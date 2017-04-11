/Поглед.инфо/ Журналистическите публикации за химическата атака в провинция Идлиб представляват свеж пример за рухването на журналистиката. Когато става въпрос за Сирия, или по-точно, щом стане дума за война, чрез която западните страни са решили да представят едната от страните като кръвожаден тиранин, който трябва да бъде премахнат, цялата разследваща журналистика и всякакво критично мислене се разсейва яко дим.

Има журналисти, които никога не се съмняват. Часове след като ужасяващите картини на умиращи деца и възрастни в град Хан-Шейхун се разпространиха по света, журналистът Волфганг Хансон от Aftonbladet вече знаеше точно как стоят нещата: „Сирийският диктатор измами света. Башар Асад или излъга света, че Сирия е предала химическите си оръжия, след договореностите с ООН през 2013 г., или е произвел нови...”

За съжаление Хансон не е единствен. Едва по-късно се изясни, че предупрежденията на "опозиционните активисти", че Асад е на път да унищожи десетки хиляди свободолюбиви жители на Алепо, се оказаха блъф. Още по-късно стана известна и статистиката на ООН, според която 75% от жителите на източната част на града са предпочели да се придвижат в района, контролиран от правителството. А онези 25%, които не считаха правителството за освободител, се оказаха в по-голямата си част въоръжени мъже и членовете на техните семейства...

(рус.ез.)

Химическая атака в Сирии и провал журналистики

Журналистика: кризис жанра

Журналистские отчеты о химической атаке в провинции Идлиб,

случившейся во вторник, стали свежим примером коллапса журналистики. Как только дело касается Сирии, или точнее, как только дело касается какой-то войны, в рамках которой западные страны решили выставлять одну из сторон кровожадным тираном, которого следует убрать, то вся расследовательская журналистика и все критическое мышление развеиваются, как дым.

Есть журналисты, которые никогда не сомневаются. Всего несколько часов спустя после того, как ужасающие фотографии умирающих детей и взрослых в городе Хан-Шейхун распространились по миру, журналист Aftonbladet Вольфганг Ханссон (Wolfgang Hansson) уже точно знал, как обстоят дела.

«Сирийский диктатор обманул мир», гласил заголовок. В статье зарубежный комментатор одной из крупнейших шведских газет объявил, что Башар Асад либо лгал миру о том, что Сирия передала все химическое оружие после договоренности с ООН в 2013 году, либо произвел новое.

Каковы же причины того, что этот человек на глазах у всех решает душить газом детей? Ну, констатирует Вольфганг Ханссон, это все потому, что он ведь под защитой Путина, он не боится «каких-то американских бомбардировок». А еще причина в том, что он с помощью «голода и химических бомб» пытается уничтожить последние военные оплоты оппозиции среди гражданского населения.

К сожалению, Вольфганг Ханссон такой не один. В передаче Aktuellt на канале SVT тем же вечером, виновного назвали, пусть и не совсем так же безапелляционно, но исходная точка рассуждений и анализ были такими же.

Никакого анализа источников или дискуссии по поводу того, как трудно разобраться в том, что на самом деле случилось, не последовало. Ничего не было сказано про то, что город контролировался силами, которые ООН определила как террористов. Не было сделано ни малейшего предостережения, что на войне часто случается так, что заинтересованные стороны пытаются очернить противника, чтобы заполучить международную поддержку.

Журналистка программы Aktuellt Анна Хеденмо (Anna Hedenmo) вместо этого предпочла задать вопрос своему коллеге-журналисту Стефану Осбергу (Stefan Åsberg): «По какой причине режим убивает собственный народ?»

Освещение химической атаки напоминает то фиаско, которое журналистика потерпела, когда в конце прошлого года освободили восточный Алеппо. Уже после этого выяснилось, что предупреждения «активистов оппозиции» о том, что Асад собирается уничтожить десятки тысяч свободолюбивых жителей Алеппо, были блефом.

Уже после этого стала известна статистика ООН, согласно которой 75% жителей восточной части города предпочли переехать в области, подконтрольные правительству. Те 25%, которые не считали правительство освободителем, оказались по большей части вооруженными мужчинами и членами их семей.

Сейчас, когда взгляды направлены на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, все сделанные ошибки, все прошлые вводящие в заблуждение материалы вновь забыты.

Чего же не рассказывают Aftonbladet, SVT и прочие официальные СМИ об этой химической атаке? Вот несколько примеров.

1. В первую очередь, что касается утверждения, что в Сирии есть лишь две стороны конфликта — сирийское правительство и Исламское государство (запрещена в России, ред.) — которые обвинялись в использовании химического оружия в ходе конфликта. Это неправда. Есть и третья сторона, которая несколько раз обвинялась в этой связи. Это те, кого на западе называют оппозицией или повстанцами.

Факт состоит в том, что обвинения выдвигались и против «повстанцев», из-за которых сирийское правительство еще в 2013 году было вынуждено обратиться в ООН, чтобы те провели расследование относительно использования химического оружия в войне. Не ранее, чем несколько недель назад, правительство передало в ООН информацию по расследованию того, что террористическая организация Фронт ан-Нусра (запрещена в России, ред.) ввозила и складировала химическое оружие на территории Сирии. И не только правительство подозревает вооруженные группировки. Уже в 2013 году лидер оппозиции в изгнании Хайтам Манна (Haytham Manna) сказал, что Аль-Каида (запрещена в России, ред.) применяла в Сирии химическое оружие. В апреле 2016 года Amnesty опубликовала отчет о «вооруженных оппозиционных группах», которые совершали военные преступления во время атак на Шейх-Максуд в северо-восточном Алеппо. Amnesty подчеркивала, что, вероятно, было использовано химическое оружие.

2. Утверждение, что «повстанцы» или «оппозиция» контролируют Хан-Шейхун и остальную провинцию Идлиб, — это, мягко говоря, преувеличение. Идлиб с 2014 года оставался крепким оплотом экстремистов Аль-Каиды, неважно, под какими именами тамошние группы периодически выступают или какие союзы заключают.

Факт в том, что Идлиб контролируется теми же группами, которые раньше были в восточном Алеппо и которых Amnesty обвиняла в совершении военных преступлений, а также подозревала в хранении химического оружия.

3. Россия говорит, что смертельный выброс газа произошел из-за того, что сирийские ВВС разбомбили склад, где «повстанцы» держали запрещенное химическое оружие. Мы, конечно, не можем знать, так это или нет, но это правдоподобное объяснение того, что газ распространился и стал причиной массового убийства. В новостях SVT, однако, сказали, что информацию из России нужно принимать с «порядочной долей скептицизма, так как эта страна — близкий союзник Сирии».

Когда информация приходит с другой стороны, подобного рода критического подхода к источнику не наблюдается. А разве нет причин относиться с недоверием к информации от людей, которые свободно действуют на территории, подконтрольной Аль-Каиде и их экстремистским единомышленникам, и которых поддерживают иностранные власти?

В репортаже SVT недостаточно критическое отношение к источникам было очевидно. Шахуль Ислам (Shajul Islam), врач, получивший образование в Великобритании, давал интервью в качестве свидетеля из Хан-Шейкуна. Четыре года назад он был одним из того множества молодых людей в Великобритании, которые подозревались в террористической деятельности в Сирии и были осуждены за участие в похищении двух западных журналистов. Шахуля Ислама не осудили, но вычеркнули из регистра британских врачей. Ничего из этого во время интервью не упоминается.

4. Критическое отношение также отсутствует, когда речь идет о прославляемых «Белых касках». Вас ничего не удивляет в том, что они постоянно находятся в подконтрольных Аль-Каиде областях Сирии? Весьма вероятное этому объяснение заключается в том, что между «Белыми Касками» и главными экстремистами есть тесные связи.

Французский волонтер Пьер ле Корф (Pierre Le Corf) ранее в этом году предпринял поездку в восточный Алеппо с целью привлечь внимание общественности. Все было заснято на видео. Пьер ле Корф посетил покинутый штаб «Белых касок» и обнаружил, что он находился на той же ферме, что и штаб подразделения Аль-Каиды Фронт ан-Нусра. Символы тех и других бок о бок украшали здания.

Одна организация провела критический анализ деятельности «Белых касок» — это «Шведские врачи за права человека». Используя свою медицинскую компетенцию, они исследовали собственные фильмы «Белых касок», где запечатлена их гуманитарная деятельность. Помимо прочего, «Шведские врачи» обнаружили, что так называемые меры по спасению жизней в реальности, напротив, жизни бы угрожали, если бы имели место в действительности.

Журналист из США Стивен Кинцер (Stephen Kinzer), ведущий колонку в Boston Globe, назвал недавно «Белый каски» PR-отрядом Аль-Каиды.

5. И, наконец, каждый думающий человек должен задаться вопросом, кому какой сценарий выгоден. Зачем правящий режим в Дамаске стал бы на глазах у всего мира совершать преступление, после которого его заведомо назовут хладнокровным убийцей детей?

Зачем таким образом саботировать собственную упорную работу в попытках убедить западный мир в том, что Сирия выступает за легитимную и необходимую борьбу с терроризмом?

Зачем они решили бы тотально подорвать мирный процесс в Женеве и Астане, который на данный момент представляет собой единственную надежду найти решение путем переговоров и сделать возможным мирное восстановление страны?

И если сирийское руководство готово действовать так беспардонно, что не задумываясь душит газом собственное население, зачем правительство тогда регион за регионом заключает местные мирные соглашения, предлагая воюющим амнистию либо свободный проход в провинцию Идлиб, если те сложат оружие?

Ранее в этом году ирландский журналист Патрик Кокбёрн (Patrick Cockburn) писал в London Review of Books, что в «Сирии сфабрикованные новости и однобокое освещение событий захватило новостную повестку до той степени, какую мы, вероятно, не видели со времен Первой мировой войны». По мнению Кокбёрна, это из-за того, что «западные новостные организации почти полностью черпают свои новости исключительно со стороны повстанцев».

Статья Патрика Кокбёрна отталкивается от событий в Алеппо, но точно также могла бы рассказывать и о Хан-Шейкуне.

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