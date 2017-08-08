/Поглед.инфо/ Миналият уикенд в Шарлотсвил (Вирджиния) трябваше да има митинг на партията "Обединени десни", но услугата Airbnb блокирала акаунтите на всички потребители, които са се опитали да наемат апартамент на това място, за да вземат участие в събитието. Официалната позиция на Airbnb: "Тези, които ще участват в събитието, организирано от страна на десните, изразяват позиция, обратна на политиката на фирмата."

Това е всичко. В новия свят, ако си с политическа позиция, която е противоположна на собствениците на Uber или Airbnb, или на фирма за доставка на храна - можеш да ходиш гладен, да ходиш пеш или дори да седиш у дома си. Много се говори за диктатура на държавата. Може ли да се говори за първата лястовичка корпоративна диктатура - и защо това е опасно? Може да се случи такъв "Прекрасен нов свят", където някой "Uber" не иска да превозва някого, някой Airbnb не иска да наставяна някого в хотела, не се дават пари на някого от Visa, не се допуска някой в самолета на Delta и не позволяват на някого с iPhone да звъни или да пише? На тези и други въпроси отговаря Иля Белоус, добре известен общественик и публицист.

/рус.ез./

— Чем опасна диктатура корпораций и можно ли говорить о том, что она уже действует?

— Опасность диктатуры корпораций существует. К слову, на эту тему было написано уже множество книг, снято фильмов, в которых ставится ключевой вопрос о том, что технический прогресс это только одна сторона медали. Первая сторона медали — это комфорт во всех сферах жизни. Но всегда встает вопрос, что кто-то всю эту систему контролирует и может ею управлять. Изначально все это и затевалось именно для контроля над обществом. Есть и другие, более радикальные последствия. Такие как чипирование, например.

Поэтому я думаю, что контроль над обществом — не просто побочное действие прогресса. Развитие технологий изначально задумывалось для того, чтобы полностью сначала затянуть людей в электронный мир, дав им удобства, развлечения и прочее. Но при этом получить взамен контроль над человечеством, начиная от месторасположения человека, заканчивая правами. Думаю, что в будущем "личные кабинеты" будут включать в себя не только социальные сети и платежки, но и, например, избирательные права. Цель разработчиков — получение политического контроля над людьми.

— Корпорации могут влиять на смену политических режимов в мире?

— Они же уже влияют. "Арабская весна", переворот в Тунисе, где революция произошла с помощью "Твиттера" и "Фейсбука". Замечу, что Тунис в 2012 году был самой "гаджетизированной" страной из всех государств на Ближнем Востоке. Все волнения в странах Ближнего Востока координировались именно через "Твиттер" и "Фейсбук". В том, что сейчас происходит в Венесуэле, есть вина американских нефтяных корпораций. И мы прекрасно знаем, что все эти корпорации, а также социальные сети, сотрудничают со спецслужбами США.

— Может ли человечество противостоять диктатуре корпораций?

— Нет. Наверное, в итоге мы можем попасть в полную зависимость от них. Но нам нужно обращать на это внимание и проводить разграничительную линию, куда можно допускать эти явления прогресса, а куда нельзя. То есть нужно диагностировать проблемы, которые исходят от прогресса, и адекватно действовать, исходя из них. То есть дальше, чем в область коммуникаций, удобной торговли и распространения информации, наверное, пока нельзя допускать эти системы: мы еще не научились полностью их контролировать.

— Может ли ООН или другие международные организации умерить аппетиты глобальных корпораций и ограничить их влияние?

— Да, они могут повлиять, но сейчас существует проблема в том, что акт ООН, который дает определение слову "агрессия", включает только прямое военное вторжение. Сейчас это уже не соответствует реалиям, и нужно ставить вопрос, чтобы в резолюцию ООН включить гибридные войны. Сейчас понятие "гибридная война" международным правом не определено как агрессия.

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