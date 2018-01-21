/Поглед.инфо/ Съдбата на Сирийските друзи* и региона като цяло все още са под въпрос

В новата ситуация в Сирия, в условията на все още необявена война на "всички срещу всички", отново се виждат усилията от страна на Израел, и може би и САЩ, да задействат "Друзката карта." Какво точно този път движи Израел може да не се съмняваме. През лятото на 2017 сирийските правителствени сили и шиитските милиции, предприемайки лъжливи маневри, разгромиха различните терористични групировки в южната и югозападната част на Сирия, и дойдоха до границата с Ирак, в южната част на страната, като по този начин завзеха американо-британско-йорданската база в Ет-Танфе в полукръг. Израел започна открито да заплашва с вмешателство, но, както е известно, всичко е било ограничено до споразумение между САЩ и Русия за това, като в замяна да предотвратят навлизането на "шиитите и Иран" в Ет-Танфе и околностите, "Американската коалиция" се съгласи да пусне в южните и югозападните райони на Сирия руската военна полиция.

След поредица от странни инциденти, включително в Израел, където също компактно живее друзка общност, видимо им дойде на ум на израелските политици и служби за сигурност 2 години по-късно, да се опитат пак да съживят "друзката заплаха" за региона. Някога, в 1921-36 и 1939-44, съответно, в рамките на френския протекторат над Сирия, наложен след първата световна война, е имало някаква форма на автономия на друзите "Джабал ал-друз" с център град Ес Сувейд. Все пак, това образование е било местно, а не е обединенявало дори всички друзи вътре на сирийската територия, да не говорим за друзите в съвременен Ливан, Израел, Йордания, и т.н.

Друзите от Близкия изток никога не са имали истинска независима държавност, вероятно защото от векове са били известни като изключителни лоялни към държавите, в които пребивават. Очевидно това произтича от инстинкта за самосъхранение. Така израелските друзи от вътрешните райони (100 хиляди души ..) - може да се каже, са абсолютни патриоти на тази страна, служат в армията и достигат високи чинове, те се занимават активно с политическа дейност, и т.н. Но ако през 2015 г. Тел Авив се насочи към "темата за друзите в Сирия", и, съответно към разговори за "друзка държава", израелските официални лица в получастни разговори обясняваха този интерес с "падането на правителството на Сирия и Башар Асад", че действията им трябва да бъдат изпреварващи", за да са подготвени за хаоса" и да се изправят срещу сунитите терористи, то сега в Израел има "актуализация" на позицията. Виждаме това и по промяна на реториката на главния пазител на Израел - САЩ, и "стайните кучета на Тръмп" и "марионетки на САЩ" в Европа, както ги нарече главният съветник на аятолах Сайед Али Хаменей и бивш ирански външен министър Али Акбар Велайети. Тази група от страни, както знаете, изисква ракетно разоръжаване на Иран, пълно разоръжаване на шиитското опълчение в Ирак и обявяване на ливанската партия "Хизбула" за терористична организация. И стотици милиони шиити по света пда бъдат обявени за по-голяма "заплаха за мира и стабилността", отколкото победената "Ислямска държава" и другите сунитски терористични структури ...

/рус.ез./

В прошлом году специалисты Фонда стратегической культуры РФ справедливо отмечали, что в сложной этно-конфесссиональной палитре сирийской войны одной из наиболее скрытых остается роль таинственной общины друзов, проживающих преимущественно в южных районах страны. Провал планов Пентагона и Израиля с помощью так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА) взять под контроль юг Сирии во многом объясняется недоучетом стратегического значения именно друзского фактора. Но сейчас в Сирии вокруг друзов, как и в 2015 г., идет настоящий ажиотаж. И странную роль при этом играют известные друзские лидеры Ливана, якобы социалист Валид Джумблатт и «традиционалист» Таляль Арслан (лидер друзской Ливанской Демократической партии, сын эмира Маджида Арслана).

Иллюстрация: Russiancouncil.ru

Валид Джумблатт

В конце июля прошлого года Джумблатт, в очередной раз на 180 градусов изменил свою политическую позицию и заявил: «То, что волнует меня — судьба Сирии, а не судьба режима». Это, по замыслу инициаторов перевербовки Джумблатта, должно было встревожить Асада, возможно, больше, чем любые разговоры о санкциях, бесполетных зонах и о международной интервенции. Но не встревожило. Почему речь должна идти о перевербовке? Потому что, хотя бы в 2015 г. после резни друзов со стороны сирийского филиала «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сел горы Джебель-аль-Самак в провинции Идлиб, и Джумблатт, и Арслан однозначно обвинили Израиль в массовых убийствах друзов в Идлибе. А Джумблатт был особенно жестким в оценке: «Бойню друзов в Идлибе срежиссировал Израиль».

После этого разъяренная толпа друзов Израиля атаковала израильскую армейскую машину, перевозившую раненых «сирийцев», их забросали камнями, один был убит. Друзы обвинили именно Израиль в том, что он помогает раненым джихадистам. Израиль, безусловно, бросился оправдываться, утверждая, что лечит только бойцов оппозиционной «светской» ССА, однако признал, что «проблема друзов» удостоилась обсуждений «при закрытых дверях в генеральном штабе армии». В друзской теме и начальник генштаба Гади Айзенкот, и министр обороны Моше Яалон «задумываются над решением, вторгаться или нет в соседнее государство, не без учета друзской ноты».

Иллюстрация: Onedio.com

Сирийская армия

И вдруг в 2017-м Джумблатт, прекрасно зная, что подавляющее большинство друзов не только Сирии, но и его Ливана, образно выражаясь, «на стороне» Башара аль-Асада и сирийской армии, начинает позиционировать себя как «противник режима». Хотя не очень понятно, какое вообще имеет значение мнение ливанского гражданина к тому, что думают о себе и своем будущем друзы-граждане Сирии. Более того, в одном из заявлений Джумблатт даже призвал к убийству Асада, намекнув на исторический прецедент: «В один день появится новый Наваф. Международные трибуналы докажут свою бесполезность, но это не имеет никакого значения. Мы все — Навафы, неважно, сколько времени на это потребуется, мы отомстим за всех наших мучеников» (речь об убийстве друзом Навафом Гхазалехом в Бразилии одного из президентов Сирии (1953−54 гг.) полковника Адиба ибн Хасан аш-Шишакли в 1964 г.).

На этом фоне заявление того же Джумблатта, что он лично теперь за сотрудничество с разными вариациями «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — даже мелочь, он не раз и не два «менял» свои политические ориентиры. Известно, что Джумблатт ненавидел Хафеза аль-Асада, обвиняя его в убийстве своего отца Камаля. И в отместку за его смерть приказал вырезать христианские (маронитские) и алавитские села в окрестностях Джебель-аль-Друз. Но в 1982 г. он вынужден был бежать в Дамаск и просить у Хафеза убежища и помощи. После оккупации Ливана сирийскими войсками лично Джумблатт вошел в состав ливанского правительства по протекции сирийцев. После же прихода к власти в Дамаске Башара аль-Асада Джумблатт осмелел, считая «врача из Лондона» слабым звеном в семье Асадов, и стал выступать с крайне антисирийских позиций и требовать вывода сирийских войск из Ливана. Он даже встречался с Кондолизой Райс, у которой просил американской помощи в борьбе с Сирией. В 2012−13 гг. он шел на публичные обвинения Башара в умышленном уничтожении друзов Сирии, а самого верного и преданного генерала Башара — друза Иссама Захреддина обвинил в «войне против собственного народа». И вот после обвинения Израиля в 2015 г. — нынешние выкрутасы уже престарелого политика.

Иллюстрация: Яндекс-карты

Голаны

После его демаршей появились еще более тревожные сообщения, хотя, как показал недавний «прокол» с вбросом арабских СМИ относительно «ареста» экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, к информации источников в арабских монархиях Персидского залива относиться надо с известной долей скепсиса. Кувейтская газета As-Seyassah сообщала, что из числа сирийских и ливанских друзов будет сформировано ополчение численностью в 10 тысяч человек. Друзская милиция должна будет занять сирийскую часть Голанских высот — с тем, чтобы предотвратить закрепление на них сирийской армии и подразделений «Хезболлах». As-Seyassah утверждает, что в то время как Хомс и Дамаск будут зачищать подразделения регулярной сирийской армии, Голанами займется «Хезболлах». Об этом прямо заявил генсек организации Хасан Насралла, поклявшийся «освободить Южную Сирию, Голаны и Палестину». Газета утверждает, что за идеей создания друзской милиции стоит именно лидер ливанских друзов Джумблатт. Он и его сторонники утверждают, что «подавляющее большинство друзов стоит на стороне революции», и что «первые взрывы революции произошли в Дараа» — естественном продолжении друзской территории на Голанах.

Друзы заявляют, что «не позволят фарсу под именем Асад — Насралла» создать «так называемое народное сопротивление на Голанских высотах» — потому что они решительно против того, чтобы «банды «Хезболлах» появились в их городах и деревнях». Друзы говорят, что если на Голанах появятся иракские шииты-добровольцы ас-Садра и аль-Малики, представители иранских сил «Кодс», то «Южная Сирия превратится в Южный Ливан, в выжженную землю войны между Израилем и «Хезболлах». Друзы не допустят такого варианта развития событий и не присоединятся к миллионам сирийских беженцев.

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Сирия в огне

Наконец, якобы «друзские источники As-Seyassah в Лондоне» заявили, что уже начато формирование «друзской армии», численностью 10 тысяч человек. 5 тысяч из них — сирийские друзы, остальные — люди Джумблатта и группировки Таляля Арслана. Друзы с горькой иронией восприняли «неожиданное пробуждение» Асада, БААС и «Хезболлах» и их внезапно проснувшееся желание — через 45 лет «освободить Голаны», пишет кувейтская газета. Друзы в Ливане готовы идти добровольцами на защиту своих кланов в Южной Сирии — так же, как и шииты Ливана готовы воевать в Сирии и под предлогом защиты единоверцев. As-Seyassah утверждает, что ливанские друзы готовы послать в Сирию до 10 тысяч опытных и хорошо обученных боевиков.

Если это все так и обстоит, то нельзя исключать, что экивоки Джумблатта в сторону разных ипостасей «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, как и его фактический призыв убить Башара аль-Асада, — промежуточный итог обработки лидера ливанских друзов спецслужбами США и Израиля, так как, надо полагать, антиизраильские заявления Джумблатта от 2015 г. встревожили инициаторов переформатирования Ближнего Востока. И именно поэтому вернулись к сумасбродной идее — посредством вовлеченных во властные структуры друзов Израиля, реанимировать прожекты по отрыву сирийских друзов от Сирии.

Напомним, что 2 года назад именно друз — израильский политик Аюб Кара, пять раз избиравшийся в Кнессет от блока «Ликуд», в ноябре того года публично заявлял, что, мол, «ситуация изменилась», и теперь сирийские друзы не хотят Асада и что район города Эс-Сувэйда, Джебель-аль-Друздолжен быть независимым. Правда, даже такой просионистский друз и то был вынужден признать, что среди друзов Голанских высот и сами друзы по-прежнему верны Башару, и сирийская армия надежно сохраняет контроль. Поддержка же со стороны Израиля и США, а также факт гибели друза-генерала, патриота Сирии и друга Башара — Иссама Захреддина, которого даже в России ряд экспертов рассматривал как альтернативу уже престарелому Джумблатту, в случае трансформации в политическую фигуру, способную восстановить единство внутри друзской общины Ближнего Востока, привела к тому, что под опекой Джумблатта наблюдается активизация невооруженных оппозиционных организаций, чьей целью является мирная трансформация настроений друзов против правящего сирийского режима. Среди главных таких «джумблаттовских» структур называют молодежную группу Mashayekh al-Karama, чьи представители агитируют в пользу явного отказа от поддержки официальных властей, особенно вооруженных сил, и усиления взаимодействия с «незапятнанной кровью оппозицией» на основе «действительно нейтрального подхода к конфликту».

Иллюстрация: Photosight.ru

Голаны

Действительно, был эпизод, когда от друзов была и группа, воевавшая на стороне «сирийской оппозиции». Попытки создания из них «оппозиционных бригад» в результате привели к тому, что это формирование, условно названное «батальоном», реально по численному составу являлась не более чем ротой, да и то, по данным самих друзских источников, якобы половина таких добровольцев была представлена ливанскими сторонниками Джумблатта. И это несмотря на активные призывы «восстать» к сирийским друзам, неоднократно декларируемые престарелой дочерью авторитетного друзского вождя Султана аль-Атраша, лидера Сирийского восстания 1925−27 гг., по признанию историков Франции, «едва не сбросившего французские войска в Средиземное море».

Появление российских сил в Сирии привело к некоторому снижению, но не к исчезновению влияния Mashayekh al-Karama. Причем на позицию друзов тогда повлияло не только изменение ситуации в пользу правящего режима, но и то давление, которому подвергаются друзы в захваченных оппозицией районах. Так, например, мало того, что друзское население северной Сирии (в районе Идлиба) было исламизировано, его представители не получили равноправного статуса с суннитами и значились как под контролем «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и под властью ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «меньшими» (низшими) мусульманами. Соответственно, по своему статусу исламизированные друзы мало отличаются от «немусульман», и это ограничивает их в юридических и иных правах по сравнению с остальным населением.

Иллюстрация: Bloknot.ru

Боец сирийской армии

Кроме того, удивительного все равно даже с избытком, учитывая относительную немногочисленность друзов в регионе. Ведь сам Джумблатт как-то признал, чтоиз-за неосторожного выражения симпатий «Джебхат ан-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он потерял поддержку многих соотечественников-ливанских друзов. В результате его собственное политическое будущее в Ливане выглядит крайне сомнительным. Друзы хорошо запомнили, как в самом начале войны их небольшое «джумблаттовское» подразделение Sultan el-Atrache Brigade присоединилось к оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА), а затем было истреблено за «религиозную ересь» «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поддерживаемая американцами ССА совместно с «Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила значительные части провинции Сувэйда, где устраивала этнические и религиозные чистки, брала заложников, убивала мирное население.

В то же время сирийские друзы, конечно, до уничтожения роты Sultan el-Atrache Brigade, до резни в провинции Идлиб, в основном пытались сохранить нейтралитет, проявляли осторожность. Проведенная правительством на их территориях мобилизация, по которой в армию планировалось призвать до 30 тыс. человек, была провалена. Однако логика войны привела к тому, что отгородиться от нее не получилось. На их защиту встал только официальный Дамаск. И поэтому в 2016−17 гг. подавляющее большинство сирийских друзов твердо стояло на стороне правительства. Среди их милиций, лояльных Дамаску, наиболее организованна Saraya al-Tawheed, связанная с ливанскими друзами, оппозиционными Джумблатту. Не менее популярна Jaysh al-Muwahhideen («Армия монотеистов»), объявившая джихад всем, «кто вторгнется на друзские земли» (фактически это союз с Дамаском). Известна также Dir' al-Watan («Щит Родины»), действующая по всей стране, но имеющая филиал в провинции Сувэйда во главе с одной из наиболее значительных местных фигур, поддерживающих Асада, — шейхом Юсуфом Йербо.

Тем не менее, сказать, что все безоблачно, тоже нельзя. И теракты против друзов селения Хадер на Голанских высотах, в особенности в июне и ноябре 2017 г., после чего в Израиле аж на уровне ЦАХАЛ (израильской армии) заявили: «Следуя обязательствам перед друзской общиной, ЦАХАЛ готов оказать помощь жителям деревни и сделает все, чтобы предотвратить дополнительный ущерб, а также захват деревни Хадер террористами». По сути, израильтяне говорят о готовности вторгнуться в Сирию, что вызывают тревогу. На этом фоне выглядит не случайным и то, что в середине декабря министр обороны Израиля Авигдор Либерман назначил друза, генерал-майора в отставке Камила Абу-Рокуна координатором активности правительства на палестинских территориях. Проблема Израиля и, по сути, подыгрывающего израильтянам Валида Джумблатта, заключается в том, что, как признавал даже израильский ресурс MIGnews.com, «сирийские друзы не испытывают и не выражают никаких симпатий к Израилю, и не просят его о помощи и защите. Наиболее радикально настроенный против Асада шейх Сувэйды, Вахид Баулус [был убит террористами — прим.] заявил: «Израиль — враг арабов. Тот, кто враг арабам — наш враг».

Иллюстрация: Bloknot.ru

Авигдор Либерман

Другой израильский (русскоязычный) ресурс в ноябре 2017-го признал, что не прекращаются обвинения «некоторых друзов» в том, что на протяжении гражданской войны в Сирии Израиль оказывал помощь террористическим группировкам, действующим внутри повстанческих сил, воюющих в Сирии против Асада. Причем в том числе и со стороны израильских друзов района Голанских высот. Более того, израильтяне и Джумблатт игнорируют тот факт, что, как минимум, 104-я бригада Республиканской гвардии Сирии (именно ею командовал покойный генерал Захреддин) и ряд подразделений регулярной сирийской армии процентов на 90 укомплектованы именно друзами. А друзы оккупированных израильтянами сирийских Голанских высот (около 50 тыс. чел.) уже 60 лет сохраняют сирийские паспорта и, несмотря на все посулы, не желают переходить в гражданство Израиля.

Глупы надежды Израиля и Джумблатта на то, что удастся разжечь антииранские и антишиитские настроения среди друзов Сирии. Дело в том, что, как утверждают специалисты Фонда стратегической культуры РФ, так сказать, друзизм — это крайняя ветвь Шиизма, со временем вобравшая в себя черты других конфессий. Хотя друзы признают мусульманскую шахаду, их нередко вообще не относят к мусульманам. Например, подобно индуистам, друзы верят в переселение душ: если кто-то из них умирает, значит, в то же мгновение рождается такой же по духу новый друз. В атаку они идут со знаменитым боевым кличем: «Во чреве матери!» («Я готов умереть и вновь появиться!»).

Говорят друзы по-арабски и сами себя называют мувахиддун (единобожники). Их главный пророк и святой — ветхозаветный Иофор (у евреев Йитро, у арабов — Шуайб), тесть Моисея. То есть друзы относят себя к приверженцам древнейшей авраамистской религии. Прозелитизмом не занимаются (друзом можно только родиться) и свои священные книги держат в тайне. Надо полагать, что обо всем этом прекрасно знают и помнят как сами друзы, так и высшие шиитские духовные иерархи Ирана и Ирака, решением которых в свое время к шиизму были приравнены общины алевитов, алавитов, зейдитов (хуситов), исмаилитов и др. И совсем не факт, что в скором времени сами друзы, по крайней мере, Сирии и Ливана не начнут прямых переговоров с аятоллами Ирана и Ирака об официальном признании религии друзов еще одной, особой ветвью шиизма.

Fabio Rodrigues Pozzebom

Башар Асад

Следует подчеркнуть, что сейчас друзы, как и в прежние годы, при любом отношении к Башару аль-Асаду продолжают видеть враждебность и опасность Израиля для региона. Волна израильских ударов по Сирии в 2017 г., например, имела и символическое значение — она пришлась ровно на 40-летие оккупации Израилем Голанских высот, где в самый разгар огня даже побывал премьер-министр Нетаньяху. Там перед израильскими военными он произнес речь, в которой без обиняков заявил: «Голаны — наши и всегда будут нашими. Наши они потому, что принадлежали нашим предкам и были возвращены назад в результате отражения сирийской агрессии».

Израильская армия осуществляла и осуществляет также огневую поддержку коалиции «Джейш аль-Мухаммед», включающей в себя «умеренных» оппозиционеров из ССА и «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — бывшую «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То, что позиции данной коалиции — законные цели, доказал и прошлогодний удар по ним в районе Кунейтры российскими ВКС. Никакого протеста по этому поводу или контрмер со стороны Израиля и США не последовало. А сирийская армия, пользуясь результатами российских бомбардировок, отбросила формирования «Джейш аль-Мохаммед» и полностью восстановила положение на границе с Израилем. Так что, учитывая амбиции Израиля и текущие реалии в Сирии, судьба друзов этой страны и региона в целом все еще под вопросом.

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* Друзите са етнорелигиозна, арабска общност, населяваща предимно в страните на Близкия изток (Сирия, Ливан, Израел, Йордания и др.), те изповядват монотеистична религия, отделила се от исмаилитския клон на шиитския ислям през 11 век.

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