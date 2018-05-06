/Поглед.инфо/ Израел си запазва правото да унищожи системите за противовъздушна отбрана С-300, ако Москва ги предаде на Дамаск. В същото време Тел Авив възнамерява да поддържа добри отношения с Русия. Това съобщи електронният вестник Times of Israel. Израелският министър на отбраната Авигдор Либерман призова да не се преувеличава загрижеността във връзка с плановете на Русия да оборудва армията на Башар Асад със системи С-300, но подчерта, че Израел ще отвърне на удара, ако такава ракетна батарея бъде използвана срещу самолет на израелските ВВС.

"Едно нещо трябва да е ясно: ако някой атакува нашите изтребители, ние ще го унищожим. За нас няма значение дали е С-300 или С-700 ", каза той.

Според казаното от Либерман, принципиално различно е на мястото на руснаците в Сирия да дойдат иранци. По глобалните въпроси Тел Авив ще намери общ език с Москва, което не може да се каже за Техеран.

Бившият шеф на израелското военно разузнаване Амос Ядлин, който сега оглавява Института за изследване на националната сигурност в Тел Авив, заяви, че израелските ВВС ще се справят бързо и точно с унищожаването на С-300, ако те бъдат прехвърлени на Сирия.

"Вече имаме разработени планове за борба с тази заплаха", каза Ядлин пред Bloomberg News. Според него, Йерусалим ще използва самолетите F-35, тъй като изтребителите-бомбардировачи F-16 от моделите A и B вече не отговарят на изискванията на времето, за което свидетелства неотдавнашното сваляне на един самолет от този клас – първата загуба в 35-годишните бойни операции.

(рус.ез.)

Израиль отправит эскадрилью «Golden Eagle» уничтожить сирийские С-300

Израиль оставляет за собой право уничтожить системы ПВО С-300, если Москва передаст их Дамаску. В то же время Тель-Авив намерен сохранить в хорошие отношения с Россией. Об этом сообщила онлайн-газета Times of Israel. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал не преувеличивать озабоченность в связи с планами России по оснащению армии Башара Асада системами С-300, но подчеркнул, что Израиль будет мстить, если такая батарея будет использоваться против самолетов ВВС Израиля. «Одно должно быть ясно: если кто-то будет стрелять в наши истребители, мы его уничтожим. Для нас неважно: С-300 или С-700», — сказал он.

Для Либермана, по его словам, принципиально другое: чтобы место русских в Сирии не заняли иранцы. В глобальных вопросах Тель-Авив найдет общий язык с Москвой, чего не скажешь о Тегеране.

Бывший руководитель израильской военной разведки Амос Ядлин, возглавляющий ныне Институт исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, заявил, что ВВС Израиля, скорей всего, сработают быстро и четко при уничтожении С-300, которые будут переданы в Сирию. «У нас уже есть соответствующие планы по борьбе с этой угрозой», — сказал Ядлин Bloomberg News. По его мнению, Иерусалим, скорей всего, пустит в дело самолеты F-35, так как истребители-бомбардировщики F-16 моделей A и B уже не отвечают требованиям времени, о чем свидетельствует недавняя потеря одного самолета этого класса — первая за 35 лет боевой эксплуатации.

Отметим, что Израиль уже начал распродажу своего авиапарка F-16А, кстати, самого большого, за пределами США. В планах правительства еврейского государства — избавиться от авиационного старья до 2020 года. Уже предложено Колумбии от 12 до 18 самолетов после предпродажной подготовки. Еще 12 истребителей F-16А купила Хорватия и столько же, вероятно, приобретет Болгария. Правда, сделка состоится, если Америка предоставит «братушкам» льготный кредит. В ближайшей перспективе израильтяне хотят продать, как минимум, 40 машин из 224.

Что касаться F-15 и F16 моделей C и D, то они по-прежнему останутся в израильском строю и пройдут очередную программу модернизации. Указанные самолеты, кстати, адаптируются для подавления системы ПВО С-300, о чем еще в сентябре 2015 года сообщило издание Defense Industry Daily. Для этой конкретной цели израильской компанией Rafael разработаны «умные бомбы» Spice-250 с оптоэлектронной головкой самонаведения и выбирающие цели без GPS-навигации.

«Бомбы-убийцы хваленной русской ПВО» ищут объекты внешне похожие на пусковые установки С-300 и направляются к ним. Не совсем, правда, ясно, как этот боеприпас отличит оригинал от муляжа, поскольку ориентируется только на картинку, и что он будет делать, если противоракетная батарея замаскирована.

Похоже, понимание этих сложностей толкает специалистов ВВС Израиля к подготовке новой стратегии борьбы со «старенькой» С-300, а именно — с помощью новейших и самых «навороченных» американских самолетов F-35. К слову, западные СМИ уже не так, как раньше, ругают этот самолет, хотя и вздыхают украдкой, что Boeing X-32, который в свое время проиграл F-35 Lightning, имел лучшие проектные решения. Но, как говорится, после драки кулаками не машут.

Сегодня еврейское государство располагает эскадрильей «Golden Eagle» из 9 машин F-35I «Adir», плюс еще 6 самолетов на подходе в этом году. «Современные истребители-бомбардировщики F-35I „Adir“ предназначены для решения проблем, связанных С-300, радиолокационные системы которого могут обнаруживать самолеты на расстоянии около 300 километров», — подчеркивает Times of Israel.

Более того, новейший американский самолет 5-го поколения уже тестируется в небе Ближнего Востока. Так, 20 марта 2018 года один F-35I «Adir», по сообщению Defense Industry Daily, слетал в Сирию, но его никто не видел. Правда, официального подтверждения этого факта не было. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин засекретил специальным приказом всю информацию об эскадрильи «Golden Eagle». Другими словами, все публикации на эту тему не имеют под собой документальной базы.

Интересно другое: с чего бы вдруг появился приказ Норкина, обсуждают на многочисленных израильских форумах, если машина столь хороша? По идее, напротив, правительство должно было бы похвалиться отличным выбором, хотя бы потому, что за 75 машин F-35I «Adir» Израиль заплатит сумасшедшие $ 15 млрд. Сегодня действует контракт на 50 машин с дозакупкой еще 25.

По одной из версий, Америка еще в 2008 году знала, что самолет F-35 не получится таким, каким был задуман. Тем не менее, США решила «развести» союзников на большие деньги, чтобы поддержать на плаву свой ВПК. Именно поэтому Штаты отказали Израилю в продаже 24-х самолетов F-22, несмотря на готовность еврейского государства купить их уже тогда за $ 200 млн. за машину.

Десять лет назад американцы свой отказ объяснили заботой о стратегическом союзнике, мол, F-35 будет абсолютно незаметным самолетом и обладать лучшим в мире оружием «воздух-воздух», при этом окажется в разы дешевле, чем F-22. По первоначальным оценкам Израиля (в 2002—2004 годах), план по замене F-16 на F-35 был вполне осуществимым. Тогда Тель-Авив с подачи американцев оценил сделку на сумму около $ 5 млрд. за 100 истребителей F-35A.+ «Это невероятно, сначала было от $ 40 до $ 50 миллионов за самолет, а затем они (американцы) подняли ценник до $ 80 миллионов. Теперь мы видим стоимость почти в 3 раза выше, и где вероятность того, что машина не будет дорожать?», — цитирует Defense News чиновника в Генштабе ЦАХАЛ.

Зато сколько надежд было. Так, в декабре 2016 года авторитетная проправительственная газета The Jerusalem Post накануне прибытия первых 2-х истребителей F-35, сообщила, что небо над Ближним Востоком отныне принадлежит ВВС Израиля. Но спустя 2 года о превосходстве в воздушном пространстве этого региона речь уже не идет.

Неприятной новостью для еврейских налогоплательщиков стало сообщение, что правительство вынуждено было в феврале 2018 года перевести $ 13,9 млн на счет компании-поставщику Lockheed Martin за запасные части для почти не летавших супер-истребителей. И это помимо стоимости техобслуживания на сумму $ 147,9 млн., которая вначале оценивалась в $ 8 млн. в год.

В свою очередь американцы резко подняли цены и на запчасти для других самолетов ВВС Израиля — F15 и F16, чтобы этот жуткий диссонанс не бросался в глаза.

Lockheed Martin поступил хитро: анонсировал снижение стоимости F-35 до $ 100 млн. в 2019 году, и в то же время в разы поднял цену ТО и запчастей. Видимо, что-то идет не так, поскольку Минобороны США уже сообщило, что Пентагон кровно заинтересован во второй израильской модернизации F-15, так как программа закупок F-35 будет сокращена в самой Америке. Таким образом, израильтяне купили самый дорогой самолет всех времен и народов, но, по сути, приобрели кота в мешке. Впрочем, каждая страна сама решает, сколько стоит её безопасность.

Для Миноборы РФ же куда важнее знать, какую реальную опасность для наших систем ПВО в Сирии несет новейший истребитель F-35 и «умные бомбы-убийцы» Spice-250? Ответ на этот вопрос дает публикация статьи Times of Israel, в которой Авигдор Либерман обещает легко и просто уничтожить С-300: «Оборонные аналитики (Израиля — авт.) сомневаются, что система С-300 в сирийских, а не в российских руках может угрожать воздушным силам ЦАХАЛ»

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