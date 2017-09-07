/Поглед.инфо/ Дали Тръмп признава известния могъщ милиардер за терорист, както много десетки хиляди американци искат в петицията? ...

Както се съобщава, петиция с призив към американския президент Доналд Тръмп да обяви милиардера Джордж Сорос за терорист и да изземе всичките му активи, се появи на уебсайта на Белия дом. Тя вече е подписала повече от 100 хиляди души.

На свой ред първият заместник-председател на комисията по отбрана и сигурност на Федералния съвет на Русия Франц Клинцевич каза, че обявяването на Джордж Сорос за терорист би означавало подкопаване на основите на Съединените щати и президентът Тръм няма да се осмели да предприеме подобна стъпка.

Той отбеляза, че петицията призовава Доналд Тръмп да обяви милиардера Джордж Сорос за терорист и да изземе всичките му активи - "интересен завой", но най-вероятно не е възможно.

Според Клинцевич, президентът Тръмп няма да се осмели да предприеме подобна стъпка, макар че ще бъде най-доброто потвърждение на думите, които американския президент многократно е казал, че страната му вече няма да се занимава с износа на демокрация. "Но във всеки случай, петицията за признаване на Сорос за терорист вече е сигнал, и не само за него", съобщава пресслужбата на сенатора.

/рус.ез./

О петиции и личности Сороса рассуждает в интервью «Русской народной линии» петербургский политолог, д.ф.н. Сергей Лебедев:

Нельзя утверждать, что эпоха Сороса подошла к своему закату, основываясь на том, что он пребывает в глубокой старости и вызывает жгучую неприязнь своим существованием. Даже при всех своих богатствах старик Сорос не купит себе бессмертие. Тем не менее, конец его могущества еще не наступил. Под петицией свою подпись поставили 70 тысяч американцев, но даже 70 миллионов ничего не смогут сделать, ибо это всего лишь форма общественного порицания. Сорос неоднократно вытирался о подобные мнения.

В чем его феномен? За счет чего он сделал финансовую карьеру? В 60-70гг., когда он начинал, в западном мире начали происходить процессы демонтажа и деиндустриализации - тяжелое производство перебрасывали в другие страны. Но поскольку это длительные процесс и по стратегическим соображениям не все производства можно передислоцировать в Китай. Танки и самолеты американцы производят в США. В середине ХХ века промышленные производства и финансовые потоки стали отрезанными друг от друга. Поэтому человек наподобие Сороса мог оседлать финансовые потоки. Некоторые страны, как Великобритания, осуществлявшие планомерную деиндустриализацию, оказались уязвимыми перед наглыми действиями таких людей как Сорос. Некоторые восточные страны были сами рады продаться, но, вероятно, желали это сделать подороже. Благодаря этому Сорос превратился не в просто богатого, а могущественного человека. Он понял, что может помочь мировой финансовой элите, которая делает вид, что не замечает хождение его капиталов и что он начнет заниматься глубокой идеологической обработкой. Когда-то он прочитал книгу Карла Поппера «Открытое общество и его враги», которая ему очень понравилась. Поэтому он стал создавать институты открытого общества и осуществлять идеологическую обработку бывших коммунистических стран в прозападном духе. Но не забудьте, что Сорос работал и в так называемых западных странах. Ему все сходило с рук, дескать, мальчик нарушает правила, принятые в большом клубе, но, по крайней мере, не зарывается и делает что-то на пользу мировым финансовым элитам. Но теперь Сорос заигрался и перешел черту.

Когда читаю российские или западные статьи, то вспоминаю, тех, кому повсюду мерещатся троцкисты, жидомасоны или агенты КГБ. Сорос был всюду. В таком же духе писали и о покойном Збигневе Бзежинском. В Венгрии и в Польше истеричные политики вносят, но сложно сказать, что они являются сторонниками открытого общества Сороса. Выяснилось, что он не так эффективно промыл мозги восточным европейцам, взорвался, стал болтливым на старости лет и признался, что, будучи евреем, считает ничего страшного в том, что кто-то был в газовых камерах. Соросу осталось немного лет на земле прожить. В США есть настоящий миллиардер, который реально строил – это Трамп. И Сорос стал удобной мишенью как для трампистов, так и для антитрампистов. Для одних он – символ космополитического капитала, для иных – символ крупного богача мерзавца и нехорошего человека. Сорос понял, что теперь ему просто так свалить не удастся.

При всем уважении к сенатору Францу Клинцевичу – это маленький эпизод. В будущем вряд ли что-то останется больше, чем пару строчек о нем. В США были скандальные банкротства и самоубийства миллиардеров, о которых сейчас никто не вспоминает. Это было бы хорошо, что говорит Франц Клинцевич, но это все совсем-совсем не так. Поэтому он торопит события, но история Джорджа Сороса близится к своему закату. Он уйдет в могилу, осыпаемый проклятиями, а ведь ему так хотелось быть благодетелем, открывающим институты имени я.

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