/Поглед.инфо/ Руснаците са навсякъде. В Афганистан и Пакистан. Нещо замислят в Ирак. Летят към Корейския полуостров. Не забравяйте Украйна. Укрепват връзките им с Южна Америка. В същото време се увеличава тежестта на БРИКС, което създава буфер срещу финансовото господство на Съединените щати.

На алтернативния портал "Антимедия" се появи материал на Д. Шахтахмасеби (D. Shahtahmasebi). Русия е близо и наблюдава края на "американската империя". Тази хипотеза се потвърждава от редица факти, на които се позовава анализаторът.

Скандалът "Рашагейт", свързан с така наречената хакерска намеса на американските избори, постепенно отива на последните страници на вестниците. Но защо информацията за истинското влияние на Русия в света почти изцяло се пренебрегва? Този въпрос бе зададен от автора.

Русия "бавно, но сигурно" хапе парчета от "американската империя". Руснаците сринаха плана на американския военен истаблишмънт, който преди време искаше да доминира в Сирия. В същото време, Русия играе на световната шахматна дъска не само със сила.

Бившият "решителен съюзник" на Вашингтон, регионалната енергийна държава Саудитска Арабия, вече цяла година съзрява, за да се обърне към Русия. Това се случва на фона на "очевидните успехи" на руснаците в Сирия. Според Ал Джазира, Москва и Риад подписаха предварително споразумение за военно сътрудничество на стойност 3,5 млрд. долара. Отбелязва се също, че Саудитска Арабия е помогнала с обезпечаване платформа за Египет, с цел започване на преговори между Москва и сирийската опозиция, което е от голямо значение за Русия: "Значението на тази стъпка за Кремъл е очевидно. Русия е много заинтересована от сключване на споразумение за областите на де-ескалация, чието създаване не може да стане само с усилията на тристранната инициатива (Русия, Иран и Турция), без участието на други страни." От тази гледна точка, ролята на Саудитска Арабия в подписването на двете споразумения от Кайро между Русия и сирийската опозиция е "много важна".

Това ни води до следващата точка, в която се вижда влиянието на Москва. Турция, член на НАТО, за известно време беше един от най-силните поддръжници на сирийската опозиция, опитвайки се да свали сирийското правителство. Турция беше толкова заплетена в желанието си да свали режима на Асад, че дори е подкрепяла Ислямска държава. Днес обаче, турското правителство работи в тясно сътрудничество както с Техеран, така и с Москва, за да гарантира процеса на премахване на ескалацията. Според руския "Спутник", който се позовава на регионално издание, Турция спира да подкрепя големи части от сирийската опозиция.

/рус.ез./

Где же здесь США? «Практически нигде», пишет с иронией автор.

Россия в настоящее время имеет «сильное присутствие» и в Ливии, стране, богатой нефтью, стране, которую в 2011 году американцы «помогли дестабилизировать», чтобы положить конец независимости её лидера. Россия оказала политическую и военную помощь ливийскому генералу Халифе Хафтару, который контролирует значительную часть ливийской территории. Также Москва участвует в дипломатическом урегулировании между Хафтаром и ливийским правительством, поддерживаемым ООН, и пытается наладить хорошие отношения «по обе стороны конфликта».

Почему вдруг русские оказались в Ливии? Эксперты из Chatham House (Лондон) считают, что «реальные движущие силы» России здесь — это «смесь амбиций, оппортунизма и антизападных настроений». В таком контексте, полагает аналитик, ясно ощущается, что западные державы внезапно стали заинтересованы в сотрудничестве с Хафтаром. Это потому, что он стал значительным игроком в Ливии и «потенциальным русским клиентом».

Нельзя сказать о Ливии и не упомянуть Египет — другую страну в регионе, с которой Россия тоже укрепила связи.

Россия и Египет улучшают связи в области торгово-экономического сотрудничества и проводят совместные военно-морские и военные учения. Кроме того, Россия будто бы развернула собственные специальные силы в Египте, проявляющие «особое внимание» к ливийскому конфликту.

США обеспокоены и тем, что Россия снова присутствует в Афганистане, а также укрепляет военное сотрудничество с Пакистаном.

Другим ярким примером растущего мирового присутствия России является факт сближения с Ираком, несмотря на американскую помощь последнему. Сообщается, что Ирак желает обратиться к России за воздушной поддержкой в войне против «ИГ».

Влияние России простирается «значительно дальше», чем Ближний Восток или Украина. Россия, как писала пресса, послала свои ядерные бомбардировщики в район Корейского полуострова. Это было сделано примерно в то же время, когда США и Южная Корея проводили ежегодные военные учения.

Россия имеет также огромное влияние в Южной Америке, полагает аналитик. Возможно, русское влияние является одной из причин того, что США «отчаянно» пытаются вмешаться в дела Венесуэлы. По данным источников «Рейтер», южноамериканский народ обращается к России за финансовой поддержкой и кредитами, которые нужны Венесуэле для «выживания» в период американских санкций. Взамен русским предлагаются «ценные государственные нефтяные активы».

Южная Америка, когда-то являвшаяся фрагментом «всемогущей американской империи», «медленно, но верно выпадает из рук американской элиты и играет по своим собственным правилам». В списке не только Венесуэла: Эквадор тоже «давно ищет тесных отношений с Россией». Также у русских налажены отношения псевдовоенного сотрудничества с Перу, Аргентиной и Никарагуа, тесные экономические связи с Мексикой и Бразилией. И это сближение уже несколько лет бесит американские элиты. которые захлёбываются в приступах «антироссийской паранойи».

Это всего лишь несколько примеров, напоминает автор, свидетельствующих о том, что от американской империи постепенно откалываются кусочки, которые достаются соперникам США по холодной войне.

Следует добавить, что известным примером является и союз пяти государств в рамках БРИКС. Эксперты недаром отмечают, что Россия является в этом союзе одним из лидеров. Сегодня БРИКС стремится создать буфер, сдерживающий американское мировое финансовое господство. Удастся это сделать, или нет, — другой вопрос, однако последний саммит БРИКС в Китае показал, что на американскую валюту идёт открытое наступление, а пятёрка дружных государств потенциально расширится до «БРИКС-плюс».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели