/Поглед.инфо/ На 21 юли се случи събитие, което драстично променя цялата конфигурация на силите в голямата война в Близкия изток. Редовни части на армията на Ливан, която по традиция се опира на военната подкрепа на САЩ и Великобритания, влезе в бойни действия на своя територия срещу силите на "Джебхат Ал Нусра" – организация, чиято дейност е тясно свързана с тази на т.нар. Ислямска държава. От друго направление, джихадистите на "Ал Нусра" бяха атакувани от части на редовната сирийска армия и силите на "Хизбула".

Политиците от Вашингтон все още се опитват да дадат оценка на обстоятелството, как техният стратегически съюзник в Близкия изток – Израел, де факто предоставя ресурсите на своето техническо разузнаване, за да подсигури бойните операции на руско-сирийско-иранската коалиция, както и на редовната армия на друг съюзник – Ливан, за обезпечаване успеха на бойните действия на сирийската армия. Не може да се преструват, че нищо не се е случило...

(рус.ез.)

Неожиданность: Ливанская армия вступает в ближневосточную войну

Вынуждено и всерьез

В пятницу, 21 июля, произошло событие, резко меняющее всю конфигурацию сил Большой ближневосточной войны. Ливанская регулярная армия, традиционно опирающаяся на военную поддержку США и Великобритании, вступила в бой на своей территории с отрядами «Джебхат аль Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В том же бою с другого направления по джихадистам «аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ударили «Хезболла» и регулярная сирийская армия.

Впервые в ходе длящейся уже четверть века Большой ближневосточной войны непосредственно в бою на одной стороне участвовали войска, поддерживаемые США, и войска российско-сирийско-иранской коалиции. При этом никаких долгих политических договоренностей, пожатий рук дипломатов и политиков перед телекамерами не понадобилось. Логика войны иногда сама вершит глобальную политику, не спрашивая ни дипломатов, ни даже национальных лидеров.

Сирийцы и шииты «Хезболлы» начали наступление на отряды «Джебхат аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пятницу, чтобы выбить исламистов с их позиции на сирийско-ливанской границе, на горной окраине ливанского города Арсаль и сирийского города Флейта в горном районе Аль-Каламун.

Наступление развивалось успешно — за несколько часов боев войска коалиции вышли к границе на всем ее протяжении в этом районе. Боевики «аль Нусры» вынуждены были оставить границу и бежать на ливанскую территорию.

А вот здесь они оказались заперты — регулярная армия Ливана давно и плотно блокировала Арсаль с запада, не допуская инфильтрации джихадистов глубже на свою территорию. Сам город ливанские военные штурмовать не стали. Ливанские издания со ссылкой на собственные источники утверждают, что существовало что-то вроде негласной договоренности: джихадисты никак не затрагивают население города, ставшего их базой — а ливанские военные не стремятся их выбить из Арсаля, понимая, что полномасштабный бой в городе превратит его в руины.

Но в пятницу ситуация изменилась. Отряд «Джебхат аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролировавший границу, оказался фактически в котле — с запада город давно блокировала ливанская армия, а с востока границу оседлала сирийская.

Боевикам ничего лучшего не пришло в голову, как пойти на прорыв — там, где, как они считали, им будет проще прорваться, то есть в глубь ливанской территории. Аналитики ливанских изданий в своих первых комментариях к прошедшим боестолкновениям указывают, что вряд ли у командиров «аль Нусры» была цель углубиться в Ливан — долина Бекаа это шиитские земли, и суннитам там ничего не светит. Скорее всего, предполагают аналитики, они хотели двинуться рокадными дорогами вдоль границы и попробовать вернуться на сирийскую территорию на менее прикрытом участке границы.

Сейчас, буквально через несколько часов после окончания боев, сложно утверждать в деталях, что произошло. То ли командиры «Джебхат аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удосужились обратиться к ливанским военным с предложением пропустить их под обещание при первой возможности уйти в Сирию, — то ли ливанские командиры не рискнули принять это предложение, справедливо допуская, что исламистам в Сирию не прорваться, и тогда они у себя на земле получат бродячий отряд из нескольких сотен озверевших и отчаявшихся головорезов.

В любом случае, логика войны решила все сама — ливанская армия вступила в бой и не дала джихадистам вырваться из Арсаля.

Военные и сирийской, и ливанской армии свое дело сделали — оставив на руках политиков в Бейруте, Дамаске, Тегеране, Москве и Вашингтоне не одну, а ведро горячих картофелин.

Довольно долгое время практически все протяжение сирийско-ливанской границы не контролировалось ни Ливаном, ни Сирией и было вотчиной джихадистов сирийского филиала «Аль Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отрядов «Джебхат аль Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ведущему тяжелейшие бои с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге и востоке страны Дамаску просто было не до того, чтобы деблокировать западную границу — тем более, что давняя вражда халифата и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически гарантировала, что совместной операции, способной взять в клещи контролируемую Дамаском территорию, можно не опасаться.

И вот успехи российско-сирийско-иранской коалиции на юге и востоке позволили военному руководству коалиции перебросить высвободившиеся под Алеппо части на запад и, наконец, заняться деблокированием участков западной границы.

Политики и дипломаты, разумеется, к этому оказались не готовы.

Что касается позиции Бейрута, то ИА REGNUM подробно рассказывал читателям о сложной мозаике политического альянса, сложившегося в этой ближневосточной стране. В этом балансе сил шиитская «Хизбалла», давно и успешно сражающаяся на стороне сирийско-российско-иранской коалиции — лишь одна из политических сил, контролирующая в коалиции два портфеля министров.

Это если не брать в расчет того обстоятельства, что с военной точки зрения отряды «Хезболлы» — вторая по численности и первая по боеспособности военная сила в Ливане. Сами решайте, можно ли на Ближнем Востоке такое обстоятельство не брать в расчет.

Роль «Хезболлы» в сирийской войне была одним из основных моментов, вызвавших ожесточенную критику со стороны противников шиитского движения в Ливане, в первую очередь — премьер-министра страны Саада аль-Харири, лидера ливанских суннитов. Политическая партия «Мустакбаль», которую возглавляет Харири, в четверг распространила заявление о том, что «ожидаемое сражение в Арсале будет частью услуг, оказываемых «Хезболлой» сирийскому режиму» (сохранена лексика оригинала заявления).

И вот в этой ситуации регулярная ливанская армия ведет бой в том же Арсале с дихадистами в едином строю с отрядами «Хезболлы».

Во вторник, за три дня до боя у Арсаля, премьер Харири сказал, что ливанская армия проведет собственную «тщательно спланированную операцию в районе Арсала, но между ней и сирийской армией не будет никакой координации». Что это будет за операция и когда она начнется, в Дамаске разбираться не стали и попросту зачистили джихадистов со своей территории, сделав их головной болью все того же правительства Харири.

Впрочем, свою головную боль получили и политики в Дамаске. Деблокирование сирийско-ливанской границы, тем более при деятельном (многие аналитики говорят — первостепенном) участии проиранской «Хезболлы», делает тему «шиитского коридора» — контролируемого тегеранскими властями пути трубопроводов из Ирана в средиземноморскую Сайду — предметом практического обсуждения.

Асад до последнего оттягивал тему награды Тегерану за его участие на стороне Сирии в войне против халифата, и, в первую очередь, за подключение к коалиции проиранской «Хизбаллы», которую военные аналитики называют самой боеспособной наземной силой на стороне Дамаска. И вот теперь отговорка «сперва нужно победить» уже неприменима — победили.

Вашингтон хранит молчание — скорее всего, там просто не понимают, что происходит, и на всякий случай, по доброй традиции Госдепа, делают вид, что не происходит ничего для него необычного.

Политики на Капитолийском холме только-только переварили тот факт, что один их стратегический союзник на Ближнем Востоке, Израиль, де-факто подключил свои ресурсы технической разведки к обеспечению боевых операций российско-сирийско-иранской коалиции, как тут регулярная армия другого союзника, Ливана, вступает в бой на стороне сирийской армии. Нет уж, лучше сделать вид, что ничего не происходит.

Тегеран явно стремится к тому, чтобы ливанская армия, традиционно выступающая стабилизирующим началом в политике страны, вынужденно пошла бы на сближение с «Хизбаллой». Пока что правительство Харири на уловку не поддается — никаких отповедей военным со стороны кабинета не прозвучало. Но игра Тегерана только начинается.

Москва же полностью потерялась в политике ближневосточного конфликта, странным образом ограничив себя только военными аспектами и т.н. «сирийским мирным процессом». Непонимание Смоленской площадью того факта, что Большой Ближний Восток куда больше одной отдельно взятой Сирии, и играть здесь можно только на всей клавиатуре сразу, становится все более и более заметным.

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