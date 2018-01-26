/Поглед.инфо/ "Аятолах Хаменей, чрез устата на своите съветници, призовава, включително Русия, към истинска конфронтация на коалицията, водена от Съединените щати"

Турската операция "Маслинова клонка", която е насочена срещу кюрдите в сирийския град Африн, очевидно се забавя. И, както изглежда, тя престава да отговаря на интересите на САЩ. Вашингтон досега няколко пъти призоваха Анкара да ограничат военните си действия, дори да се създаде прословутата съвместна "зона за сигурност" в района на сирийската граница. Това е план на САЩ от 2012 г. - чрез намеса в Сирия, да се установи на нейна територия квази-държава под ръководството на Запада, с всички видове така наречени "забранени за полети зони" и така нататък. Тоест - прехвърляне на либийския сценарий в Сирия.

Правилно отбелязва руското външно министерство, а именно, че Съединените щати, с изявленията си за формиране от Отрядите за национална самоотбрана на кюрдите на някакви гранични войски, провокира турския президент Реджеп Тайип Ердоган към текущата анти-кюрдски война. И това не е за първи път - в същата конфигурация американците със своя "помощ" на кюрдите в Сирия предизвикаха операцията "Щитът на Ефрат", която завършва с превземането на град Ал Баб и улесни влизането в град Джараблус на протурските тюркмени в Сирия. Тогава с тези действия турците пресякоха връзката между кюрдските въоръжени групи по линията Кобани — Ал-Хасек - Ал-Камишли с кюрдите от северна провинция Алепо по линията на Азаз - Aфрин.

Така или иначе, "Маслиново клонче" продължава. Както продължават и осезаемите визуални усилия на суперсилите и други държави да призовават Турция да прекрати военните действия. Кюрдски и други източници продължават да твърдят, че Отрядите за народна самоотбрана (YPG) и съюзническите сили продължават упорити отбранителни действия, при това не без успех - ако отначало говореха за унищожаване на танкове, разбиване на командосите и т.н., на 24 януари кюрдите най-накрая свалиха турски военен самолет, който, обаче, не се разби, но успя да се приземи на турска територия. И ако Ердоган твърди, че загубата на Турция и на "сирийската опозиция" с операцията в Африн достига 7-8 човека, а загубата на противника - 268, твърдението на кюрдите е, че са ликвидирали повече от 200 войници и "протурски екстремисти".

/рус.ез./

Понимая, что соотношение потерь обычно принимается между наступающим и обороняющимся как 5:1, мы вправе предположить, что президент Турции излишне оптимистичен. А курды, когда утверждают, что основная часть погибших — это гражданские лица, в том числе и дети, ставшие жертвами авиаударов, скорее всего, правы.

Другое дело, что из риторики Эрдогана выясняется, что для Анкары любой курд — это «террорист»… И другое дело, что Эрдоган более не скрывает — он не намерен прекращать войны и собирается оккупировать все сирийское приграничье: «Начав операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность». То есть он подтверждает, что неудавшееся полтора года назад по-прежнему в планах руководства Турции — начать операцию в Манбидже, а также «уничтожить другие гнезда террористов в Сирии».

Иллюстрация: Яндекс-карты

Карта северной Сирии

Манбидж (провинция Алеппо) был освобожден и контролируется курдскими формированиями с августа 2016 г., которым оказывают поддержку США. Вашингтон начал сотрудничать с ними, как утверждалось, ради уничтожения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Анкара обвиняет США в том, что они обещали вывести курдов из Манбиджа, но не сдержали слово. Таким образом, учитывая, что США всё-таки не останавливают своих союзников турок, приходим к выводу, что администрация Дональда Трампа вернулась к планам Барака Обамы отторгнуть часть сирийской территории (конечно, наиболее богатую на углеводороды и имеющую стратегическое значение в плане коммуникаций) и сформировать на ней подконтрольное марионеточное «правительство сирийской оппозиции». Иными словами, всё-таки речь идет о свержении Башара аль-Асада и ликвидации сирийской государственности как таковой.

В этой связи приобретает значение позиция стран, выступающих гарантами территориальной целостности Сирии и сохранения права Башара аль-Асада на участие в дальнейшей политической жизни страны, как и всей общины алавитов. Отношение России и Ирана к событиям в Африне в целом сдержанное. Кстати, удивительно, но факт — те же курды, признаваясь, наконец, что российские представители предлагали им согласиться на ввод в Африн сирийской армии, но России было отказано, почему-то забывают признаться также в том, что ранее с подобными предложением к ним обращались и иранские представители. Но тоже получили категоричный отказ. Это удивительно, потому что при преобладании вооруженной массы курдов в Эль-Хассеке и Эль-Камышлы курды спокойно мирятся с тем, что наряду с ними в оборонительных боях с террористами участвовали и подразделения регулярной сирийской армии. И продолжают оставаться в этих провинциях и их административных центрах по сей день.

Тем непонятней обвинения курдов в адрес России, — мол, «Россия нас предала», в то время как нет ни намека на обвинение в адрес США, которые и возились и возятся с курдами YPG, вошедшими в опекаемый американцами альянс «Курдские демократические силы» SDF. Но ведь это именно американцы и предали курдов SDF, и ни Россия, ни Иран никогда никаких гарантий этой части курдов не давали. Предложения же Москвы и Тегерана встать под сирийский флаг курды отвергли. И последняя поразительная особенность курдов — они ни словом не упоминают о «предательстве Ирана», поскольку, видимо, точно знают, какой ответ прозвучит в этом случае из Тегерана.

Kurdishstruggle

Бойцы YPG

Позиция России по Африну многократно объявлялась, поэтому заострим внимание на Иране — ведь это именно главный советник Верховного лидера ИРИ Али Акбар Велайети заявлял, что отныне «защита Ливана, Сирии и Ирака означает защиту Ислама и Ирана». Более жестких гарантий приверженности Ирана сохранению территориальной целостности и суверенитета Сирии и не нужно — именно после того заявления начали просачиваться сообщения о том, что уже и военные руководители иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» (разумеется, и вооруженные формирования этого ополчения) вошли в Сирию и даже в Ливан.

Например, проамериканские курдские источники, ссылаясь на некие неназванные источники в Ливане, на днях сообщили, что ливанская прокуратура 15 января выдала ордер на арест Кайса Хазали, лидера группировки «Асаиб Ахль аль-Хак», главного компонента ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», после того как Хазали в очередной раз «незаконно пересек границу Ливана». И оказалось, что еще в декабре прошлого года Хазали даже отправился на южную границу Ливана с Израилем. Затем в социальных сетях распространились видеоматериалы, в которых шиитский лидер из Ирака предлагал военную помощь ливанской «Хезболлах» в борьбе с израильтянами. Уже по этому эпизоду видно и понятно, что без особой шумихи Иран всерьез готовится сам и готовит своих союзников к самым драматичным сценариям изменения ситуации в Сирии в регионе в целом.

Сразу же возникает вопрос — а не потому ли Турция вдруг решила так «заторопиться» с вопросом об Африне? Ведь ясно же, что общаясь с иранским и российским коллегами Хасаном Роухани и Владимиром Путиным, Эрдоган хоть что-то да и узнает вполне оперативно, не считая даже то, что турецкая агентура сообщает Анкаре непосредственно из Северной Сирии.

Согласимся, что формирования «Хезболлах» при слиянии с «Аль-Хашд аш-Шааби», при поддержке афганских шиитских добровольцев (хезарейцы из структуры «Фастимион») и других превратятся еще в одну «неучтенную» региональную полновесную армию. И этой армии точно будет под силу осуществить те установки, которые звучат сейчас в Тегеране в связи с турецкой агрессией. Немаловажная тонкость — информацию об ордере ливанской прокуратуры на арест иракца Хазали распространяют только курды и арабские антииранские силы. В самих Иране и Ираке об этом молчат, как и в Сирии. Лучшего доказательства того, что формирования «Аль-Хашд аш-Шааби» давно в Сирии и готовятся к неким контрдействиям, на наш взгляд, и не нужно.

Тем не менее следует отметить, что свои протесты Иран начинал оперативно и последовательно — по мере поступления сообщений о намерениях США и Турции в Северной Сирии. Уже 16 января пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Кассеми призвал США прекратить свою интервенционистскую политику в Сирии, заявив, что формирование курдских «пограничных сил безопасности» усугубит кризис в раздираемой войной стране. Он назвал план США по созданию таких сил «вопиющим вмешательством в дела других стран», добавив, что «помимо усложнения сирийского кризиса, это вызовет большую нестабильность и разожжет пожар в стране». Кассеми добавил, что это решение американцев происходит в то время, когда сирийская армия и ее союзники одержали значительные победы в борьбе с террористическими группировками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ronnie Macdonald

ВВС Турции

Затем 19 января спикер иранского Мажлеса Али Амоли Лариджани на конференции Парламентского союза государств-членов ОИС (PUIC) в Тегеране предупредил об отрицательных последствиях решения США относительно создании дополнительных баз в северо-восточной сирийской провинции Ракка, подчеркнув, что этот шаг является нарушением международного права и заговором против суверенитета этой страны: «Их присутствие [сил США — прим. ИА REGNUM ] в Сирии может быть опасным заговором, но вряд ли они сделают что-то важное, кроме того, что будут осуществлять досадную работу».

Уже 21 января выше упоминавшийся Бахрам Кассеми заявил, что корень сирийского кризиса — это безответственное поведение межрегиональных держав, в том числе США и некоторых воинственных и амбициозных стран региона, таких как «сионистский режим»: «Иран пристально и внимательно следит за текущими событиями в сирийском городе Африн». «Иран надеется, что эта операция немедленно будет завершена, чтобы остановить углубление кризиса в пограничных районах Турции и Сирии, — заявил представитель МИД. — Продолжение кризиса в Африне может еще больше укрепить группировки такфиристов-террористов в северных сирийских районах и разжечь пожары войны и разрушения в этой стране».

Подчеркивая важность уважения территориальной целостности Сирии и национального суверенитета этой страны, Кассеми призвал избегать убийства невинных людей в Сирии и ухудшения гуманитарной ситуации. «Ожидается, что все страны, в частности Турция как государство-гарант сирийского мирного процесса, будут по-прежнему привержены политическому решению, особенно мирному процессу в Астане, относительно сирийского кризиса, продолжат выполнять свои обязательства и играть свою конструктивную роль в урегулировании кризиса, — заявил он. — Пока силы США и их союзников, в том числе террористических группировок такфиристов, продолжают свое незаконное присутствие в Сирии, которое также противоречит международному праву, несмотря на призывы законного правительства Сирии и вопреки интересам сирийского народа, гуманитарный кризис в Сирии будет продолжать ухудшаться».

Kurdishstruggle

Африн

В Анкаре не оставили без внимания все эти заявления. 22 января начальник генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар инициировал телефонный звонок и в телефонном разговоре с начальником штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хоссейном Бакери заверил последнего в том, что Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет Сирии. Акар рассказал своему иранскому коллеге, что Турция уважает территориальную целостность Сирии и по-прежнему привержена соглашениям, достигнутым во время трехсторонних переговоров с Ираном и Россией о ситуации в арабской стране. В ответ иранский военачальник потребовал неких сверхгарантий от Турции — Анкара «должна дать заверения в том, что она не намерена их [трехсторонние соглашения — прим. ИА REGNUM ] подрывать. Он добавил, что такие меры не должны служить основанием для использования врагами Сирии и мусульманского мира, особенно США и их союзниками, с целью продвижения их экспансионистской политики в Сирии. Они также не должны подрывать трехсторонние переговоры между Тегераном, Москвой и Анкарой и мирные переговоры в Астане по Сирии, которые до сих пор привели к некоторым достижениям, сказал иранский генерал».

Но самые важные точки над «i» расставил 23 января по государственному телевидению Ирана старший военный советник аятоллы Хаменеи Яхия Рахим Сефеви. Он напомнил, что военные операции США и Турции в Сирии не являются законными и легальными, комментируя ситуацию по Африну: «Турция в некоторых случаях соответствует США, и турки движутся в рамках американской стратегии». «Есть некоторые разногласия между американцами и турками, и западная часть Африна — одна из таких областей в их разногласиях. США создают новые вооруженные силы численностью 30 000 человек в Сирии, но Турция не согласна с этим. С другой стороны, если курды призывают к своей автономии в регионе, им необходимо добраться до берегов Средиземного моря, чтобы выжить. Вот почему турки оккупировали Африн, и это является нарушением национального суверенитета Сирии», — заявил иранский генерал.

Далее он фактически намекнул на то, что может быть предпринято в ответ: «Присутствие США и Турции на сирийской почве для нас является незаконным, и оно не имеет законного оправдания. Я думаю, что сирийское правительство и армия не потерпят этого присутствия. Присутствие турок в регионе Африн вызовет проблемы в отношениях Турции и Сирии. Турки объединены с американцами и сионистами в своей общей стратегии, и их споры в основном носят тактический характер».

Сефеви высказал не свою личную точку зрения, а озвучил те решения, которые приняты верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи, как и в случае с заявлением главного советника аятоллы, экс-главы МИД Ирана Велайети о равнозначности защиты Сирии и защиты Ислама в целом. Но тогда почему Иран не торопится силовым образом воспрепятствовать продолжению турецкой операции в Африне? На наш взгляд, завесу секретности приоткрывает спикер Лариджани, когда как бы вскользь упоминает о том, что действия США по созданию своих новых баз в провинции Ракка несут в себе дополнительные угрозы. В этой провинции, как известно — именно американцы и курдские отряды из коалиции SDF.

The U.S. Army

ВС США

Обобщая и суммируя все заявления Тегерана по ситуации в Африне, понимаешь, что свою цель Иран видит в выдворении, прежде всего, именно американцев из Сирии, в особенности — из провинций, граничащих или близко расположенных к Ираку. Оперативная телефонная связь с иранским генштабом, да еще — по инициативе командующего турецким генштабом, говорит о том, что Анкара крайне встревожена и пытается всячески убедить Иран в том, что турецкие действия в Африне не направлены против Ирана и шиитов (читаем: также и алавитов).

Но если бы заявления и приготовления Тегерана ограничивались только окриками в адрес Турции, это было бы половиной дела. Вчитаемся в то, как генерал-майор Сефеви продолжил свою фразу о том, что «турки объединены с американцами и сионистами в своей общей стратегии, и их споры в основном носят тактический характер». «Основной стратегией США в текущем году является сохранение и даже расширение зон конфликтов в регионе для обеспечения своих политических, экономических и военных интересов», — заявил Сефеви. И тут же выдвинул предложение: «Иран должен действовать разумно, создав региональную коалицию, в которую войдут Россия и Сирия, а также Пакистан и Ирак, чтобы противостоять коалиции, возглавляемой США».

Как видим, Турция вообще не упомянута, не говоря уже о курдах. И помня его же слова о союзничестве турок и американцев против Сирии, волей-неволей придется признать, что аятолла Хаменеи устами своих советников призывает, и в том числе Россию, к реальному противостоянию «коалиции, возглавляемой США». Но ведь это означает — и Турции, коль скоро все иранские официальные лица турецкое присутствие в Сирии считают незаконным и не имеющим оправданий. Таков реальный ответ Ирана на войну в Африне.

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