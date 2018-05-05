/Поглед.инфо/ Събитията от последните дни в Сирия, предаването на "Иранското досие" от Израел на американските му покровители, заплахата на Тръмп да преразгледа ядрената сделка с иранците, обвиненията спрямо Иран в подготовката на терористична атака срещу Ню-йоркските кули-близнаци на 11 септември 2001 г. – всичко това показва, че израелският брониран влак, който досега беше „на депо”, сега иска да напълни котлите си с кръвта на жителите на региона.

Едва с огромни усилия се отдаде да се отблъснат подбудителите на III световна война на Корейския полуостров, сега те, чрез Израел, възнамеряват да използват същия номер в Сирия.

Позовавайки се на министерски източници, американският телевизионен канал NBC твърди, че зад неделната атака срещу иранските военни в Сирия стои Израел. Израелски самолети F-15 атакуваха Хама, след като Иран достави оръжия в базата, която е на разположение на 47-а бригада на иранската армия.

Предполага се, че в базата са били доставени ракети "земя-въздух". В резултат на нападението загиват около 20 ирански военни и около 30 цивилни лица, а голям брой обикновени граждани са били ранени. Официални лица в САЩ твърдят, че доставеното в сирийската база на иранската бригада оръжие било предназначено за... изненадващи атаки срещу Израел.

(рус.ез.)

Израиль готовится к войне с Ираном

События последних дней в Сирии, передача «Иранского досье» Израилем своим американским покровителям, угроза Трампа пересмотреть ядерную сделку с персами, обвинение Ирана в подготовке теракта 9/11 – всё это наводит на мысль о том, что израильский бронепоезд застоялся в депо и требует наполнить свои котлы кровью жителей региона.

Только-только колоссальными усилиями удалось оттащить поджигателей III Мировой от Корейского полуострова, как посредством Израиля они собираются провернуть этот трюк в Сирии.

NBC, ссылаясь на министерские пиджаки, сообщило, что за воскресной атакой на иранских военных в Сирии стоит Израиль. Израильские F-15 ударили по Хаме после того, как Иран завез оружие на базу, являющуюся расположением 47-й бригады иранской армии. Предполагается, что завезены были и ракеты «земля-воздух». В результате налёта погибли около двух десятков иранских военных и около трех десятков человек, в том числе простые граждане, получили ранения. Официальные лица в США уверены в том, что оружие предназначалось для… сюрприз-сюрприз… нападения на Израиль.

Те же чиновники сообщили, что Израиль, похоже, готовится к большой войне с Ираном и ищет помощи и поддержки со стороны США. «В списке наиболее возможных и актуальных конфликтов по всему миру война между Израилем и Ираном в Сирии находится сейчас на первой строчке», - сказал один из старших офицеров армии США.

Между тем министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил во вторник, что теперь у его страны четыре проблемы, на одну больше, чем днём ранее: «Иран, Иран, Иран и лицемерие». Под лицемерием, иранским, естественно, имелось в виду следующее: днём ранее, когда у Израиля было на целую проблему меньше, а мир в очередной раз не подтаскивали к краю пропасти, Биньямин Нетаньяху «раскрыл» пакет документов, которые Моссад украл у Ирана.

Как вы догадались, речь об «Иранском досье», ныне представленном Штатам и прочим союзникам, которое, якобы, доказывает, что Иран не сворачивал свою ядерную программу, трудясь над ней втихаря не покладая рук. Ряд экспертов, которые имели возможность пробежаться взглядом по документам, утверждают, что, во-первых, досье явно старовато, во-вторых, не проливает свет на текущие планы Ирана.

Тем не менее, Либерман всё распалялся и распалялся: Иран скрывает своё оружие, он подавляет свободу меньшинств и запрещает свободно выражать своё мнение, он вступил в ядерную сделку, просто чтобы получить экономическую выгоду. Израиль не может игнорировать угрозу, исходящую со стороны Ирана.

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Израиль должен прекратить свое «опасное поведение» и предупредил, что «ответ Ирана будет достоин удивления, и вы пожалеете».

Чем же Иран может всех удивить? Вариантов несколько. Есть некоторая вероятность сухопутной операции силами Хезбаллы, удара ракетами дальнего радиуса действия с территории самого Ирана, либо может быть совершён теракт в отношении израильского объекта в третьей стране. Подобные нападения совершались в свое время в Аргентине, Турции, Болгарии.

Какова же вероятность реальной войны между Ираном и Израилем? Враждебная межгосударственная риторика не нова, почему же сейчас возникают опасения начала масштабного конфликта между двумя странами? Дело в международном контексте. Именно сейчас всплывает «Иранское досье», а американцы признают его весьма правдоподобным и не сомневаются в его подлинности. «США считают достоверными документы, представленные Израилем как доказательства выполнения Ираном секретной программы по разработке ядерного оружия», - так говорится в заявлении госсекретаря Помпео. Трамп считает ядерную сделку с Ираном плохой и, в самом оптимистичном варианте развития событий, требующей пересмотра, а в базовом – расторжения. Федеральный судья Дэниелс 2 мая постановил, что Иран и Корпус стражей Исламской революции, а также иранский Центробанк (вот банк-то каким местом?) несут ответственность за гибель более тысячи человек в теракте 9/11 в Нью-Йорке. Фактически, Запад подготовил юридическое заключение, бумажку с печатью, подтверждающую, что Иран преступен по своей сути.

Израильтяне со своей стороны тестируют Вашингтон на предмет поддержки в потенциальном конфликте с мусульманским соседом и провоцируют Иран на самые решительные ответные меры, обстреливая военные базы и уничтожая иранских военных. Всё это в совокупности мешает смотреть на складывающуюся ситуацию с надеждой и оптимизмом.

Для нас, России, ситуация выглядит малопривлекательной с любой стороны. С Ираном в конфликте в Сирии мы тактические союзники. Мы совместно боремся с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) и пытаемся восстановить порядок в этой стране. Да, у Иранцев свой интерес, но это не мешает нам сотрудничать.

С Израилем у России всегда были сложные отношения, но удавалось сохранять баланс интересов. Очень тонкий, порой призрачный, но конфронтации удавалось избегать. Периодически обе страны делали и пока делают в отношении друг друга приятные политические реверансы.

В потенциальной войне между Ираном и Израилем мы оказываемся в Сирии буквально между молотом и наковальней. Напрямую вмешиваться в такой конфликт нельзя, это будет означать проигрыш в любом случае. Один из вариантов – не афишируя, через третьих лиц поддерживать Иран в материально-техническом плане. Позволить Ирану проиграть – отдать регион под контроль американского режима с последующим выдворением нас самих из Тартуса, Хмеймима и прочих менее значимых мест.

Другой вариант – подставить в этой игре вместо себя Турцию. Она прямо заинтересована в стабильности у себя под боком, у своих границ. Обладает самой мощной в регионе армией, член НАТО. Но при этом страна мусульманская и в симпатиях к Израилю замечена по большей части не была. На чьей стороне она будет в этом конфликте, если кто-то или что-то вынудит её не сохранять нейтралитет? Кого она поддержит не словом, но делом – техникой, боеприпасами, советниками? Вопрос, ответ на который отнюдь не очевиден. Но мне почему-то кажется, что и в случае победы турок и персов над иудеями, при последующем разделе влияния в регионе, нам будут не очень рады – кто ж по доброй воле захочет делиться куском пирога.

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