/Поглед.инфо/ Тези дни на правителствения уебсайт на Държавния департамент на САЩ се появи обява от името на Бюрото за обществена дипломация, в която е обявен проекта "Подготовка на независими журналисти", в рамките на който медийни професионалисти ще бъдат поканени да стажуват в Съединените щати. Основното съдържание на „проекта” е отразяване на събитията в Русия и постсъветското пространство.

Според официалното съобщение, международни медийни репортери ще бъдат обучавани по „програма, която ще ги запознае с целите на американската външна политика посредством директна комуникация с членове на Конгреса, с представители на държавни агенции и бизнес общността; а също ще участват в специализирани брифинги и семинари”. Проектът се реализира на основата на т. нар. прес-центрове за чуждестранните медии, които се явяват структурно подразделение на Държавния департамент и са предназначени да формират "лоялни на властта в САЩ" международни прес-пулове. Иначе казано, да формират "пета", по-точно, "информационна колона" в руските медии...

(рус.ез.)

Как Госдеп готовит для России «независимых журналистов»

На днях Бюро общественной дипломатии американского Госдепа разместило на портале правительственных грантов анонс будущего проекта по «подготовке независимых журналистов», в рамках которого работников СМИ будут приглашать в США. Основной упор при этом сделан, разумеется, на Россию и на постсоветское пространство.

Зачем? Как значится официально, журналистов будут натаскивать «по программе международных медиа-репортёров для ознакомления с целями американской внешней политики посредством прямого общения с членами Конгресса, представителями правительственных ведомств, бизнес-сообществом; для участия в специализированных брифингах и семинарах». Программируется и разъяснение «истинных мотивов американской внешней политики», а также продвижение «стандартов объективности». Проект будет реализован на базе так называемых пресс-центров для иностранной прессы, которые являются структурным подразделением Госдепа и предназначены для формирования «лояльного американским властям» иностранного пресс-пула. А на самом деле, конечно, для того, чтобы сформировать из них «пятую», а точнее, «информационную колонну» внутри российских СМИ.

Недавно на официальном портале Совета управляющих по вопросам вещания США (BBG) появился контракт, целью которого является поиск компании, способной обучить сотрудников холдинга работе в соцсетях с русскоязычным населением для противодействия «российской дезинформации». Курс предполагается для репортеров, редакторов и руководителей «Голоса Америки», работающих на российскую аудиторию.

Финансовый отчет BBG на 2017 год предполагает также увеличение количества цифровых медиа в тех регионах, с которыми российское правительство находится в стадии «замороженных конфликтов». Особое внимание совет управляющих просит уделить «влиятельным молодым пользователям» в РФ. На это будет выделен особый бюджет.

«Прорабы перестройки»

Собственно говоря, формированием в России подведомственной «информационной колонны» Запад занимается уже давно. Финансирование лояльных ему журналистов в России через гранты, стажировки в США и в Европе при помощи прямого подкупа началась вместе с горбачевской перестройкой. Одним из первых среди таких оказался главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич. Родившийся в Киеве, автор восторженных стихов о Ленине, что позволило ему стать главой Союза писателей Украины, оказался в Москве во главе главного СМИ переcтройки. «С его приходом журнал повернул на 180 градусов, – подводил потом итоги «Огонек», – Трудно в мировой истории вспомнить издание, которое оказало бы на политическую жизнь страны такое же сильное влияние, как «Огонёк» эпохи перестройки. Публицистика «Огонька» стала школой демократии в изголодавшейся по свободе стране».

Именно «Огонек» стал главных рупором либералов по развалу СССР. В США это тут же оценили. В 1989 году американский журнал «Уорд Пресс Ревью» присвоил оборотню звание «Зарубежный редактор года». 19 августа 1991 года, находясь в Штатах, Коротич сдал авиабилет в Москву и остался на ПМЖ в США, где ему «за заслуги» по развалу СССР дали сытное место преподавателя в Бостонском университете. А когда в США он уже многим поднадоел, опытного пропагандиста-русофоба направили на Украину, готовить майданы, пристроив в газету «Бульвар Гордона».

Другим таким «прорабом перестройки» стал, как мы помним, главный редактор популярной прежде газеты «Московские новости» Егор Яковлев. Как и Коротич, он тоже оказался оборотнем. Родившийся в семье чекиста автор пламенной книги о Ленине «Держать душу за крылья», когда забрезжили перемены, мигом переродился, вышел из КПСС и стал одним из самых активных могильщиков СССР в СМИ. В 2000-х годах, когда все маски были уже сброшены, Яковлев вел авторские программы на американском «Радио Свобода».

В те же годы приобрел популярность другой гуру либеральной журналистики Владимир Познер. Для американцев он уже был своим. Родился в Париже, учился в США, у него до сих пор два заграничных паспорта – американский и французский.

Как и другие его либеральные коллеги, Познер тоже оказался перевертышем. Во времена СССР был на иновещании секретарем парткома, а потом мигом превратился в записного либерала. И его тут же пригласили в США, где он работал по контракту на телевидении с 1990 по 1996 год.

А когда интерес в Америке к России в те годы угас, Познер вернулся (а может, был направлен?) обратно в Москву, где ему предоставили высокооплачиваемую должность обозревателя.

Деньги из Америки

Любопытна биография Алексея Венедиктова, главного редактора и совладельца «Эха Москвы» – нынешнего ведущего СМИ либералов. Его дед — военный прокурорский работник, член Военного трибунала. Из официального представления к ордену Красной Звезды: "Тов. Венедиктов [...] карательную политику направляет на беспощадную борьбу с изменниками, шпионами и предателями Родины. Десятки предателей осуждены им и получили заслуженную кару. Беспощаден к врагам Родины, и учит этому работников периферийных трибуналов. Удары по преступникам остры. Своей судебной карательной политикой содействует укреплению железной воинской дисциплины".

А вот его внук Алексей Венедиктов оказался в наши времена по другую сторону баррикад. Когда в 2002 году он создавал новое разговорное радио «Арсенал», то сообщалось, что инвестировать в проект будут американские фонды и некоторые структуры Джорджа Сороса. В2008 году Венедиктов получил премию международного пресс-клуба Америки. А кроме того, за свое усердие был удостоен высших орденов русофобской сегодня Польши, а также Франции.

Финансировался из-за океана и руководитель либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В начале 2000-х он получил 100 тыс. долларов от Института «Открытое общество» – подразделения «Фонда Сороса». 3 декабря 2007 года в Нью-Йорке Муратов призвал американские компании давать деньги «Новой газете» напрямую: «Измените рекламную политику. Работайте с нами напрямую. Я дам вам скидки! У вас хорошо пойдут дела…»

Подерживался на Западе и такой популярный в прошлом телеобозреватель, как Евгений Киселев, сбежавший на Украину, где сейчас ведет яростную русофобскую агитацию. В США ему была вручена премия «За свободу прессы», а в Эстонии – орден Креста земли Марии.

Щедро оплачивается из-за рубежа «фурия либеральной журналистики» Евгения Альбац, главный редактор русофобского журнала «The New Times» и по совместительству обозреватель «Эха Москвы». В 1990-х она получила стипендию Альфреда Френдли (в США), а потом и журналистскую стипендию Нимана в Гарварде.

А издатель ее газеты Ирэна Лесневская стала Кавалером французского ордена Почетного легиона.

Заслуги другой «фурии» либеральной журналистики, обозревателя «Эха Москвы» Юлии Латыниной отметила сама Кондолиза Райс, в ее бытность госсекретарем США. Латынина получила из ее рук премию Госдепа «Защитник свободы» – 50 тысяч долларов.

Деньги от США получает сбежавший на Украину обозреватель «Эха Москвы» яростный русофоб Матвей Ганапольский. По данным сетевого издания Life, он получал денежные средства (12 800 долларов), в частности, от американского государственного пропагандистского агентства BBG. От этого же агентства кормится также журналист-международник «Новой газеты» Александр Панов, работающий собственным корреспондентом издания в Вашингтоне. От вышеупомянутого BBG он получил около 67 тыс. долларов. Подтверждением тому являются открытые данные с сайта госзакупок США. Отрабатывая деньги, Панов занимается, в частности, публикацией издевательских комментариев о телеканале «Russia Today». Этот список членов финансируемой Западом «информационной колонны» можно продолжить.

Подарки от олигархов

Многие либеральные журналисты обогатились еще в 90-е годы, благодаря невозвратным кредитам, которые выдавали им олигархи, в частности беглый Владимир Гусинский и его медиа-группа «Мост». Благодаря этим кредитам, являвшимися, по сути, простой перекачкой денег особо преданным журналистам, многие из нынешних оппозиционеров обзавелись элитным жильем в столице. Причем совершенно бесплатно.

Как сообщают СМИ, погашение этих фиктивных «кредитов» осуществлялось по двум схемам: погашение всего кредита за счет холдинга по различным финансовым схемам в течение установленного договором срока, хотя из документов, как правило, следовало, что выплачивал кредит сам получатель; погашение большей части кредита холдингом, а остатка – самим получателем. При увольнении льготная схема выключалась, и остаток на момент расторжения контракта должник выплачивал полностью. Но кредитополучатели трудились на империю Гусинского до последнего. До полного погашения олигархом их кредитов.

Деньги на покупку недвижимости в виде фиктивных кредитов для сотрудников "Моста" выделялись из кредитных средств, получаемых группой. Подобные кредиты выдавались во все годы существования холдинга "Медиа-Мост". Кстати, государству потом эти долги Гусинский не вернул – сбежал за границу, и выходит, что получатели кредитов обогатились на фактически ворованные деньги.

В списке получивших такие невозвратные деньги от «Моста» имена многих нынешних «звезд» либеральной журналистики. Как, например, Владимир Кара-Мурза, а также уже упомянутый главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, получивший от Гусинского более 183 тысяч долларов.

Самым забавным в этой неприглядной картине подкупа Западом и доморощенными олигархами либеральных журналистов является то, что в последнее время они вдруг все стали яростными «борцами с коррупцией», разоблачителями «незаконных доходов» чиновников, «прогнившей власти»…

Но главная проблема в том, что у нас даже во властных структурах, похоже, до сих пор недооценивают опасность марширующей по России «информационной колонны». Мол, это даже хорошо, свидетельство наличия у нас «свободы информации» и «плюрализма мнений». Но ведь еще Наполеон говорил, что одна враждебная газета опаснее стотысячного войска. А если это – не одна газета, а мощная «пятая колонна» СМИ, которую обучают, финансируют и натравливают на Россию Запад и доморощенные олигархи? Разве мы не знаем, какую разрушительную роль сыграла либеральная пресса в развале СССР и бандеровском перевороте на Украине?

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