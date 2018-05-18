/Поглед.инфо/ През втората седмица на май ситуацията в Близкия изток се нагря до краен предел, на хоризонта се появи нова голяма война в центъра на триъгълника Израел-Сирия-Иран. И веднага надигнаха глава съюзниците на воюващите държави.

И ако нищо друго не може се очаква от САЩ, освен пълна подкрепа на Израел, то официалната позиция на Русия изненада мнозина. След разговорите на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху с руския президент Владимир Путин на 9 май, израелската армия, всъщност, получи карт бланш за всякакви агресивни действия на територията на Сирия (вероятно и в Иран), ако при тези действия обаче не пострада руският военен контингент и тяхното оборудване.

Развитието на ситуацията на това ключово място може да постави кръст на независима външна политика на Русия и на урегулирането на огнището на напрежение в Близкия изток, което не бива да бъде допускато...

(рус.ез.)

Израильское лобби в Москве и Вашингтоне получило карт-бланш на войну с Ираном?

Во вторую неделю мая ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела, на горизонте забрезжила новая большая война в центре треугольника Израиль-Сирия-Иран. При этом ярко проявили себя союзники враждующих государств. И если от США ничего, кроме полной поддержки Израиля, ожидать не стоило, то официальная позиция России удивила многих. После переговоров премьера Биньямина Нетаньяху и Президента РФ Владимира Путина 9 мая ЦАХАЛ, по сути, получил карт-бланш на любые агрессивные действия на территории Сирии (возможно, также и Ирана) – если при этом не пострадает российский военный контингент и контролируемая им техника. Развитие ситуации в том же ключе может поставить крест на независимой внешней политике России и урегулировании очага напряженности на Ближнем Востоке, чего никак нельзя допустить.

Вот краткая хронология событий, которые говорят сами за себя. 8 мая по американо-израильской инициативе состоялся разрыв ядерной сделки США и Ирана. В ночь на 9 мая Израиль нанес ракетные удары по Сирии, ссылаясь на то, что атакуются якобы только силы Корпуса Стражей Исламской революции, ранее напавшего на оккупированные Израилем Голанские высоты. Утром 9 мая Нетаньяху прилетел в Москву и весь день провел в близком общении с Владимиром Путиным. В этот же день наш Президент провел совещание Совета безопасности, также состоялись расширенные переговоры Нетаньяху с участием министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. А утром 10 мая Израиль нанес удары уже по 35 объектам в Сирии, в результате атаки уничтожен ЗРПК «Панцирь С-1», состоящий на службе армии Башара Асада. Никаких официальных претензий к Израилю Россия, как и прежде в подобных случаях, не предъявила. В отличие, заметим, от атак США на нашего близкого союзника, по итогам которых мы, по крайней мере, оперативно созываем Совет безопасности ООН.

В чем нельзя обвинить Нетаньяху, так это в недальновидности и отсутствии стратегического мышления. В целях создания весомого алиби для «наказания» Ирана он еще 30 апреля провел публичный брифинг, на котором сообщил поистине фантастическую историю. По словам премьера, некая сверхсекретная разведгруппа Моссада пробралась в Атомный архив в центре Тегерана и выкрала оттуда около ста тысяч бумажных и цифровых документов. Найденные бумаги якобы доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под названием «проект Амад». При этом по месту расположения указанного объекта о нем никто ничего не слышал… Наконец, Нетаньяху вывалил собравшимся на брифинг самый железный аргумент – огромный баннер из двух слов: «Иран солгал». До боли похоже на «химическую атаку» войск Асада в Думе, на знаменитую «пробирку Колина Пауэлла», после демонстрации которой США начали военную агрессию в Ираке и т.д. Разумеется, сценаристы всех этих фальшивок и не думают каяться за них и их последствия.

В дальнейшем официальные западные СМИ словно забыли о секретном Атомном архиве Ирана, однако в Пентагоне на них откликнулись очень живо. Америка подтвердила правдоподобность «найденных документов» и добавила, что команда Дональда Трампа и без них уже подготовила разгромный доклад Конгрессу США о невыполнении Ираном соглашения от 2015 года. В Европе же к презентации Нетаньяху отнеслись со скепсисом, заметив, что полагаться следует прежде всего на отчеты инспекций МАГАТЭ, а не тайные сведения национальных разведок.

Но ЕС далеко и на боевые действия Израиля почти никак не влияет, так что главной целью Нетаньяху стало убеждение российского лидера в своей непогрешимости. Ради этого он впервые принял участие в московском параде по случаю Дня Победы с георгиевской лентой на груди. И даже подыскал себе портрет героя-фронтовика (не своего родственника) для марша в «Бессмертном полку» рядом с Владимиром Путиным. В свою очередь, наша сторона не преминула показать особую роль в спасении европейских евреев от холокоста – специально для Нетаньяху у кремлевской стены был исполнен гимн Израиля.

В сухом остатке получаем полнейший дипломатический триумф Нетаньяху. По итогам переговоров он, судя по всему, получил от Москвы согласие на самоустранение от эскалации ирано-израильского конфликта. И иранским лидерам, и Башару Асаду недвусмысленно показывается: Россия готова сдавать свои позиции в Сирии, а между Израилем и Ираном ей на сегодня ближе государство, за которым стоит Запад, да и вообще весь «цивилизованный» мир.

Военный эксперт, генерал-полковник Леонид Ивашов придерживается мнения, что в этой истории ключевую роль сыграл еврейский капитал и международное израилькое лобби, подмявшее под себя и Трампа, и Путина.



«Израиль нанес удар прежде всего по российской политике стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, по российской дипломатии и по российской военной технике. Он в очередной раз продемонстрировал, что никакие международные уставы ему не писаны. Геополитический треугольник Москва-Тегеран-Анкара сегодня находится под мощным ударом. Приглашение на парад Нетаньяху вместо, к примеру, Башара Асада – это явный намек на отказ от независимой российской политики на Ближнем Востоке. Удары Израиля по Сирии не могли не быть согласованы с российской стороной. И новая санкционная война США с Ираном венчает продуманную комбинацию наших геополитических противников»,– отмечает Ивашов.

Еще раз заметим: в ходе самого масштабного за последние десятилетия авианалета ЦАХАЛа на Сирию пострадали не столько иранские, сколько сирийские военные объекты. Можно долго рассуждать о том, что новый комплекс «Панцирь-М» был фактически брошен сирийскими военными вблизи от Голанских высот в небоевом состоянии, но тем не менее евреи без толики сомнений выбрали его своей мишенью.

И сразу же после израильского акта агрессии и визита Нетаньяху в Москву помощник Президента России Владимир Кожин заявил, что переговоры о запланированной поставке Сирии систем ПВО «С-300» не ведутся, так как у сирийских вооруженных сил уже имеется «все, что надо». Что ж, если устаревшие советские зенитки и ракеты – это все, что надо для борьбы с новейшими американо-израильскими вооружениями – оставим сие на совести Кожина. Удивляет и тот факт, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил СМИ о несвязанности данного решения и визите Нетаньяху в Москву. Ну-ну...

А вот заявления израильских дипломатов после возвращения Нетаньяху из московского вояжа однозначно дают понять – их страна получила от России карт-бланш на продолжение военной агрессии против Сирии и Ирана. Министр разведки Исраэль Кац также просто в восторге: по его мнению, «отсутствие переговоров между Москвой и Дамаском о поставке Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 демонстрирует взаимное уважение между Россией и Израилем, а также соблюдение принципа обоюдного учета интересов». Здесь надо задать риторический вопрос: покажите нам российский интерес в уничтожении сирийских и иранских военных, в ухудшении положения Асада, в постоянной угрозе воздушным и наземным объектам (включая военные базы и технику РФ) в Сирии, в дестабилизации всей обстановки на Ближнем Востоке… Налицо дежа вю 2010 года, когда израильское лобби точно так же держало руку на пульсе переговоров о поставке новых систем ПВО из Москвы в Дамаск и в результате добилось своего. Контракт на отгрузку «С-300» уже был заключен, однако впоследствии Путин в ходе прямой линии сообщил, что Москва по просьбе Израиля отменила его и вернула «одной из стран арабского мира» предоплату.

Отдадим Израилю должное – дипломатия во имя защиты национальных интересов у этого государства всегда была на высшем уровне. Нетаньяху прилетел в Москву 9 мая с конкретными геополитическими установками, чтобы указать нашей власти на ее полную зависимость от мировых закулисных сил. И надо признать, его миссия оказалась успешной. В ходе визита Нетаньяху, в частности, заявил, что спустя 70 с лишним лет после холокоста поднимает голову сила, ставящая себе задачу уничтожить Израиль как государство (речь, разумеется, об Иране) – следовательно, это прямые наследники нацистов и дела с ними надо вести соответствующим образом. Удивительно, что это говорит лидер государства, религиозные законы которого не признают браки евреев с неевреями. А может, все-таки истинные причины ненависти израильтян к Ирану связаны с тем, что это исламское государство выступает против ростовщичества, культа маммоны, против дегуманизации и сатанизма, насаждаемых «цивилизованным» Западом? Тогда понятно, почему соответствующие силы намерены разрушить его до основания, превратить в варварское децентрализованное пространство, как это было сделано ранее с Сирией, Ливией, Ираком. Под предлогом торжества «демократических ценностей и прав человека», разумеется.

Угроза самому существованию Ирана уже возникла, и Россия, до настоящего времени активно действовавшая на сирийском поле, увы, оказывается не самым надежным союзником. Нельзя государству, проводившему последовательную антизападную внешнюю политику, вот так резко менять вектор своих действий. Если внешняя политика полностью войдет в резонанс с колониальной (будем говорить откровенно) социально-экономической политикой нашей страны, уже для нас автоматически возникнет возникает угроза полной потери суверенитета. Ждать, что нас встретят как равных в глобальной олигархо-ростовщической финансовой системе, куда всеми силами тянут страну Греф, Кудрин и Ко, наивно и абсурдно. Как нам придется выслуживаться перед «хозяевами денег», можно себе представить по знаменитой речи первого президента РФ Бориса Ельцина, продекламировавшего в Конгрессе США в 1992 году: «Боже, храни Америку!» А потому хорошо бы руководству России раз и навсегда определиться со всеми «дорогими и уважаемыми партнерами».

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