/Поглед.инфо/ Интервюто на Путин пред американския телевизионен канал Fox News

К.Уолъс: Президенте Путин, благодаря ви, че се срещате с нас. Ще говоря за детайлите от срещата на високо равнище след малко, но нека говорим за общата картина. Президентът Тръмп заяви на пресконференцията, че нашите отношения никога не са били толкова добре, то това се е променило преди няколко часа. Как се изменят отношенията между Русия и САЩ от гледна точка на глобалната картина?

В. Путин: На първо място, най-вероятно, трябва да сме благодарни на нашите сътрудници, на служителите, които работеха заедно през последните месеци, а не само по време на подготовката на нашата среща днес.

Имам предвид работата на нашите служби в различни области, изключително чувствителни както за Съединените щати, така и за Русия. Преди всичко това е борбата срещу тероризма.

Днес ние с президента Тръмп отбелязахме, че тероризмът дори по-голяма заплаха, отколкото изглежда на пръв поглед. В края на краищата, ако, не дай боже, се случват ужасни неща, те се доберат някакъв вид средство за масово унищожение, това може да доведе до ужасни последици.

Нашите военни, нашите специални служби все още изграждат отношения по това важно за нашите страни направление. Пример за това е нашето сътрудничество в Сирия, въпреки че и там нямаме пълно разбиране за това какво и как да правим в световен мащаб.

Независимо от това, сътрудничеството се осъществява както на военно ниво, така и на ниво специални служби. Това се отнася до въпросите, свързани с работата ни по противодействие на тероризма в най-широкия смисъл на думата.

След това, през 2021 г., действието на договор START III изтича. Какво да правим нататък? Уверих господин президента, че Русия е готова да удължи този договор, разбира се, трябва да обсъдим подробностите.

Имаме въпроси за нашите американски партньори. Вярваме, че САЩ не изпълняват изцяло този договор, но това е предмет на преговорите на експертно ниво. Разговаряхме и за иранската ядрена програма.

Обсъдихме какво и как можем да направим, за да подобрим ситуацията в Северна Корея. Вече съм отбелязвал и искам да повторя: мисля, че президентът Тръмп направи много за решаването на тази криза.

Но за да се постигне пълно ядрено разоръжаване на Корейския полуостров, разбира се, ще са необходими международни гаранции и Русия е готова да допринесе в този обема, който ще се изисква от нея.

Затова и може да констатираме, че по всички тези и по някои други важни насоки за нас като цяло, ние намираме взаимно разбиране. Това ни дава правото да кажем, че по време на нашата работа днес много се е промени към по-добро.

К. Уолъс: Разглеждате ли тази среща като начална точка, повратен момент? През последните години се предприемаха усилия по изолиране на Русия.

В. Путин: Виждате, че тези усилия не се увенчаха с успех. И те не могат да се увенчаят с, предвид размера, значението на Русия по света, включително и в областта на глобалната сигурност. А и в икономиката, като се има предвид, например, на енергийният компонент на световната икономика като минимум.

Струва ми се, че разбирането на това, което ни обединява, и на това, над което ние трябва да работим заедно, все пак ни кара да мислим, че трябва да спрем с опитите да се борим помежду си, а по-скоро да обединим усилията за преодоляване на общите трудности при борбата срещу общите източници на загриженост, преодоляването на тези общи опасения. Така че мисля, че това е началото на пътя. И това е стартът. Според мен днес е даден добър старт.

К. Уолъс: Господин президент , един от въпросите, които възпрепятстват прогреса, е обвинението срещу Русия, че тя се е месила в изборите в САЩ. Вие многократно сте казвали , а днес отново повторихте, че Русия няма нищо общо с това. И говорихте за отделни патриотични руски граждани.

Тук имам обвинение, в петък специалният прокурор Робърт Мюлер заяви, че това са 12 служители на ГРУ, и той говори за звено №26165, за звено €№74455. Усмихвате се, но нека да довърша.

Те казаха, че тези звена са били пряко ангажирани с хакерски атаки срещу компютрите на Демократическата партия, твърди се, че те уж са откраднали информацията и са я разпространили по света, с цел да се попречи на американските избори. Мога ли да ви предам това, господин президент, за да погледнете на това?

В.Путин: Позволете ми, отговаряйки н въпроса ви, да започна с друго. Вижте, всички говорят за някаква мнима намеса на Русия в предизборната кампания, в хода на предизборната кампания. Вече казах това през 2016 г. и бих искал да го повторя сега и бих искал вашите американски зрители да чуят отговора ми.

Първо, Русия като държава никога не се намесва във вътрешните работи на Съединените щати, още повече на изборите.

/рус.ез./

К.Уоллес: Но это об­ви­не­ние, здесь при­во­дит­ся 12 имен, о кон­крет­ных под­раз­де­ле­ни­ях идет речь – под­раз­де­ле­ни­ях ГРУ, рос­сий­ской во­ен­ной раз­вед­ки. ГРУ – это не часть Рос­сий­ско­го го­су­дар­ства?

В.Путин: Я сейчас Вам отвечу, на­бе­ри­тесь немнож­ко тер­пе­ния, и Вы по­лу­чи­те пол­но­цен­ный ответ. Вме­ша­тель­ство во внут­рен­ние дела Со­еди­нен­ных Штатов. Вы дей­стви­тель­но счи­та­е­те, что с тер­ри­то­рии Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции можно было по­вли­ять на выборы в Со­еди­нен­ных Штатах и по­вли­ять на выбор мил­ли­о­нов аме­ри­кан­цев? Это просто смешно.

К.Уоллес: Я не говорю о том, по­вли­я­ли они или нет, я говорю о том, пы­та­лись они или нет.

В.Путин: Сейчас отвечу. Все-таки, если Вы на­бе­ре­тесь тер­пе­ния, Вы услы­ши­те весь ответ. Это первое.

Второе. Я го­во­рил в 2016 году, хочу по­вто­рить сейчас. Ведь о чем шла речь? О вскры­тии почты одного из кан­ди­да­тов от Де­мо­кра­ти­че­ской партии. Там была какая-то под­та­сов­ка фактов? Это чрез­вы­чай­но важная вещь. Хочу, чтобы аме­ри­кан­цы об этом услы­ша­ли. Кто-то под­та­со­вал факты, кто-то вбро­сил ложную ин­фор­ма­цию – нет.

Те хакеры, о ко­то­рых го­во­ри­лось все время, (я сейчас к этому вер­нусь, не пе­ре­жи­вай­те) вскры­ли почту, как нам го­во­рят, и там была ин­фор­ма­ция о том, что внутри Де­мо­кра­ти­че­ской партии про­ис­хо­дят ма­ни­пу­ля­ции в пользу одного из кан­ди­да­тов. Все.

И ру­ко­вод­ство ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов партии ушло в от­став­ку, на­сколь­ко я помню. То есть они при­зна­ли этот факт. На мой взгляд, это самое глав­ное. Нужно пре­кра­тить ма­ни­пу­ля­ции об­ще­ствен­ным мне­ни­ем в Со­еди­нен­ных Штатах и из­ви­нить­ся перед из­би­ра­те­ля­ми за то, что это было сде­ла­но, а не искать ви­нов­ных, ко­то­рые якобы это сде­ла­ли.

Теперь по поводу этих вещей. Я уже го­во­рил на пресс-кон­фе­рен­ции, могу по­вто­рить. Сейчас гос­по­дин Мюллер …

К.Уоллес: Гос­по­дин Пре­зи­дент, могу ли я ска­зать? Вы го­во­ри­те о том, что они украли ре­аль­ные деньги, а не фаль­ши­вые деньги. И Вы го­во­ри­те, что это нор­маль­но, потому что то, что они взяли из сер­ве­ра Джона По­де­сты, это были ре­аль­ные e-mail. Это нор­маль­но, и нор­маль­но рас­про­стра­нять эту ин­фор­ма­цию извне и вме­ши­вать­ся, таким об­ра­зом, в выборы?

В.Путин: По­слу­шай­те меня. В той ин­фор­ма­ции, о ко­то­рой я знаю, нет ничего лож­но­го. Там все правда, и ру­ко­вод­ство Дем­пар­тии это при­зна­ло фак­ти­че­ски. Это первое.

Второе. Если Вам не нра­вит­ся мой ответ, то Вы так и ска­жи­те. Я просто за­мол­чу. А если Вы хотите, чтобы аме­ри­кан­цы услы­ша­ли мое мнение, тогда на­бе­ри­тесь тер­пе­ния.

Теперь, что ка­са­ет­ся кон­крет­ных об­ви­не­ний. Прежде всего гос­по­дин Мюллер предъ­явил об­ви­не­ние одной из наших ком­па­ний, ко­то­рая за­ни­ма­ет­ся мелким биз­не­сом, прежде всего ре­сто­ран­ным биз­не­сом. Я уже го­во­рил об этом.

Эта ком­па­ния наняла аме­ри­кан­ских ад­во­ка­тов и за­щи­ща­ет свое имя в аме­ри­кан­ском суде. Аме­ри­кан­ский суд пока ничего не об­на­ру­жил, ни­ка­ко­го вме­ша­тель­ства со сто­ро­ны этой ком­па­нии.

Вы знаете об этом или нет? Пусть об этом узнают мил­ли­о­ны аме­ри­кан­цев. Теперь по поводу этих граж­дан, ко­то­рые здесь ука­за­ны. У нас су­ще­ству­ет до­го­вор о пра­во­вой помощи по уго­лов­ным делам, дей­ству­ю­щий до­го­вор 1999 года. Он ра­бо­та­ет и, кстати говоря, эф­фек­тив­но. Я се­год­ня при­во­дил пример этой эф­фек­тив­ной работы. Почему бы гос­по­ди­ну Мюл­ле­ру, его кол­ле­гам…

К.Уоллес: Я не пы­та­юсь Вас пре­рвать.

В.Путин: Вы это де­ла­е­те.

Почему бы гос­по­ди­ну Мюл­ле­ру не на­пра­вить нам офи­ци­аль­ный запрос в рамках этого до­го­во­ра? Более того, наши рос­сий­ские сле­до­ва­те­ли в со­от­вет­ствии с этим до­го­во­ром могли бы до­про­сить всех людей, ко­то­рых аме­ри­кан­ская сто­ро­на в чем-то по­до­зре­ва­ет. Я же об этом сказал. Почему этого до сих пор не сде­ла­но ни по одной по­зи­ции? Меня это просто удив­ля­ет. К нам никто офи­ци­аль­но ни с чем не об­ра­ща­ет­ся…

К.Уоллес: Было сде­ла­но об­ви­не­ние. Одну се­кун­ду. Я хочу задать вопрос и пе­рей­ти на другую тему. Почему Вы счи­та­е­те, что Роберт Мюллер вы­сту­пил с этим об­ви­не­ни­ем за три дня до того, как Вы встре­ти­лись с Пре­зи­ден­том Трам­пом на этом сам­ми­те?

В.Путин: Мне это аб­со­лют­но неин­те­рес­но. Это ваши внут­ри­по­ли­ти­че­ские игры. Не де­лай­те от­но­ше­ния между Рос­си­ей и Со­еди­нен­ны­ми Шта­та­ми за­лож­ни­ком вашей внут­ри­по­ли­ти­че­ской борьбы.

Кстати говоря, то, что это ис­поль­зо­ва­но во внут­ри­по­ли­ти­че­ской борьбе – это для меня оче­вид­но, и это не делает чести аме­ри­кан­ской де­мо­кра­тии, потому что ис­поль­зо­вать пра­во­охра­ни­тель­ные органы во внут­ри­по­ли­ти­че­ской борьбе недо­пу­сти­мо.

А по этому факту я Вам уже сказал. По­жа­луй­ста, офи­ци­аль­ный запрос …

К.Уоллес: Счи­та­е­те ли Вы, что гос­по­дин Мюллер пы­та­ет­ся са­бо­ти­ро­вать от­но­ше­ния?

В.Путин: Не хочу давать оценок его работе, это не мое дело, пускай Кон­гресс это делает, ко­то­рый его на­зна­чал. Кстати, суд усо­мнил­ся в том, что гос­по­дин Мюллер на­зна­чен в полном со­от­вет­ствии с аме­ри­кан­ским за­ко­ном на ту долж­ность, ко­то­рую он сейчас за­ни­ма­ет в ка­че­стве спец­пред­ста­ви­те­ля.

Это было сде­ла­но, как счи­та­ют в аме­ри­кан­ском суде, с на­ру­ше­ни­ем дей­ству­ю­ще­го аме­ри­кан­ско­го за­ко­но­да­тель­ства, но это не мое дело, по­жа­луй­ста, раз­бе­ри­тесь в этом сами. Что ка­са­ет­ся по­до­зре­ния, об­ви­не­ний – есть преду­смот­рен­ная до­го­во­ром про­це­ду­ра, об­ра­щай­тесь в рамках этих про­це­дур.

К.Уоллес: Могу я пойти дальше, гос­по­дин Пре­зи­дент? Думаю, что се­го­дняш­няя пресс-кон­фе­рен­ция – мое мнение несколь­ко стран­ное, потому что Пре­зи­дент Трамп кри­ти­ко­вал де­мо­кра­тов, го­во­рил о сер­ве­ре Де­мо­кра­ти­че­ской партии. Он не го­во­рил о России, он не го­во­рил о ГРУ.

Много есть теорий в США по поводу того, почему Пре­зи­дент Трамп не хочет кри­ти­ко­вать Вас. Я хотел бы спро­сить Вас по ряду во­про­сов. Есть ли у Вас какой-то ком­про­мат в от­но­ше­нии него?

И другой момент: как опыт­ный по­ли­тик, бывший офицер КГБ, Вы знаете, как ис­поль­зо­вать фразы, такие как «лживые но­во­сти» и так далее. Счи­та­е­те Вы, что с Пре­зи­ден­том Трам­пом легко иметь дело?

В.Путин: Первое. Что ка­са­ет­ся, почему мы го­во­ри­ли как ин­тел­ли­гент­ные люди друг с другом. Вас это удив­ля­ет? Разве стоило встре­чать­ся, ехать в Хель­син­ки: ему за океан лететь, мне из Москвы сюда при­ле­тать, чтобы здесь друг друга по­но­сить непри­лич­ны­ми сло­ва­ми и ругать друг друга? Это не со­от­вет­ству­ет ди­пло­ма­ти­че­ской ми­ро­вой прак­ти­ке.

Тогда не нужно встре­чать­ся, если друг друга ругать и ухуд­шать от­но­ше­ния. Мы со­бра­лись, встре­ти­лись для того, чтобы найти пути улуч­ше­ния наших от­но­ше­ний, а не раз­ру­шать их окон­ча­тель­но. Это первая часть моего ответа.

Вторая часть за­клю­ча­ет­ся в том, есть ли у нас какой-то ком­про­мат. Нет у нас ни­ка­ко­го ком­про­ма­та и быть не может. Не хочу оби­деть гос­по­ди­на Пре­зи­ден­та Трампа и боюсь по­ка­зать­ся невеж­ли­вым, но до того, как он объ­явил, что будет кан­ди­да­том в Пре­зи­ден­ты, он не пред­став­лял для нас ни­ка­ко­го ин­те­ре­са.

Он бо­га­тый че­ло­век, но бо­га­тых людей в Со­еди­нен­ных Штатах много. Он за­ни­мал­ся стро­и­тель­ным биз­не­сом, он про­во­дил кон­кур­сы кра­со­ты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет Пре­зи­ден­том США. Он ни­ко­гда не го­во­рил о своих по­ли­ти­че­ских ам­би­ци­ях. Так что это просто чушь.

Вы по­ни­ма­е­те, я же го­во­рил сейчас на пресс-кон­фе­рен­ции, в Пе­тер­бург при­е­ха­ло 550 круп­ней­ших аме­ри­кан­ских биз­не­сме­нов, каждый из них, на­вер­ное, яв­ля­ет­ся более круп­ным, чем гос­по­дин Трамп. И Вы что ду­ма­е­те, мы то­таль­но со всеми ра­бо­та­ем, бегает наша спец­служ­ба за всеми, что-то под­слу­ши­ва­ет и под­гля­ды­ва­ет, что ли?

Во-первых, мы этим не за­ни­ма­ем­ся в от­ли­чие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столь­ко нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми то­таль­но сле­дить. Это не просто не входит в наши планы, это невоз­мож­но, и ничего по­доб­но­го в от­но­ше­нии Трампа мы, ко­неч­но, не делали.

К.Уоллес: Хотел бы задать Вам пару кон­крет­ных во­про­сов по поводу НАТО. Если НАТО вклю­чит либо Укра­и­ну, либо Грузию в свои члены, как Вы про­ре­а­ги­ру­е­те?

В.Путин: Си­ту­а­ция в НАТО скла­ды­ва­ет­ся сле­ду­ю­щим об­ра­зом. Я пре­крас­но знаю, как ра­бо­та­ют ме­ха­низ­мы при­ня­тия ре­ше­ний. Ко­неч­но, там кон­сен­су­сом все при­ни­ма­ет­ся, но до при­ня­тия на пло­щад­ке Ор­га­ни­за­ции Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра с от­дель­ны­ми чле­на­ми НАТО можно ведь ра­бо­тать на дву­сто­рон­ней основе, что и было сде­ла­но с Поль­шей, что и было сде­ла­но с Ру­мы­ни­ей, где раз­ме­ща­ют­ся сейчас эле­мен­ты стра­те­ги­че­ской про­ти­во­ра­кет­ной обо­ро­ны США.

Для нас это пред­став­ля­ет прямую угрозу нашей без­опас­но­сти. По­это­му про­дви­же­ние ин­фра­струк­ту­ры НАТО к нашим гра­ни­цам будет пред­став­лять для нас угрозу, и мы будем от­но­сить­ся, ко­неч­но, крайне от­ри­ца­тель­но.

К.Уоллес: Второй вопрос. Про­во­дят­ся два круп­ней­ших учения НАТО Anaconda и Trident Juncture. Вы и Пре­зи­дент Трамп об­суж­да­ли эти учения? На­при­мер, с ли­де­ром Се­вер­ной Кореи он го­во­рил о том, что он пре­кра­тит участ­во­вать в во­ен­ных играх. Го­во­рил ли он Вам о том, что США не будет участ­во­вать в этих двух уче­ни­ях НАТО?

В.Путин: Нет, мы не об­суж­да­ли, хотя, ко­неч­но, это нас бес­по­ко­ит. Ведь сейчас ин­фра­струк­ту­ра НАТО рас­ши­ря­ет­ся, уве­ли­че­но ко­ли­че­ство на­тов­ских во­ен­но­слу­жа­щих в тех рай­о­нах, в ко­то­рых их быть не должно, на 10 тысяч че­ло­век.

Их не должно было бы быть там в со­от­вет­ствии с ос­но­во­по­ла­га­ю­щим до­ку­мен­том, вы­стра­и­ва­ю­щим от­но­ше­ния между Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­ей и НАТО. Это, ко­неч­но, де­ста­би­ли­зи­ру­ю­щий фактор. Мы его должны учи­ты­вать в наших от­но­ше­ни­ях. Но се­год­ня мы с Пре­зи­ден­том Трам­пом об этом не го­во­ри­ли.

К.Уоллес: Хочу спро­сить Вас об уча­стии России в Сирии. По ин­фор­ма­ции неза­ви­си­мых на­блю­да­те­лей, с мо­мен­та начала граж­дан­ской войны в 2011 году более по­лу­мил­ли­о­на че­ло­век по­гиб­ло, и Россия под­вер­га­ла бом­бар­ди­ров­кам граж­дан­ское на­се­ле­ние в Алеппо и в других местах.

В.Путин: Идет война, а это самое ужас­ное, что может быть между людьми. Ко­неч­но, жертвы неиз­беж­ны. Всегда встает вопрос, кто ви­но­ват. На мой взгляд, ви­но­ва­ты тер­ро­ри­сти­че­ские груп­пи­ров­ки, ко­то­рые де­ста­би­ли­зи­ро­ва­ли си­ту­а­цию в этой стране. Это ИГИЛ, «Джаб­хат ан-Нусра» и им по­доб­ные. Они и яв­ля­ют­ся ви­нов­ни­ка­ми.

Именно так от­ве­ча­ют аме­ри­кан­ские во­ен­ные, когда они на­но­сят удары по граж­дан­ским объ­ек­там в Аф­га­ни­стане, Ираке либо какой-то другой стране. И в целом, хотя кому-то может по­ка­зать­ся это спор­ным, но в целом ведь это правда.

Что ка­са­ет­ся Сирии непо­сред­ствен­но. Аме­ри­кан­ская авиа­ция на­но­си­ла очень се­рьез­ные удары по городу Ракка. Мы се­год­ня го­во­ри­ли с Пре­зи­ден­том о том, что нужно пред­при­нять сов­мест­ные усилия для гу­ма­ни­тар­ных опе­ра­ций. Думаю, что нам удаст­ся дви­гать­ся в этом на­прав­ле­нии. Очень бы хо­те­лось, чтобы планы, о ко­то­рых мы се­год­ня го­во­ри­ли, были ре­а­ли­зо­ва­ны.

К.Уоллес: Ко­мис­сия ООН, ко­то­рая рас­сле­ду­ет си­ту­а­цию в Сирии, ци­ти­рую, ска­за­ла: «Имели место це­ле­на­прав­лен­ные атаки на граж­дан­ское на­се­ле­ние со сто­ро­ны рос­сий­ских пи­ло­тов, ко­то­рые пи­ло­ти­ро­ва­ли Су-24 и Су-25».

В.Путин: Все под­ле­жит про­вер­кам и оцен­кам.

Но хочу Вас вер­нуть к тому, что я только что сказал в от­но­ше­нии города Ракка. Са­мо­ле­ты, ко­то­рые на­но­си­ли удар по этому городу, пи­ло­ти­ро­ва­ли аме­ри­кан­ские…

К.Уоллес: Мы не можем го­во­рить об Алеппо и Гута?

В.Путин: Нет, мы можем го­во­рить об Алеппо и Гута, но тогда да­вай­те го­во­рить и о Ракке. Не надо вы­хва­ты­вать из кон­тек­ста одни со­бы­тия и за­бы­вать про другие. Хорошо?

К.Уоллес: Не думаю, что было кро­во­про­ли­тие в Ракке, когда сотни тысяч людей были убиты в Алеппо, Гуте и в ходе всей граж­дан­ской войны пол­мил­ли­о­на че­ло­век, 20 тысяч детей по­гиб­ли от режима Асада и тех, кто под­дер­жи­вал его из Москвы. Они тер­ро­ри­сты?

В.Путин: Вы глу­бо­ко за­блуж­да­е­тесь, и мне очень жаль, что Вы не знаете ре­аль­ной об­ста­нов­ки в Сирии. В Ракке по­гиб­ло огром­ное ко­ли­че­ство мир­но­го на­се­ле­ния. Ракка стерта с лица земли, это сплош­ные руины, на­по­ми­на­ют Ста­лин­град времен Второй ми­ро­вой войны, и ничего хо­ро­ше­го, ко­неч­но, в этом нет.

По­вто­ряю еще раз, вина лежит на тех людях, ко­то­рые ру­ко­вод­ству­ют­ся со­об­ра­же­ни­я­ми тер­ро­ри­сти­че­ско­го ха­рак­те­ра и ис­поль­зу­ют мирное на­се­ле­ние в ка­че­стве за­лож­ни­ков.

К.Уоллес: На сам­ми­те «боль­шой се­мер­ки» Пре­зи­дент Трамп сказал, что Крым вполне может быть рос­сий­ским, потому что все там го­во­рят на рус­ском языке. Го­во­рил ли Вам он о том, что на­сту­пит время, не се­год­ня, но на­сту­пит время, когда он может при­знать ан­нек­сию Рос­си­ей Крыма и снять санк­ции, либо вер­нуть Россию в «боль­шую се­мер­ку», то есть в «боль­шую вось­мер­ку»; «боль­шая вось­мер­ка» пе­ре­ста­ла су­ще­ство­вать из-за ан­нек­сии Крыма.

В.Путин: Хочу Вас по­пра­вить, при­со­еди­не­ние Крыма к России не яв­ля­ет­ся ан­нек­си­ей, потому что един­ствен­ная форма де­мо­кра­тии – это во­ле­изъ­яв­ле­ние людей, про­жи­ва­ю­щих на опре­де­лен­ных тер­ри­то­ри­ях.

Люди в Крыму пришли на ре­фе­рен­дум и про­го­ло­со­ва­ли за неза­ви­си­мость и при­со­еди­не­ние к Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. Если это ан­нек­сия, то что тогда де­мо­кра­тия? Это во-первых.

Во-вторых, мы знаем по­зи­цию Пре­зи­ден­та Трампа по поводу того, что Крым – это часть укра­ин­ско­го го­су­дар­ства, он мне се­год­ня об этом еще раз сказал, я ему сфор­му­ли­ро­вал нашу по­зи­цию, ко­то­рая близка к тому, что я сейчас транс­ли­ро­вал Вам. На этом наша дис­кус­сия по Крыму за­вер­ше­на.

К.Уоллес: Хорошо, у нас в любом случае вре­ме­ни мало оста­лось. Пойдем дальше.

В про­шлом году ми­нистр обо­ро­ны США сказал, что Россия яв­ля­ет­ся самой се­рьез­ной угро­зой, Россия – самая се­рьез­ная угроза США, и он го­во­рил также о том, что это еще боль­шая угроза, чем тер­ро­ризм.

В марте Вы пред­ста­ви­ли новое по­ко­ле­ние рос­сий­ских ракет, то, что Вы на­зва­ли непо­бе­ди­мой ра­ке­той, ко­то­рая может обойти всю нашу про­ти­во­ра­кет­ную обо­ро­ну, и даже по­ка­за­ли ви­део­ма­те­ри­ал, ко­то­рый по­ка­зы­вал, как эта су­пер­ра­ке­та летит над США и опус­ка­ет­ся во Фло­ри­де. Там, где есть дом гос­по­ди­на Трампа. Это эс­ка­ла­ция гонки во­ору­же­ний, и было сде­ла­но спе­ци­аль­но с про­во­ка­ци­он­ны­ми целями?

В.Путин: Что ка­са­ет­ся ви­део­ма­те­ри­а­лов, то они не го­во­рят о том, что эта ракета на­прав­ле­на на тер­ри­то­рию США. Надо вни­ма­тель­нее смот­реть за нашими ви­део­ма­те­ри­а­ла­ми. Это первое.

Второе. Все наши новые удар­ные си­сте­мы на­прав­ле­ны…

К.Уоллес: Там было на­пи­са­но «Фло­ри­да».

В.Путин: Нет, там не было на­пи­са­но «Фло­ри­да». Это неправ­да. По­смот­ри­те еще раз и по­вни­ма­тель­нее. Там не было на­пи­са­но «Фло­ри­да». Там было по­нят­но, что летит на другую сто­ро­ну шарика.

К.Уоллес: Это можно было уви­деть на карте.

В.Путин: Нет, нельзя было видеть на карте. Вни­ма­тель­но по­смот­ри­те, вни­ма­тель­но смот­ри­те, а не пу­гай­те свое на­се­ле­ние угро­за­ми, ко­то­рых не су­ще­ству­ет. Да-да, по­смот­ри­те вни­ма­тель­но. Хотите, я Вам подарю этот ролик?

Теперь по поводу удар­ных систем. На­пом­ню, что они ро­ди­лись не сами по себе, они ро­ди­лись как ответ на выход Со­еди­нен­ных Штатов в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке из До­го­во­ра по про­ти­во­ра­кет­ной обо­роне. Мы с самого начала пре­ду­пре­ди­ли наших аме­ри­кан­ских парт­не­ров о том, что мы не готовы стро­ить си­сте­му ПРО, потому что пока не видим ее эф­фек­тив­но­сти, и она слиш­ком до­ро­гая, но мы будем делать все для ее пре­одо­ле­ния.

И мы услы­ша­ли ответ, я уже много раз об этом сказал, для аме­ри­кан­ских зри­те­лей по­вто­рю еще раз: «Си­сте­ма ПРО нами, аме­ри­кан­ца­ми, де­ла­ет­ся не против вас, а вы де­лай­те, что хотите. Мы будем ис­хо­дить из того, что это не против нас». В 2003-м или в 2004 году я пуб­лич­но уже сказал об одной из этих систем. Ни­ка­кой ре­ак­ции не по­сле­до­ва­ло со сто­ро­ны наших аме­ри­кан­ских парт­не­ров.

Вот мы сейчас это все сде­ла­ли, про­де­мон­стри­ро­ва­ли и по­ка­за­ли, что у нас это есть. Но это пред­мет пе­ре­го­во­ров, мы на­де­ем­ся, и я очень на­де­юсь на то, что в сфере стра­те­ги­че­ской ста­биль­но­сти мы сможем найти при­ем­ле­мые ре­ше­ния для обеих сторон, в том числе это ка­са­ет­ся, кстати говоря, и ракет сред­ней и мень­шей даль­но­сти.

К.Уоллес: Вре­ме­ни мало. Хочу спро­сить у Вас о на­ру­ше­нии РСМД, но три по­след­них во­про­са о Вла­ди­ми­ре Путине.

Когда Вас из­бра­ли первый раз в 2000 году, Вас пред­став­ля­ли как де­мо­кра­ти­че­ско­го ре­фор­ма­то­ра. Вы го­во­ри­ли о цен­но­сти ев­ро­пей­ской куль­ту­ры, и Вы не ис­клю­ча­ли даже воз­мож­но­сти [для России] всту­пать в НАТО. Что слу­чи­лось?

В.Путин: Во-первых, у меня ничего не из­ме­ни­лось, я каким был, таким и остал­ся. Я стал Пре­зи­ден­том Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции уже будучи взрос­лым че­ло­ве­ком, как из­вест­но, а в этом воз­расте пред­по­чте­ния, жиз­нен­ные уста­нов­ки не ме­ня­ют­ся.

Но мы вы­нуж­де­ны ре­а­ги­ро­вать на все, что про­ис­хо­дит вокруг нас. Во-первых, рас­ши­ре­ние НАТО на Восток двумя вол­на­ми. Когда Со­вет­ский Союз уходил из Гер­ма­нии, нам было ска­за­но, что об одном рус­ские должны знать точно: рас­ши­ре­ния НАТО на восток за гра­ни­цы Гер­ма­нии не будет.

Двумя вол­на­ми все про­изо­шло, несмот­ря на наши прин­ци­пи­аль­ные воз­ра­же­ния, пле­вать хотели на наши воз­ра­же­ния. Мы про­си­ли не вы­хо­дить из До­го­во­ра по про­ти­во­ра­кет­ной обо­роне – нет, Со­еди­нен­ные Штаты вышли в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке. Несмот­ря на наше пред­ло­же­ние не делать этого, по­ра­бо­тать сов­мест­но, все это было от­кло­не­но. Есть и другие при­ме­ры.

На­при­мер, со­бы­тия в Юго­сла­вии. Вы знаете, что и Пре­зи­дент Ельцин ка­те­го­ри­че­ски воз­ра­жал против во­ен­ных опе­ра­ций, ко­то­рые не были санк­ци­о­ни­ро­ва­ны Со­ве­том Без­опас­но­сти Ор­га­ни­за­ции Объ­еди­нен­ных Наций. А это един­ствен­ный способ при­ме­не­ния Во­ору­жен­ных Сил ле­галь­ным об­ра­зом. Нас никто не по­слу­шал.

Были и другие при­ме­ры, ко­то­рые ухуд­ша­ли наши от­но­ше­ния. Скажем, рас­про­стра­не­ние аме­ри­кан­ско­го за­ко­но­да­тель­ства за пре­де­лы аме­ри­кан­ских на­ци­о­наль­ных границ, раз­лич­ные санк­ции и так далее. Это мы что ли вво­ди­ли? Это же вы сде­ла­ли.

Вы меня спро­си­ли про Крым, про Укра­и­ну. Это же не мы ор­га­ни­зо­ва­ли там во­ен­ный го­су­дар­ствен­ный пе­ре­во­рот и во­ору­жен­ную смену власти в на­ру­ше­ние кон­сти­ту­ции Укра­и­ны, не мы же там пи­рож­ки раз­да­ва­ли по­встан­цам на этот счет? Да, мы по­ни­ма­ем, там слож­ные про­цес­сы, но не таким же об­ра­зом их нужно решать. Причем где? Прямо у наших границ.

По­это­му со мной-то ничего не слу­чи­лось. Что с вами про­изо­шло, мне бы хо­те­лось знать.

К.Уоллес: Вы ска­за­ли, что с Вами ничего не слу­чи­лось. Хочу спро­сить Вас не с меж­ду­на­род­ной точки зрения, а с внут­рен­ней, рос­сий­ской точки зрения, почему столь­ко людей, ко­то­рые вы­сту­па­ют против Вла­ди­ми­ра Путина, вдруг были убиты?

Сергей Скри­паль, бывший офицер раз­вед­ки и двой­ной агент был жерт­вой атаки нервно-па­ра­ли­ти­че­ско­го газа, около Кремля также погиб оп­по­нент, Анна По­лит­ков­ская была убита. Почему столь­ко людей, ко­то­рые яв­ля­ют­ся по­ли­ти­че­ски­ми оп­по­нен­та­ми Вла­ди­ми­ра Путина, под­вер­га­лись таким на­па­де­ни­ям?

В.Путин: Во-первых, у нас у всех много по­ли­ти­че­ских про­тив­ни­ков. И у Пре­зи­ден­та Трампа много по­ли­ти­че­ских про­тив­ни­ков. Возь­ми­те любого че­ло­ве­ка, ко­то­рый за­ни­ма­ет­ся го­су­дар­ствен­ной…

К.Уоллес: Но они живы.

В.Путин: Не всегда. У вас Пре­зи­ден­тов не уби­ва­ли, что ли? Вы под­за­бы­ли об этом? Кен­не­ди где убили, в США или в России? А с Кингом что слу­чи­лось? Что вообще про­ис­хо­дит во время столк­но­ве­ний между по­ли­ци­ей и чле­на­ми граж­дан­ско­го об­ще­ства, скажем, эт­ни­че­ских негри­тян­ских ор­га­ни­за­ций? Это у нас, что ли, про­ис­хо­дит или у вас? Это у вас про­ис­хо­дит. У вас много своих про­блем.

А то, что в России про­ис­хо­дят кри­ми­наль­ные про­яв­ле­ния, да, к со­жа­ле­нию, это так. Россия на­хо­дит­ся еще в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни в со­сто­я­нии своего го­су­дар­ствен­но­го ста­нов­ле­ния. И есть много, к со­жа­ле­нию, про­яв­ле­ний по­доб­но­го рода. Мы с этим бо­рем­ся и при­вле­ка­ем к от­вет­ствен­но­сти людей, ко­то­рые за это от­ве­ча­ют.

Вы ска­за­ли про Скри­па­лей. Мы хотим, чтобы нам дали хотя бы какие-то до­ку­мен­ты на этот счет, хоть какие-то ма­те­ри­а­лы. Ведь никто кон­крет­но­го ничего не го­во­рит. Так же, как в случае об­ви­не­ния нас во вме­ша­тель­стве в по­ли­ти­че­ские про­цес­сы в США. Ведь ни одного до­ку­мен­та не дали.

Теперь мы слышим, что еще два че­ло­ве­ка по­стра­да­ли от этого так на­зы­ва­е­мо­го хи­ми­че­ско­го пре­па­ра­та, ко­то­рый на­зы­ва­ют «Но­вич­ком». Но я даже фа­ми­лий этих ни­ко­гда не слышал. Что это за люди, от чего они по­стра­да­ли, почему?

К.Уоллес: Они под­ня­ли бу­тыл­ку, ко­то­рая ис­поль­зо­ва­лась для на­па­де­ния на Скри­па­лей.

По­след­ний вопрос могу задать?

В.Путин: Нет, да­вай­те мы с этим раз­бе­рем­ся. Какую бу­тыл­ку? Кто поднял? Где поднял? Где хи­ми­че­ский состав? Или, может быть, есть другие при­чи­ны, от ко­то­рых эти люди по­стра­да­ли? Может быть, они на­хо­дят­ся внутри Ве­ли­ко­бри­та­нии?

С этим же никто не хочет раз­би­рать­ся как сле­ду­ет. Просто го­ло­слов­ные об­ви­не­ния. Зачем это? Зачем ухуд­шать наши от­но­ше­ния? Мы и с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей хотим их вы­стра­и­вать долж­ным об­ра­зом.

К.Уоллес: И на­ко­нец, одна из причин, по ко­то­рой Вы хотели сде­лать это ин­тер­вью, сво­дит­ся к тому, чтобы люди в США и на Западе лучше поняли Вас. Вас очень часто на­зы­ва­ют силь­ным че­ло­ве­ком: ав­то­крат, че­ло­век, ко­то­рый яв­ля­ет­ся сим­во­лом силы России. Эти ха­рак­те­ри­сти­ки пра­виль­ные?

В.Путин: Я не пре­тен­дую на то, чтобы быть сим­во­лом России. Но с точки зрения дей­ству­ю­ще­го закона флаг, гимн, сам ин­сти­тут пре­зи­дент­ской власти в из­вест­ной сте­пе­ни яв­ля­ют­ся сим­во­ла­ми страны, и не только России, но и любой другой страны.

На­де­юсь, что и моя работа от­ра­жа­ет то, чем занята Россия, чем она обес­по­ко­е­на и на что готова пойти для того, чтобы нор­ма­ли­зо­вать наши от­но­ше­ния со всеми стра­на­ми, в том числе, ко­неч­но, и с такой ве­ли­кой стра­ной, как Со­еди­нен­ные Штаты Аме­ри­ки.

Я уже го­во­рил по поводу эко­но­ми­ки. Смот­ри­те, я гос­по­ди­ну Трампу при­во­дил эти при­ме­ры. Сейчас на нашем рынке ев­ро­пей­цы про­да­ют то­ва­ров в год на 100 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров плюс еще на 50 мил­ли­ар­дов про­да­ют услуг. Китай про­да­ет на нашем рынке то­ва­ров при­мер­но на 57 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. А США знаете на сколь­ко? На 12. А услуг – на 5.

Это ре­зуль­тат вашей по­ли­ти­ки, в том числе санк­ций. Кому это нужно? Взяли, вы­гна­ли свои круп­ные ком­па­нии с нашего рынка. Они ушли и усту­пи­ли место кон­ку­рен­там, в том числе в круп­ных про­ек­тах, в ко­то­рых они были крайне за­ин­те­ре­со­ва­ны, деньги вло­жи­ли – неко­то­рые даже деньги по­те­ря­ли. Зачем?

Мы за­ин­те­ре­со­ва­ны в раз­ви­тии от­но­ше­ний в сфере без­опас­но­сти, стра­те­ги­че­ской ста­биль­но­сти, пре­одо­ле­нии кри­зи­сов, борьбе с тер­ро­риз­мом, в сфере эко­но­ми­ки. На­де­юсь, что се­год­ня мы с Пре­зи­ден­том Трам­пом сде­ла­ли хотя бы первый шаг в этом на­прав­ле­нии.

К.Уоллес: Гос­по­дин Пре­зи­дент, спа­си­бо за то, что Вы с нами по­го­во­ри­ли.

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