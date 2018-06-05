/Поглед.инфо/ Текстът представлява кратък обзор на ситуацията в Сирия понастоящем. Според обзора, на картата на Сирия има три полюса на напрежение: южният – касае се за отношенията с Израел и настояванията на израелския премиер Нетаняху за пълен изход на иранските военни части от Сирия; източния бряг на Ефрат – отношенията със сирийската кюрдска общност и твърдата позиция на Асад кюрдите да се разграничат от американските си „съюзници”; и зоната на влияние на Турция, която няма намерение да признае правителството на Башар Асад за законно правителство на Сирия.

Според сирийската информационна агенция SANA, представители на над 70 общности и племена са се събрали на конгрес в източната част на провинция Алепо, за да обсъждат съпротивата си срещу турската, американската и френската окупация. Как да се твърди тогава, че те искат да се борят срещу своите "освободители"?

(рус.ез.)

Обстановка в Сирии

В настоящее время ситуация в Сирии складывается следующим образом - на карте Сирии можно обозначить три полюса напряженности: Юг, восточный берег Евфрата и зону влияния Турции.

Юг

По предварительной информации Россия и Израиль пришли к соглашению об ограничении роли Ирана в САР. Вероятнее всего в ходе переговоров у министров возникли разногласия о сроках и порядке вывода иранских формирований.

Представители Российской стороны считают, что вопрос о выходе требует времени и настаивают на отводе иранских подразделений только на юге, в пределах 20 километровой зоны.

Израиль в свою очередь настаивает на полном и незамедлительном выводе всех иранских и проиранских подразделений с территории Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путином. Данный вопрос по-прежнему остается не решенным.

Другим предметом обсуждения в ходе переговоров стала возможность Израиля проводить ограниченные военные операции в на территории Сирии. По взаимной договоренности, Тель-Авив вправе реагировать на выявляемые угрозы для безопасности Израиля силовым путем, при условии, что это не повлияет на боевые возможности сирийской армии.

Также в ходе закрытых переговоров обсуждались варианты передислокации сил ООН на приграничную территорию, либо передача приграничной территории под контроль российской военной полиции. К какому-либо соглашению стороны пока не пришли.

Тегеран пока никак не отреагировал ни на сам факт проведения этих переговоров, ни на оглашенные договоренности, достигнутые в результате. Однако 2 июня министр обороны Ирана выступил с резким заявлением о готовности ответить на любую угрозу иранским подразделениям, откуда бы она ни исходила.

Тем не менее, из сообщений СМИ стало известно, что иранские боевые формирования начали выходить с юга Сирии. Одновременно с этим стали в открытые источники стала поступать информация о прибытии отрядов 4-й танковой дивизии в провинцию Эль-Кунейтра.

Восток

Президент Сирии Башар Асад в интервью каналу «Russia Today» заявил о возможности решения курдского вопроса по двум сценариям.

Согласно первому варианту, предложенному Асадом, с курдами из SDF следует решить все разногласия путем переговоров. Президент напомнил, что они – «сирийцы, которые должны заботиться о целостности своей страны, а не быть марионетками в руках иностранцев».

Второй вариант заключается в проведении силовой операции по восстановлению контроля территории. Причем президент Сирии недвусмысленно добавил о необходимости выхода подразделений коалиции с территории страны.

Асад описал поддерживаемые США курдские силы как «предательские» и заявил, что «любой, кто работает под руководством какого-либо иностранного государства в своей стране, является изменником».

В свою очередь Соединенные Штаты проинформировали президента Сирии Башара Асада о нецелесообразности использования военной силы в восточной Сирии.

Турецкие зоны влияния

Турция стремится стабилизировать обстановку в провинции Идлиб. Тем не менее это направлено лишь на достижение собственных интересов Анкары. Военное присутствие турецкой армии в Сирии для Российской Федерации крайне нежелательно, а для Дамаска неприемлемо. Не секрет, что большинство группировок так называемой сирийской оппозиции финансируется турецкой стороной, а высшая политическая элита Турции не рассматривает Б.Асада как будущего президента Сирии. Об этом официально заявил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе, основывая свое высказывание на фактах массовых убийств мирных жителей правительством Асада.

Российская Федерация, заинтересованная в продвижении своих экономических интересов в Сирии, несомненно, будет стараться оттеснить турецкие формирования с территории сирийского государства, что может обернуться обострением как политических взаимоотношений на мировой арене, так и обстановки на территориях, контролируемых группировками, которые поддерживает Турция.

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