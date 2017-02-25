/Поглед.инфо/ Много се писа за оставката на Майкъл Флин – съветник по националната сигурност на президента Тръмп. От истеричното "Тръмп предаде всички ни" до "дълбочинната държава показа на новия президент кой в същност е шефът." Спокойно. Всичко е в рамките на нормите и политическа традиция: старата команда с всички сили се старае да се задържи на власт, а новата метла иска да "пресуши Вашингтонското блато."

Това не е бърз процес. На Путин му трябваха няколко години, докато започнат да го възприемат като "ужасен" и "тъмен". Тръмп и неговата команда също не разчитат на бърза победа. Въпреки че има фактори, които могат да ускорят "пресушаването на блатото". Да поговорим за тях.

Кои са тези либерал-глобалисти? Това са преди всичко наднационалните структури: финансови (банки, фондове, борси, платежни системи), политически (ООН, ЮНЕСКО, ОССЕ, Лекари без граница...), спортни (МОК, ФИФА, Световната антидопингова агенция...), съдебни (Международният наказателен съд в Хага, Лондонският международен арбитражен съд...), технически (Междудържавният авиационен комитет, МАГАТЕ...) и така нататък. Това са всъщност организации СИЛОВИ ("мека" сила) и ТЪРГОВСКИ (на самоиздръжка), които могат да заставят всяка държава да играе по правилата, които са наложени от основателите на тези организации – всъщност от англосаксите. Всичките тези организации работят в интерес на мултинационалните компании, за които понятието "родина" по принцип не съществува; родината е там, където съществуват идеални условия за бизнес. Всички либерали са космополити. Не защото са някакви извращеняци, а защото така им е ИЗГОДНО. Както се казва, нищо лично - просто бизнес!

(рус.ез.)

Куда податься бедному либералу?

Очень много статей и аналитики по поводу отставки советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. От истеричных "Трамп предал нас всех" до "глубинное государство показало новоявленному президенту кто в доме хозяин". Успокойтесь. Все в пределах нормы и политической традиции: старая команда упирается изо всех сил, чтобы подольше задержаться, а новая метла вовсю работает, чтобы "осушить вашингтонское болото". Это не быстрый процесс. У Путина ушло несколько лет, чтобы его начали воспринимать как "ужасного" и "темнейшего". Трамп и его команда тоже не рассчитывают на быструю победу. Хотя и есть некоторые факторы, которые могут ускорить "осушение болота". Вот о них и поговорим.

Кто такие либерал-глобалисты? Это прежде всего наднациональные структуры - финансовые (банки, фонды, биржи, платежные системы), политические (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Врачи без границ...), спортивные (МОК, ФИФА, ВАДА...), судебные (Международный уголовный суд в Гааге, Лондонский международный арбитражный суд...), технические (Межгосударственный авиационный комитет, МАГАТЭ...) и так далее. Это вполне себе СИЛОВЫЕ ("мягкая" сила) и КОММЕРЧЕСКИЕ (на самоокупаемости) организации, которые могут нагнуть любое государство и заставить играть по правилам, которые прописаны учредителями этих организаций - сплошь англосаксами.

Ну и конечно же, все эти организации работают в интересах транснациональных компаний, для которых понятие "родина" не существует в принципе: где идеальные условия для бизнеса - там и родина. Все либералы - космополиты. Не потому, что они какие-нибудь извращенцы (хотя и это тоже имеет к ним отношение), а потому, что так ВЫГОДНО. Как они сами говорят: ничего личного - только бизнес!

Так вот, какими бы сильными международные институты либералов не были (а без них действительно никак), им не хватает для полного комплекта самой малости - ГОСУДАРСТВА, как грубой силы. Причем не абы какого государства, а сильного государства. Потому что доброе слово и пистолет работают куда более эффективно, чем просто доброе слово. И надо же было так случиться, что борьбу, ну то есть выборы, за это самое ГОСУДАРСТВО они, либералы, проиграли. Проиграли местным американским парням-ковбоям, для которых "родина" вовсе не абстрактное, а вполне конкретное понятие.

Не прошло и 10 дней после провальных для либералов выборов, как Обама засобирался в Германию к Меркель. Зачем? Ну а куда еще бежит полководец (Обама, конечно, полководец еще тот) с остатками своих войск, когда главная битва проиграна? Туда, где у него еще остались резервы - в Европу.

Но у ЕС есть один большой недостаток: это слабое государство. Благодаря усилиям самих же либерал-глобалистов, Европа превратилась в большого военно-политического слизняка, в котором заправляют политические карлики с нетрадиционной ориентацией. И это было совершенно нормально с точки зрения либералов, потому что именно такая роль и отводилась Европе.

Но ситуация резко поменялась. Сильное государство теперь в руках ковбоев. А "осушение вашингтонского болота" - вопрос времени. Более того, после недавних телефонных переговоров с председателем КНР, Си популярно объяснил Трампу, что искать избыточные производственные мощности Америка может где угодно, но только не в Китае. То есть, вести торговые войны с Китаем, где прописались практически все американские крупные компании, себе дороже. Но где тогда Трамп возьмет новые рабочие места? Ясно где - в странах, где эти самые рабочие места есть, но государство этих стран слабое и защитить их не сможет. Значит, это Япония и Германия. Ну и Мексика, конечно, и немножко все остальные.

Пройдет еще немного времени - месяц-два - и либералы поймут, что Америку они уже не вернут. И что Центр управления миром - прежде всего, Западным миром - нужно переносить из Вашингтона и Нью-Йорка в Берлин и Франкфурт. И деньги тратить не на борьбу с Трампом, что уже бесполезно, а на переезд и обустройство на новом месте.

И вот тут возникает одна большая проблема - "враждебная" путинская Россия. Иметь сразу двух врагов - Америку Трампа и Россию Путина - это уже перебор, это уже как война Третьего рейха на два фронта. Послушайте Трампа, он говорит правду: ему нужны рабочие места. И значит торговая война Германии и ее производствам вне территории США будет обязательна объявлена. Европейские автоконцерны и банки уже потеряли десятки миллиардов - война уже началась.

Отсюда делаем вывод: либералы будут усиливать Старую Европу и прежде всего Германию. Причем, Китай тоже "за" эту модель глобализации и схему разделения труда, когда Старая Европа для Китая производит средства производства, энергетическое оборудование, продает технологии и лицензии, качественную потребительскую технику, а в взамен предоставляет Китаю свой большой рынок для ширпотреба. Собственно, эта схема уже давно работает.

Как же либералы будут усиливать Старую Европу? Последние, по крайней мере, 200 лет они хотели это сделать за счет экспансии на восток - дранг нах остен - с помощью войн, революций и разложения российской элиты. Но сейчас уже очевидно, что тратить время и деньги на это бессмысленное занятие контрпродуктивно. Тем более, когда либералы потеряли Америку, основную силу в этом противостоянии с Россией.

Но в том то и дело, что усиливать Старую Европу без России в принципе никак не получится. Если не в качестве вассала, то в партнера. Америка кинула под танки Европу с дебильными санкциями, от которых сама же Европа и пострадала - и от своих санкций и российских противосанкций. Да и "филиал ФРС" взял и просто опустил рубль в два раза, фактически этим действием была введена 100%-я импортная пошлина.

А теперь мой прогноз

Европа приползет к Путину с предложением налаживать отношения и "кто старое помянет, тому глаз вон". Либералы не оставили себе иного выбора. Они будут создавать ось "Берлин - Москва - Пекин". Без Москвы у либералов не остается никаких шансов сохранить свое влияние в Западном мире. Пока либералы обеспечивали рост мировой экономики, ковбои их терпели и делили с ними на двоих федеральный бюджет и спецслужбы. Но сейчас гнедая либералов подвернула ногу, а Боливар двоих не унесет. Придется лошадь просить у России, то есть, считаться с ее интересами.

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20 февраля 2017 года Путин встретился с ректором Академии народного хозяйства и госслужбы Владимиром Мау. Какое послание передал этот представитель либерал-глобалистов в России нашему президенту, можно только догадываться. Но все многочисленные прогнозы о скором разгоне экономического блока правительства сразу после победы Трампа, состоящего сплошь из либералов разлива эпохи приватизации, пока что не оправдались. Значит еще понадобятся?..