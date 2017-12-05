/Поглед.инфо/ От десетилетия Съединените щати твърдят, че Русия е заплаха за демокрацията, свободата и мира. И ние без колебание купуваме американски ракети, убивайки хиляди невинни хора. Ние не критикуваме войните на Америка, които причиниха милиони жертви. Русия може да е авторитарна, но по-голямата част от населението подкрепя Путин. Кой друг политически лидер може да се похвали с това?

Малцина знаят, че санкциите на САЩ срещу Ирак доведоха до смъртта на 500 000 деца. Това е един вид тероризъм. „Заслужаваше си обаче”, заяви министърът на външните работи Мадлин Олбрайт. Цинизмът не познава граници.

А какво е тероризъм? Може би шведските политици трябва да попитат децата на Йемен или например на Сомалия, Ирак, Сирия или Афганистан, когато следващият път със своите безпилотници американските бомби ще започне да опустошава беззащитните села?

(рус.ез.)

У империи США должен быть оппонент

Сегодня не существует мирного движения. Мы в Швеции одобряем рост вооружений и участвуем в военных учениях возле российской границы.

Мы без колебаний покупаем американские ракетные системы Patriot, которые убили тысячи невинных людей. Мы не критикуем масштабные войны США, которые шли на протяжении всех 2000-х годов и унесли миллионы жизней.

Вместо этого мы стали лакеями американцев, храня молчание и сотрудничая с НАТО. Мы называем Россию врагом нашим и всего мира, а США позволяем беспрепятственно вторгаться в страны, которые их не приглашали. Слона-то мы и не замечаем.

Почти год Саудовская Аравия с помощью США бомбила Йемен, одну из самых бедных стран мира, превратив ее в руины. По словам ООН, сейчас там гуманитарная катастрофа.

США за последние полгода продали Саудовской Аравии оружия на 57 миллиардов долларов, а также подбадривали и давали деньги ИГИЛ и Аль-Каиде (террористические организации, запрещены в России — прим. ред.). Это не помешало президенту Трампу без стеснения заявить, что другие государства должны капитулировать перед требованиями США.

Северная Корея, по его словам, должна ликвидировать свое ядерное оружие и прекратить запуски ракет. Кроме того, США вводит максимально суровые санкции, которые все равно не помогут добиться цели и сделать Северную Корею покладистой. Китай, Россия и большинство южных корейцев вместо этого предпочитают переговоры.

Немногие знают, что санкции США против Ирака привели к гибели 500 тысяч детей. Это была разновидность терроризма.

Но оно того стоило, констатировала тогдашний министр иностранных дел Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright). Цинизм не знает границ.

Что есть терроризм? Может быть, шведским политикам стоит спросить детей в Йемене или, например, в Сомали, Ираке, Сирии или Афганистане, когда США в следующий раз своими беспилотниками и бомбами начнут опустошать беззащитные деревни?

Внешняя политика отражает ценности страны. США десятилетиями утверждали, что Россия — это угроза демократии, свободе и миру во всем мире.

Россия — конечно, авторитарная страна, но Путина поддерживает большая часть населения страны, а этим может похвастаться мало кто из европейских глав государств. А твиттеролюбивый Трамп и сам действует авторитарно, но у него даже близко нет такой народной поддержки.

Всего 53% всех избирателей страны голосовали во время последних президентских выборов, а это значит, что примерно трое из четырех американцев на практике не голосовали за Трампа. Зато Трамп, как и предыдущие президенты, получил поддержку (и подвергся влиянию) самых состоятельных людей страны, читай — военной промышленности.

Эта экономическая элита зарабатывает на оружии, войне, хаосе и смерти. Миллионы людей стали беженцами из-за войн США, они бегут в том числе и в Швецию, но западные СМИ отводят взгляд от страны, убивающей миллионы из-за денег, и упрямо тычут пальцем в Россию, которая вторгается, манипулирует и дестабилизирует.

Заявления сыплются градом: Россия сделала так, чтобы Трамп стал президентом, Россия «вторглась» в Крым, Россия стоит за Брекситом, европейский популизм поддерживается Москвой. В Швеции громко умоляют НАТО о помощи, совете и поддержке. А вдруг русские придут?

Даже во время холодной войны не было такой ненависти к русским, как сегодня. У этой страны — странный алфавит и язык, который мало кто понимает. Русские осмеливаются иметь иное мнение о США и их марионеточных государствах.

Россия движима своей собственной увлекательной историей, особенной культурой, и ее цивилизацию нельзя измерять нашими мерками. Особенно ориентируясь на непогрешимый американский маяк.

К сожалению, в нашей стране нет политиков, которые осмелились бы говорить о разоружении и мире. Никто не говорит о том, что общение и торговля — лучше, чем закрытые двери и санкции.

Существует организация, которая могла бы положить начало новому мирному движению, и это Шведская церковь. Сегодня она не выступает ни с чем другим, кроме поддержки государственной власти или официальных средств массовой информации, но, возможно, в преддверии Рождества она решится заговорить о мире и ясно продемонстрировать, какой именно империи на самом деле нужно противостоять.

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