/Поглед.инфо/ Разстоянието на действие на иранските балистически ракети ще бъде ограничено до две хиляди километра. Най-малкото това се разбира от думите на аятолах Хаменей, при това казани именно в навечерието на визитата на Путин в Техеран. Това заявление има пряко отношение към руско-американските отношения и една от техните най-остри страни – спорът по повод на системата ПРО. Адресатът на това заявление обаче е не само Путин.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заповяда да се съкрати разстоянието на полета на балистическите ракети до 2 хил км., макар че иранските военни могат да го увеличат, съобщи във вторник командващият Корпуса на стражите на реда на Ислямската революция (КСИР) генерал-майор Мохамад Али Джафари.

“Американците, техните сили и интереси са разположени в радиус от 2 хил. км. от нас и ние сме способни да отговорим на всяка тяхна безразсъдна атака” - цитира го “Интерфакс”. Джафари допълни, че се съмнява във възможността за война със САЩ, нали Вашингтон “знае, че ако започнат война между Иран и САЩ те ще загубят повече”.

Междувременно съвсем наскоро, в събота, президентът на републиката Хасан Роухани обеща и по-нанатък да развива ракетната програма. В края на септември на парада в Техеран за пръв път публиката видя новата балистическа ракета “Хорамшахр”. Иран настоява, че балистическите ракети са предназначени само за отбрана. Но миналата седмица долната камара на Конгреса на САЩ потвърди против него нови наказателни мерки, обявеният повод за които е именно развитието на програмата за балистически ракети.

Корпусът на стражите също блъфира

Както предполжи американският телевизионен канал ABCNews, с обещанието да съкрати радиуса на ракетите си Иран се питва да покаже, че за разлика от КНДР, неговата програма носи чисто отбранителен характер.

“Тук не трябва да се доказва нищо. Това все едно няма да помогне – възразява генерал-лейтенанта от запаса, експерта от ПИР-Центъра Евгени Бужински. - Американците са сигурни, че Путин се е намесил в техните избори. Вие можете да пробиете стената с глава, но те ще бъдат сигурни в това. Същото е и с ракетите. Освен това, хората, които се занимават с това сериозно – в ЦРУ и в Пентагона и така знаят какви ракети има Иран. Всичко останало е вестникарски шум за публиката”.

Въпреки заявлението на главнокомандващия на КСИР, Бужински е сигурен: в действителност Иран няма да може да построи ракета с по-голяма радиус на действие, тъй като технологически изостава от Русия, САЩ или Китай. Същото се отнася между другото и за КНДР. Според него:

“Всичко, което корейците имат – това е в границите на хиляда километра. Всичко осталано в блъф. Технологически пробив в тази област нямат нито Иран, нито Северна Корея.”

(рус. ез.)

«Любая уважающая себя нация скажет, что мы, конечно, можем, но нам это не нужно. Во-первых, это дорого, во-вторых, у иранцев нет таких технологий, чтобы сделать ракету на межконтинентальную дальность. В-третьих, нужно провести цикл испытаний, – заявил генерал газете ВЗГЛЯД. – Это только Россия имеет такую привилегию – запустить баллистическую ракету на полигон на Камчатку. Остальные страны запускают в открытый океан, но для этого опять же нужно иметь свой атолл, как США или Франция, и контрольно-измерительный комплекс. Ничего из этого у иранцев нет. Теоретически они могут где-то все это попытаться достать, купить».

Но Бужинский согласен, что Ирану и не нужны ракеты большей дальности. «Они претендуют на статус региональной державы. Все их противники находятся в радиусе 2–2,4 тыс. км. Это Саудовская Аравия и Израиль. Больше у них явно выраженных противников нет. Зачем им больше дальность?» – риторически спросил эксперт.

Путину станет легче на переговорах с Трампом

В среду в Тегеране ожидается с визитом президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, он планирует обсудить войну в Сирии, а также тему сделки 2015 года, позволившую уладить конфликт вокруг иранской ядерной программы.

Возможно, миролюбивое обещание аятоллы не случайно прозвучало в канун этого визита. Оно явно упростит Путину диалог и с Израилем, и с президентом США Дональдом Трампом, с которым они, возможно, смогут пообщаться на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Саммит намечен на 5–14 ноября.

Эксперты также напоминают, что иранская ракетная программа уже много лет позволяла США оправдывать строительство объектов ПРО в Центральной Европе – в Польше и Румынии. Заявление аятоллы могло бы лишить американцев этого аргумента. Однако Бужинский уверен, что в публичной сфере Вашингтон все равно будет заявлять, что не верит Тегерану. А представить себе, что иранцы допустят американских инспекторов на свои ракетные базы для проверки, невозможно. Так что каждый останется при своих.

Аятолла Хаменеи пытается поссорить ЕС и Америку

«Американцы все равно верят, будто иранцы спят и видят, как бы нанести удар по США, и для этого им нужна ракета дальностью 10 тыс. км. Хотя это бред. Американцы постоянно обвиняют иранцев в развитии ракетных программ и создании угрозы, вводят против них санкции, вот Тегеран и сделал такое заявление», – пояснил собеседник.

«Иранцы могут допустить к себе каких-то международных наблюдателей, но это будет чисто пропагандистский прием, – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. – Можно проектировать ракеты на любой радиус действия, но ввести в строй только те ракеты, радиус действия которых будет ограничен». Но и официально названный радиус в две тысячи километров все равно достаточен, чтобы достать до Израиля, напоминает эксперт. «Заявление аятоллы означает, что иранцы хотят оставаться в рамках прежних соглашений о ракетах, пытаются смягчить обвинения в том, будто они угрожают Израилю», – заявил он.

Но обещание аятоллы предназначено, по мнению Кедми, прежде всего не Израилю, который ему все равно вряд ли поверит, а Европе. «Иран дает понять Евросоюзу, что ему тоже больше ничего не угрожает, тем самым ограничивая возможности Трампа по втягиванию Старого Света в противостояние с Ираном», – говорит эксперт.

«А уж Евросоюз займет позицию, которая ему выгодна. Если будет выгодно развивать нынешние отношения с Ираном – он не будет выражать сомнений в искренности обещаний аятоллы Хаменеи. В этом вся суть европейской и американской политики: они подтверждают то, что им выгодно, и закрывают глаза на то, что им невыгодно», – добавил Кедми. «Иран не является главным камнем преткновения в отношения России и США. Но Россия может использовать это заявление в переговорах с США, Европой и особенно с Израилем», – подытожил он.

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