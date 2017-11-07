Фактът на „тайнственото” завръщане на Ленин в Русия през април 1917 г. в германски пломбиран вагон се е превърнал в устойчив мит. А в това няма никаква тайна. Фактът е бил широко известен, след като на жп гарата в Цюрих се оказва тълпа от политически опоненти, обвиняващи в предателство заминаващите руски революционери, а последните в отговор пеят Интернационала. И най-важното: за Русия тръгва не един влак, а три. Сред завръщащите се емигранти има не само болшевики, но и анархисти, есери, полски социалисти, латиши, литовци, евреи и дори лица, които не обявяват партийната си принадлежност.

Германският Генерален щаб действително е бил заинтересован в Русия да се завърнат политически активни лица и преминаването на емигрантите през територията на Германия е било съгласувано на най-високо равнище. Но немците преценяват съвсем прагматично: по-лошо няма да стане, ако политическите емигранти се завърнат в Русия, но по-добро – може да стане.

Интересно е, че по пътя от Америка към Русия, Троцки е задържан от британците, поради липсата на руски документи, но скоро е освободен "по писмено настояване на Временното правителство, като заслужил борец срещу царизма". Оглавяваното от княз Лвов временно правителство допринася за завръщането на Троцки в Русия, който по-късно играе решаваща роля в подготовката на октомврийската революция и свалянето на временното правителство.

Самата революция е резултат не толкова от дейността на болшевиките, колкото от неспособността на временното правителство, Корниловския метеж и нарастващото политическо влияние на Петроградския съвет, в който болшевиките получават мнозинство едва в навечерието на Октомврийската революция; и не защото болшевиките имаха много пари, а защото някой много лошо беше управлявал страната в продължение на много години. Накратко, пломбиран вагон е имало, но причината за революцията не е в него.

(рус.ез.)

Правда и мифы о пломбированном вагоне

Существует довольно известная история о том, что Ленина и других революционеров в Россию в апреле 1917 года ввезли немцы в опломбированном вагоне, преследуя цель вывести Россию из войны.

История оказалась такой занятной, что на ее основе возник устойчивый миф, будто бы вся октябрьская революция целиком и полностью является результатом работы немецкого генштаба.

Но где в этой истории правда, а где мифы, порожденные чьей-то буйной фантазией?

Возвращение Ленина в Россию в апреле 1917 года действительно состоялось. Именно в поезде, именно через Германию - это правда. В составе поезда был и "ленинский вагон", который сопровождали два офицера немецкого генштаба.

Насчет того, что вагон был полностью опломбирован - это преувеличение. Опломбированы были только три из четырех дверей, через четвертую пассажиры покупали газеты и продукты во время остановок. Три двери были опломбированы для удобства контроля, чтобы никто не вышел из вагона и не зашел в него без ведома сопровождавших офицеров - все-таки за одной дверью уследить проще, чем за четырьмя.

Если кто-то думает, что вагон был опломбировал с целью соблюдения конспирации - это вряд ли. Большим секретом возвращение в Россию эмигрантов-революционеров не являлось. На вокзале в Цюрихе, с которого отправлялись в путь, по воспоминаниям очевидцев собралась толпа политических противников численностью около ста человек, они выкрикивали обвинения в адрес революционеров, в ответ на которые те хором спели Интернационал.

Из этого можно сделать вывод, что глубокой конспирации не было, а значит преувеличивать историческую роль "вагона" и хитрость планов немецкого генштаба не следует.

Будь возвращение эмигрантов результатом длительной работы немецкого генштаба, делавшего ставку на очередную революцию в России и ее вывод из войны силами Ленина и других "возвращенцев" - наверное немцы позаботились бы о секретности чуть лучше и не позволяли бы своим "агентам" хором петь Интернационал прямо при отправке.

Важно отметить и то, что в Россию проследовал не один поезд с эмигрантами, а целых три. Среди возвращавшихся были не только большевики, но и анархисты, эсеры, польские социалисты, латыши, литовцы, евреи и даже лица, не заявившие о своей партийной принадлежности.

Таким образом, можно усомниться в том, что имело местно какое-то особенно тщательное планирование революции со ставкой конкретно на Ленина и большевиков.

Возвращение большого количества эмигрантов (целых три поезда), принадлежащих к самым разным партиям, представляло для немцев интерес в качестве банальной антивоенной агитации.

Заинтересованность немецкого руководства действительно была и проезд эмигрантов через Германию был согласован на самом высоком уровне, однако рассматривался именно как заброска в Россию политически активных граждан, которые придерживаются антивоенных взглядов и своей деятельностью окажут давление на общество, армию и правительство.

Но при этом немецкий генштаб не являлся даже инициатором данной поездки. Идею немцам подкинул социал-демократ Парвус - личность крайне любопытная и неоднозначная. Парвус родился в России (Березино), однако еще в 1885 году уехал учиться в Цюрих и там уже увлекся идеями социал-демократии, начал заниматься политикой и писать статьи. Еще в 90-е годы Парвус завел множество контактов как с европейскими, так и с российскими деятелями социал-демократических партий, в частности с Розой Люксембург. Парвуса активно печатали в Искре. В 1903 году Парвус поддержал меньшевиков, затем сблизился с Троцким. В свое время Парвус предсказал русско-японскую войну задолго до ее начала, а также утверждал, что за ней последуют большие изменения. На протяжении многих лет, проживая в Европе, Парвус старался активно участвовать в русском революционном движении.

Наибольшей активности его деятельность достигла в 1905 году, когда Парвус и Троцкий издавали несколько газет, в том числе "Русскую газету", тираж которой в определенный момент достиг 500 тысяч экземпляров. Знавшие Парвуса отмечали, что он любил все делать с размахом. Одновременно с этим Парвус был очень неравнодушен к деньгам и стремился разбогатеть, что не мешало ему отстаивать идеи социал-демократии и обличать буржуазию.

Перечислять разные проекты, прожекты и дела Парвуса, его знакомства и контакты как в России, так и в Европе, можно очень долго. Парвус жил бурной общественно-политической и медийной жизнью, его связи были весьма обширны и то, что именно он подал немецкому правительству идею воспользоваться случившейся в России февральской революцией и вернуть эмигрантов - совсем не удивительно. Немецкое руководство увидело в этом предложении свою выгоду, описанную выше - антивоенная агитация силами политически активных "возвращенцев". Но не более того. Тщательно проработанных революционных планов, которые должен был воплотить в жизнь именно Ленин, в немецком руководстве не существовало. Существовала бурная общественно-политическая активность Парвуса, пытавшегося вставить свои пять копеек в каждое дело, так или иначе связанное с социал-демократией и революционной активностью.

Но самое интересное начинается дальше. Когда Ленин узнал, что организатором поездки в Россию выступает Парвус, то ответил отказом: "Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателю "Колокола" (то есть Парвусу) я, конечно, не могу". И еще: "Берлинское разрешение для меня неприемлемо. Или швейцарское правительство получит вагон до Копенгагена, или русское договорится об обмене всех эмигрантов на интернированных немцев".

В чем именно была причина отказа Ленина Парвусу, сказать трудно. Возможно, имел место личный, либо идеологический конфликт. Возможно, Ленин опасался того, что участие Парвуса скомпрометирует дело, потому что Парвус был личностью противоречивой и отношение к нему было неоднозначным. В дальнейшем большевики откажутся от посредничества Парвуса еще раз - это будет в декабре 1917 года. Однако, несмотря на отказ Ленина Парвусу, идея организации поездки уже была принята и одобрена немецким руководством. И Ленин тоже задумался о возвращении. Чтобы не пользоваться услугами Парвуса, Ленин связывается с швейцарским социал-демократом Робертом Гриммом, которого просит выступать посредником в переговорах с немцами.

В дальнейшем роль посредника перейдет к Фридриху Платтену, с которым и будет заключен договор, оговаривающий условия проезда. Интересны следующие пункты договора: "4. Пассажиры будут приняты в вагон независимо от их взглядов и отношений к вопросу о войне или мире."

Из этого можно сделать вывод, что немцы не возлагали каких-то слишком больших надежд на "возвращенцев" и не были авторами договора, иначе данный пункт не появился бы. Если бы немцы сами планировали операцию и производили отбор "агентов", то постарались бы заполнить вагон исключительно "миротворцами".

"6. По возможности, проезд должен быть совершен без перерыва. Никто не должен ни по собственному желанию, ни по приказу покидать вагона. Никаких задержек в пути не должно быть без технической к тому необходимости.

"Для выполнения этого пункта и были опломбированы три из четырех дверей - чтобы никто не покидал вагон. Вероятнее всего инициатором данного пункта была немецкая сторона. Цель - исключить высадку пассажиров на территории Германии, потому что паспортного контроля при посадке в вагон не осуществлялось и этим могли воспользоваться желающие бесконтрольно попасть на немецкую территорию.

"9. Наивозможно скорое совершение переезда от Швейцарской границы к Шведской, насколько это технически выполнимо. "Поезд с "ленинским вагоном" проследовал из Швейцарии не прямо в Россию, а в Швецию. Немецкое руководство было согласно пропустить поезд через линию фронта, это достоверно известно, однако сам Ленин предпочел проехать на территорию Швеции. Если быть совсем точным, поезд проследовал до станции Засниц, откуда Ленин с эмигрантами добрались до Швеции пароходом, но это уже детали. Это опять же позволяет усомниться, что немецкий генштаб разрабатывал какой-то особенный план, частью которого было возвращение Ленина в Россию.

Для секретного и тщательно разработанного плана слишком много огласки и разных условий со стороны самого Ленина:

1. Об отправке поезда в Швейцарии становится широко известно, к его отбытию приходят политические противники Ленина, а сами эмигранты прямо на вокзале издевательски хором поют Интернационал. Ясно, что после этого о возвращении Ленина в Россию будет знать каждая свинья.

2. Ленин отказывается от посредничества Парвуса (который подал немцам идею вернуть в Россию эмигрантов) и действует официально через Фрица Платтена, секретаря Швейцарской Социалистической Партии и МИД Германии.

3. Эмигранты переправились не прямо в Россию, а в Швецию, при этом немецкое руководство теряло возможность контроля, достигнут ли они России и в каком составе.

4. Ленин настоял на приеме в вагон всех, независимо от политических взглядов и отношения к войне - опять же странно для спецоперации, если бы она была разработана немецким генштабом.

5. В Россию вернулся не только Ленин с товарищами, но и еще большое количество эмигрантов из самых разных партий, а также не заявившие о своей партийной принадлежности. Целых три поезда. Для спецоперации - слишком разноплановый контингент.

Из этого можно сделать вывод, что никаких определенных планов по поводу Ленина в немецком генштабе не разрабатывалось.

Имело место инициированное Парвусом возвращение политических эмигрантов, которое немцы сочли полезным в плане антивоенной агитации, но не более того. Очевидно, что немцы рассуждали просто и прагматично - хуже от возвращения политических эмигрантов в Россию точно не будет, а вот лучше может быть. Если "возвращенцы" помогут скорее вывести Россию из войны - немцам хорошо, если не помогут - немцы ничего не теряли, поэтому план для них был беспроигрышным. Именно поэтому немцы и согласились пропустить через свою территорию всех эмигрантов, разной партийной принадлежности и разных взглядов. Немцы не стали разбираться, кто из эмигрантов будет полезнее в деле вывода России из войны - просто пропустили всех, без исключения. А пломбирование вагона (вернее трех из четырех дверей) было продиктовано лишь тем, что при посадке в вагон отсутствовал паспортный контроль и немцы не желали, чтобы кто-то воспользовался этим для бесконтрольного проникновения на территорию Германии.

Целей конспирации пломбирование вагона не преследовало. Как было показано выше, никаким секретом возвращение Ленина не являлось, в Цюрихе его собрались провожать как сторонники, так и противники. Об отсутствии особенной конспирации свидетельствует хоровое исполнение Интернационала прямо на вокзале. Появление Ленина в Стокгольме тоже не было секретом. Там же с Лениным пытался встретиться Парвус, однако Владимир Ильич от этой встречи отказался. Из Стокгольма Ленин с товарищами выехали к шведско-финской границе и пересекли ее через таможню в городе Хапаранда, которая служила местом активной контрабандной торговли.

Дальнейшие события также показывают, что ни в какой особенной операции немецкого генштаба Ленин участия не принимал. Первая попытка свержения временного правительства была предпринята в июле и она была совсем не похожа на какую-то сложно организованную операцию. Под окнами Временного правительства проходили вооруженные демонстрации, которые были пресечены арестами. Большевики были далеко не единственными организаторами июльских демонстраций, а по некоторым данным вообще не имели к ним прямого отношения. Когда начались аресты, Ленин с Зиновьевым скрылись в Разливе, в ставшем знаменитым шалаше. Однако местонахождение Ленина не было каким-то большим секретом и арестовать его при желании было нетрудно. В начале августа Ленин перебрался в Финляндию, где и находился до самого октября. Таким образом, участие Ленина в подготовке к октябрьской революции было весьма ограниченным. Наибольшую роль в подготовке к октябрьской революции среди большевиков сыграл не Ленин, а Троцкий - именно с его подачи 18 октября на совещании представителей полков Петроградского гарнизона было принято решение о неподчинении Временного правительству. Фактически это и стало началом октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Троцкий участвовал в работе Петросовета начиная с августа, когда был выпущен из Крестов под залог. Ленин в это время находился в Финляндии. При этом Троцкий не был среди тех, кто возвращался в Россию в "ленинском вагоне" - он вернулся 4 мая из Америки.

Интересно, что на пути из Америки в Россию Троцкого задержали англичане из-за отсутствия российских документов, но вскоре освободили - "По письменному запросу Временного правительства Троцкий был освобождён как заслуженный борец с царизмом." Само Временное правительство, которым в тот момент руководил князь Львов, способствовало возвращению в Россию Троцкого, который в дальнейшем сыграл значительно большую роль в непосредственной подготовке к октябрьскому перевороту и свержению Временного правительства, нежели Ленин, вернувшийся из Швейцарии в "пломбированном вагоне" и большую часть времени накануне Октября проведший в Разливе и Финляндии. И сама революция стала не столько результатом деятельности большевиков, сколько результатом недееспособности Временного правительства, Корниловского мятежа и роста политического влияния Петросовета, в котором большевики получили большинство лишь накануне октябрьской революции.

Наибольшую роль в совершении октябрьской революции сыграл даже не Троцкий и тем более не Ленин, а Керенский, Корнилов, еще раньше князь Львов, а до него - Николай Второй, князь Голицын, генералы Рузский и Алексеев, а также председатель Думы Родзянко и депутат Бубликов. Именно они сделали октябрьскую революцию практически неизбежной, запрограммировали ее своими действиями и ошибками, а некоторые и своим бездействием, попустительством и некомпетентностью.

Троцкий, возвращению которого способствовало само Временное правительство под руководством князя Львова, лишь содействовал революции на завершающем этапе. А Ленин занялся непосредственным руководством уже после переворота.

Германия во всех этих событиях сыграла роль транзитера - страны, беспрепятственно пропустившей три поезда с эмигрантами (а не один только ленинский вагон) из Швейцарии в Швецию и Россию. Вне всяких сомнений, это был заинтересованный транзит, но всего лишь транзит. И немецкие деньги в казне большевиков в сколько-нибудь заметных количествах так и не нашли. И никогда не найдут. Да и революция случилась не потому, что у большевиков было так много денег, а потому, что кто-то очень плохо управлял страной на протяжении многих лет. Короче говоря, пломбированный вагон был, но причина революции не в нем.

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