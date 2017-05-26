/Поглед.инфо/ Какво да правим,ако проблемът е в исляма, а не само в ислямизма? Разбира се, не може да забраним исляма и свободата на вероизповеданията, но е възможно, независимо от тяхното гражданство, да гоним мюсюлманските проповедници на насилие, расизъм и всички онези, които искат да се легитимира шариата.

Но съвременната политическа религия на хуманизма не позволява да се подбират мигранти по религиозни критерии. И така, попадаме в капан.

Европейският политически елит продължава да вярва в едно отворено общество с отворените граници, като че желае да замени старите хора на континента. Тази политика не вещае добър край.

(рус.ез.)

Мы находимся в капкане

Это произошло на концерте американской певицы Арианы Гранде. Есть не только погибшие, но и десятки раненых. Большой удачей было то, что толпа, бегущая в панике, никого не задавила. Поп-звезды всего мира пребывают в шоке, и их словам на этот раз можно поверить, ведь их бизнес оказался под ударом.

Звучат очередные соболезнования политиков, очередные громкие слова о неприемлемости терроризма и жесткие заявления о том, что антитеррористические подразделения получат подкрепление, а нам с вами не придется менять образ жизни. Разумеется, придется, ведь меры безопасности ограничат масштабные концертные выступления и спортивные мероприятия по всему миру так, как это произошло во Франции и произойдет Сингапуре, где должна выступить американская певица Бритни Спирс. Британское правительство приостановило предвыборную кампанию, а министры соответствующих ведомств и специалисты по безопасности проводят внеочередные заседания. Мэр Лондона Садик Хан привлек больше полицейских в уличные патрули. Полиции удалось установить личность террориста-одиночки. Полицейские не сомневаются, что вскоре будут пойманы его пособники. Похоже, теракт планировался долго.

Успокаивать общественность — обязанность политиков, хотя им известно, что против так называемых «одиноких волков» они бессильны. Им остается лишь разыгрывать представление, поскольку правопорядок и защита граждан — основная функция государства.

Но теперь после очередного теракта даже толерантные и сохраняющие ледяное спокойствие англичане, не говоря уже о более эмоциональных народах Европы, будут требовать основательной дискуссии об исламе. То есть политики, готовые после любого несчастья подчеркивать угрозу радикальной интерпретации Корана, уже не выкрутятся, надеясь на политическую корректность и критику исламофобии.

Большая часть общества знает, что от общин индуистов, буддистов, даосистов или представителей других вероисповеданий никакой угрозы не исходит. Дипломатичное разделение на исламистов и обычных мусульман людей не интересует, и им хорошо известно, что даже одиноких волков джихада вдохновляет сектантский взгляд на Коран и Хадис (правила поведения), а мусульманская община, в которой они, как правило, рождаются уже в новой стране, судя по опросам, не очень осуждает их действия. Кстати, эта община считает ислам важнее устоев, конституции и политики той страны, которая их гостеприимно приняла.

Что же делать, если проблема именно в исламе, а не только в исламизме? Конечно, нельзя запрещать ислам и свободу вероисповедания, но можно, невзирая на гражданство, изгонять из стран мусульманских проповедников насилия, расизма, нетерпимости и всех тех, кто требует узаконить шариат.

И здесь кроется ядро проблемы. Современная политическая религия гуманизма и единства человечества, которая считается одним из основных прав (что не нужно путать с человечностью, толерантностью и этикой) и узаконена Европейским Союзом и которую, скорее всего, проповедует большая часть европейцев, не позволяет отбирать мигрантов по религиозному критерию.

Политическая элита в Европе по-прежнему верит в открытое общество открытых границ, будто желая заменить старые народы континента. Эта политика добром не кончится.

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