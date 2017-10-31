/Поглед.инфо/ Saudi Aramco е петролна компания, създадена през 1933 г. в резултат на концесионно споразумение между саудитското правителство и американската компания Standard Oil of California. Първоначалното име е California-Arabian Standard Oil Company; От 1944 г. компанията е наречена Arabian American Oil Company.

През 1950 г. крал Абдул Азиз ибн Сауд заплашва да национализира петрола в страната, принуждавайки американския партньор да се съгласи с разделянето на печалбите 50/50. Седалището на компанията е преместено от Ню Йорк в Саудитска Арабия (Dhahran). През 1973 г., след американската подкрепа на Израел по време на войната в Йом Кипур, правителството на Саудитска Арабия придоби 25% от капитала на компанията, като увеличи дела си до 60% през 1974 г. И накрая, през 1980 г. компанията става 100% собственост на саудитското правителство. През ноември 1988 г. компанията получи ново име - Saudi Arabian Oil Company (или Saudi Aramco). Това е най-голямата компания в Саудитска Арабия - основата на цялата саудитска икономика и финансова система. До неотдавна 90% от печалбите на компанията отиват в държавния бюджет.

Saudi Aramco не е публична компания, няма акции, търгувани на пазара и не публикува финансови отчети. Това прави оценката на компанията малко трудна, но никой не се съмнява, че Saudi Aramco е най-голямата петролна компания в света. Тя притежава над 100 нефтени и газови находища в Саудитска Арабия с резерви за най-малко 264 милиарда барела петрол, което се оценява на около една четвърт от известните световни запаси от тази суровина. Обемът на продукцията на компанията не е изчерпателна, има данни само за няколко години. Така че през 2013 г. "Saudi Aramco" произвежда 3.4 милиарда барела суров петрол. Според експерти, годишното производство на нефт и газ на саудитската компания е около два пъти по-голяма от най-голямата американска компания Exxon Mobil. Прави впечатление, че Saudi Aramco никога не е включвана в класацията на най-големите световни петролни компании, тъй като той не публикува финансови показатели като печалба, оборот, активи и пазарна капитализация. Ето защо, с най-висок рейтинг са американската Exxon Mobil и Chevron, китайската Sinopec и Petro China, англо-холандската Royal Dutch Shell, британската BP, френската Total. Всеки обаче разбира, че тези лидери на световния петролен бизнес са джуджета на фона на Saudi Aramco. Тя има клонове, съвместни предприятия и дъщерни дружества в Китай, Япония, Филипините, Република Корея, Сингапур, Обединените арабски емирства, САЩ и Великобритания. Има флотилия от супертанкери.

/рус.ез./

Настоящей сенсацией стало сделанное в начале 2016 года заявление руководства Saudi Aramco о планах приватизации части компании через процедуру IPO (предложение акций для продажи на фондовом рынке). Ряд официальных представителей правительства Саудовской Аравии заявляют, что доходы от приватизации Saudi Aramco будут преимущественно использованы для развития самой компании. Сегодня компания в основном занята добычей и экспортом сырой нефти, а нужно превратить Saudi Aramco в многопрофильную компанию с глубокой переработкой углеводородного сырья; привлечённые деньги будут направляться на создание мощностей по производству нефтепродуктов и широкого спектра нефтехимии.

Другая версия причин приватизации – деньги от частичной продажи Saudi Aramco пойдут на формирование национального суверенного фонда. Говорится о планах сделать его крупнейшим в мире суверенным фондом в размере 2 трлн. долл., чтобы финансировать из него масштабную программу диверсификации саудовской экономики. Страна должна заранее готовиться к завершению «нефтяного века», отходить от моно-продуктовой (нефтяной) специализации. В Саудовской Аравии действительно ведётся напряжённая работа по созданию такой программы. Недавно в Эр-Рияде завершилась работа первой конференции «Инвестиционная инициатива будущего», на которой представители Саудовской Аравии огласили некоторые параметры будущей программы перестройки своей экономики. Диверсификация будет осуществляться не только за счеёт структурной перестройки хозяйства на территории страны, но и за счёт приобретения Саудовской Аравией активов за границей.

На продажу предполагается выставить акции Saudi Aramco, эквивалентные примерно 5 процентам капитала компании. Чтобы понять, сколько это будет в абсолютном выражении, нужна оценка возможной рыночной стоимости компании. Чуть ли не на следующий день после заявления о возможной продаже части компании (это был январь 2016 года) в мировых СМИ появилась сенсационная оценка независимого нефтяного аналитика Мохаммеда аль-Саббана, который ранее работал старшим советником министерства нефти Саудовской Аравии. Он оценил компанию в 10.000.000.000.000 (десять триллионов) долларов США. Для сравнения отмечу, что капитализация самой крупной американской нефтяной компании ExxonMobil в 2016 году едва превышала 350 млрд. долл. Позднее, правда, пена сенсационности в оценках стала исчезать. Стали называться более обоснованные цифры, чаще 2 трлн. долл. Это означало, что Саудовская Аравия сможет выручить от продажи 5% компании сумму, равную примерно 100 млрд. долл. Главным козырем компании является даже не нынешний рекордный объём добычи нефти, а запасы углеводородного сырья, которыми располагает Saudi Aramco. Никто из фигурантов рейтингов мирового нефтяного бизнеса даже не приближается по этому показателю к саудовской компании.

В настоящее время Эр-Рияд уточняет и выверяет данные о запасах углеводородного сырья в месторождениях, которыми владеет Saudi Aramco. Тщательно готовится финансовая отчётность в тех форматах, которые необходимы для публичного размещения акций. Ведётся реструктуризация компании, оптимизация её организационной структуры и управления. Наконец, сделан такой важный ход, как снижение налогов на прибыль компании. Традиционно ставка налога была равна 90%, в этом году она установлена на уровне 50%, что примерно соответствует уровню налогообложения ведущих западных нефтяных компаний. Понижение ставки налога повышает дивиденды и делает компанию в инвестиционном отношении более привлекательной.

Руководство Саудовской Аравии вело переговоры с потенциальными биржевыми площадками, на которых могло бы проводиться размещение акций Saudi Aramco. Главными претендентами рассматривались фондовые биржи Нью-Йорка и Лондона. Между ними даже началась грызня за право провести операцию. Эр-Рияд стал достаточно умело играть на этой конкуренции, торгуясь по поводу комиссионных за размещение.

Однако с начала текущего года оценки рыночной стоимости компании Saudi Aramco стали неожиданно снижаться. Начали появляться оценки капитализации компании, равные 1,5 трлн. долл., затем – 1 трлн. долл. Консалтинговая компания Wood Mackenzie оценила Saudi Aramco вообще в 400 млрд. долл., что приблизило её к американской ExxonMobil. Неожиданно западные консультанты заговорили о необходимости «дисконтировать» цену саудовской компании, так как она является государственной, а на фондовых рынках бумаги всех государственных эмитентов по определению должны продаваться с «дисконтом». Мол, та же самая Saudi Aramco сегодня имеет налоговую ставку в размере 50% прибыли, а завтра правительство как хозяин компании одним росчерком пера опять вернётся к ставке в 90%. Кроме того, возникло опасение, что цены на нефть в ближайшие годы будут низкими, и Saudi Aramco не сможет дать большую прибыль. Однако всё это никак не объясняет, почему за год оценки саудовской компании так сильно просели.

Эксперты считают причиной этого давление Вашингтона на Эр-Рияд по вопросу, который отчасти можно назвать нефтяным, а отчасти валютным. Давление Вашингтона в свою очередь является реакцией на то давление, которое на Эр-Рияд оказывает Китай, который добивается, чтобы Saudi Aramco поставляла ему нефть не за доллары, а за юани. Китай на сегодняшний день стал крупнейшим в мире импортёром нефти, отодвинув США на второе место. Одновременно Китай - основной покупатель саудовской нефти, и он не желает более расплачиваться за чёрное золото американской валютой. Ряд экспортёров нефти в Китай уже совершили частичный или полный переход на расчёты в юанях. Это, прежде всего, Нигерия и Иран. С недавнего времени и Россия стала поставлять нефть в Китай за юани (пока, правда, их доля незначительна).

Саудовская Аравия, однако, находясь в зависимости от США, до сих пор отказывалась от юаневых расчётов. Правда, такой отказ ей дорого обходится: Китай постепенно замещает её другими поставщиками. До недавнего времени саудиты занимали первое место в поставках нефти в Китай, теперь их оттеснила на второе место Россия. Если дело так пойдёт и дальше, Saudi Aramco вообще может потерять китайский рынок.

Эр-Рияд оказался между молотом и наковальней. Трудно даже представить, какие удары могут обрушиться на Саудовскую Аравию из-за Атлантического океана, если она продаст хотя бы один баррель нефти за китайскую валюту. Ведь это будет прямой вызов нефтедоллару, который как раз родился в Саудовской Аравии в 70-е годы ХХ века после переговоров Генри Киссинджера и короля Фейсала.

Вашингтон строго предупреждает Эр-Рияд воздержаться от необдуманного шага по замене доллара юанем в торговле с Китаем. Это станет примером для других участников нефтяного рынка (может начаться торговля нефтью на рубли, рупии, риалы и т. п.). А завтра эпидемия перехода на национальные валюты может перекинуться на другие товарные рынки. Кстати, Пекин в текущем году начинает торговлю на своих товарных биржах нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, и заявляет, что это лишь первый шаг.

В окружении президента США уже звучат предложения заблокировать размещение акций Saudi Aramco на фондовой бирже Нью-Йорка. Видны признаки организованной игры на понижение в отношении саудовской нефтяной компании. В этих условиях Эр-Рияд сообщил о переносе сроков размещения акций на более отдалённое время. Однако сама собой ситуация не рассосётся, Саудовской Аравии всё равно придётся делать выбор между долларом и юанем.

Усиливая давление на Эр-Рияд, Пекин одновременно предложил саудовцам выкупить напрямую 5 процентов Saudi Aramco без использования привычного ритуала размещения акций на фондовых рынках Запада. И готов выложить за это «справедливую» цену (примерно 100 млрд. долл.). Китайские власти уже заявили, что формируют консорциум из энергетических и финансовых компаний, а также Суверенного фонда Китая с целью покупки «кусочка» саудовской компании. Этот консорциум, как сообщают китайские СМИ, готов стать якорным инвестором Saudi Aramco.

Беспроигрышный ход Пекина в шахматной игре с Вашингтоном нейтрализует угрозу США сорвать продажу Saudi Aramco и одновременно подталкивает Эр-Рияд к решению о переходе в торговле саудовской нефтью на юань.

Интрига в треугольнике Пекин – Эр-Рияд – Вашингтон принимает нешуточный характер, но на смену игре может прийти война. Именно поэтому саудовский король в начале октября посетил Москву.

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