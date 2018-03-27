/Поглед.инфо/ Ликвидирането на ядрения реактор спаси режима на Асад, твърди израелският журналист Авигдор Ескин.

„На 9 юни 1981 г. за първи път в живота си срещнах американски сенатор – влиятелният демократ от щата Масачузетс Пол Цонгас. Бях на двайсет и една. В началото на разговора докоснахме леко еврейската тема в СССР, но много скоро той измести разговора в съвсем различна посока: "Вие сте от Израел, нали? Как приемате факта, че преди два дни вашето правителство бомбардира иракския ядрен реактор?"

Опитах се да се измъкна, но сенаторът продължи: "Вие нарушавате международното право, действате несъгласувано с нас. Няма да се примирим с това безобразие от ваша страна!"

Не само сенатори от опозиционната Демократическа партия, но и много републиканци бяха възмутени от действията на Израел. Президентът Роналд Рейгън отговори със санкции срещу Израел. Военните доставки бяха временно прекратени.

Не минаха и десет години, и американците, заедно с Иран и арабските съседи на Саддам Хюсеин, трябваше да признаят, че иракските ракети, които се изстрелват срещу тях, не са оборудвани с ядрени бойни глави.

Първият, който оцени израелската операция, беше Иран. Днес вече знаем, че режимът на аятолясите бе готов да предостави на Израел резервно летище в Тебрис за израелските операции. Днес едва ли някой съжалява, че Багдад не се сдоби с ядрено оръжие до 1984 г. Иран най-малко съжалява за това.

През нощта на 5-6 септември 2007 г. израелските ВВС хвърлиха 24 тона експлозиви срещу сирийския ядрен реактор, за създаването на който помагаха Северна Корея и Иран. Наскоро Израел официално призна този факт. Важно е да се знае, че нито Саддам, нито Асад, се опитаха да отговорят на унищожаването на техните ядрени обекти. И знаеха много добре защо.

Сега да напомним, че този реактор бе в Дейр-ез-Зур. А цялата тази област дълго време бе под контрола на т.нар. Ислямска държава...” (рус.ез.)

Иран помогал Израилю в ликвидации иракского реактора

Ликвидация ядерного реактора спасла режим Асада.

9 июня 1981 года я впервые в жизни встречался с американским сенатором. Мне только исполнился двадцать один год. На Капитолийском холме я оказался для донесения до американских законодателей горьких судеб преподавателей иврита в СССР. Совсем незадолго до того я сам был одним из них. Меня принимал влиятельный сенатор демократ от Массачусетса Пол Цонгас.

В начале разговора мы коснулись слегка темы иврита в СССР, но очень скоро он повел разговор совершенно в другом направлении: «Вы из Израиля? Как вы относитесь к тому, что ваше правительство разбомбило два дня назад иракский ядерный реактор?» Я попытался уйти от обсуждения этой темы, но сенатор не готов был говорить ни о чем ином: «Вы нарушили международные законы, вы действовали несогласованно с нами. Мы не будем мириться с таким безобразием с вашей стороны!»

Истерика сенатора Пола Цонгаса застала меня врасплох. Двадцать один год и отсутствие дипломатических навыков — чего ждать? Я сидел, терпел, а потом прямо сказал ему, что поддерживаю действия израильского правительства. Никто не наделял меня полномочиями представлять там правительство Израиля и тем более — по вопросу уничтожения иракского ядерного реактора. Но Цонгаса несло еще и еще. Встреча закончилась вежливо, но очень холодно.

Не только сенаторы от оппозиционной Демократической партии, но и многие республиканцы были возмущены действиями Израиля. Президент Рональд Рейган ответил на уничтожение иракского ядерного реактора санкциями против Израиля. Военные поставки были приостановлены на время.

Не пройдет десяти лет, как американцы вместе с Ираном и арабскими соседями Саддама Хусейна будут очень рады тому факту, что летевшие в них ракеты не были оснащены ядерными боеголовками. Первым оценил израильскую операцию Иран. Сегодня мы уже знаем, что режим аятолл готов был предоставить израильтянам резервный аэродром в Тебризе для успешного осуществления операции. Но как известно, все прошло успешно и гладко сверх всяких ожиданий самих израильтян.

Сегодня едва ли кто-то жалеет о том, что Багдад не обзавелся ядерным оружием к 1984 году. Меньше всех жалеет об этом Иран.

А в ночь с пятого на шестое сентября 2007 года израильские ВВС сбросили 24 тонны взрывчатки на сирийский ядерный реактор, к возведению которого были причастны Северная Корея и Иран. Совсем недавно Израиль официально признал, что это он действовал тогда. Характерно, что ни Саддам Хусейн, ни Асад не пытались ответить на уничтожение их ядерных объектов. И они хорошо знали, почему.

А теперь напомним, что реактор этот находился в Дейр-эз-Зоре. Даже при слабом понимании чудовищно запутанной ситуации в Сирии можно узнать из открытых источников, что весь этот район долгое время контролировался в ходе войны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потом там командовала «Хезболла» с прочими шиитскими ополченцами.

Давайте порассуждаем и поразмышляем, как сегодня выглядел бы Ближний Восток, если бы активно работающий ядерный реактор был захвачен вышеупомянутыми террористами? И вопрос ведь не праздный. Вся эта территория была плацдармом для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе войны. Представьте себе, как эти изверги распорядились бы ядерным оружием. Сам Башар Асад не стал бы его применять в ходе войны. Не наносить же такой удар по находящимся на собственной территории отрядам террористов. А вот они бы едва устояли перед соблазном проверить стойкость режима после сокрушительных ядерных бомбардировок правительственных кварталов в Дамаске.

С меньшей уверенностью можно сказать, что бесноватые ударили бы по Тегерану. Но Ирану точно спокойнее сегодня, нежели было бы в случае взятия под контроль его врагами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ядерного реактора в Дейр-эз-Зоре…

Как это ни иронично, но выходит, что режим Асада уцелел, среди прочего, благодаря ликвидации Израилем сирийского ядерного реактора. Попади он в руки террористов (а они владели этим регионом сравнительно долго), то едва ли в Дамаске досель правили бы Асад с союзниками.

Мораль сего проста и очевидна: нельзя дозволять нестабильным странам с высоким террористическим потенциалом обладать ядерным оружием. Даже если кому-то представляется, что авторитарные или исламистские режимы на Ближнем Востоке демонстрируют иногда чувство ответственности, мы никогда не знаем, что случится там завтра. Да что там Сирия, Иран и Ирак? Помните, что творилось в Египте, когда к власти там пришли «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Не все любят Израиль на Ближнем Востоке. Далеко не все. Однако все сегодня рады тому, что ядерные реакторы в Ираке и в Сирии были уничтожены.

Кто-нибудь спросит: а зачем Израиль признал факт уничтожения сирийского реактора именно сейчас? Ответ прост: это привет Ирану.

Израелският журналист Авигдор (Виктор) Валериевич Ескин е роден в Москва през 1960 г. През 1979 г. се преселва в Израел. В началото на 80-те години е в САЩ, където лобира в защита на съветските евреи. През 1994 г. организира в Тел-Авив акция в подкрепа на руската армия, сражаваща се срещу бандитските формирования в Чечня. През 1995 г. получава руско гражданство. Работи за укрепване на връзките между израелските традиционалисти с руските консерватори. Чест гост е в студиото на Владимир Соловьов; колумнист е на агенция РИА „Новости”.

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