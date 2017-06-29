/Поглед.инфо/ Пред ВГЛЯД Паоло Гримолди, депутат в италианския парламент от партията „Северна лига” заяви:

"Считаме, че е необходимо да поддържаме приятелство с Москва, което ще помогне и на икономиката ни. Този подход ни помогна да спечелим изборите... Крим винаги е бил руски. С официалните си изявления, че не желае да признае статута на Крим, министър Алфано показва, че не познава историята".

(рус.ез.)

«Многие проблемы России – это наши проблемы»

«Мы считаем, что необходимо установить дружбу с Москвой, а также помочь нашей экономике. Похоже, это очень помогло нам победить на выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД Паоло Гримольди, депутат парламента Италии от партии «Лига Севера». Депутат рассказал об успехе тех, кого называли «пророссийскими силами».

«Крым всегда был российским... Министр Альфано своими официальными заявлениями о нежелании признавать статус Крыма показывает, что не знает истории». С таким заявлением в адрес главы МИД Италии Анджелино Альфано во вторник выступил депутат регионального парламента области Венето Стефано Вальдегамбери.

Представители итальянской оппозиции, судя по всему, все чаще будут позволять себе такие «бунтарские» выпады в адрес властей. Оппонентов нынешней власти явно ободрили завершившиеся в минувшие выходные муниципальные выборы, которые оппозиция воспринимает как разминку перед выборами в парламент. Избирались мэры более чем в 100 городах страны. В большинстве крупных городов правящая Демократическая партия проиграла, а победу одержала коалиция, в которую входят «Лига Севера» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони. Берлускони возвращается в большую политическую лигу – так победу «Вперед, Италия!» и ее союзников расценивают эксперты.

Руководство правящей Демпартии Италии признало разочарование результатами выборов. Глава ДП, экс-премьер Маттео Ренци рассчитывал в случае победы провести досрочные парламентские выборы, чтобы закрепить успех. Однако вместо этого ему придется подумать о том, как справиться с последствиями поражения, уверены в оппозиции.

Оппозиция, в рядах которой немало евроскептиков и противников антироссийских санкций, демонстрирует воодушевление. Дать газете ВЗГЛЯД свою оценку итогов прошедшего голосования и рассказать о своих подходах к ключевым внутри- и внешнеполитическим вопросам, в том числе отношениям с Россией, согласился действующий депутат итальянского парламента от «Лиги Севера» Паоло Гримольди, возглавляющий национальное отделение партии в Ломбардии – регионе, который считается традиционным оплотом «Лиги».

ВЗГЛЯД: Синьор Гримольди, как вы оцениваете итоги прошедших муниципальных выборов?

Паоло Гримольди: Мы очень удовлетворены. Мы руководим в Комо, в Монце (крупнейшем городе Ломбардии), в Веньяно, в Лоди, во многих маленьких городах. И мы взяли верх в Сесто-Сан-Джованни, являющемся пятым по величине городом Ломбардии. Он очень важен потому, что Демократическая партия (и ее предшественники – прим. ВЗГЛЯД) побеждала там в последние 72 года. После стольких лет победа в этом городе имеет политическое значение, очень важное для нас и очень плохое для них.

ВЗГЛЯД: Вы говорите, что эта победа очень важна. Почему? Какое политическое значение она имеет?

П. Г.: Потому что скоро у нас пройдут всеобщие парламентские выборы. Если они потеряли города, в которых правили целых 72 года, это означает, что и на всеобщих выборах они столкнутся с проблемами. Это официальное уведомление от народа правительству, что ему следует паковать вещи. Кроме того, теперь мы уверены, что парламентские выборы состоятся в 2018 году и не раньше. Демпартия будет очень, очень бояться этого голосования, поэтому постарается растянуть время до конца своего срока.

«Подчеркиваем каждую неделю, что нужно отменить санкции»

ВЗГЛЯД: Что позволило вашей партии добиться такого результата?

П. Г.: У нас был ряд программных установок, которые помогли в нашей работе. Кстати, у нас похожие с президентом России Владимиром Путиным подходы к некоторым проблемам, например к иммиграционной. В первую очередь мы против огромных потоков нелегальной иммиграции. И я не слышал, чтобы в России вы могли попасть в страну без паспорта, без документов, нелегальным путем.

В Италии же сейчас из-за политического выбора нашего сумасшедшего правительства мы принимаем 180 тыс. нелегальных иммигрантов в год. Другой пример – по поводу санкций против России. Мы единственная политическая партия, которая подчеркивает каждую неделю, что нам нужно отменить санкции против России, что они являются большой проблемой для нашей экономики и что они абсолютно бесполезны. Мы считаем, что необходимо установить дружбу с Москвой, а также помочь нашим трудящимся и нашей экономике. И такого рода темы, как вы понимаете, в Ломбардии, провинции с очень сильной экономикой, очень привлекательны для наших рабочих, для наших компаний. Похоже, это очень помогло нам победить на выборах.

ВЗГЛЯД: Вы говорите о необходимости отмены санкций против России. Какова ваша внешнеполитическая линия в отношении России?

П. Г.: Отменить санкции против России, прекратить споры с Россией по поводу Крыма. У них был референдум, поэтому стоит прекратить спорить по этой теме.

Необходимо оказать поддержку Москве в борьбе с ИГИЛ* в Сирии, вновь начать переговоры по «Южному потоку», чтобы поставлять российский газ в Южную Европу и т. д. Все элементы, все темы для совместной работы с Россией, потому что РФ – это европейская страна по менталитету. Кроме того, многие проблемы России – это наши проблемы. Мы не должны тратить время и ссориться с Москвой только потому, что Меркель сегодня и Обаме вчера не нравилась РФ. Это проблемы госпожи Меркель и господина Обамы, не мои и не наши (Италии – прим. ВЗГЛЯД) проблемы.

ВЗГЛЯД: Вы знаете, что некоторые украинские и европейские СМИ называют вашу партию пророссийской?

П. Г.: Если призывать работать вместе с Россией означает быть сторонником России – хорошо, значит я сторонник России. Вот что я могу вам сказать. Я не буду расстраиваться из-за этого.

«Абсолютно точно нужно сотрудничать с Берлускони»

ВЗГЛЯД: По вашему мнению, важна ли была кооперация вашей «Лиги Севера» с партией «Вперед, Италия!»?

П. Г.: Да, мы думаем, что если будем работать вместе, то сможем победить везде. У нас были некоторые проблемы в последние месяцы, однако если говорить об этих выборах, полагаю, все поняли, что мы должны работать вместе.

ВЗГЛЯД: Многие СМИ по всему миру сейчас говорят о камбэке Сильвио Берлускони. По вашему мнению, была ли важна его роль в этой победе?

П. Г.: Я думаю, что в эту победу он не вложил много усилий. Он был чуть более чем простым наблюдателем. В то же время у Берлускони есть его голоса, их много, и они нам нужны для победы. Поэтому абсолютно точно нам необходимо работать с ним и использовать его опыт, чтобы победить на всеобщих выборах. Например, его отношения с Владимиром Путиным, его международные связи, его опыт в экономике, опыт преодоления проблем, с которыми он сталкивался, возглавляя правительство.

ВЗГЛЯД: Раньше Сильвио Берлускони соперничал за лидерство в правоцентристской коалиции с Маттео Сальвини. Сейчас эта проблема решена?

П. Г.: Я думаю, мы можем решить это очень простым путем. Лидером будет глава той политической партии, которая наберет больше голосов на следующих выборах.

ВЗГЛЯД: Таким образом, вы считаете, что Берлускони – надежный партнер?

П. Г.: Да, сейчас я считаю так.

ВЗГЛЯД: Что еще вы собираетесь сделать, чтобы добиться победы на всеобщих выборах?

П. Г.: Сейчас первый шаг, который мы планируем, связан с 22 октября, когда два возглавляемых нами региона, самых важных в нашей стране – Ломбардия и Венето – проведут референдум об автономии. И для нас, как вы понимаете, это очень важная битва, потому что мы можем получить больше ресурсов, больше власти в наших регионах. Чтобы вы понимали, это те провинции, местные парламенты которых проголосовали за то, чтобы добиваться снятия санкций с России. И если мы победим на референдуме 22 октября, то правительство получит еще одну головную боль, с которой ему нужно будет как-то справляться.

ВЗГЛЯД: Если ваша партия победит, что вы предложите Италии? Как вы будете решать основные проблемы страны, например экономические, проблему иммиграции?

П. Г.: Мы намерены остановить нелегальную иммиграцию, снизить налоги, ввести более широкие полномочия для регионов путем большей федерализации, оказать помощь частному сектору и сократить государственную систему.

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