окончательное решение ООН ещё не вынесено, а о медлительности ооновской бюрократии ходят легенды (по нашим оценкам, процедура займёт до десяти лет), тем не менее в целом процесс признания идёт успешно, несмотря на открытое противодействие США.

Впрочем, не только их. Почти сразу после ратификации Конвенции на Россию стало нарастать давление и других «претендентов». Чаще всего далёкое от каких бы то ни было юридических норм или международных договоров, выливающееся в чистой воды истерику. Конечно же, прикрытую большими экологическими переживаниями. К примеру, в британской Sunday Times вышла откровенно скандальная статья «Отдайте Арктику России и ждите новых экологических катастроф», на долгое время ставшая основанием для самых разнообразных нападок на нашу страну. В том числе с официальных трибун. Особенно когда остро требовалось найти хоть какие-нибудь возражения против наших действий (в строгом соответствии с международными нормами) по уточнению границы.

И ещё бы британцам не озаботиться, если российская прибыль от добычи на новых открытых или потенциально разведанных месторождениях оценивалась цифрами совершенно фантастическими — 200 триллионов долларов только за ближайшие 15-20 лет! Как водится: почему этим русским, а не всему передовому человечеству! Да хоть Чаду отдайте, но только не России! Прошу заметить, насчёт Чада — прямая цитата из статьи.

С тех пор список желающих «снять с России тяжёлое бремя ресурсного проклятия» только расширяется. Министерство науки Дании заявило, что хребет Ломоносова на самом деле является продолжением Гренландии, и на этом основании «Кемску волость» следует отдать им. Правда, убедительных научных данных тому не представлено. Этот участок дна до сих пор изучает шведско-датская экспедиция LOMORG. Откуда такой острый интерес? По данным Национальной геологической службы США, «где-то там» «может залегать» примерно 50 млрд баррелей нефти. Как там насчёт защиты экологии — непонятно, зато очевидно, что в случае победы датчане смогут сравняться по запасам с Ливией. При чём тут Дания? Первую нефть в сентябре 2010 года на принадлежащей датчанам Гренландии добыла британская компания Cairn Energy. Но любая связь между британской озабоченностью в газетной статье и шведско-датскими научными изысканиями, конечно, абсолютно случайна.

Впрочем, одной той публикацией дело не ограничилось. Газета The Independent донесла до широкой мировой общественности мнение экспертов британского научного центра «Общество Генри Джексона», заявивших в своем докладе, что у стран — членов НАТО укрепление Россией своих позиций в Арктике должно вызывать крайне серьёзные опасения. В том или ином виде свои претензии на Арктику уже предъявляют более 20 стран, в том числе Финляндия, Швеция, Великобритания, Германия и даже, по некоторым источникам, прибалтийские республики и Польша, а также вообще к Арктике отношения не имеющие Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Бразилия.

Один из способов лишить Россию арктических богатств — пролоббировать положение о том, что Арктика должна принадлежать всему миру. То есть отнять и поделить Арктику между всеми государствами планеты. Когда джентльменов правила устраивать перестают

Эта известная поговорка как нельзя нагляднее описывает всё, что происходит сейчас вокруг вопроса «справедливости» разделения мировых запасов полезных ископаемых. Разве что в конце 90-х и в начале нулевых годов Запад ощущал себя увереннее, если не сказать, наглее, и пытался «отжать» лакомый регион всё больше на волне истеричных публикаций в СМИ, громких акций разного рода защитников природы, вроде «Гринпис» с попытками штурма буровых платформ, и продавливания выгодных себе решений в международных инстанциях, включая ООН и многочисленные, как грибы после дождя, возникшие комитеты и комиссии «по Северу».

Если бы не толщина многолетних полярных льдов, окучивать «отжатое» они бы принялись уже тогда. В том числе откровенно явочным порядком, как в Мексиканском заливе. Но в те времена северная нефть ещё оставалась технически почти недоступной. К тому же куда более легкодобываемой ближневосточной, казалось, море разливанное. Плюс готовилась «сланцевая революция». Так что доводить дело до стрельбы буквально особой надобности не было. А вот готовиться выложить такой козырь они на всякий случай начали.

В частности, в США создана комиссия по составлению «точной карты территориальных вод и очертания континентального шельфа». А чтобы им было не слишком скучно и страшно работать в суровых условиях Арктики, на Аляске дислоцированы три военные армейские базы и три — ВВС. Общая численность группировки, включая Береговую охрану, доведена до 24 тыс. военнослужащих.

Министерством ВМС США был принят документ под названием «Арктический план действий ВМС».

«У Соединённых Штатов есть широкие и фундаментальные интересы в Арктическом регионе, — говорится в документе, — и Вашингтон готов действовать либо независимо, либо совместно с другими государствами, чтобы обезопасить эти интересы. Среди этих интересов — такие вопросы, как противоракетная оборона и системы раннего оповещения, развёртывание морских и воздушных систем для стратегических морских перевозок, стратегического сдерживания, присутствия на морях и операций морской безопасности, а также вытекающая из этого свобода навигации и пролёта над территорией».

На конференции в Норфолке презентована новая «концепция стратегических коммуникаций», предполагающая широкую программу расширения американского передового базирования в Заполярье и развития его обеспечивающей инфраструктуры.

Как сообщает The Wall Street Journal, в мае 2017 года в Брюсселе для генералитета стран НАТО, включая председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозефа Данфорда, был проведён брифинг, на котором рассматривался вариант вновь ввести пост Верховного главнокомандующего вооружёнными силами НАТО в Атлантике.

Ну и в качестве финальной ноты, чтобы снять все непонятности и неопределённости, 28 марта глава Европейского командования Вооружённых сил США генерал Кертис Скапаротти заявил, что Россия превратилась из партнёра США в антагониста.

Глава Европейского командования Вооружённых сил США генерал Кертис Скапаротти.

Не отстают от патрона и европейские партнёры по Альянсу. С 2009 года Норвегия активно пытается сколотить из скандинавских стран альянс, уже называемый «Мини-НАТО». Причём не только ради нефти. Признание за ней прав на новые части Антарктики уже в ближнесрочной перспективе означает рост доходов от рыболовства по меньшей мере на 1,1 млрд долларов в год, а в среднесрочной — возможность организации добычи обширного списка редких металлов, месторождения которых предварительно уже оконтурены на спорных территориях.

На лондонском саммите НАТО в 2011 году идею активно поддержали представители Великобритании, Исландии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы, не скрывая того факта, что целью объединения является «ограничение военного влияния России в Арктике».

На Западе набирает популярность идея о создании «Мини-НАТО» в противовес растущему влиянию России в Арктике. Исключительно в «целях самообороны», конечно же. Единственное, что всех их останавливает

Этот вопрос, полагаю, риторический, но всё же.

От реализации неоднократно озвученных представителями планов по «справедливому переделу» арктического региона наших зарубежных «партнёров» удерживают только российские вооружённые силы.

Раньше они слабостью России воспользоваться не успели, а теперь поздно. С 1 декабря 2014 года, на базе Северного флота сформировано и начало принимать войска объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север». Сформированы и развёрнуты группировки войск на островных территориях России в Арктике, в том числе на Новой Земле, Новосибирских островах, острове Врангеля, а также на мысе Шмидта. Начато формирование специализированных сухопутных частей. В 2015 году в Мурманской области создана 1-я арктическая бригада, в 2016-м в Ямало-Ненецком автономном округе стартовало создание 2-й.

Учения 1-й арктической бригады ВС РФ.

Ударными темпами возводится инфраструктура базирования и обеспечения. Одних только аэродромов заложено 13 штук. Ещё один авиационный полигон и 10 технических позиций радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации.

На самом деле список всего для охраны и обороны как Северного морского пути, так и всей нашей арктической зоны куда обширнее. В него входят и новая техника (артиллерийская, ракетная, радиотехническая, транспортная), и новые виды вооружений, адаптированные или прямо разработанные для суровых условий Крайнего Севера, и новые базы пунктов постоянной дислокации.

Текущая степень боеготовности подразделений и командования в целом была проверена учениями, прошедшими в ОСК «Север» с 16 по 21 марта 2017 года. В них приняло участие 38 тыс. военнослужащих, около 4 тыс. боевой техники, более 55 кораблей и подводных лодок, 110 самолётов и вертолётов. Отрабатывались два вопроса: обеспечение безопасности территории страны и функционирования логистической линии Севморпути, а также взаимодействие северного стратегического командования с другими военными округами РФ. Так, в частности, десантники из бригады, дислоцированной в Иваново, высаживались в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Расстояние переброски частей усиления и резервов колебалось от 400 до 4 тыс. километров от мест их постоянной дислокации. В перечень задач входило отражение десантов условного противника и уничтожение его колонн на марше, поиск и ликвидация диверсионно-разведывательных групп, нанесение ударов по отдельным кораблям и корабельным группировкам, а также решение задач ПВО, до отражения массированного удара крылатыми ракетами включительно.

Как всё прошло? Да нормально прошло. Генералу Бридлаву не понравилось. «Если говорить о безопасности, поведение России в Арктике вызывает всё большую озабоченность, — сказал он, выступая в сенатском комитете по делам вооружённых сил. — Наращивание Россией своих войск в Арктике, открытие там военных баз и создание объединённого стратегического командования "Север" для защиты от мифической угрозы своих территорий, которые всё международное сообщество признаёт российскими и на которые никто не покушается, не отвечает интересам семи других арктических государств», — заявил главнокомандующий ОВС НАТО в Европе на слушаниях в Конгрессе США.

С этой оценкой согласился и его предшественник — адмирал Джеймс Ставридис — перед важной дискуссией с участием стран — членов НАТО по экологической безопасности в Северном Ледовитом океане: «Пока споры на севере удавалось разрешать миром, однако изменение климата может сместить баланс, так как эксплуатация сравнительно доступных природных ресурсов будет серьёзным соблазном».

С позиции силы с Россией говорить о пересмотре границ в Арктике уже не получается. И мы активно работаем над тем, чтобы у Запада не возникало в будущем даже мыслей об этом.

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