/Поглед.инфо/ Сънлив гигант в скъсани обувки, с тюрбан и спокойна усмивка на лицето: дълго време така журналистите представяха Индия. Днес Индия е страна със стотици милиардери с общо богатство от 190 милиарда долара.

В челната десятка на най-бързо развиващите се азиатски компании се оказват три - HCL Technologies и Tata Consultancy Services, работещи в сферата на информационните технологии, както и телевизионната корпорация Zee Entertainment Enterprises, разполагаща с 35 канали за Индия и още 169 страни.

(рус.ез.)

Индия – Китай – США: есть ли третий лишний?

Похоже, у полусонного гиганта в драных башмаках-падуках, в тюрбане и с безмятежной улыбкой на устах, каким досужие журналисты долгое время рисовали Индию, меняется выражение лица. Об этом говорит многое: и то, что со своею сотней миллиардеров, обладающих совокупным состоянием в 190 миллиардов долларов, страна вышла на пятое место в мире по числу богатеев; и то, что за год в десятку лучших и наиболее быстро развивающихся азиатских компаний ворвались сразу три индийских – HCL Technologies и Tata Consultancy Services, работающие в сфере информационных технологий, а также телевизионная корпорация Zee Entertainment Enterprises, имеющая 35 каналов вещания в Индии и ещё 169 странах.

Как сообщает экономическое обозрение Asia Nikkei, данные азиатских фондовых бирж однозначно указывают на то, что экономика Индии сегодня более динамична, чем даже китайская, которая после финансового кризиса 2008 года вышла на позиции флагмана мировой экономики.

Nikkei пишет, что сокращение влияния США в Азии и вызываемые этим опасения стали предметом обсуждения на проходившей 5-6 июня в Токио 23-й Международной конференции «Будущее Азии». Отказ США с приходом администрации Трампа от Транстихоокеанского партнерства (TTP) заставляет задумываться, каким будет завтра Азиатско-Тихоокеанского региона. В Токио не прочь спасти TTP, заняв в этом партнёрстве место США, однако многие страны Южной и Юго-Восточной Азии не собираются строиться в колонну ни за Соединёнными Штатами, ни за Японией. Индия в том числе: ни размерностью этой державы с населением 1,3 млрд человек, ни финансовыми показателями ведущих индийских компаний вроде Reliance Industries и Maruti Suzuki India конфигурация «в колонну за кем-то» не предполагается. А индийское правительство, разочарованное в совместном с американцами атомном проекте, уже приняло решение о создании десяти собственных атомных реакторов; речь идёт о крупнейшем в мире атомном проекте после Фукусимы, который вводит Индию в клуб государств, успешно развивающих ядерную энергетику (Россия, Китай, Южная Корея). Разумеется, пишет Asia Nikkei , «родившийся в энергетике доморощенный план даст толчок всей атомной промышленности Индии».

Есть пять возможностей роста, пять движущих сил, быстро выводящих экономику Индии на орбиту глобального лидерства, считают эксперты McKinsey Global Institute (MGI) – ведущего в мире «думающего танка», занятого исследованиями процессов глобализации. Особенно специалисты MGI выделяют урбанизацию: те же процессы, которые в своё время привели в Европе к созданию мощной промышленности, росту банковского капитала, двинули вперёд науку и технологии, переживает сейчас Индия. Стремительная урбанизация вызывает бурный рост потребления. Шутка сказать, только один из 29 штатов Индии – Махараштра, - взятый отдельно, стал бы семнадцатой по численности населения страной в мире, почти не уступая в этом 82-миллионной Германии. Соответственно, растут доходы компаний, обслуживающих всё новых потребителей, получающих доступ к потребительскому рынку – не только к супермаркетам, конечно, но и к медицине, образованию, бизнесу.

Рост доходов населения вливает кровь в этот экономический конвейер. Так называемый средний класс, на доходы которого ориентируется всякий производитель товара или услуги, к 2025 году в Индии утроится, считают эксперты MGI, и будет насчитывать 89 миллионов домохозяйств. Соответственно, будут расти их расходы. Страна, начавшая двадцать пять лет назад экономические реформы, через семь лет, по прогнозам MGI, станет одним из главных двигателей мировой экономики и выйдет на третье место по ВВП после Китая и США.

Такое будущее подогревает интерес не только собственных, но и зарубежных инвесторов. «Лучшие из индийских компаний получают в год от 20 до 30 процентов прибыли. Некоторые из индийских банков растут по 20 процентов в год уже в течение 20 лет, – утверждают исследователи MGI. – Вы должны построить правильную модель бизнеса в соответствии с существующими здесь большими возможностями… Если вы начнете бизнес правильно, вы будете расти не на 7, а на 25 до 30 процентов в год». Кстати, 7 процентов – это рост индийского ВВП в 2016 году. Больше, чем у Китая.

К безусловным достоинствам индийской экономики следует отнести и изменение политики правительства, отдающего право управления финансами и инвестиционной деятельностью всё больше вниз, на уровень штатов. В Индии только городов-миллионников почти семьдесят, и каждый из них может дать начало новому бизнесу – выбирай.

Во всей этой картине индийского будущего есть, однако, «ржавый гвоздь» – давние индийско-китайские противоречия, в том числе в Тибете. И зная особенности политики «глобального гегемона», можно не сомневаться, что он постарается крупно разыграть эту карту, сделав так, чтобы в споре трёх крупнейших экономик мира США не стали лишними.

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