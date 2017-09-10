/Поглед.инфо/ Арабската младеж е променила отношението си към държавата Израел. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в навечерието на еврейската Нова година, по време на реч в Министерство на външните работи; налице е пробив в отношенията със страните от арабския регион, въпреки че, палестинският въпрос все още остава отворен. Според Нетаняху, една от главните задачи на израелската дипломация е сближаване с групата на умерените страни в Близкия изток, въз основа на борбата срещу обща заплаха в лицето на Иран.

В речта си, министър-председателят уточни, че независимо от факта, че сътрудничеството с арабските държави се осъществява на различни нива, в различни формати и не се забелязва от широк кръг от наблюдатели, "зад кулисите" процесът на сближаване върви много по-активно и отношенията, които се развиват сега, не бяха същите при подписването на мирните споразумения. Днес, десетилетия след на палестинско-израелския конфликт, младите араби се питат: защо трябва да участват в конфликт, който не засяга никой друг освен Израел и Палестина?

(рус.ез.)

Израиль больше не враг арабским странам

Арабская молодежь изменила своё отношение к израильскому государству Выступая в МИД в преддверии еврейского Нового года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прорыве в отношениях со странами арабского региона, хотя, как он сам отметил, палестинский вопрос остается открытым. По словам Нетаньяху, именно сближение с группой умеренных стран Ближнего Востока на почве борьбы с общей угрозой в лице Ирана является одной из главных задач дипломатии Израиля.

В своем выступлении премьер-министр Израиля заявил, что несмотря на то, что пока сотрудничество с арабскими странами происходит на различных уровнях, в различных форматах и не заметно для широкого круга наблюдателей, «за кулисами» процесс сближения идет гораздо активнее, а тех отношений, которые между странами развиваются сейчас, не было даже в период подписания мирных соглашений.

Тем не менее Израиль был главным врагом арабского народа ещё с 1948 года, когда началась первая война между евреями и арабами. На протяжении арабо-израильского конфликта прошло несколько войн: в 1956, 1967 и 1973 годах. В 1982 году Израиль совершил вторжение в Ливан. С 1978 года между арабскими странами и Израилем зарождаются дипломатические отношения, начавшись с перемирия с Египтом и подписанием соглашения «Кэмп-Дэвид». В 1990-х годах прошлого столетия, после Мадридской конференции и подписания соглашения в Осло, другие арабские страны тоже начали дипломатические отношения с Израилем.

Так что дипломатические отношения с большинством арабских стран у Израиля зародились давно и уже не являются новостью. Говоря о «небывалом сближении», Нетаньяху имеет в виду главным образом зарождение дипломатических отношений с Саудовской Аравией, важнейшей страной Персидского залива, страной, где находятся главные мусульманские святыни.

Почему отношения арабских стран с Израилем стали мягче, а дипломатия развивается, несмотря на то, что с самого начала истории израильского государства его отношения с арабским миром были враждебными и сопровождались постоянными конфликтами? Главное, как я считаю, — не официальный политический курс стран на сближение и не выстраивание дипломатических отношений между Израилем и арабскими странами, а отношения между арабами и евреями. Жителям арабских стран всё чаще становится интересно: что, как и почему происходит в Израиле, почему Израиль — единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, почему в Израиле стало спокойно, хотя в соседних странах бушуют волнения?

Израиль увидел эти настроения среди арабов и начал делать первые шаги к сближению на уровне народа: в социальных сетях, в частности, в Facebook, стали создаваться страницы о жизни в Израиле, где арабы могут напрямую общаться с представителями ЦАХАЛа, среди них, например, Авихай Эдраи из пресс-службы ЦАХАЛа, вещающей на арабском языке. К слову, такие страницы очень популярны, одна из них насчитывает около миллиона подписчиков среди арабов.

Безусловно, подобные страницы в соцсетях изменили взгляды молодых людей на еврейский народ, открыли им об Израиле много новой и интересной информации, которую прежде от них скрывали в образовательных учреждениях, а официальные арабские СМИ искажали.

Не менее удивительное следствие работы Израиля над сближением арабов и евреев в том, что молодые граждане арабских стран изменили свое отношение к самому израильскому государству, в том числе и к пресловутому палестинскому вопросу. Теперь, после десятилетий палестино-израильского конфликта, молодые арабы спрашивают себя и друг друга: а зачем им участвовать в конфликте, который не касается никого, кроме Израиля и Палестины?

В отношениях Израиля и Ирака страницы в соцсетях, курируемые израильскими службами, сыграли интегрирующую роль. После сотен терактов, совершенных палестинцами на иракской территории, иракцы встали на сторону Израиля в палестинском конфликте. С развитием страниц в соцсетях солидарность между ними доходит до такого уровня, что когда в Израиле происходят трагедии, сотни иракцев выражают соболезнования и даже прикрепляют к текстовым сообщениям фотографии своих паспортов, чтобы доказать, что они — реальные люди, и сочувствующих евреям действительно очень много.

Не только среди иракцев, но и среди египтян множество тех, кто считает вражду с евреями изжившей себя. Стоит отметить, что в Израиле живут уже по меньшей мере 25 тысяч египтян, а один из главных египетских писателей нашего века, Юсеф Зидан, в своих трудах призывает всех пересмотреть еврейский вопрос и называет антисемитизм многих политиков «инструментом популярности». Зидан также признает и призывает остальных признать право евреев жить на занятой ими территории Палестины.

За 69 лет, с 1948 года и до сих пор, израильскому государству удалось достичь всех своих целей и перевести враждебные отношения с арабскими странами в новый этап, на котором все страны объединены своей нуждой в помощи Израиля.

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